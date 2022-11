Castelli da favola che costano quanto una casa in città: quali sono e dove trovarli Le serie tv come The Crown e Downton Abbey hanno alimentato il desiderio di tanti di vivere in location da favola. Scopriamo quali sono i castelli in vendita che costano quanto case in città.

Il Castello di Orchardton a Dumfries & Galloway Foto: Fine & Country

Aspiranti principi e principesse preparatevi a realizzare i vostri sogni e vivere felici e contenti in un castello da favola. Non bisogna essere infatti ereditieri o spendere per forza un patrimonio per potersi assicurare una storica residenza degna delle migliori fiabe a lieto fine. La febbre da serie tv, come The Crown e Downton Abbey, hanno sicuramente influito ad alimentare il desiderio di tanti di vivere location da favola. Forse però non tutti sanno che esistono castelli in vendita che costano quanto una casa in città. Scopriamo dove trovarli.

Ad Alnwick, Northumberland, nel Regno Unito, si trova il Castello di Callaly che risale al XVII secolo. Il castello si sviluppa su tre livelli ed è caratterizzato all'interno da un grande scalone principale e una storia biblioteca che è adibita a salotto con sala pranzo e studio su un soppalco. La proprietà si estende su una superficie di 27 acri e comprende quattro camere da letto e due bagni. Il castello, circondando da giardini e boschi, è in vendita a 654.000 euro.

Il Careston Castle

Sarà per il successo delle serie tv ambientate nel Regno Unito, come The Crown e Downton Abbey, ma mai come in questo periodo storico il regno Unito sembra un luogo da favola. A Brechin, Angus, in Scozia, si trova il Castello di Careston che sorge in una di 345 acri, circondato da boschi e giardini. La proprietà è caratterizzata da una tipica facciata in arenaria rossa che cela una grande dimora confortevole. Le camere da letto sono poste al al primo e al secondo piano mentre salotto, sala da pranzo, biblioteca e studio sono al piano terra. Gli interni sono caratterizzati da dettagli d'epoca tra cui pareti rivestite in legno, caminetti, pavimenti in pietra e legno. Il Castello è in vendita. Non sarà proprio alla portata di tutti ma neppure inaccessibile al costo di 2,9 milioni di sterline.

Il Castello di Otterburn

Otterburn, nel Newcastle upon Tyne, in Inghilterra, è famoso per il suo castello, costruito nell'XI secolo, che è stato residenza di diverse famiglie aristocratiche per vari secoli. Il castello negli anni '40 ha anche accolto un albergo anche se oggi è una casa privata con 17 camere da letto con bagno, nove sale di ricevimento, e 32 acri di verde intorno. Il Castello di Otterburn sorge inoltre a ridosso del Northumberland National Park e vicino al fiume Red, dove ha diritti di pesca. Il costo per questa prorpietà da sogno è di 3 milioni di sterline.