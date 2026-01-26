Cascate che separano due nazioni e città divise a metà: quali sono le linee di confine più celebri al mondo

Dalle cascate UNESCO che separano Argetina e Brasile, al Monte Everest che separa Nepal e Cina: ecco quali sono i confini, naturali e non, più famosi del mondo.

Baarle Nassau–Baarle Hertog, il confine tra Paesi Bassi e Belgio

C’è chi immagina i confini come semplici linee sulle mappe, tracciate da geografi e aggiornate nei manuali scolastici. In realtà, nel mondo reale, quelle linee diventano strade che si interrompono di colpo, paesi divisi dalla stessa lingua, luoghi che convivono con doppie leggi e frontiere che sembrano uscite da un romanzo distopico. Ci sono confini che si attraversano facilmente e altri sorvegliati da militari armati; confini che si possono calpestare mentre si fa jogging e confini che nessun civile ha mai visto da vicino. Ognuno di questi racconta una storia, geografica o naturale, che li ha resi i più affascinanti al mondo.

Il confine più alto del mondo che divide Nepal e Cina

La linea immaginaria che separa il Nepal dalla Cina arriva fino alla cima del Monte Everest, rendendolo quindi il confine internazionale più alto del mondo. È possibile scalare il Monte Everest da entrambi i lati, solo che da una parte ci si trova in Cina, per l’esattezza nella città di Tingri della regione autonoma del Tibet, mentre dall’altra nel sud del Nepal, nelle città di Lukla e Namche Bazaar.

Bandiera in cima all’Himalaya, punto di confine nazionale tra Nepal e Cina

Il confine che separa Paesi Bassi e Belgio, con una città divisa in due

Uno dei più complessi e bizzarri al mondo, il confine che separa Paesi Bassi e Belgio è caratterizzato da un intricato mosaico di 22 porzioni belghe nel territorio olandese e 7 frammenti olandesi all'interno di quelle belghe. Il confine, contrassegnato da croci bianche sulla pavimentazione, è davvero parte integrante della città di Baarle: attraversa case, negozi e strade. Nel tempo è diventato poi una meta turistica che attrae migliaia di persone ogni anni, curiose di osservare uno dei più strani confini nazionali al mondo.

Baarle Hertog, Belgio e Baarle Nassau, Paesi Bassi

Il confine militarizzato che separa Nord e Sud Corea

Uno dei capitoli più bui della storia mondiale è sicuramente quello della guerra tra nord e sud Corea. Un conflitto che non solo ha scioccato il mondo, ma che ha creato delle conseguenze così importanti da incidere con la storia e le geografie attuali dei due paesi. Il segno più evidente oggi è sicuramente il confine nazionale che separa i due stati, uno dei più pericolosi al mondo. Il confine tra Corea del Nord e Sud, noto anche come DMZ (Zona Demilitarizzata Coreana), è una striscia di circa 250 km di lunghezza e 4 chilometri di larghezza creata nel 1953. Nonostante il nome, è uno dei luoghi più militarizzati al mondo, separato da recinzioni, mine e sorveglianza continua, fungendo da confine trasparente tra due mondi molto diversi tra loro. Sebbene sia così pericoloso, esistono dei tour guidati che partono da Seul e che permettono di visitare alcuni punti del confine, con attenzione.

DMZ al confine tra Corea del Nord e Corea del Sud

Le cascate patrimonio UNESCO che dividono Brasile e Argentina

Le spettacolari cascare Iguazù sorgono al confine tra la provincia argentina di Misiones e lo stato brasiliano del Paraná, estendendosi per oltre 2, 7 chilometri. Il fiume Iguazú forma circa 275 “salti” d’acqua, con l'80% situato in Argentina e il 20% in Brasile. La famosa Garganta del Diablo è il punto più alto (raggiunge gli 85 metri), nonché il più bello da visitare. Il confine nazionale che divide Brasile e Argentina è una delle meraviglie più belle e affascinanti del mondo, completamente naturale: entrambi i lati, infatti, sono protetti da parchi nazionali, il Parque Nacional Iguazú in Argentina e il Parque Nacional do Iguaçu in Brasile e sono immersi nel verde più incontaminato.

Cascate di Iguazù, Brasile e Argentina

Le foreste che separano Svezia e Norvegia

Un altro confine naturale perfettamente integrato nel panorama è sicuramente quello che separa Svezia e Norvegia. Lungo oltre 1600 chilometri, è il confine più disteso d’Europa, oltre che uno dei più variegati in termini di natura. Infatti, il border che separa Norvegia e Svezia, creato pacificamente nel XVIII secolo, si snoda prevalentemente attraverso foreste e montagne della Scandinavia, seguendo spesso corsi d'acqua e piccoli ruscelli suggestivi, oltre che grandi laghi. Il confine tocca anche il punto Treriksröset, ovvero dove si incontrano Svezia, Norvegia e Finlandia; nel corso dei secoli ha svolto anche funzioni molto importanti a livello politico, come durante la seconda guerra mondiale quando permetteva ai partigiani di scappare dalla Norvegia occupata e andare in Svezia.

Treriksröset, il punto in cui si incontrano Norvegia, Svezia e Finlandia

Il muro che separa USA e Messico

Noto anche come muro di Tijuana, il muro che divide Messico e USA è uno dei più famosi al mondo, purtroppo. Si tratta di una lunga e complessa barriera “di sicurezza” che misura oltre 1100 chilometri ed è altra tra i 2 e i 7 metri. Costituita da paratie metalliche, recinzioni di vario tipo, filo spinato, sensori, illuminazione intensa e, soprattutto una sorveglianza attiva h24, il confine è tra Messico e Stati Uniti è diventato simbolo di separazione ed è causa di un alto tasso di mortalità tra i migranti che cercano di varcarlo attraversando fiumi o deserti.

I lati del muro di confine tra Stati Uniti e Messico a Tijuana Beach

Il confine tra USA e Canada, uno dei più sicuri al mondo

Sempre gli Stati Uniti sono attraversati da un altro confine importante, quello che li separa dai loro vicini canadesi. Il confine tra Canada e Stati Uniti è la linea di demarcazione terrestre più lunga al mondo (oltre 8800 chilometri), divisa in due parti e nota come "la frontiera più lunga non protetta". È caratterizzato da oltre 120 valichi ufficiali ed è tra i confini più sicuri al mondo (paradossale se si pensa al confine con il Messico): tra USA e Canda c’è alta cooperazione economica lungo questo confine, ma sono richiesti comunque numerosi controlli doganali rigorosi. In questo senso, il Peace Arch Park è un parco internazionale unico al mondo, situato esattamente sul confine tra Stati Uniti, più precisamente a Blaine (Washington) e a Surrey (British Columbia). Questo parco affascinante è noto per l'imponente arco monumentale bianco che risale al 1921 e per celebrare la lunga storia di pace tra le due nazioni.