Capodanno 2023 in Italia: eventi, feste e concerti regione per regione Brindisi in piazza, concerti all’aperto: da nord a sud tutte le città hanno organizzato eventi e intrattenimento per accogliere in grande stile il 2023.

A cura di Giusy Dente

Capodanno 2021 a Roma

Cosa fare a Capodanno? È la fatidica domanda che tormenta tutti a cominciare da metà dicembre: iniziano a fare la loro comparsa sulle app di messaggistica i gruppi per l'organizzazione della serata e l'argomento monopolizza ogni discorso con gli amici. C'è chi preferisce il concerto in piazza, chi la cena tradizionale in casa, chi ama festeggiare in discoteca. Le opzioni messe a disposizione dalle città non mancano. Sono in programma eventi all'aperto organizzati in tutte le città: da nord a sud del Paese non mancheranno intrattenimento, spettacoli e musica per dare il benvenuto all'ìanno nuovo.

Campania: a Napoli si aspetta la mezzanotte con Stefano e Belén

Alle 21:30 è previsto l'inizio della grande festa in piazza del Plebiscito a Napoli, in compagnia di ospiti e artisti pronti a far divertire il pubblico con le loro esibizioni, tra musica e comicità. Ad animare la serata ci sarà una coppia amatissima, del mondo dello spettacolo: Belen Rodriguez assieme al marito Stefano De Martino. Con loro sul palco anche Biagio Izzo, Lina Sastri, Peppino Di Capri, Rosario Miraggio e tanti altri.

Capodanno 2020 in Piazza del Plebiscito

Lazio: grande attesa per il concerto al Circo Massimo di Roma

Torna nella capitale il concertone gratuito di Capodanno, nella magica location del Circo Massimo. Quest'anno ad allietare il pubblico ci saranno Elodie, Franco126, Madame e Sangiovanni, pronti a movimentare la serata e festeggiare l'arrivo del 2023. Sono attese circa 50 mila persone.

Leggi anche Quando iniziano i saldi estivi 2022: il calendario con le date regione per regione

Concertone di Capodanno 2019

Puglia: a Bari prima si balla e poi ci si tuffa in mare

Il countdown verso l'anno nuovo a Bari inizia con un evento musicale organizzato in piazza Prefettura: un concerto con tanti big della musica, seguito da dj set allo scoccare della mezzanotte. C'è anche la possibilità di aderire invece alla Marcialonga Nicolaiana che torna dopo due anni di stop a causa della pandemia. Il programma prevede prima la funzione religiosa nella Basilica di San Nicola e poi una passeggiata verso il mare, con il tradizionale tuffo di Capodanno per i più temerari.

Blanco

Sardegna: Blanco e Emma Marrone star del Capodanno

È prevista enorme affluenza a Cagliari nella notte di Capodanno, visto che la serata sarà animata da un artista apprezzatissimo soprattutto dai più giovani. Sarà Blanco, infatti, a esibirsi per chiudere il 2022 e dare avvio all'anno nuovo all'insegna della musica. Si prevede la presenza di circa 20 mila persone intorno al palco posizionato in pieno centro, tra via Roma e piazza Matteotti. Il tradizionale concerto in città mancava dal 2019, quando a suonare furono i Subsonica: poi pandemia e restrizioni hanno impedito lo svolgimento della manifestazione. Sempre in Sardegna, ma a Olbia, si esibirà anche un'altra artista molto amata dal pubblico: Emma Marrone canterà al molo Brin.

Calabria: a Catanzaro si festeggia con Tananai

Sarà Tananai ad accompagnare Catanzaro nel passaggio dal 2022 al 2023. Il cantante, reduce dalla partecipazione a Sanremo 2022 dove si è imposto col brano Sesso occasionale, si esibirà infatti in piazza Prefettura. Lo ha annunciato dal Comune sui suoi canali social. Il programma organizzato della città prevede anche la partecipazione di Federico l’Olandese Volante, con dj set live di Nathaniel dj, Sharon Esse e del vocalist Paco.