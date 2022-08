Aurora Ramazzotti in vacanza a Taormina: quanto costa la sua “casa lontano da casa” Aurora Ramazzotti ha trascorso a Taormina l’ultimo giorno di vacanza in Sicilia, prima del rientro a Milano. Scopriamo dove ha soggiornato e quanto costa una notte nell’hotel panoramico.

A cura di Clara Salzano

Aurora Ramazzotti nel suo ultimo giorno di vacanza in Sicilia

Aurora Ramazzotti si gode gli ultimi giorni di vacanza in Sicilia. Dopo un magnifico tour in barca con il fidanzato Goffredo Cerza e alcuni amici, la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker si è recata a Taormina prima di rientrare a Milano. Scopriamo dove ha soggiornato Aurora Ramazzotti nella città siciliana e quanto costa una notte nell'hotel panoramico.

Aurora Ramazzotti nell’hotel a Taormina

Aurora Ramazzotti ha trascorso a Taormina l'ultimo giorno di vacanza in Sicilia. "Una casa lontani da casa", così la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha definito l'albergo dove ha soggiornato nella città siciliana. Si tratta del Metropole Hotel, uno storico albergo 5 stelle nel cuore di Taormina.

La vista dall’Hotel Metropol a Taormina

L'Hotel Metropole Taormina è una storica dimora del XIII secolo con una vista panoramica mozzafiato sulla costa orientale dove sorge la città. La struttura, con la sua posizione strategica tra l’Etna e l’azzurro della Baia di Taormina, ha ispirato numerosi poeti ed artisti.

Una delle terrazze dell’Hotel Metropol a Taormina

Definita Maison D’Hotes nel cuore di Taormina, l'Hotel Metropol dispone di diverse camere e suite, alcune con vista mare e la splendida baia di Naxos, ristorante, bar e un centro benessere intimi e riservato.

Aurora Ramazzotti e Jonathan Kash all’Hotel Metropol Taormina

Non sappiamo Aurora Ramazzotti quale tipo di alloggio abbia scelto per la sua vacanza a Taormina ma una stanza presso l'Hotel Metropol ha un costo che può variare, in base alla disponibilità e al periodo, dai 360 ai 1800 euro a notte.