Arrivano i parchi divertimento di Netflix: sono a tema Bridgerton, Stranger Things e Squid Game
Le serie di Netflix più popolari e viste di sempre sono diventate veri e propri cult, tanto da ispirare la realizzazione dei prodotti più svariati, dai gadget a tema agli abiti, fino ad arrivare ai giochi da tavola. Nelle ultime ore, però, l'azienda ha fatto di più: ha appena annunciato che presto aprirà dei parchi divertimento ispirati a Bridgerton, Stranger Things e Squid Game, tre delle serie di maggiore successo degli ultimi anni. Le attrazioni saranno a tema e ci saranno anche delle esperienze immersive che catapulteranno i visitatori negli universi descritti nelle diverse puntate: ecco quando e dove apriranno.
Dove saranno aperti i parchi a tema Netflix
Gli appassionati di serie Netflix potranno presto immergersi nei loro "mondi" preferiti con tre nuovi parchi a tema progettati dall'azienda stessa. Il primo si chiamerà Netflix House e aprirà a Philadelphia il 12 novembre, il secondo sarà a Dallas e inaugurerà l'11 dicembre, mentre il terzo sorgerà a Las Vegas nel 2027 (ma i dettagli devono essere ancora confermati). L'unico di cui si conoscono già i particolari è la Netflix House di Philadelphia: si estenderà su una superficie di 9.400 metri quadrati, sarà a ingresso gratuito ma si pagherà il biglietto per le singole attrazioni che si vogliono provare.
Cosa si potrà fare nei parchi divertimento
Cosa si troverà nei parchi a tema Netflix? I punti forti saranno le realtà virtuali dedicate a Squid Game, Stranger Things e Bridgerton, ma non mancheranno le giostre ispirate alle serie, le aree dedicate ai giochi da tavola, i quiz e le cacce al tesoro.
Ci saranno anche dei minigolf, delle sale teatro in cui riguardare le puntate mentre ci si gode la cena e dei mega spettacoli ispirati a personaggi e momenti iconici. All'interno di un'arena, inoltre, sarà possibile incontrare il Front Man di Squid Game o acquistare articoli a tema negli shop. Marian Lee, direttrice di Netflix, ha commentato: "Finalmente, un luogo in cui le storie di Netflix diventeranno qualcosa di reale con cui giocare. È il fandom che prende vita, dove puoi entrare davvero nei mondi che hai amato per anni".