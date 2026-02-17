stile e Trend
Apre a Milano il primo ristorante senza tavoli, il nuovo concept per avvicinare clienti e cucina

Apre oggi a Milano il nuovo ristorante di Langosteria, pensato per avvicinare clienti e cucina: completamente sprovvisto di tavoli, si mangia su banconi eleganti davanti agli chef all’opera.
A cura di Elisa Capitani
Apre oggi 17 febbraio Pepe- Barro Italiano, il nuovo brand del Gruppo Langosteria. Il ristorante si trova al quarto piano di Palazzo Lancia, nel cuore di Piazza Affari; nello stesso edificio si trovano al quinto piano la Langosteria Montenapoleone e Langosteria Ally's bar al sesto. L'obbiettivo di Pepe, ideato dal CEO Enrico Buonocore e dalo Chef Luca Fantin, è quello di diversificare e ampliare la propria offerta gastronomica e, soprattutto, la propria visione dell'ospitalità. Per fare questo, l'intero ristorante è sprovvisto di tavoli, ci sono unicamente i cosiddetti barra, ovvero banconi, situati proprio davanti alla cucina.

L'idea alla base di Pepe

Un ristorante completamente senza tavoli, sembra un paradosso, ma non lo è. Si sono già visti, soprattutto in Francia, ristoranti il cui i clienti mangiano al comptoir, ma in quei casi si è sempre mantenuta l'opzione dei posti a sedere più "tradizionali", generalmente preferiti dai clienti. L'idea di Buonocore è però davvero originale e entusiasmante: fare un vero e proprio show con vista su Milano, con una cucina che esalti l'arte gastronomica italiana. In questo senso, il nome Pepe fa riferimento a un viaggiatore tipico, un ospite simpatico, socievole e magari internazionale; qualcuno che ami l'atmosfera conviviale del bancone e vedere gli chef all'opera.

Com'è fatto Pepe?

Entrando nel ristorante si notano subito i tre banconi, o barre come vengono chiamate dai loro creatori, che creano un'atmosfera davvero suggestiva e raffinata. I posti a sedere sono solo 36, proprio per mantenere quest'aria di convivialità, e affacciano tutti sulla cucina. Ci sono poi altri 16 posti extra disponibili al bar, dove si possono assaggiare i cocktail dedicati alla mixology italiana. I banconi sono eleganti, costruiti in legno di noce, accompagnati dalle cappe sospese di color rosso mattone.

Il menù del ristorante

Il menù rispecchia completamente l'eleganza e l'innovazione del ristorante. La cucina vuole infatti mantenere il legame con la tradizione italiana, senza però rinunciare alla modernità. Si tratta di un menù che allegerisce i classici, chiaro e delicato allo stesso tempo. Tra gli antipasti troviamo l'insalata alla brace, la frittura di paranza e la tartare di fassona alla Pepe; mentre tra i secondi spiccano il Carpaccio di filetto anni '80 e lo Scrofano alla brace. Anche le paste sono assolutamente un must, come le Tagliatelle Giallo Milano e i Mandilli al mare. Salumi, formaggi e pizze completano poi il tutto e per finire, tra i dolci proposti dagli chef, spicca sicuramente il Riso al latte e vaniglia.

Intervista
PSICOLOGIA
