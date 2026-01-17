Apre a Cortina uno dei ristoranti più costosi d’Italia con un menù per cani da 120 euro

La Scogliera, Cortina d’Ampezzo

Cortina d'Ampezzo è da sempre sinonimo di lusso, mondanità e dolce vita (alpina). Nella città regina delle Dolomiti, tra le montagne innevate e i riflessi del lago Pianozes, è arrivato uno dei ristoranti più costosi e discussi d’Italia. Conosciuto per le sue sedi in Sardegna e frequentato da una clientela internazionale di famiglie benestanti, La Scogliera ha inaugurato a Cortina una proposta gastronomica di alto livello che sfida i canoni tradizionali dell’alta cucina. Oltre ai piatti firmati dallo chef Davide Zunino e ai prezzi decisamente elevati, il locale ha fatto discutere per un’iniziativa che ha catturato l’attenzione dei media, come riporta il Corriere del Veneto: un menù gourmet dedicato esclusivamente ai cani, che arriva a costare anche 120 euro.

Foto del dog menù del ristorante La Scogliera (sede in Sardegna) dall’instagram di Nicoletta Larini

I menù per i cani de La Scogliera

In un’epoca in cui gli animali domestici sono sempre più considerati membri della famiglia, La Scogliera ha deciso di rispondere alla domanda di un’esperienza completa anche per gli amici a quattro zampe. Il ristorante ha così introdotto un vero e proprio dog menù con tre diverse proposte pensate per accompagnare i cani durante l’uscita con la loro famiglia. Tra le opzioni rientrano il Chicken Box da 40 euro, con riso basmati, petto di pollo bollito e carote e il Combo Fish da 60 euro, che combina tonno a cubetti con riso soffiato e zucchine grigliate. La variante più esclusiva è il Royal Burger, un hamburger di manzo servito con cous cous, verdure miste al vapore, olio di salmone e foglia d’oro, il cui prezzo può arrivare fino a 120 euro, con alcune modifiche. Questa scelta riflette la filosofia del ristorante di considerare gli animali come parte integrante della famiglia, tanto che chi prenota un tavolo spesso lo fa anche specificando la presenza del proprio cane.

Il ristorante La Scogliera, Cortina d’Ampezzo

Quanto costa mangiare a La Scogliera e il menù "per umani"

L’esperienza culinaria offerta da La Scogliera a Cortina è pensata, evidentemente, per una clientela con gusti raffinati e portafogli ben pieni. Il menù, curato dallo chef Davide Zunino, unisce la tradizione del pesce di mare con elementi di lusso e modernità. Le proposte comprendono ingredienti ricercati come foglia d’oro e piatti di alto profilo gastronomico che uniscono cucina occidentale e cucina asiatica, come i Robayataki. L’offerta varia poi dal purè di patate al tartufo agli antipasti con fonduta di Parmigiano Reggiano e crumble di cereali, passando per minestre di aragosta e pizze gourmet.

Leggi anche Antonio Dipino a MasterChef: chi è e quanto costa il menù degustazione a La Caravella di Amalfi

La Scogliera, offerta champagne

I prezzi riflettono questa filosofia di estrema ricercatezza: ad esempio, un purè tartufato costa 40 euro e l’aragosta alla catalana arriva a costare 25 euro all’etto. I vini poi sono selezionati con cura e possono arrivare a costare diverse migliaia di euro. In questo contesto, un pasto completo al ristorante, considerando ora anche il dog menù, posiziona La Scogliera tra le esperienze gastronomiche più costose d’Italia.