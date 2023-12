Anche i cani e i gatti avranno un menù dedicato sugli aerei: la proposta di una compagnia Una compagnia aerea ha deciso di dedicare un menù agli amici a quattro zampe presenti sul volo: ecco l’offerta pet-friendly.

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

I pasti sui voli sono al centro dell'offerta delle compagnie aeree. Ognuna di loro punta a migliorare la propria offerta, presentando ricette sempre più elaborate ad alta quota. Una compagnia in particolare, però, ha pensato di offrire un menù appositamente riservato ai cani e ai gatti.

Vueling propone i menù per cani e gatti in aereo

A stilare il menù per gli amici a quattro zampe è Vueling, una compagnia aerea già nota per essere amica degli animali. L'azienda spagnola, infatti, consente ai passeggeri di portare sull'aereo cani o gatti fino a 8 kg di peso, per tratte che non superino le cinque ore. Con il supporto dell'azienda di cibo per cani e gatti Edgard & Cooper, Vueling ha stilato un menù pet-friendly. L'offerta in volo sarà disponibile per la stagionale invernale e prevede crocchette naturali, carne, verdure e patate. Insomma, non sono gli animali domestici sono ammessi a bordo, ma viene dedicato loro anche un apposito menù.

Le proposte gastronomiche per i passeggeri in volo

Tra le novità introdotte dalla compagnia, non ci sono solo quelle riguardanti l'offerta gastronomica per i cani e i gatti. Infatti, sempre per la stagione invernale 2023-24, Vueling sceglie una serie di alimenti adatti anche alle persone vegetariane e vegane. Tra le novità, c'è l'hamburger vegetale che si inserisce in un menù ad hoc ricco anche di piatti senza glutine per i passeggeri celiaci. L'attenzione all'ambiente poi ha portato Vueling a collaborare con l'azienda Robin Good, che si avvale di lavoratori a rischio di esclusione sociale. Il brand iberico ha realizzato per i voli una serie di snack dal packaging senza plastica e tutti vegetali.