Alcuni aerei hanno spazi vietati ai bambini: quali sono le compagnie che li offrono e come funzionano Dopo le crociere solo per adulti, anche alcune compagnie aeree presentano spazi sui voli "child free": come funzionano e chi li offre.

A cura di Arianna Colzi

Le crociere senza bambini sono da tempo un'alternativa presentata da diverse compagnie di navigazione. Sono tanti i passeggeri che si chiedono perché le compagnie aeree non propongano voli "child free"? La Corendon Airlines, compagnia turca, ha fatto scalpore quando ha annunciato l'intenzione di introdurre uno spazio child free sui loro aerei nel 2023. A sostegno di questa tendenza ci sono soprattutto i genitori.

Tra i genitori, però, c'è anche chi sostiene che i bambini abbiano diritto a salire a bordo come tutti gli altri passeggeri. Il tabloid britannico Metro ha parlato con Anthony Radchenko, fondatore e CEO di AirAdvisor, azienda che si occupa dei diritti dei passeggeri in volo. Radchenko ritiene che in futuro altre compagnie aeree potrebbero introdurre voli solo per adulti o spazi child free sui voli.

Le compagnie aeree potrebbero infatti mettere in vendita i biglietti per queste aeree come "hub di produttività" sui voli a lungo raggio, per consentire ai passeggeri che volano per motivi di lavoro di lavorare senza interruzioni. Altri vantaggi di un ipotetico spazio child free sono rappresentati da un processo di imbarco più fluido, perché le famiglie potranno essere assistite con più calma dal personale di bordo dedicato. Il rischio di questi spazi, però, è quello di escludere le famiglie, soprattutto nel caso di voli particolarmente lunghi.

I precedenti di altre compagnie aeree

Oltre a Corendon Airlines, la compagnia turca che ha annunciato di voler introdurre lo spazio child free, anche la Scoot, compagnia low cost di Singapore, vende sezioni dedicate soltanto agli over 12 anni. Malaysia Airlines aveva prima annunciato che non avrebbe venduto biglietti ai bambini under 12, per poi fare retromarcia per via delle polemiche.