A Parigi esiste un café dove puoi scrivere una lettera al te stesso del futuro

A Parigi si trova un Café in cui si può scrivere una lettera al sé stesso del futuro: un’idea originale che punta ad unire scrittura, attesa e memoria in un unico gesto.
A cura di Elisa Capitani
Café Pli, Paris, France
In un’epoca in cui tutto è immediato, digitale e spesso dimenticabile, c’è chi prova a restituire valore alle piccole cose che costruiscono la vita quotidiana e alle parole scritte a mano. A Parigi, città da sempre legata ai café come luoghi culturali di incontro e riflessione, esiste un locale che invita a rallentare davvero e a fare un gesto controcorrente: sedersi a un tavolino, prendere carta e penna e scrivere una lettera che non arriverà subito, ma tra mesi o anni. Non un messaggio da programmare sul telefono, né una nota salvata in una cartella cloud, ma una lettera fisica, custodita e spedita nel futuro. Si chiama Café Pli ed è diventato in poco tempo una meta curiosa per parigini e turisti, attratti dall’idea di trasformare una pausa caffè in un momento di introspezione concreta e misurabile, con una data di consegna già fissata.

Café Pli, Paris
Un concetto che unisce introspezione e memoria

Café Pli non è un bar qualunque: è stato ideato come uno spazio dove fermarsi, distogliere lo sguardo dallo schermo e prendere carta e penna per rivolgersi al proprio futuro "io". Seduti con una bevanda calda o un dolce davanti, i visitatori possono lasciarsi ispirare dai propri pensieri, dalle confidenze intime o dalle promesse personali, scegliendo di scrivere queste parole su una cartolina o in una lettera da ricevere in un giorno prestabilito negli anni a venire. L’idea, ispirata ai café asiatici, punta su un ritorno alla scrittura manuale e all’attesa come gesto di riflessione in un’epoca dominata dalla comunicazione istantanea.

Il kit per scrivere la lettera al Café Pli
Come funziona l’esperienza e quanto costa scrivere al te stesso del futuro

L’esperienza al Café Pli è semplice ma ricca di significato. Arrivati nel locale, si ordina una bevanda dal menu e si acquista un pacchetto che include cartolina, busta, materiali di scrittura, sticker e ceralacca per sigillare la lettera. Il pacchetto base, che comprende anche una bevanda a scelta, costa 15 euro per una consegna entro un anno. Se, invece, si vuole conservare e posticipare la lettera di cinque anni si spendono 25 euro, mentre per una consegna programmata tra vent’anni il prezzo è di 45 euro.

Una delle lettere scritte al Café Pli
L’opzione di spedizione internazionale è disponibile con un supplemento di 4 euro, e chi desidera può aggiungere anche una foto ricordo tramite la cabina fotografica del locale. Una volta scritta e sigillata, la lettera viene collocata in un’apposita parete con scomparti per ogni data futura scelta, e il personale del caffè si occupa di custodirla e spedirla al momento opportuno.

Il kit da usare per scrivere la lettera, Café Pli
