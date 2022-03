A Napoli arriva il primo bar ispirato a James Bond Dal 4 aprile il sesto piano del Grand Hotel Parker’s diventa il bar di James Bond dove gustare i cocktail della famosa spia sul rooftop del più antico hotel di Napoli.

"Vodka Martini, shaken not stirred! (Un Vodka Martini, agitato, non mescolato)" è una delle frase più celebri di James Bond, l'agente segreto più conosciuto al mondo. E se nella lunga serie di film su 007 l'attore è spesso cambiato, resta la certezza che il personaggio di James Bond ami l'avventura, le belle e il bere bene. Ecco perché dal 4 aprile il sesto piano del Grand Hotel Parker’s diventa il Bidder Bar dove gustare i cocktail di James Bond sul rooftop del più antico hotel di Napoli.

Il Bidder Bar è il nuovo bar di Napoli ispirato a James Bond. Si trova al sesto piano del Grand Hotel Parker’s, il più antico hotel della città dove non solo godere di una vista mozzafiato del Golfo ma anche sorseggiare i cocktail preferiti da James Bond . Il nuovo bar si chiama Bidder Bar, in onore del fondatore dell'albergo George Bidder Parker di origini inglesi, e consentirà di provare i cocktail più iconici amati dalla spia più conosciuta al mondo. La citazione di James Bond “Agitato non mescolato” per i drink non è rappresenta solo un gusto ma una vera filosofia di vita che è diventata di molti appassionati bevitori.

In onore di James Bond, la bottigliera del Bidder Bar è incentrata sull'essenzialità delle etichette più prestigiose. Ev come ogni agente segreto che si rispetti, il bar offrirà cocktail internazionali e ogni lunedì, per i più esigenti, dedicherà la serata a un paese diverso come il Giappone e il Messico. Un serata all'iconico bar del sesto piano del Grand Hotel Parker’s sarà l'occasione non solo per immergersi in un'atmosfera tipica di un’icona di stile come James Bond ma per ammirare anche uno dei panorami più incredibili di Napoli e su Napoli, gustando cocktail ispirati al mondo della famosa spia realizzati dalle sapienti mani del barman Antonio Boccia, in uno dei gentleman bar più iconici d'Italia.