Saldi estivi eBay: fino al 70% di sconto su t-shirt, sneakers e costumi da mettere in valigia Ecco le migliori offerte eBay su abbigliamento, scarpe e accessori da portare in valigia quest’estate: costumi da bagno per uomo e donna, t-shirts, sneakers e tanto altro, in sconto fino al 68%.

Cosa mettere in valigia quest'estate?

Se vi state chiedendo cosa portare in vacanza, vi consigliamo di approfittare delle promozioni eBay su abbigliamento, scarpe e accessori estivi per uomo e donna.

Per affrontare al meglio l'Estate, infatti, il noto market place propone una serie di sconti, a cui è possibile aggiungere un ulteriore risparmio del 20%. Per ottenerlo, basterà inserire il codice MENO20ESTATE prima di procedere al pagamento dell'ordine. Il coupon è valido fino al 30/06, su una spesa minima di 15€, per 2 utilizzi e 200€ di sconto al massimo.

Di seguito, infine, troverete le migliori offerte su t-shirt, sneakers, costumi e accessori da portare in viaggio: scarpe da tennis Superga, bikini donna, espadrillas, bermuda e tanto altro, in sconto fino al 70%.

Le migliori offerte eBay su abbigliamento, scarpe e accessori da uomo

Quali sono dunque le promozioni moda uomo più vantaggiose per l'estate?

Dal costume al bermuda, passando per la t-shirt Polo e le ciabatte da mare: troverete una selezione delle migliori offerte eBay su abbigliamento, scarpe e accessori da mettere in valigia.

-66% di sconto su sneakers Superga uomo: perfette per la stagione estiva, le sneakers di Superga non hanno paragoni. Infatti, sono leggere, comode e adatte a un uso giornaliero, ideali anche per andare a lavoro. Sono realizzate in gomma e tela leggera e in diverse colorazioni.

-63% sul costume da bagno uomo di Diadora: perfetto per essere alla moda anche al mare, il costume Diadora è semplice, funzionale e dalla qualità elevata. È realizzato in poliammide, un tessuto leggero e traspirante. Infine, è disponibile in diverse taglie e tantissimi colori, dal rosso scuro al blu, passando per il verde e l'azzurro.

-50% sulla t-shirt uomo in cotone di U.S. Polo ASSN.: fresca e leggera, la t-shirt di Polo è realizzata in 100% cotone. È caratterizzata da una stampa monocolore, colletto con bottoni e logo del brand cucito in piccolo sul petto. È disponibile in diversi colori e in tutte le taglie dalla S alla XXL.

-45% sulla camicia da uomo in lino estiva: perfetta da indossare sia di sera che di giorno, la camicia da uomo in lino con colletto alla coreana conferirà un tocco glamour e ricercato al proprio look. Si può acquistare in diversi colori – blu, celeste, bianco, nero, verde e beige – e in tutte le taglie dalla S alla 2XL.

-41% sul costume da mare boxer di Kappa: un must da portare in valigia, il costume da bagno di Kappa è comodo e funzionale. È provvisto di elastico in vita e coulisse regolabile, inserti laterali e tasca posteriore con patta e occhiello in metallo. È foderato all'interno con tessuto in rete e presenta il logo del brand stampato su entrambi i lati.

-40% sul costume da bagno boxer di Girogama: originale e brioso, questo costume da uomo presenta una stampa monocolore fosforescente. È disponibile in quattro modelli – arancione, nero, blu e giallo fluo – e in diverse taglie, dalla S alla XL. In più, è realizzato in tessuto di elevata qualità, resistente e traspirante.

-37% sul bermuda uomo in jeans di Avirex: uno dei capi più comodi da portare in valigia è senza dubbio il bermuda in jeans. Fresco e leggero, è realizzato in denim elasticizzato e ha una vestibilità slim fit. È disponibile in diverse tonalità e in molte taglie, dalla 46 alla 56.

-20% sul bermuda cargo di Avirex: ideali da indossare con una t-shirt o una camicia in lino, questi bermuda sono comodi, leggeri e casual. In più, sono dotati di tasche posteriori con pattina e bottone automatico e di 2 tasche anteriori più ampie. Sono disponibili in grigio, in beige e in diverse taglie, dalla 46 alla 56.

-20% sulle ciabatte da uomo per mare e piscina: comode e funzionali, le infradito da uomo sono ottime sia per camminare sulla sabbia che per la piscina. Realizzate in gomma morbida e di alta qualità, sono caratterizzate da un color verde militare, alla moda e facilmente abbinabile. Sono disponibili nella taglia 42.

Le migliori promozioni eBay t-shirt, sneakers, costumi e accessori da donna

Per avere tutto l'indispensabile da mettere in valigia e da indossare in vacanza, vi presentiamo le migliori offerte eBay su abbigliamento, scarpe e accessori donna, in sconto fino al 68%: i bikini con stampe floreali, le espadrillas scintillanti, le comode infradito, fino ad arrivare alla borsa glamour di Chiara Ferragni.

-68% sul bikini donna con fantasia floreale: realizzato in materiali di alta qualità, questo costume da bagno è perfetto da sfoggiare sulla spiaggia. Infatti, è caratterizzato da una briosa stampa a farfalle e fiori, colorata e originale. È disponibile in rosa e in nero, ed è formato da uno slip a culotte e dal reggiseno preformato con imbottitura e ferretto.

-66% sulle sneakers Superga donna: perfette per ogni occasione, le sneakers di Superga non hanno bisogno di presentazioni. Infatti, sono comode e alla moda, ideali da indossare anche tutti i giorni. Sono realizzate in gomma e tela leggera. Sono disponibili in diversi colori e in tantissime taglie.

-54% sul bikini a fascia donna a fantasia: disponibile in diversi modelli e fantasie, questo bikini donna è perfetto da mettere in valigia e sfoggiare in spiaggia. In più, consente di abbronzarsi alla perfezione, è leggero e dalla qualità elevata. È composto da un reggiseno preformato con coppe imbottite e uno slip coordinato.

-50% sui sandali donna estivi a infradito: comodi e leggeri, perfetti da portare in vacanza e indossare sia al mare che in città, questi sandali a infradito sono realizzati in ecopelle e gomma. Sono disponibili in tantissimi colori – rosso, bianco, nero, blu, argento, oro e camel – e in tutte le taglie dal 36 al 41.

-50% sulle espadrillas da donna con paillettes: eleganti e comode al tempo stesso, queste sfiziose espadrillas con paillettes sono perfette da mettere in valigia e indossare le sere d'estate. Scintillanti e alla moda, sono realizzate con suola rifinita in corda. Sono disponibili in rosa e nero e in diverse taglie.

-10% (+20% di coupon extra) sulla borsa donna di Chiara Ferragni: glamour e chic, la borsa di Chiara Ferragni è perfetta da sfoggiare d'estate. È realizzata in materiali di alta qualità e presenta il tipico logo del brand stampato sia sulla targhetta in metallo che all'interno della fantasia stessa, a stelline rosa e fucsia.