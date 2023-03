Regalo festa del Papà: fino al 45% di sconto su regolabarba e rasoi elettrici Il 19 marzo si avvicina e se non avete ancora scelto il regalo per la festa del papà qui troverete alcune idee interessanti come i regolabarba e i rasoi elettrici per i papà sempre attenti allo style.

Il 19 marzo si avvicina e come ogni anno è il momento di pensare a cosa regalare al proprio papà. Se non avete idea di cosa possa volere, il nostro consiglio è sicuramente quello di puntare sull'accessorio beauty indispensabile, il regolabarba elettrico. In commercio ne esistono tanti modelli come quelli All in One della Braun, che grazie alle testine intercambiabili permettono non solo di regolare la barba ma anche basette, capelli e peli del corpo. In occasione della festa del papà abbiamo selezionato per voi le migliori offerte su Amazon relative ai regolabarba e ai rasoi elettrici, per una regalo che sicuramente sarà apprezzato da tutti.

Il regalo perfetto per la festa del papà

Tra gli articoli in offerta su Amazon spicca il Regolabarba Braun Rifinitore Tutto-In-Uno 5 MGK5380 in sconto al 45%. Questo prodotto è un innovativo kit 9in1, con regolabarba e taglia capelli più un rasoio, in grado di effettuare tante azioni differenti. Si può rifinire la barba lunga, quella corta, si può rasare il corpo e persino tagliare i capelli. Infatti, l'MGK5380 di Braun permette di regolare i peli di qualsiasi lunghezza, questo grazie al motore AutoSense e a una testina da taglio più affilata, la quale è anche più veloce ed efficace.

Inoltre, questo dispositivo è impermeabile, quindi sicuro da pulire con l'acqua o da usare sotto la doccia. La carica si raggiunge in 1ora, ma già con cinque minuti di ricarica rapida si può usare a lungo. Dunque, regalare il regolabarba e taglia capelli MGK5380 di Braun a vostro padre, è il modo migliore per fargli prendere cura della barba, dei capelli e del corpo.

Altri 10 regolabarba e rasoi elettrici in offerta su Amazon

Se pensate che questo articolo di Braun non faccia per vostro padre, ecco altri 10 prodotti tra regolabarba e rasoi elettrici in offerta su Amazon. Vi proponiamo altri dispositivi di Braun ma anche di Philips, Panasonic e Gillette.

-42% di sconto sul Regolabarba Tagliacapelli MGK7331 di Braun: regalo ideale per la cura del viso e del corpo. Il prodotto infatti consente di tagliare o rifinire la barba e i capelli facilmente. Infatti, la testina di cui è dotato ha un’area di taglio molto ampia per tagliare più peli, così si riduce il numero delle passate. Inoltre, le lame affilate sono fatte di un metallo che permette loro di agire più facilmente su barba e capelli, per raggiungere l'effetto desiderato.

-41% di sconto sul Braun Beard Trimmer 7 Regolabarba Tagliacapelli: regalate a vostro padre un regolabarba che effettua una rifinitura perfetta. Infatti, il prodotto è dotato di un selettore di precisione, che ha 39 impostazioni di lunghezza con intervalli da 0,5 mm. Dunque permette di modellare la barba, i baffi e il pizzetto con il massimo dell'accuratezza.

-40% di sconto sul Braun Series 5 50 Rasoio Elettrico Barba: un regalo perfetto se vostro padre ha la barba lunga. Infatti, questo prodotto possiede tre lame flessibili adatte ai contorni del viso. In aggiunta, il motore AutoSense permette di adattare la potenza del rasoio in base alla densità della barba, tagliando più peli per diminuire il numero delle passate necessarie alla rasatura.

–40% di sconto sul Braun Rifinitore Tutto-In-Uno 3 MGK3342: regalate a vostro padre rifinitore più veloce ed efficiente di Braun. Infatti, questo prodotto è dotato di un pettine di precisione del 20%, che consente una rifinitura senza sforzi, per baffi, pizzetto, barba incolta o peli. Quindi, riduce di molto il tempo di rasatura e rifinitura.

-40% di sconto sul Philips MG7720 Grooming Kit Serie 7000 Impermeabile in Acciaio: un regalo versatile per vostro padre. Infatti, si tratta di un kit multifunzione con: regolabarba per radere e rifinire la barba, rasoio per il corpo, rasoio di precisione, rifinitore di precisione, rifinitore per naso e orecchie.

-40% di sconto sul Rowenta TN6000 Forever Sharp Rasoio Elettrico: regalate a vostro padre un prodotto per un taglio ad alte prestazioni. Infatti l'affilatura è duratura e avviene rapidamente con una sola passata, anche sulla barba spessa e folta. Inoltre, nella confezione si possono trovare: una lama tradizionale per barba e baffi, una lama XL per i capelli.

-33% di sconto sul Braun Series 5 50-B1200s: un rasoio per regalare a vostro padre una rasatura facile e immediata. Infatti, il prodotto è dotato di tre lame flessibili che si adattano perfettamente ai contorni del visto, così da essere efficaci e veloci contro ogni tipo di barba.

-33% di sconto sul King C. Gillette Kit Regolabarba Uomo: un regalo ideale se a vostro padre

ideale per tutti gli stili di barba. Il kit regolabarba infatti comprende tre pettini per la regolazione della barba molto corta da 1mm, corta da 1-11mm, lunga da 13-21mm. Le lame sono affilate, quindi ottime per ottenere una rifinitura perfetta. Inoltre, con solo 1h di ricarica, si può avere un'autonomia di 50 minuti.

–29% di sconto sul Panasonic Er-Gb80-H503 Regolabarba Uomo E Tagliacapelli: ideale per la cura di barba, capelli e corpo. Il prodotto consente di accorciare o ritoccare la barba per avere uno stile perfetto. In aggiunta, è presente un pettine per capelli utile per tagliarli intorno alle orecchie e sulla nuca. Per il corpo, poi, c'è un pettine accessorio che permette di radere i peli anche nelle aree delicate, proteggendo la pelle. Inoltre, con una ricarica di 1h si può utilizzare il regolabarba per 50 minuti.

-20% di sconto sul Braun Series 9 Pro Rasoio Elettrico Barba Custodia da Viaggio: performante al massimo. Infatti, si tratta del rasoio più avanzato di sempre per Braun, grazie all'uso di una testina innovativa Pro Head con ben cinque elementi di rasatura. In aggiunta, nella confezione si trova un rifinitore ProLift progettato per tagliare delicatamente i peli difficili, per la barba di 1, 3 o 7 giorni. Inoltre, il dispositivo è dotato della stazione SmartCare 5in1 che consente di pulire in diversi modi il rasoio igienizzandolo e lubrificandolo. La stazione permette anche di ricaricarlo automaticamente.