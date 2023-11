Regali di Natale per le amiche: le idee più semplici e originali Una selezione di idee regalo poco costose e originali, perfette per la migliore amica o per un gruppo di amiche, per rendere questo Natale magico e speciale.

Siete in difficoltà con il regalo di Natale per le amiche? Trovare un'idea regalo che sia d'effetto non è impresa facile, soprattutto se vi conoscete da tempo e vi siete già regalate tutto. Per aiutarvi, abbiamo selezionato quelli che secondo noi potrebbero essere i migliori regali di Natale per le amiche tra i tanti disponibili su Amazon. Dalle candele agli orecchini, dai cioccolatini ai prodotti di make-up, abbiamo pensato proprio ai gusti di tutte. Che il vostro obiettivo sia rendere felice la migliore amica, o trovare idee regalo per un gruppo di amiche, tra i prodotti che abbiamo selezionato troverete il regalo perfetto.

Cornice Best Friends

Il regalo perfetto per la migliore amica

Apriamo la nostra selezione con un'idea regalo perfetta per un'amica speciale, la migliore amica. Per sorprenderla e farle capire quanto è importante, niente di meglio di qualcosa che celebri la vostra amicizia, ricordando momenti felici.

Semplice ma d'effetto, la cornice di Carousel Home and Gifts è perfetta per inserire la foto più bella con la vostra migliore amica. In alto, attaccate ad un cordino, ci sono due piccole targhette con le parole "best friends", mentre il sostegno posteriore consente di appoggiare la cornice sul comodino o sulla scrivania, per averla sempre a portata di sguardo. Il bordo in legno chiaro e il supporto bianco fanno poi risaltare la foto inserita, per ricordare un bel momento vissuto insieme.

Palette di ombretti

Il prodotto indispensabile per un'amica amante del make-up

Per un'amica che adora truccarsi ed è sempre al passo con le ultime tendenze in fatto di make-up, la Ultimate Shadow Palette di Nyx è l'idea regalo giusta: contiene 16 ombretti con diversi finish (opaco, satinato, brillante e metallico), molto pigmentati e facili da sfumare, dalla texture setosa e vellutata. Dai colori neutri, sono perfetti per essere indossati tutti i giorni, sia di giorno che di sera. Adatti a diversi tipi di occhi e incarnati, queste tonalità sono un must per una make-up addicted. La formula è vegana e cruelty-free, con certificazione PETA.

Specchio per il trucco

L'accessorio giusto per l'amica attenta ai dettagli

Niente più errori con lo specchio per il trucco Weily, che permette di vedersi sia a grandezza reale che con ingrandimento 2x e 3x, per non lasciarsi sfuggire nessun dettaglio. Con base circolare provvista di piccolo scomparto, è regolabile e inclinabile fino a 180°. I led collocati sui lati emanano una luce soft e naturale, di intensità regolabile, permettendo di illuminare perfettamente il viso in qualsiasi condizione di luce. Utilizzabile con cavo USB in dotazione o con batterie, è l'alleato perfetto per le sessioni di trucco.

Selezione di tisane

Il regalo di Natale per l'amica amante degli infusi

D'inverno non c'è niente di meglio di una bevanda calda per riscaldarsi. Le tisane assortite Pukka, biologiche e no-OGM, sono contenute in un'elegante scatola in cartone, perfetta come idea regalo. 45 filtri e 9 diverse ricette realizzate con erbe e ingredienti di origine naturale, per un viaggio alla scoperta dei sapori.

Le tisane Pukka sono disponibili anche in versione energizzante, perfetta per dare la carica alla giornata, e rilassante, l'ideale prima di addormentarsi.

Tazza con infusore

L'idea regalo economica

Per un'infusione perfetta, la tazza con filtro BigNoseDeer è quello che ci vuole, perché poco costosa, ma utile: il coperchio e la base sono a forma di gatto, la parte centrale è in vetro trasparente. Al coperchio è attaccato un pesciolino che costituisce il filtro, da riempire con le foglie aromatizzate preferite. Una volta terminato il tempo di infusione, basterà rimuovere coperchio e filtro e gustare la propria bevanda bollente. Il suo design originale la rende un'idea regalo adatta alle amiche amanti dei gatti, ma anche a chi vuole dare un tocco originale al suo tè quotidiano.

Sushi kit

Un aiuto concreto per l'amica che adora il cibo giapponese

Se la vostra amica ha provato a fare il sushi in casa con risultati discutibili, rendetele la vita più facile con il sushi kit di Aya. Facile da utilizzare, il kit comprende 11 pezzi per la preparazione di roll perfetti, compreso un coltello e un tappetino in bambù. Gli stampi consentono inoltre di creare sushi di forme diverse – il classico tondo, ma anche quadrato, rettangolare e persino a forma di cuore.

Diffusore per ambiente

L'alleato per l'amica che vuole la casa profumata

Semplice ed elegante, il diffusore per ambiente Cocod'or diffonde un piacevole aroma in qualsiasi stanza. La boccetta da 200ml garantisce fino a 60 giorni di profumo, e i bastoncini in fibra neri ne consentono la graduale diffusione nell'ambiente. Un oggetto esteticamente accattivante oltre che funzionale, che farà felici le amiche che amano avere la casa profumata.

Borsa dell'acqua calda

L'accessorio adatto per le amiche freddolose

Se strati di coperte ricoprono le vostre amiche freddolose durante le giornate invernali, il regalo di Natale adatto a loro è un accessorio che le tenga al caldo, come una borsa dell'acqua calda. Dalla forma allungata, perfetta per essere abbracciata durante il sonno o arrotolata intorno a schiena e collo, la questa di Homealexa terrà al caldo le vostre amiche in ogni momento della giornata. Realizzata in gomma naturale secondo lo standard CE, la boule è ricoperta da un soffice rivestimento che la rende morbida e confortevole. La capacità di 2 litri ne assicura la durata, mentre il tappo anti-goccia ne garantisce la tenuta.

Calzini invernali divertenti e stilosi

L'idea regalo originale e divertente

Caldi e confortevoli, i calzini Aotlet sono un'idea regalo utile e divertente. La confezione comprende tre paia di calzini in diversi colori, che terranno al caldo i piedi infreddoliti delle vostre amiche, senza tuttavia rinunciare a un tocco di stile. Compreso nella confezione l'occorrente per trasformare ogni paio di calzini in un soffice muffin, semplicemente arrotolandoli su sé stessi ed inserendoli nei pirottini. Ognuno può poi essere racchiuso in una scatola regalo, anch'essa inclusa.

Smartwatch

L'accessorio per le tech-addicted

Stare al passo con le novità tecnologiche è impegnativo, ma le vostre amiche amanti della tecnologia non possono farne a meno? Il regalo di Natale perfetto per loro è un dispositivo di ultima generazione, che le accompagnerà nella loro vita quotidiana.

Lo smartwatch Agptek, ad esempio, è un orologio fitness che offre numerose funzioni: permette ad esempio di tenere traccia dell'attività fisica e sportiva, della qualità del sonno e della frequenza cardiaca. Funge inoltre da appendice dello smartphone, consentendo di visualizzare chiamate e messaggi, gestire la musica e scattare foto. Certificato IP-68, è impermeabile, ha lo schermo touch completamente personalizzabile e le funzioni sveglia, cronometro e avviso di sedentarietà. Leggero e dal design elegante, è un accessorio da avere sempre con sé.

Borsone da palestra

Il regalo per l'amica amante del fitness

Ampio e capiente, con tante tasche per riporre gli oggetti, il borsone Nike è adatto per accompagnare tutte le sportive durante i loro allenamenti. Con manici e tracolla per trasportarla facilmente, ha lo scomparto principale a doppia zip e uno separato per riporre le scarpe. Realizzato in poliestere, un materiale versatile e resistente, è disponibile in diverse combinazioni di colore, per accontentare tutti i gusti.

Beauty case da appendere

L'idea utile per le amiche viaggiatrici

Per contenere i prodotti beauty, come shampoo, creme o deodorante durante un viaggio, un beauty case come questo di OrgaWise è la soluzione ideale: ha diversi scomparti e un gancio per appenderlo dove si vuole, anche nella doccia. Il materiale esterno è infatti impermeabile e facile da asciugare e pulire. A doppia chiusura, con zip e velcro, il beauty è leggero ed estremamente versatile, perfetto per essere portato con sé in viaggio.

Orecchini

Un pensiero natalizio elegante

Dalla forma semplice ed essenziale, gli orecchini Fossil donano all'istante un tocco di eleganza all'intero look. In acciaio inox, arrivano in una piccola scatola in metallo perfetta da regalare. Preferite un materiale più pregiato come l'argento? Potete optare per gli orecchini Lydreewam, realizzati in argento sterling 925. Sono da lobo, a forma di albero della vita, e anche in questo caso vengono spediti in una elegante scatolina.

Album per scacciare l'ansia

L'idea regalo per le amiche stressate

Se avete poco budget per i regali di Natale, o semplicemente volete accontentare molte persone senza spendere una fortuna, non preoccupatevi: troverete tante idee regalo sotto i 10 euro per far felici le amiche e, perché no, anche qualche familiare.

Un'idea regalo sicuramente insolita e originale, oltre che economica, è l'album Colora via l'ansia, con disegni di animali e insulti da colorare per scacciare lo stress. Niente più urla o litigi, per placare la rabbia basterà mettersi a colorare le pagine. Meglio di una spa, quest'album è un regalo divertente – e utile – per le amiche che hanno sempre un diavolo per capello.

Maschere viso

Il regalo per un gruppo di amiche che ama la skincare

Un'ottima idea per trascorrere del tempo in compagnia delle amiche più care è quella di regalare delle maschere viso, per organizzare un pigiama party a base di beauty routine, chiacchiere, film e cibo spazzatura. Quella che vi proponiamo, in particolare, è una confezione che comprende 7 diverse maschere viso: una per ogni giorno della settimana o per ogni tipo di pelle.

Infusioni per gin tonic

L'idea originale per una serata da passare tra amiche

Un'idea regalo per trascorrere una serata all'insegna dell'amicizia? Il set di infusioni per Gin Tonic di Te Tonic experience, con sei gusti di infusione per creare facilmente cocktail a base di gin tonic. Come? Per ottenere un drink perfetto basterà semplicemente immergere la bustina nel gin per un paio di minuti, per poi brindare tutte insieme.Le spezie e gli aromi utilizzati sono inoltre 100% naturali, selezionati con cura per regalare al gin un aroma intenso e avvolgente.

Targa musicale con foto

Il regalo di Natale personalizzato

Cercate qualcosa di diverso e personalizzato? La targa musicale con foto è l'ideale giusta. Scegliete la vostra foto migliore e la canzone che rappresenta la vostra amicizia e vi assicurerete qualcosa che lascerà la vostra amica sicuramente senza parole. Non molto grande e con base d'appoggio, la targa può essere tenuta sul comodino.