Regali di Natale: fino al 50% di sconto su rasoi, regolabarba e tagliacapelli elettrici Il Natale è dietro l’angolo e, se la vostra lista regali è troppo lunga e vi manca ancora qualche idea, in questo articolo proponiamo un elenco di rasoi, regolabarba e tagliacapelli per uomo in sconto fino al 50%.

Il Natale, si sa, è l'occasione per far felici i propri cari, ma spesse volte l'indecisione sul regalo perfetto può essere di ostacolo. Cosa regalare, ad esempio, ai nostri fratelli, padri, fidanzati o mariti? Il nostro consiglio è quello di puntare su qualcosa di utile ma anche, e soprattutto, piacevole nell'utilizzo. Ecco perché, con l'avvento di importanti offerte di Natale, abbiamo stilato per voi una lista di rasoi, regolabarba e tagliacapelli venduti in sconto fino al 50%. Sia che pensiate di regalare un oggetto dal valore premium o di rimanere su prezzi budget (ma senza mai rinunciare alla qualità), può valere la pena dare un'occhiata con noi alle offerte previste per il periodo natalizio.

Scopriamo insieme, dunque, la selezione dei migliori rasoi, regolabarba e tagliacapelli elettrici in sconto fino al 50%.

Rasoi, regolabarba e tagliacapelli in sconto per una barba sempre perfetta

Corta, lunga, definita o incolta, la barba aggiunge un tocco incredibilmente personale, e rifinirla ha sempre un suo valore. Negli ultimi anni, inoltre, farlo è diventato ancor più piacevole, grazie alle migliorie tecniche di questi prodotti, sempre più precisi nei risultati da ottenere, e anche grazie a un pizzico di tecnologia, che non guasta mai. Vediamo dunque i migliori rasoi, regolabarba e tagliacapelli elettrici attualmente in sconto.

-50% di sconto sul Rasoio Regolabarba Braun Series XT3: Lo sconto più importante per un nuovo rasoio regolabarba elettrico della linea Braun Series X. Il modello XT3, con lamette in acciaio inossidabile e manico antiscivolo in gomma, è impermeabile al 100% e gode di un'autonomia di 45 minuti prima di essere ricaricato. Dotato di pettini dalla lunghezza scalabile da 1 a 5 mm e con una lama 4D capace di 450 movimenti al secondo, il rasoio elettrico Braun Series XT3 è perfetto per trattare con rapidità e delicatezza anche le pelli più sensibili, a prescindere dal suo utilizzo su viso o corpo.

-49% di sconto sul Rasoio Elettrico Rifinitore di Precisione Braun Series 7: il rasoio elettrico rifinitore di precisione Braun Series 7 è il perfetto esempio di come la tecnologia possa contribuire nella vita quotidiana. Dotato di una batteria Li-Ion dall'autonomia di 50 minuti (con funzione di ricarica rapida in 5 minuti), il Braun Series 7 è dotato di tecnologia AutoSense per il rilevamento automatico della densità della barba e l'adattamento conseguente di potenza, per un risultato ottimale che coniughi risparmio energetico e massima cura del volto. La tecnologia AutoSense, inoltre, con la sua capacità di adattamento a 360°, garantisce rasature uniformi in ogni area del volto.

-47% di sconto sul Rasoio Regolabarba Tagliacapelli Elettrico Braun All-in-One Trimmer 7: come suggerisce la dicitura All-in-One, il Braun Trimmer 7 è il primo prodotto della lista a comprendere tutti gli elementi di cui un uomo possa aver bisogno per la cura completa della propria barba. Il Braun Trimmer 7 è infatti un rasoio, un regolabarba e un tagliacapelli elettrico, adatto a una pulizia, rifinitura e cura generale di capo, viso e corpo. Lo Styling-Kit 10-in-1 presente nel pacchetto, infatti, consente di agire con la massima efficacia e precisione su ogni tipo di barba e capelli (in questo caso, con pettini rifinitori regolabili da 05 mm a 21 mm). A completare il tutto, la tecnologia AutoSense per l'adattamento alla densità della barba e una batteria Li-Ion dalla durata di ben 100 minuti.

-40% di sconto sul Rasoio Elettrico Braun Series 5: impermeabile, preciso, rapido e perfetto per una pulizia immediata e senza stress: il rasoio elettrico Braun Series 5 unisce tutti i migliori elementi proposti dai rasoi elettrici Braun in un unico modello adatto a ogni esigenza di rasatura. Dotato di tecnologia AutoSense per adattarsi a ogni tipo di barba senza irritare o creare disomogeneità sulla superficie del volto, il Braun Series 5 gode anche di un comodo sistema EasyClean per una pulizia del prodotto comoda e veloce. Ottima la batteria che raggiunge i 50 minuti di autonomia.

-32% di sconto sul Rasoio Elettrico Rifinitore di precisione con Custodia da Viaggio Braun Series 9 PRO+: il più costoso, ma infallibile. Il rasoio elettrico rifinitore di precisione Braun Series 9 PRO+ è adatto a ogni barba, poco importa quanto sia densa, folta o da quanti giorni non sia stata trattata, il suo risultato sarà sempre di elevatissima qualità. Il rifinitore di precisione integrato, indicato dalla Braun come PRO per differenziarlo da quello degli altri modelli, è realizzato in acciaio ad uso chirurgico, mentre i cinque modelli ProShave (due Lamina Optifoil, SkinGuard, Lama Direct&Cut e Lama ProLift) permettono il raggiungimento di risultati professionali a ogni passaggio. Inoltre, il prodotto viene venduto con incluse, oltre al cavo di ricarica rapida e alla spazzolina di pulizia, anche la custodia da viaggio in tessuto, la stazione SmartCare 6 in 1 e la cartuccia per la pulizia del rasoio.

-31% di sconto sul Rasoio Regolabarba Elettrico Braun Series 9: il rasoio regolabarba elettrico Braun Series 9 è perfetto per chi vuole che nulla venga lasciato al caso quando si tratta di cura del corpo. Il prodotto è infatti dotato di un selettore di ben 40 impostazioni di lunghezza con intervalli di precisione da 0.5 mm a 20 mm, con tecnologia AutoSense e una serie di accessori per la rifinitura precisa del taglio e della regolazione del pelo. Completa il tutto la batteria più capiente dell'intera lista prodotti, con ben 180 minuti di autonomia.

Altri rasoi, regolabarba e tagliacapelli in sconto per Natale

Non solo Braun, ma anche grandi marche come Philips e Panasonic: il mondo della cura personale di barba e capelli offre mille alternative. Scopriamo insieme due delle offerte attualmente più interessanti per un nuovo rasoio, regolabarba e tagliacapelli elettrico.

-35% di sconto sul Rasoio Elettrico Philips Shaver 1000 Series: 27 lame autoaffilanti progettate secondo il sistema PowerCut e testine flessibili con movimenti in 4 dimensioni per il rasoio elettrico Philips Shaver 1000, tra i prodotti più apprezzati della categoria per la sua facilità di utilizzo, la ricarica rapidissima e la notevole precisione nel lavorare ogni tipo di barba.

-27% di sconto sul Regolabarba Tagliacapelli Elettrico Panasonic Multishape: il regolabarba tagliacapelli elettrico Panasonic Multishape dispone di numerosi accessori per una cura totale di barba e capelli, con 39 livelli di lunghezza per il tagliacapelli e lame in acciaio inossidabile, nano-lucidate a 45° per garantire il miglior risultato possibile con ogni tipo di barba. Il regolabarba tagliacapelli elettrico Panasonic Multishape ha un corpo antiscivolo e la certificazione di impermeabilità IPX7.

