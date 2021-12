Regali di Natale: fino al 50% di sconto su rasoi e spazzolini elettrici Per il Natale 2021 abbiamo selezionato per voi le 10 migliori offerte di Amazon sui rasoi Braun e gli spazzolini elettrici Oral-B, con sconti fino al 50%: il Braun serie 9, il serie 5; l’Oral-B 9s Go Electric, il Genius X e tanti altri.

Se siete alla ricerca del regalo di Natale perfetto per un papà, un fratello o un fidanzato e state valutando la possibilità di acquistare qualcosa che sia particolarmente utile e apprezzato, siete ancora in tempo per sorprenderli con un rasoio e regolabarba o uno spazzolino elettrico.

Di seguito abbiamo selezionato per voi le migliori offerte di Natale, con sconti fino al 50% disponibili su Amazon, nella sezione dedicata ai rasoi e in quella riservata agli spazzolini elettrici.

Rasoi da barba Braun in promozione fino al -50%

Se il destinatario del regalo di Natale 2021 è un uomo che ama sfoggiare una barba sempre perfetta o, al contrario, vorrebbe cominciare a lasciarla più folta ma comunque curata, abbiamo selezionato i migliori rasoi Braun, in sconto su Amazon fino al 50%.

-50% sul rasoio elettrico Braun serie 9 9340s: questo rasoio è efficiente e delicato, grazie ai 5 elementi di rasatura e alle vibrazioni soniche, che donano una barba morbida in poche passate. Il rasoio, inoltre, è impermeabile e utilizzabile anche su schiuma o gel. Il prodotto, inoltre, è dotato di una batteria Li-lon, progettata per durare fino a un'ora.

-40% sul rasoio elettrico serie 5 di Braun: questo rasoio elettrico da barba possiede 3 lame flessibili e un'impugnatura ergonomica, che garantiscono una rasatura efficace e rapida. È dotato inoltre del sistema Easy Clean, che consente di pulire l'articolo senza rimuovere la testina radente, ed è progettato per un utilizzo su pelle secca o bagnata.

-38% sul rasoio Braun series 3 ProSkin: questo rasoio possiede 3 elementi di rasatura oscillanti indipendenti che si adattano ai contorni del viso, e un sistema Micro Comb, ideato per catturare più peli in un'unica passata. Il rasoio può essere utilizzato anche sotto la doccia e presenta un rifinitore di precisione integrato.

-33% sul rasoio elettrico serie 6 60-B4500cs di Braun: questo rasoio è il regalo ideale per chi ha la pelle molto delicata ma non intende rinunciare a una rasatura efficiente e confortevole, garantita dalla testina oscillante SensoFlex, che riduce al minimo la pressione cutanea. Il prodotto, inoltre, include un regolabarba per creare stili diversi, da 0,5 mm a 7 mm.

-20% sul rasoio elettrico Braun serie 8 8410s: dotato dell' esclusiva tecnologia Sonica di Braun a 10.000 micro-vibrazioni, questo rasoio elettrico possiede una testina adattabile a 40° e lame oscillanti, che garantiscono una rasatura delicata e profonda in ogni zona del volto. Il pulsante di precisione, infine, consente di catturare facilmente i peli difficili.

Spazzolini elettrici Oral B in offerta fino al -50% di sconto

Per regalare un sorriso smagliante a Natale 2021, abbiamo scelto per voi le migliori offerte sugli spazzolini Oral B, acquistabili da Amazon con sconti fino al 50%.

-50% sullo spazzolino Oral-B Pro 1-790: questa confezione doppia, con due spazzolini neri e due testine di ricarica, potrebbe essere un'idea regalo per una coppia che convive da poco. Dotato di timer, lo spazzolino elettrico Pro 1 aiuta a spazzolare i denti per 2 minuti. La testina rotonda di Oral-B, inoltre, rimuove fino al 100 % di placca in più rispetto a uno spazzolino manuale.

-33% sullo spazzolino elettrico iO 9s Go Electric di Oral-B: dotato della tecnologia magnetica iO, questo spazzolino elettrico offre una pulizia profonda e un'esperienza di spazzolamento delicata. Possiede un display interattivo a colori che segnala le informazioni vitali, come le modalità di spazzolamento e l’usura della testina, oltre a 7 modalità Smart per personalizzare la pulizia dei denti.

-24% sullo spazzolino Oral-B iO 8 Go Electric: questo spazzolino elettrico combina la testina rotonda con delicate micro-vibrazioni, per una sensazione di freschezza e pulizia di lunga durata. Dotato di display interattivo, 6 modalità di spazzolamento e intelligenza artificiale, consente d'imprimere la giusta pressione sui denti grazie al sensore integrato e alle spie di avviso.

-13% sullo spazzolino Oral-B iO 9n Go Electric: si tratta di uno spazzolino elettrico di ultima generazione, con display interattivo, 7 modalità di spazzolamento, sensore di pressione e monitoraggio 3D dei denti, che permette di pulire la dentatura in maniera più profonda possibile. Possiede inoltre un caricatore magnetico, in grado di fornire una ricarica rapida in 3 ore.

-10% su Genius X spazzolino elettrico di Oral-B: ispirato agli strumenti dei dentisti, questo spazzolino elettrico di Oral-B è dotato di una testina tonda, intelligenza artificiale, controllo della pressione di spazzolamento sulle gengive e 6 modalità Smart: per una pulizia quotidiana, per la protezione delle gengive, per denti sensibili, sbiancante, per una pulizia profonda e come nettalingua.