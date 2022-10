Prime Day ottobre 2022: sconti esclusivi sugli elettrodomestici Ha preso ufficialmente il via l’evento Offerte Esclusive Prime, una due giorni di sconti dedicati a tutti gli abbonati Amazon Prime. Tra i prodotti in offerta, anche gli elettrodomestici per la cucina e la pulizia della casa.

Se stavate pensando di rinnovare gli elettrodomestici della cucina e quelli per la pulizia della casa, questo potrebbe essere il momento giusto. Per tutta la giornata di oggi, 11 ottobre 2022, e fino alle 23.59 di domani, 12 ottobre, infatti, su Amazon troverete numerosi prodotti in sconto.

Tra le categorie merceologiche coinvolte nell'evento Offerte Esclusive Prime c'è anche quella degli elettrodomestici, sia quelli utili alla pulizia della casa che quelli da sfruttare in cucina per rendere la preparazione dei pasti più veloce.

Di seguito, vi presentiamo alcuni tra i prodotti con gli sconti migliori, appartenenti ai marchi ritenuti top di gamma, come iRobot, Braun, LG e Samsung.

Elettrodomestici in offerta per il Prime Day di ottobre 2022

Ecco quali sono gli elettrodomestici che vi conviene acquistare in questa due giorni di sconti. Attenzione: le offerte sono da ritenersi valide fino ad esaurimento scorte.

47% (-580€) di sconto sull'asciugatrice LG RH90V9AVHN, un modello smart con condensazione a pompa di calore; è a libera installazione e si carica frontalmente. Il cestello supporta fino a 9 chili. Grazie alla connessione WiFi di cui è dotata, può essere controllata anche da remoto.

43% (-300€) di sconto sul robot lavapavimenti iRobot Braava Jet m6, dotato di connessione WiFi per gestirlo da remoto e per monitorare la mappatura, estremamente precisa. Il Precision Jet Spray scioglie lo sporco e i residui di unto senza bagnare mobili, tappeti o pareti.

49% (-300€)di sconto sulla lavatrice Samsung Crystal Clean, un modello a libera installazione, a carica frontale e con cestello da 7 chili. Tra le sue funzioni più utili c'è quella eco. La centrifuga raggiunge un massimo di 1200 giri. Grazie all'opzione Steam Wash, il getto di vapore igienizzerà il cestello in pochi minuti.

35% (-217€) di sconto sul robot aspirapolvere iRobot Roomba i7+, ideale per chi ha animali domestici. Grazie allo svuotamento automatico, il serbatoio per la raccolta dello sporco può essere svuotato solo di tanto in tanto. L'avvio del robot può essere programmato.

35% (-160€) di sconto sul robot aspirapolvere iRobot Roomba i3152, dotato di due spazzola di gomma da adattare alla delicatezza della superficie. Grazie alla connessione internet, potrete accedere i suggerimenti personalizzati, che vi consentono di ottenere il massimo delle prestazioni sempre adattato al tipo di ambiente.

44% (-80€) di sconto sulla scopa elettrica senza fili Hoover H-Free 100 HF122RH 011, realizzata con tecnologia ciclonica e senza sacco. Ha un'autonomia di 40 minuti ed è dotata di due accessori intercambiabili da utilizzare in base alla superficie da pulire.

50% (-60€) di sconto sul mixer a immersione Kenwood HDP404WH, con accessorio tritatutto, frusta a filo, due contenitori, uno schiacciaverdure e un bicchiere graduato. Tutti i pezzi possono essere lavati in lavastoviglie e sono leggeri ed ergonomici.

23% (-50€) di sconto sulla friggitrice ad aria calda Chymoys ‎25LKXEU-V2, un modello particolarmente versatile che consente di effettuare qualsiasi tipo di cottura e di portare a termine qualsiasi tipo di preparazione, compresa la pizza. Ha una capienza di 5 litri.

50% (-45€) di sconto sul ferro da stiro a vapore Braun TexStyle 7 TS745A, con piastra in eloxal, un colpo di vapore particolarmente potente, un serbatoio da 400 ml, il termostato regolabile e la funzione di auto spegnimento. Lo trovate disponibile in colore nero.

31% (-30€) di sconto sull'estrattore Melchioni Vega, un modello a freddo compatibile sia con la frutta che con la verdura, silenzioso e con una potenza di 150 W. Dispone di due contenitori, entrambi da 800 ml, uno per raccogliere il succo e uno per raccogliere gli scarti.