Olio corpo: i 12 migliori prodotti del 2022 (anche bio) per idratare, nutrire e rassodare la pelle I migliori oli per il corpo selezionati tra quelli più idratanti, nutrienti, rassodanti e che non ungono. Nella nostra classifica troverete, inoltre, oli per il corpo profumati, naturali e biologici prodotti delle marche più conosciute come Nuxe, Bio-Oil e L’Amande.

L'olio corpo è un prodotto beauty caratterizzato da una texture oleosa utilizzato per idratare, nutrire, rassodare, rendere più elastica la pelle del corpo e, in generale, per proteggerla.

Trattandosi di un prodotto estremamente versatile, viene utilizzato anche per struccare e detergere il viso, per curare le labbra screpolate, indurire le unghie deboli che tendono a sfaldarsi o a spezzarsi e, infine, per rendere più forti, sani e luminosi i capelli. Alcuni prodotti, inoltre, hanno un'azione anti-cellulite, antiossidante, anti-età e vengono applicati anche per curare smagliature dovute a una gravidanza o a un dimagrimento e cicatrici causate da brufoli e acne.

Proprio perché può avere molteplici utilizzi occorre scegliere accuratamente l'olio corpo tenendo presente le proprie esigenze, la capacità nutriente e, di conseguenza, gli ingredienti che lo compongono perché ne determinano l'effetto, proprio come accade per l'acquisto di una crema viso.

Quelli più apprezzati sono gli olio corpo ottenuti dalla spremitura a freddo perché mantengono inalterate le caratteristiche e i principi attivi delle piante o dei semi dai quali vengono estratti: i più diffusi sono sicuramente quelli di argan, di mandorle dolci e di cocco, ma non solo.

Per quanto riguarda l'utilizzo basta applicarne qualche goccia su pelle umida o bagnata subito dopo la doccia, massaggiando delicatamente fino a quando non viene completamente assorbito: segnaliamo che chi ha poco tempo a disposizione per effettuare quotidianamente questo trattamento può scegliere un olio secco, dalla texture più delicata, e che non unge.

Vediamo adesso quali sono i migliori olio corpo del 2022: abbiamo selezionato e descritto quelli più profumati, idratanti, nutrienti e rassodanti con ingredienti biologici e naturali prodotti da marche come Nuxe, Bio-Oil e L'Amande.

I 12 migliori oli corpo: classifica e recensioni

Di seguito troverete la classifica dei migliori olio corpo di quest'anno selezionati tra i prodotti più efficaci, idratanti e nutrienti. Abbiamo scelto i prodotti tenendo conto anche dell'azione (rassodante, elasticizzante, anti-cellulite, anti-smagliature, ecc.) degli ingredienti, prediligendo quelli più biologici e naturali, e della marca.

Troverete, infine, olio corpo profumati e che non ungono, ideali per chi vuole iniziare ad utilizzare questo prodotto ma non ha molto tempo a disposizione per applicarlo quotidianamente.

1. Olio corpo Huile Prodigieuse Florale di Nuxe

Il miglior olio corpo con formula naturale

Olio corpo Huile Prodigieuse Florale di Nuxe

Nuxe è un marchio francese fondato nel 1990 da Aliza Jabés noto per la realizzazione di prodotti cosmetici di origine naturale. Tra i prodotti iconici del brand, uno dei più venduti al mondo, c'è l'olio corpo Huile Prodigieuse Floreale, un olio corpo idratante caratterizzato dalla texture pensata per non ungere, per assorbirsi rapidamente e, ovviamente, con una formula al 98% di origine naturale.

All'interno della sua formula, infatti, sono presenti ben 7 oli 100% vegetali (Macadamia, Camelia, Argan, Nocciola, Borragine, Tsubaki e Mandorla dolce) che, agendo insieme, non solo nutrono e idratano la pelle del viso e del corpo, ma riparano anche i capelli danneggiati, rendendoli morbidi e luminosi.

Si tratta di un olio secco perché ha una texture molto leggera e, appunto, più secca rispetto ad altri oli: questo vuol dire che si assorbe in meno tempo, che non unge e che non macchia i vestiti.

Dopo averlo applicato i risultati sulla pelle sono immediatamente visibili: appare, infatti, luminosa, morbida, nutrita e idratata per ben 8 ore. Riesce, inoltre, ad attenuare le smagliature e a proteggere la pelle dagli effetti nocivi dell'inquinamento.

Il profumo è si caratterizza per le note fresche e floreali.

Questo olio corpo è privo di parabeni, di oli minerali, non è comedogeno ed è cruelty free.

Può essere utilizzato tutto l'anno e si applica in pochi passaggi: per iniziare occorre versare qualche goccia di Huile Prodigieuse Floreale sul palmo della mano e riscaldarlo tra le mani. Per quanto riguarda l'applicazione sul viso basta stendere l'olio con movimenti delicati partendo dal centro e procedendo verso l'ovale una volta al giorno; sul corpo, invece, basta applicarlo dove desiderato con movimenti circolari, praticando dei massaggi un po' più energici dove la pelle è più secca o dove sono presenti smagliature; per l'applicazione sui capelli, infine, basta stenderlo sulle lunghezze e sulle punte ogni volta che si desidera, oppure 1 o 2 volte alla settimana per un trattamento intenso. Il consiglio è quello di lasciarlo agire per circa 10 minuti e poi procedere con lo shampoo.

Il flacone contiene 100 ml di olio copro.

2. Olio corpo Karité di Equilibra

Il miglior olio corpo idratante ed economico

Olio corpo Karité di Equilibra

L'olio corpo Karité di Equilibria è tra i prodotti più idratanti ed economici disponibili in commercio. Ideale per idratare a fondo la pelle secca e molto secca, è un olio corpo 100% Made in Italy realizzato da un'Azienda attiva dal 1987 a Torino: Equilibria è riuscita a farsi apprezzare e ad affermarsi sul mercato grazie ai suoi prodotti, studiati con lo scopo di offrire cosmetici naturali, efficaci, e di alta qualità e questo olio corpo non fa eccezione.

Karité di Equilibria, infatti, è composto da ingredienti al 99% di origine naturale: olio vegetale puro ottenuto dal Burro di Karité, un ingrediente dall'elevato potere idratante, Vitamina E, un potente anti-ossidante capace di combattere l'azione dei radicali liberi e di favorire il rinnovamento cellulare, e, infine, presenta diversi fitosteroli, composti chimici di origine vegetale dall'azione emolliente ed elasticizzante, ideale per rendere più soda e tonica la pelle.

Va applicato subito dopo il bagno o la doccia sulla pelle umida e si stende in poco tempo grazie alla texture leggera che non unge.

Se si ha poco tempo a disposizione, segnaliamo che l'applicazione può avvenire anche su pelle asciutta

Può essere utilizzato su viso e corpo ed è privo di parabeni, petrolati e coloranti. Il profumo, infine, risulta molto delicato e non invasivo.

Il flacone contiene 120 ml di olio corpo.

3. Olio corpo Huile Prodigieuse Multifunzione di Nuxe

Il miglior olio corpo nutriente

Olio corpo Huile Prodigieuse Multifunzione di Nuxe

Tra i bestsellers del brand francese Nuxe c'è anche l'Huile Prodigieuse Multifunzione, l'olio corpo ideale per chi cerca un prodotto altamente nutriente ma che, essendo multifunzione, concede ulteriori numerosi benefici ai capelli, al viso, ai capelli, e al corpo.

Come l'olio corpo descritto in precedenza dello stesso marchio, anche Huile Prodigieuse Multifunzione è composto per il 98% di ingredienti di origine naturale, nel dettaglio, da 7 oli 100% vegetali: Macadamia, nutriente Camelia, idratante, Argan, riparatore, Nocciola, lenitivo, Borragine, lisciante, Tsubaki, nutriente e anti-età, noto anche come camelia giapponese, e Mandorla dolce, emolliente, ingredienti nutrienti e che, insieme, donano a quest'olio corpo la capacità di combattere i radicali liberi, l'invecchiamento cellulare e, di conseguenza, gli conferiscono un notevole potere anti-ossidante, ma non solo.

Il mix di oli vegetali, inoltre, svolge una funzione protettiva dagli agenti esterni, come l'inquinamento, che possono risultare aggressivi e nocivi per la pelle del viso e del corpo particolarmente delicata. Anche le smagliature, dopo un utilizzo costante e frequente, appaiono meno visibili.

Questo olio secco, inoltre, si caratterizza per la texture ultra-leggera che non unge e che permette di stenderlo ed assorbirlo molto rapidamente, e per il profumo caldo e avvolgente con note di fiori d'arancio, magnolia e vaniglia.

Può essere utilizzato su viso, capelli e corpo seguendo queste indicazioni: sul viso va applicato una volta al giorno effettuando dei movimenti delicati partendo dal centro e andando verso l'esterno, fino ad arrivare al décolleté; sul corpo, invece, va applicato con movimenti circolari su gambe, addome, ecc., e nelle zone dove sono presenti le smagliature; sui capelli, infine, va applicato su punte e lunghezze prima dello shampoo e va lasciato in posa per circa 10 minuti (se si vuole procedere con un trattamento intenso può essere utilizzato anche 1 o 2 volte la settimana).

Non contiene silicone, oli minerali, parabeni, non è comedogeno e non è testato sugli animali.

Il flacone contiene 100 ml di Huile Prodigieuse Multifunzione.

4. Olio corpo Rassodante Doccia di Collistar

Il miglior olio corpo rassodante

Olio corpo Rassodante Doccia di Collistar

L'olio corpo Rassodante di Collistar può essere utilizzato comodamente sotto la doccia e che rivitalizza la pelle, donandole luminosità, tono e compattezza.

Collistar è un altro brand 100% italiano che non ha bisogno di presentazioni: i suoi prodotti sono da anni alleati della bellezza delle donne, apprezzati per la qualità, l'affidabilità e, ovviamente, l'efficacia.

Ideale anche per pelli secche e sensibili, questo prodotto, come anticipato, può essere utilizzato direttamente mentre si fa il bagno o la doccia, su pelle umida, proprio come se fosse un bagnoschiuma: il principale vantaggio, infatti, è quello di utilizzare un unico prodotto per detergere, idratare, nutrire e, soprattutto, rassodare la pelle del corpo.

Utilizzandolo con costanza, inoltre, evita che la pelle ceda, aiutandola a mantenere tonica, compatta e soda.

Si caratterizza per il delicato e piacevole profumo di rosa e per la texture leggera, vellutata, che non lascia residui o la fastidiosa sensazione di unto: dopo aver risciacquato l'olio, infatti, non si correrà il rischio di macchiare i vestiti perché risulterà completamente assorbito dall'epidermide.

All'interno della formula sono presenti un mix di oli puri e di estratti vegetali che lo rendono così leggero e delicato che può essere utilizzato da chiunque, anche dai bambini e dalle donne in gravidanza (ma, in questi casi, chiedere sempre consiglio al proprio medico).

Per quanto riguarda l'utilizzo basta semplicemente massaggiare una piccola quantità di Olio Corpo Rassodante di Collistar su pelle umida e poi risciacquare utilizzando il getto della doccia.

Dopo l'utilizzo gli utenti che hanno provato questo prodotto affermano che la pelle risulta più soda, profondamente idratata e morbida al tatto.

Si tratta di un olio corpo ideale per chi ha poco tempo a disposizione perché permette di ottenere i benefici desiderati nel momento in cui si fa il bagno o la doccia, ottimizzando i tempi.

Il flacone contiene ben 400 ml di olio corpo rassodante Collistar.

Ottimo il rapporto qualità/prezzo.

5. Olio corpo di Bio-Oil

Il miglior olio corpo per prevenire la formazione delle smagliature

Olio corpo di Bio–Oil

L'olio corpo di Bio-Oil è il miglior prodotto per quanto riguarda la cura delle cicatrici e delle smagliature prevenendo, di quest'ultime, anche la formazione. Oltre ad essere efficace contro le smagliature e le cicatrici, questo prodotto risulta molto versatile perché combatte l'invecchiamento cutaneo e agisce contro la pelle particolarmente secca e disidratata.

Gli ingredienti presenti nella formula di quest'olio corpo di Bio-Oil sono: rosmarino, dalle proprietà lenitive e antisettiche, calendula, molto efficace per quanto riguarda la cura della pelle sensibile, la Vitamina E, idratante, capace di combattere i radicali liberi e di bloccare l'invecchiamento precoce della pelle, camomilla, un potente anti-infiammatorio, lavanda, dall'effetto calmante, lenitivo e antisettico, e, infine, PurCellin Oil, che rende la texture meno densa e più leggera, ad assorbimento rapido.

Si tratta di un olio corpo dermatologicamente testato che può essere utilizzato anche in gravidanza per prevenire la formazione delle smagliature oppure per curare quelle che emergono dopo un veloce e consistente dimagrimento, ma non solo. Può essere utilizzato, infatti, anche per curare le cicatrici dovute a acne, brufoli, graffi, ecc. Infine, grazie alla presenza della Vitamina E svolge un'azione anti-età, anti-rughe, ed è utile anche per schiarire le macchie cutanee.

Per quanto riguarda l'utilizzo basta applicare 2/3 gocce di Bio-Oil sulla mano e massaggiare per circa 30 secondi (il tempo necessario per permettere all'olio di assorbirsi). La frequenza di applicazione, invece, dovrebbe essere di due volte al giorno per almeno tre mesi.

Se applicato con costanza e frequenza, infatti, questo prodotto riesce a migliorare notevolmente le smagliature e le cicatrici (dopo 8 settimane di utilizzo), a prevenire l'invecchiamento cutaneo (dopo circa 12 settimane di utilizzo) e ad idratare a fondo anche la pelle.

Il flacone contiene 200 ml di olio corpo Bio-Oil.

6. Olio corpo all'Argan di Satin Naturel

Il miglior olio corpo biologico

Olio corpo all’argan di Satin Naturel

Tra i migliori olio corpo biologici disponibili in commercio c'è l'Olio Corpo all'Argan di Satin Naturel spremuto a freddo, 100% puro ed estremamente versatile perché può essere utilizzato su labbra, viso, corpo, capelli e unghie.

Satin Naturel è un marchio tedesco che si sta affermando sul mercato grazie ai suoi prodotti contenenti esclusivamente ingredienti naturali, certificati e di alta qualità.

Si tratta di un cosmetico completamente vegano e cruelty free composto al 100% da puro olio di Argan di coltivazione biologica ottenuto attraverso la spremitura a freddo (un metodo molto delicato che permette di estrarre l'olio direttamente dai semi dell'albero di Argania spinosa. I semi utilizzati per ricavare l'unico ingrediente di questo prodotto provengono tutti da coltivazioni biologiche certificate marocchine).

L'olio di Argan è un ingrediente naturale ricco Vitamina E, anti-ossidante e capace di contrastare l'azione dei radicali liberi, di acidi grassi insaturi e di polifenoli attivi che concede numerosi benefici: combatte le doppie punte, nutre i capelli fragili e che tendono a spezzarsi, rafforza le unghie che si sfaldano e si spezzano, e, infine, idrata a fondo la pelle secca e nutre le labbra che si screpolano.

Sui capelli può essere utilizzato come un balsamo, mentre sulla pelle basta distribuire 1 o 2 erogazioni di prodotto sulla zona interessata e massaggiare effettuando movimenti circolari delicati per agevolare l'assorbimento.

Utilizzandolo con costanza si potranno ottenere numerosi benefici: i capelli appariranno più lunghi, luminosi e sani, le labbra lisce, morbide e prive di screpolature, la pelle più radiosa e nutrita e, infine, le unghie delle mani e dei piedi più forti.

Organic Argan Oil di Satin Natuerl è un prodotto che non contiene conservanti, additivi nocivi, parabeni, ormoni o microplastiche.

Da segnalare anche il pratico erogatore che permette di prelevare l'esatta quantità di prodotto e il flacone in vetro opaco pensato per preservare i principi attivi del prodotto.

Il flacone contiene 200 ml di olio puro di Argan.

7. Olio corpo alla Rosa Mosqueta di L'Amande

Il miglior olio corpo profumato

Olio corpo alla Rosa Mosqueta di L’Amande

L'olio corpo di L'Amande è uno dei prodotti più profumati disponibili in commercio, realizzato da un brand italiano fondato nel 1884 e che è uno dei cinque marchi più antichi per quanto riguarda la produzione di saponi di Marsiglia.

Oggi L'Amande è un'Azienda che realizza diverse tipologie di prodotto seguendo elevati standard di qualità, compresi gli oli per il corpo, per i quali vengono utilizzati i migliori ingredienti, profumi ed essenze provenienti dal territorio compreso tra Genova e Marsiglia.

L'olio corpo di L'Amande si caratterizza per il fresco, piacevole e rilassante profumo di rosa, e per la presenza della Rosa Mosqueta, un ingrediente ricco di acidi grassi essenziali polinsaturi che previene la formazione delle smagliature, delle macchie cutanee, delle rughe e che rende la pelle estremamente morbida.

Nella sua formula, inoltre, troviamo l'olio di mandorle dolci, dall'azione emolliente, e l'olio di crusca di riso, dalle proprietà anti-ossidanti, lenitive, protettive, elasticizzanti, cicatrizzanti e illuminanti. La combinazione di questi ingredienti, infatti, rende questo prodotto capace di curare le cicatrici dovute ad acne, brufoli, ecc.

L'utilizzo è molto semplice: basta massaggiare delicatamente una quantità moderata di olio, dopo la doccia su pelle umida, fin quando non risulterà completamente assorbito.

Utilizzandolo con costanza aiuterà ad ottenere una pelle più morbida ed elastica.

Il flacone contiene 200 ml di olio corpo.

8. Olio corpo Mandorle Dolci di Forsan

Il miglior olio corpo elasticizzante

Olio corpo Mandorle Dolci di Forsan

Chi cerca un olio corpo elasticizzante dovrebbe acquistare l'olio alle Mandorle Dolci di Forsan, puro e naturale al 100%, ideale per le pelli secche, sensibili e delicate.

Si tratta di un prodotto dermatologicamente testato che viene ricavato dalla spremitura a freddo dei semi maturi di mandorlo, dando vita a un vero e proprio toccasana per il benessere della pelle, così delicato che può essere applicato anche sulla pelle dei più piccoli.

La spremitura a freddo è un processo di estrazione che mantiene inalterate le caratteristiche e i principi attivi del mandorlo, in modo tale da preservarne l'efficacia

L'olio di mandorle dolci è completamente naturale che nutre, protegge e rende morbida la pelle grazie alle sue proprietà emollienti ed idratanti, ma non solo.

Questo ingrediente viene molto utilizzato anche per combattere le smagliature e la cellulite, ha un effetto lenitivo e svolge un'azione elasticizzante. Grazie ai suoi principi attivi emollienti, infatti, l'olio di mandorlo risulta un ottimo elasticizzante, consigliato soprattutto per evitare che la pelle, a causa degli anni, di una gravidanza o di un dimagrimento considerevole, ceda.

Può essere utilizzato anche per evitare e prevenire la formazione delle smagliature in gravidanza.

Riesce, inoltre, a combattere l'invecchiamento della pelle e ad agevolare il rinnovamento delle cellule grazie essendo ricco di Vitamina E, Vitamina B e di diverse sostanze antiossidanti.

Per quanto riguarda l'utilizzo, basta applicare poche gocce di olio e massaggiare delicatamente. Il suggerimento è quello di ripetere l'applicazione più di una volta al giorno.

Il flacone contiene 250 ml di olio corpo elasticizzante.

9. Olio corpo di Weleda

Il miglior olio corpo per combattere la cellulite

Olio corpo di Welda

Chi, invece, cerca un olio corpo per combattere la cellulite dovrebbe provare l'olio corpo di Weleda, un prodotto adatto a tutti i tipi di pelle e a base di betulla dall'azione idratante, elasticizzante e rassodante.

Il punto di forza di questo olio corpo è la formula a base di betulla, un ingrediente naturale dalle proprietà diuretiche, depurative e capace di attivare il metabolismo dei liquidi, di estratto di rosmarino, un ingrediente molto utilizzato nei prodotti anticellulite perché stimola la circolazione sanguigna e drena i liquidi in eccesso, ed estratto di radice di rusco, meglio conosciuto come pungitopo, contenente una sostanza capace di rendere più forti le pareti capillari, oltre ad essere tonificante e ad agire sulla cellulite in stato avanzato.

Durante l'applicazione dona un piacevole effetto rinfrescante ed idratante.

Per quanto riguarda l'utilizzo il suggerimento è quello di applicare l'olio corpo di Welda almeno due volte al giorno per le prime quattro settimane e poi continuare con un applicazione quotidiana per mantenere i risultati desiderati.

Il flacone contiene 100 ml di olio corpo contro gli inestetismi della cellulite.

10. Olio corpo Sweet Almond di Naissance

L'olio corpo più recensito su Amazon

Olio corpo Sweet Almond di Naissance

L'olio corpo Sweet Almond di Naissance è tra i prodotti più recensiti su Amazon, molto apprezzato per l'efficacia e per l'ottimo rapporto qualità/prezzo.

Si tratta di un olio che può essere applicato su tutto il corpo, adatto a tutti i tipi di pelle ed estremamente versatile: può essere utilizzato per la cura dei capelli e della pelle, come struccante, come siero viso notte e come detergente, oltre ad essere indicato per i massaggi e per l'aromaterapia.

Sweet Almond è un olio a base di olio di mandorla dolce, ricco di acidi grassi essenziali, vitamine e acido oleico, Omega 9, che rendono questo prodotto capace di nutrire, idratare e di rendere la pelle liscia e morbida.

Da segnalare anche la consistenza leggera che rende molto rapido l'assorbimento e l'assenza di profumo.

Basta applicare poche gocce sulla pelle umida e massaggiare delicatamente per avere una pelle setosa e luminosa.

il flacone contiene 1 litro di olio corpo.

11. Olio corpo di AIESI

L'olio corpo che non unge

Olio corpo di AIESI

L'olio corpo di AIESI è un prodotto professionale che non unge e che può essere utilizzato in ambito cosmetico, dermatologico e anche alimentare essendo estremamente versatile.

Ideale per la pelle secca e utilizzabile su tutto il corpo, si tratta di un olio a base di olio di mandorle puro dalla straordinaria capacità emolliente, idratante e nutriente, consigliato a chi vuole rendere la pelle più morbida ed elastica e a chi vuole eliminare le smagliature dovute a un parto o a un considerevole dimagrimento, ma non solo. Questo prodotto, infatti, può essere utilizzato anche per creare degli impacchi utili per curare i capelli secchi, sfibrati e crespi, perché li nutre e li ripara, e per i massaggi.

L'olio di mandorle utilizzato per realizzare questo prodotto AIESI è ottenuto tramite la spremitura a freddo, un procedimento che mantiene inalterati i principi attivi del mandorlo, ed è ricco di vitamine e di acidi grassi essenziali, mentre risultano completamente assenti glutine e additivi chimici.

Ha una texture non particolarmente oleosa che rende più rapido l'assorbimento e che non unge la pelle o i vestiti.

Il flacone, realizzato in vetro ambrato per conservare meglio i principi attivi dell'olio ed evitare che il contatto con la luce li comprometta, contiene 100 ml di prodotto.

Molto vantaggioso il rapporto qualità/prezzo.

12. Olio di cocco biologico di Naturale Bio

Il miglioro olio corpo versatile per rapporto qualità/prezzo

Olio di cocco biologico di Naturale Bio

Tra gli olio corpo più versatili disponibili in commercio c'è sicuramente l'olio di cocco biologico di Naturale Bio, un prodotto con un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Completamente biologico e vegano, può essere utilizzato sulla pelle del corpo e del viso, sui capelli, come struccante e può essere impiegato addirittura per cucinare dolci, biscotti, preparare frullati o per arricchire il gusto di bevande come tisane, tè, caffè e cappuccino.

L'olio di cocco utilizzato per realizzare questo prodotto proviene da coltivazioni biologiche dello Sri Lanka, viene spremuto a freddo per mantenere inalterati i principi attivi e viene estratto secondo una tecnica molto moderna.

Si caratterizza per il delicato e non invasivo profumo di cocco e può presentarsi in forma liquida o solida: si scioglie se la temperatura esterna supera i 23° mentre quando la temperatura è più bassa si presenta come se avesse la consistenza di un burro.

Questa tecnica prevede prevede l'essiccazione della polpa che si trova all'interno della noce che, dopo l'essiccazione, viene spremuta a basse temperature per ricavare l'olio di cocco.

Questo prodotto Naturale Bio è certificato AIAB (Associazione Italiana Agricoltura Biologica) e EU Organic, che attestano l'assenza di pesticidi e di fertilizzanti chimici.

Il barattolo in vetro contiene 500 ml di olio di cocco biologico.

Quando e come applicare l'olio corpo

L'olio corpo va applicato tutti i giorni subito dopo doccia, quando la pelle è ancora bagnata o umida. Per ottenere i risultati desiderati occorre utilizzarlo con costanza, seguendo le indicazioni circa le modalità d'uso relative al prodotto acquistato.

Dopo essere usciti dalla doccia o dopo aver fatto il bagno, quindi, occorre semplicemente tamponare l'acqua in eccesso utilizzando l'accappatoio o un asciugamano e versare poche gocce di olio sul palmo della mano o direttamente sulla zona da trattare (è importante non esagerare con le quantità perché il prodotto richiederebbe molto più tempo per assorbirsi).

A questo punto è possibile proseguire con l'applicazione effettuando dei massaggi circolari e partendo dall'alto verso il basso: un suggerimento è quello di partire, se necessario, da talloni e gomiti che, a differenza di altre parti del corpo, tendono ad assorbire più rapidamente l'olio. Occorre accertarsi che la pelle abbia assorbito correttamente il prodotto prima di vestirsi per evitare che gli indumenti si sporchino.

Chi non ha molto tempo a disposizione per effettuare quotidianamente questo trattamento beauty può scegliere di utilizzare un olio corpo secco che si caratterizza per la texture più leggera e a rapido assorbimento.

Perché utilizzare l'olio corpo?

L'olio corpo è un prodotto che concede numerosi benefici. Ogni olio ha un'azione specifica (idratante, nutriente, rassodante, elasticizzante, contro le smagliature, ecc.) e va scelto in base alle proprie esigenze.

Ma quali sono i principali vantaggi che derivano dall'utilizzo costante di un olio per il corpo? Vediamo insieme i principali effetti benefici di questo prodotto:

L'olio corpo è un valido rimedio contro la pelle secca perché la idrata a fondo anche durante i mesi più caldi;

alcuni oli per il corpo sono ricchi di principi attivi anti-età e anti-ossidanti capaci di contrastare l'azione dei radicali liberi e di favorire il processo di rinnovamento cellulare, utile per bloccare l'invecchiamento precoce;

hanno un effetto tonificante, rassodante ed elasticizzante, impedendo alla pelle di cedere soprattutto dopo una gravidanza o a causa di un consistente dimagrimento;

vengono utilizzati anche per curare e prevenire la formazione delle smagliature, oltre ad essere molto efficaci anche nella cura delle cicatrici dovute a acne, brufoli, ecc;

sono estremamente versatili perché possono essere utilizzati anche per la cura dei capelli, delle labbra e delle unghie. Alcuni olio corpo, infine, possono essere utilizzati anche come struccanti, detergenti, per l'aromaterapia e per i massaggi.

Come scegliere il miglior olio per il corpo

Per scegliere il miglior olio corpo occorre tenere conto delle proprie esigenze, dell'azione e dei risultati che si vogliono ottenere dall'utilizzo del prodotto.

Fondamentale è anche valutare gli ingredienti, la texture e, eventualmente, il profumo.

Ingredienti

Gli olio corpo si caratterizzano principalmente per gli ingredienti che li compongono e che ne determinano l'azione e, in alcuni casi, anche il profumo. Ecco quali sono i principali.

Olio di Argan : estratto dai noccioli della pianta di Argania Spinosa, l'olio di argan è uno degli ingredienti più utilizzati perché concede numerosi benefici alla pelle e non solo. L'olio di Argan, infatti, ha proprietà antiossidanti, è un potente antirughe naturale, aiuta a mantenere la pelle elastica, è idratante e combatte efficacemente l'azione dei radicali liberi, i principali responsabili dell'invecchiamento della pelle, grazie alla presenza della Vitamina E.

: estratto dai noccioli della pianta di Argania Spinosa, l'olio di argan è uno degli ingredienti più utilizzati perché concede numerosi benefici alla pelle e non solo. L'olio di Argan, infatti, ha proprietà antiossidanti, è un potente antirughe naturale, aiuta a mantenere la pelle elastica, è idratante e combatte efficacemente l'azione dei radicali liberi, i principali responsabili dell'invecchiamento della pelle, grazie alla presenza della Vitamina E. Olio di mandorle dolci : indicato per tutti i tipi di pelle, l'olio di mandorle dolci è ricco di acidi grassi e presenta le Vitamine B ed E che lo rendono utile per combattere l'invecchiamento cutaneo e per rendere la pelle più morbida, tonica ed elastica. È ottimo anche per nutrire ed ammorbidire la pelle e, infine, per prevenire e curare le smagliature.

: indicato per tutti i tipi di pelle, l'olio di mandorle dolci è ricco di acidi grassi e presenta le Vitamine B ed E che lo rendono utile per combattere l'invecchiamento cutaneo e per rendere la pelle più morbida, tonica ed elastica. È ottimo anche per nutrire ed ammorbidire la pelle e, infine, per prevenire e curare le smagliature. Olio di cocco : l'olio di cocco è ideale per le pelli secche e sensibili grazie alla sua azione nutriente ed idratante. Oltre ad essere un emolliente naturale, protegge dai danni causati dai radicali liberi e, di conseguenza, previene l'invecchiamento e contrasta i segni del tempo. L'olio di cocco viene molto utilizzato anche per riparare i capelli secchi e sfibrati e ha anche un'azione lenitiva.

: l'olio di cocco è ideale per le pelli secche e sensibili grazie alla sua azione nutriente ed idratante. Oltre ad essere un emolliente naturale, protegge dai danni causati dai radicali liberi e, di conseguenza, previene l'invecchiamento e contrasta i segni del tempo. L'olio di cocco viene molto utilizzato anche per riparare i capelli secchi e sfibrati e ha anche un'azione lenitiva. Olio di oliva : l'olio d'oliva viene molto utilizzato nell'ambito della cosmesi per le sue proprietà antiossidanti e perché, grazie alla presenza di Vitamina E, acidi grassi e fitosteroli, protegge dagli effetti dannosi dei radicali liberi e previene l'invecchiamento cutaneo. Si tratta di un olio ideale per nutrire ed idratare le pelli sensibili, secche e molto secche ed ha anche un'azione lenitiva ed idratante.

: l'olio d'oliva viene molto utilizzato nell'ambito della cosmesi per le sue proprietà antiossidanti e perché, grazie alla presenza di Vitamina E, acidi grassi e fitosteroli, protegge dagli effetti dannosi dei radicali liberi e previene l'invecchiamento cutaneo. Si tratta di un olio ideale per nutrire ed idratare le pelli sensibili, secche e molto secche ed ha anche un'azione lenitiva ed idratante. Olio di jojoba : l'olio di jojoba è ricco di Vitamina E, di Vitamina B e di diversi sali minerali come lo zinco, lo iodio e il rame. Si caratterizza per le proprietà emollienti, idratanti e nutrienti che lo rendono ideale per la pelle secca, oltre ad essere un ottimo antimicotico e disinfettate: infatti viene molto utilizzato anche per curare l'acne. Riesce, infine, a prevenire le rughe, i segni dell'età e a mantenere la pelle tonica, soda ed elastica.

: l'olio di jojoba è ricco di Vitamina E, di Vitamina B e di diversi sali minerali come lo zinco, lo iodio e il rame. Si caratterizza per le proprietà emollienti, idratanti e nutrienti che lo rendono ideale per la pelle secca, oltre ad essere un ottimo antimicotico e disinfettate: infatti viene molto utilizzato anche per curare l'acne. Riesce, infine, a prevenire le rughe, i segni dell'età e a mantenere la pelle tonica, soda ed elastica. Olio di rosa : gli olio corpo a base di olio di rosa sono indicati per chi ha la pelle secca che necessita di idratazione e di nutrimento. Oltre a concedere questi benefici, risulta un ottimo anti-rughe e capace di curare le cicatrici e di prevenire le smagliature. Viene molto utilizzato anche per schiarire le macchie cutanee.

: gli olio corpo a base di olio di rosa sono indicati per chi ha la pelle secca che necessita di idratazione e di nutrimento. Oltre a concedere questi benefici, risulta un ottimo anti-rughe e capace di curare le cicatrici e di prevenire le smagliature. Viene molto utilizzato anche per schiarire le macchie cutanee. Olio di avocado : ricco di Vitamina A, Vitamina D e Vitamina E, l'olio di avocado si caratterizza per la capacità di rendere la pelle morbida, tonica ed elastica, oltre ad essere molto efficace anche contro le screpolature. Inoltre blocca la formazione delle rughe, dei segni dell'invecchiamento e risulta molto valido anche come struccante. Infine, protegge la pelle contro le aggressioni degli agenti esterni e l'inquinamento.

: ricco di Vitamina A, Vitamina D e Vitamina E, l'olio di avocado si caratterizza per la capacità di rendere la pelle morbida, tonica ed elastica, oltre ad essere molto efficace anche contro le screpolature. Inoltre blocca la formazione delle rughe, dei segni dell'invecchiamento e risulta molto valido anche come struccante. Infine, protegge la pelle contro le aggressioni degli agenti esterni e l'inquinamento. Olio di macadamia : ricco di Vitamina B1, di Vitamina B3, di ferro, di magnesio, e non solo, l'olio di macadamia è un ottimo rimedio naturale contro la pelle secca, screpolata e disidratata. Ha proprietà rigeneranti ed agisce efficacemente anche contro le cicatrici, le smagliature e le irritazioni.

: ricco di Vitamina B1, di Vitamina B3, di ferro, di magnesio, e non solo, l'olio di macadamia è un ottimo rimedio naturale contro la pelle secca, screpolata e disidratata. Ha proprietà rigeneranti ed agisce efficacemente anche contro le cicatrici, le smagliature e le irritazioni. Olio di germe di grano : gli olio corpo contenenti olio di germe di grano hanno un'azione protettiva vengono molto apprezzati per la loro capacità di favorire la rigenerazione cellulare e di contrastarne l'invecchiamento. Riesce, quindi, a combattere i segni del tempo, le rughe e l'azione dannosa dei radicali liberi, causa principale dell'invecchiamento cutaneo. Riesce, infine, a curare gli inestetismi della cellulite, a migliorare la circolazione sanguigna e ad attenuare le smagliature.

: gli olio corpo contenenti olio di germe di grano hanno un'azione protettiva vengono molto apprezzati per la loro capacità di favorire la rigenerazione cellulare e di contrastarne l'invecchiamento. Riesce, quindi, a combattere i segni del tempo, le rughe e l'azione dannosa dei radicali liberi, causa principale dell'invecchiamento cutaneo. Riesce, infine, a curare gli inestetismi della cellulite, a migliorare la circolazione sanguigna e ad attenuare le smagliature. Olio di riso: l'olio di riso ha proprietà lenitive, elasticizzanti, emollienti ed idratanti e viene utilizzato come rimedio per la pelle secca e molto secca. Risulta particolarmente indicato per le pelli mature perché riesce a contrastare la formazione delle rughe ed appianare quelle già presenti.

Azione

L'olio corpo è un prodotto che può agire su diversi tipi di inestetismi e che viene realizzato con ingredienti specifici, utili per ottenere determinati risultati.

Generalmente hanno un'azione idratante e nutriente, ideali per chi ha bisogno di trattare la pelle secca, disidratata o screpolata, ma possono essere utili anche per ulteriori scopi.

Come abbiamo detto, infatti, possono essere impiegati anche per tonificare e rendere più elastica e tonica la pelle, evitando che ceda, combattere la cellulite, smagliature e cicatrici.

Ci sono, poi, oli per il corpo con formule pensate per rassodare o, se ricchi di Vitamina E, per combattere i segni del tempo, le rughe e l'azione dannosa dei radicali liberi.

La scelta è del tutto personale e dipende da quali benefici si vogliono ottenere dall'utilizzo dell'olio corpo che si intende acquistare.

Texture

Gli oli corpo si caratterizzano per la texture oleosa che ricorda molto da vicino quella del sebo. Dal momento che si tratta di un prodotto che va applicato e massaggiato fino a completo assorbimento, effettuare questo trattamento beauty per chi ha poco tempo a disposizione potrebbe risultare complicato.

In commercio sono però disponibili olio corpo dalla texture più leggera detti olio secchi pensati proprio per venire incontro alle esigenze dei consumatori: si assorbono molto più velocemente e, soprattuto, non ungono, anche se massaggiati per poco tempo.

Profumo

Gli oli per il corpo possono essere profumati o inodore.

I più appezzati ed acquistati sono sicuramente quelli con fragranze delicate e non invasive che aiutano a rendere ancora più piacevole e rilassante il trattamento, soprattutto se l'olio viene utilizzato anche per i massaggi.

In commercio sono disponibili prodotti con diverse profumazioni soprattutto alla rosa, alla vaniglia o con note agrumate.