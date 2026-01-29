Offerte invernali: sconti fino al 60% su materassi, cuscini e topper

Sono partiti i saldi invernali di Emma Materasso. Potete approfittare di sconti fino al 60% su materassi, topper e cuscini per rinnovare la camera da letto.

Trovare un buon materasso che aiuti a riposare correttamente ormai non è più un optional, ma una necessità per il proprio benessere. Soprattutto nei mesi più freddi, quando diventa difficile alzarsi dal letto per affrontare i ritmi frenetici del lavoro, si capisce quanto può essere importante il comfort notturno.

A tal proposito, potete approfittare dei saldi invernali di Emma Materasso, con sconti fino al 60% su materassi, cuscini e topper per rinnovare la camera da letto e ottenere prodotti di prima qualità per il vostro sonno. In più, inserendo il codice WINTER5 ricevete una riduzione extra del 5% sul prezzo di listino.

Le migliori offerte invernali su materassi, cuscini e topper

Gli accessori di Emma Materasso coniugano perfettamente comfort e qualità. In questa vetrina vi proponiamo materassi realizzati con diverse tecnologie: quelli a molle insacchettate, strutturati per assicurare il giusto sostegno, e i memory foam che si adattano alla forma del corpo. In più trovate una selezione di topper e cuscini per soddisfare le esigenze del vostro sonno.

Materasso Gel Plus Emma Elite

-60% di sconto sul materasso Gel Plus Emma Elite, un modello che assicura un sonno confortevole e rigenerante. Il suo design è rivestito dalla morbida e confortevole fodera Emma. I primi strati sono costituiti da una griglia flessibile di sacche d'aria aperte, basate sulla tecnologia Emma Air Grid, e da uno strato in schiuma Airgocell puntiforme, lavorano per alleviare la pressione e favorire la circolazione dell'aria. Nella parte più interna si trovano gli strati in MemoryAdapt e in schiuma SupportBase, i quali contribuiscono a ridurre i punti di pressione e a supportare correttamente il corpo. L'ultimo livello comprende uno strato diviso in 7 zone di supporto mirate che si adattano alla testa, al collo e alle spalle per un supporto ottimale e una fodera stabile per l'ancoraggio al telaio del letto.

Materasso a Molle Emma Premium

-40% di sconto su Emma Premium, il materasso a molle insacchettate costituito da 5 zone di supporto mirate alla base. Il livello superiore presenta uno strato in schiuma SupportBase, che lavora per alleviare la pressione sui punti sensibili. Un ulteriore strato in MemoryAdapt consente di muovervi senza sforzo, perché si adatta perfettamente al vostro corpo. Completano il quadro uno strato in Airgocell altamente traspirante, responsabile della riduzione dell'umidità e della circolazione dell'aria, e la delicata fodera Emma.

Materasso Memory Emma Smart

-30% di sconto sul materasso Memory Emma Smart, realizzato con schiuma Visco Memory per adattarsi alla forma del corpo e ammortizzare i movimenti durante il sonno. La morbida fodera Emma ricopre diversi livelli, ognuno progettato per una funzione. Lo strato in Airgocell puntiforme consente all'aria di circolare, rilasciando l'umidità e assicurando un riposo fresco. Il livelli sottostanti sono occupati dalla schiuma MemoryAdapt e dal SupportBase, i quali lavorano per distribuire e ammortizzare il peso del corpo in maniera ottimale e ridurre i punti di pressione. Infine, la fodera inferiore è dotata di un sistema di aggancio affidabile per mantenere il materasso ben saldo alla struttura del letto.

Topper Emma Elite

-40% di sconto sul topper Emma Elite, un accessorio per la camera da letto che vi consente di migliorare il livello di comfort del vostro vecchio materasso. Nello strato superiore presenta un rivestimento a nido d'ape termoregolante, così da impedire alla pelle di surriscaldarsi o di avvertire la pressione. Il successivo strato Emma AirGrip si adatta perfettamente a tutte le posizioni e ai movimenti notturni, assicurando un sonno rapido e confortevole. Lo strato a cellule aperte lascia respirare il topper, mentre l'ultimo in schiuma di supporto HRX offre il giusto sostegno in qualsiasi posizione.

Kit 2 Cuscini Memory Elite

-60% di sconto sul kit di due cuscini del modello Memory Elite, sviluppato per ridurre al minimo la pressione su testa, collo e spalle. Infatti, i suoi strati in schiuma Hypergel e Hypersoft contribuiscono a favorire il giusto sostegno durante il risposo. Lo strato adattabile alla base vi consente di ottenere una sensazione di comfort in qualsiasi posizione. Il design è poi rivestito da una cover morbida e rimovibile.

Kit Cuscino Memory Premium 2×1

-50% sul kit di due cuscini Memory Emma Premium, realizzati con uno strato inferiore in schiuma viscoelastica che offre una sensazione di leggerezza su tutto il collo, distribuendo il peso in maniera uniforme. Lo strato superiori in memory foam si basa su ThermoSync, una tecnologia che consente di mantenere sempre la temperatura ideale, mentre il livello centrale in schiuma HRX offre un morbido supporto per tutte le posizioni di riposo. La fodera traspirante garantisce una buona circolazione dell'aria ed è rimovibile e lavabile in lavatrice.