Offerte eBay: fino al 70% di sconto su piccoli e grandi elettrodomestici Dieci prodotti tra grandi e piccoli elettrodomestici in offerta su eBay con sconti fino al 70%: friggitrice ad aria, robot da cucina, impastatrice ma anche aspirapolvere Rowenta e purificatore Dyson ad un prezzo imperdibile.

Piccoli o grandi che siano, gli elettrodomestici rendono più facili molte delle azioni necessarie a prendersi cura della casa, come rimuovere la polvere dalle superfici, o indispensabili per il nostro sostentamento, come cucinare o scaldare il cibo.

Questi prodotti sono ora in offerta su eBay: piccoli e grandi elettrodomestici delle migliori marche con sconti fino al 70%. Se avevate in programma di sostituire uno dei vostri fidati aiutanti o acquistare un dispositivo di nuova concezione come il Dyson Pure Cool, questo è il momento giusto. Oltre allo sconto sui singoli prodotti, inoltre, potete approfittare della speciale promozione attiva fino a fine mese e ottenere un ulteriore sconto del 10% sul prezzo d'acquisto.

Come ottenere il 10% in più di sconto

Per un risparmio extra, non lasciatevi sfuggire la promozione aggiuntiva attiva su tante categorie di prodotti, tra cui gli elettrodomestici. Fino alle 23.59 del 31 marzo inserendo il codice PRIMAVERA22 in fase di pagamento otterrete infatti uno sconto immediato fino a 100€ su una spesa minima di 15€. Il codice è valido un massimo di tre utilizzi per ogni utente.

Le migliori offerte eBay su piccoli e grandi elettrodomestici

Tra le tante promozioni in corso su eBay abbiamo selezionato le 10 offerte migliori su diversi prodotti: troverete, tra gli altri, la friggitrice ad aria e l'impastatrice DCG, l'aspirapolvere Rowenta, il frigorifero Samsung e il purificatore d'aria Dyson Pure Cool, tutti ad prezzo vantaggioso con sconti fino al 70%.

-70% di sconto sulla Friggitrice ad aria DCG FR3503N: con una capacità di 3.5 litri e una potenza di 1300 watt, questa friggitrice ad aria è l'ideale per cuocere diverse pietanze utilizzando pochissimo olio, perfetta per chi segue una dieta ipocalorica o per chi vuole limitare l'assunzione di grassi. Il cestello è antiaderente, per cui non c'è bisogno di utilizzare teglie o pirofile, la maniglia è invece atermica così non c'è rischio di scottarsi nemmeno alla temperatura più alta, 200 gradi. Sul fondo è dotata inoltre di piedini antiscivolo che garantiscono la massima aderenza alla superficie su cui poggia.

-63% di sconto sulla Scopa elettrica OneConcept: questa scopa elettrica è non solo senza filo, per cui non dev'essere collegata alla corrente durante l'uso, ma anche senza sacco, al posto del quale è presente un serbatoio da svuotare regolarmente. In più, ha un design salvaspazio, per cui può essere facilmente riposta in armadi o ripostigli, un peso di appena 1.4kg e un unico tasto per accensione e spegnimento. Il filtro è inoltre completamente lavabile in acqua, per una pulizia facile e senza sforzo.

-54% di sconto sul Forno a microonde Sharp YC-GG02E-B: 700 watt di potenza che aumentano a 1300 quando viene selezionata la modalità grill, capacità di 20 litri e diverse funzioni tra cui quella di scongelamento caratterizzano questo forno a microonde compatto ed estremamente facile da usare, perfetto per cuocere, riscaldare o scongelare diversi tipi di alimenti, dalla carne alle verdure al pane. Con tre livelli di potenza, timer e luce interna, è un utile alleato nella preparazione quotidiana del cibo.

-50% di sconto sull'Aspirapolvere Rowenta Swift Power Cyclonic RO2957EA: la tecnologia ciclonica avanzata di quest'aspirapolvere senza sacco garantisce una pulizia accurata di tutti gli angoli della casa, facilmente raggiungibili grazie al cavo con un raggio d'azione di oltre 7 metri. La spazzola di aspirazione è ad alta efficienza, così come il motore Effitech, mentre il filtro presente nel serbatoio riesce a trattenere fino al 99.98% di polvere e altre micro particelle, garantendo un ambiente sano. Con una potenza di 750 watt, ha un design compatto per adattarsi anche agli ambienti più piccoli.

-38% di sconto sul Frigorifero Samsung Combinato Kitchen Fit RB33R8717S9: grazie all'innovativa tecnologia SpaceMax di Samsung, questo frigorifero ha le pareti più sottili del 30% rispetto ai modelli simili, per cui garantisce spazio extra senza essere troppo ingombrante. Dotato di due circuiti di raffreddamento differenti, uno per il frigo e uno per il freezer, è in grado di ottimizzare la temperatura e conservare gli alimenti due volte più a lungo dei frigoriferi tradizionali. Ha inoltre cassetti dedicati ai cibi delicati o agli ingredienti che devono essere cucinati a breve, un ripiano a scomparsa e scomparti regolabili.

-33% di sconto sulla Macchina da caffè De Longhi Nescafé Dolce Gusto Mini Me EDG155.BG: per un espresso come al bar da fare comodamente a casa questa macchina da caffè è quello che ci vuole. Inserendo una delle capsule compatibili e premendo semplicemente un tasto, azionerete la pompa ad alta pressione e in pochi secondi avrete il vostro caffè fumante o una delle oltre 30 varietà di bevande da gustare sia calde che fredde grazie alla funzione Hot&Cold. Caratterizzata da un design moderno e da dimensioni contenute, è perfetta da collocare in cucina o in qualsiasi altro angolo della casa.

-25% di sconto sul Congelatore verticale Klarstein Garfield Eco: ecologico perché di classe energetica A++, questo congelatore è adatto per avere uno spazio aggiuntivo per conservare gli alimenti senza dover acquistare un frigorifero. Con due ripiani di cui uno a griglia facilmente rimovibile, ha una capacità di 34 litri, adatta per single o piccoli nuclei familiari, e dimensioni contenute, che lo rendono funzionale anche in case non troppo grandi.

-20% di sconto sull'Impastatrice planetaria DCG KM1508: impastare pane o pizza, montare a neve o mescolare ingredienti è un gioco da ragazzi con quest'impastatrice a sei velocità con un potente motore da 1400 watt. Dotata di tre accessori (un gancio e due fruste) e un coperchio paraschizzi, ha una ciotola in acciaio INOX da 8 litri capiente e semplice da pulire, è facile da usare semplicemente ruotando la manopola laterale e ha ventose di appoggio alla base che le permettono di aderire alla superficie su cui viene collocata.

-15% di sconto sul Robot da cucina multifunzione: vero e proprio alleato in cucina, questo robot aiuta nella preparazione di diversi piatti grazie agli accessori inclusi, tra cui una lama in acciaio inossidabile per sminuzzare il cibo, una lama in plastica per mescolare gli ingredienti e accessori specifici per tagliare a fette o a stick diversi tipi di verdure. Le quattro velocità tra cui scegliere a seconda della preparazione, il contenitore con capacità di 2 litri e la possibilità di lavare tutti i componenti in lavastoviglie lo rendono estremamente pratico, il blocco di sicurezza lo rende sicuro da utilizzare.

-15% di sconto sul Purificatore d'aria Dyson Pure Cool: da usare tutto l'anno, il purificatore d'aria è uno strumento utile a migliorare la nostra salute, perché in grado di filtrare il 99,95% d'inquinanti e allergeni presenti nell'aria come polline e batteri. Non solo: in estate rinfresca l'aria grazie a un potente flusso di ventilazione, di notte la modalità notturna purifica l'aria senza disturbare il sonno. Si può inoltre controllare tramite telecomando oppure collegandolo all'app Dyson Link per gestirlo a distanza e consultare i dati costantemente aggiornati sulla qualità dell'aria.