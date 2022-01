Offerte eBay: fino al 70% di sconto su elettrodomestici da cucina Come acquistare un elettrodomestico da cucina a un prezzo conveniente? Ecco per voi le migliori promozioni di eBay, con sconti fino al 70% su forni, friggitrici ad aria, macchine da caffè, piani cottura, robot multifunzione e tanto altro.

Gli elettrodomestici per la cucina, grandi o piccoli, sono oggetti indispensabili, sia funzionali che di design, per la preparazione, per la cottura e la conservazione dei cibi.

Perché, allora, non approfittare delle offerte settimanali e acquistare un forno, un microonde, un frullatore o una friggitrice? Per aiutarvi nella selezione delle promozioni più convenienti, vi proponiamo le 10 migliori offerte di eBay su piccoli e grandi elettrodomestici da cucina, con sconti fino al 70%: la friggitrice ad aria di Philips, che sfrutta il calore per "friggere" senza olio, il robot multifunzione di Klarstein, che impasta e mescola, il forno a microonde di Sharp e tanti altri dispositivi per cucinare e non solo.

Le migliori promozioni eBay su elettrodomestici da cucina

Ma quali sono le migliori promozioni di eBay sui piccoli e grandi elettrodomestici per la cucina?

Di seguito troverete un'ampia selezione di offerte su marche come Philips, Hotpoint Ariston, Sharp, o Haier, tutte in sconto a un prezzo davvero vantaggioso.

-70% di sconto sulla friggitrice ad aria calda HD9621/80 di Philips: questa friggitrice ad aria è l'elettrodomestico ideale per chi vuole rendere i cibi croccanti fuori e morbidi all'interno, riducendo o eliminando i grassi dell'olio. Dotata dell'innovativa tecnologia TurboStar, infatti, espone i cibi a un calore costante e garantisce una cottura sana e uniforme.

-67% sul piano cottura a induzione di PremierTech: questo piano cottura da incasso è provvisto di quattro zone, funzione Boost per aumentare il calore, 9 livelli di potenza e un timer. Il sistema a induzione, inoltre, garantisce semplicità nella pulizia dell'elettrodomestico e un maggiore risparmio, sia energetico che in bolletta.

-60% sul frullatore elettrico HR3556/00 di Philips: provvisto dell'innovativa tecnologia ProBlend6, questo frullatore è in grado di frullare e mescolare tutti gli ingredienti, anche grazie al potente motore di 900W. Inoltre, è dotato di un comodo controllo manuale, oltre che di un'opzione a impulsi, che garantisce un risultato omogeneo.

-52% sul robot da cucina compatto HR7310/00 di Philips: dotato di un potente motore da 700W, questo robot da cucina è in grado affettare, sminuzzare, macinare, ridurre in purea, montare, impastare e molto altro, grazie alla presenza di ben 16 programmi. Compatto e pratico, inoltre, occupa davvero poco spazio.

-50% sul forno da incasso Hotpoint Ariston FA2 530 H IX HA: con una capacità di 66 l, questo elettrodomestico è caratterizzato dall'esclusiva tecnologia autopulente Diamond Clean, che utilizza la potenza del vapore per detergere il forno senza agenti chimici. Inoltre, consente di cuocere più pietanze contemporaneamente grazie al doppio ripiano.

-46% sul robot multifunzione di Klarstein: con funzione di mixer, centrifuga, impastatrice e planetaria, questo robot è dotato di una velocità regolabile in 6 livelli ed è corredato da un recipiente da 5 litri in acciaio inox e diversi accessori per preparare pane, pasta, dolci e tanto altro.

-44% sul microonde home Appliances R-642INW di Sharp: con una capacità di 20 l e una potenza di 800W, questo forno a microonde è provvisto di 6 menù di cottura automatica e riscaldamento. Inoltre, consente di regolare la temperatura e di combinare 2 cotture in sequenza, per donare un gusto unico ai propri piatti.

-42% sul forno a microonde R-642 BKW di Sharp: con una capacità media di 20 l, questo elettrodomestico da cucina comprende 6 programmi automatici di cottura e 11 livelli di potenza differenti. Inoltre, dispone della funzione "grill", ideale per donare una doratura e una croccantezza perfette agli alimenti.

-42% sulla macchina da caffè Gaggia Viva Style RI8433: ideale per svegliarsi ogni giorno con l'avvolgente aroma di caffè, questa macchina a cialde consente di ottenere una morbida cremina per ogni tazza di espresso, grazie alla presenza del filtro pressurizzato. Inoltre, è dotata di un erogatore di vapore per emulsionare e montare il latte.

-38% sul frigorifero SBS 90 Serie 3 HSR3918FNPG di Haier: caratterizzato da un design spazioso ed elegante, questo frigorifero consente di tenere la spesa in ordine e d'impostare la temperatura ideale a seconda delle proprie esigenze. Inoltre, è provvisto dell'innovativo sistema No Frost e di una cerniera con arresto automatico a 90°.