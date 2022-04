Offerte di Primavera eBay: sconti fino al 70% su scarpe, abiti e accessori primavera/estate Ecco le migliori offerte eBay di Primavera su scarpe, abiti e accessori primavera/estate, perfetti per rinnovare il guardaroba: sneakers, borse, vestiti e molto altro, in sconto fino al 71%.

Con la Primavera non arrivano solo le giornate più calde, ma anche il tanto atteso cambio di stagione. Per fortuna, però, il vento primaverile porta con sé anche numerosi sconti: vere e proprie occasioni da prendere al volo per rinnovare l'armadio e sfoggiare nuovi capi d'abbigliamento.

Il noto market place eBay, infatti, offre tantissime promozioni su vestiti e accessori primavera/estate, adatti a tutti i gusti e le tasche. Di seguito, pertanto, troverete una selezione delle migliori offerte di eBay su scarpe, abiti e accessori, con sconti dal 50% fino al 70%: t-shirt Kappa, sneakers Puma, abiti sartoriali e molto altro.

I migliori sconti di Primavera su scarpe, abiti e accessori primavera/estate su eBay

Ma quali sono le migliori promozioni eBay su capi d'abbigliamento e accessori? Abbiamo selezionato per voi le 10 offerte più convenienti su scarpe, abiti e accessori della collezione primavera/estate, con sconti imperdibili fino al 70%: dal vestito in pizzo sangallo di Superdry, agli occhiali da sole di Police, passando per il completo sartoriale di Veque o la borsa super chic di Alviero Martini.

-71% sulla felpa da uomo di Sergio Tacchini: realizzata per il 60% in cotone, questa felpa è il capo d'abbigliamento perfetto da indossare ogni giorno. Comoda, morbida e leggera, è stampata con l'iconico logo del brand. È disponibile in quattro colori (blu, nero, bianco e bordeaux) e in diverse taglie, dalla S alla XL.

-71% sulle scarpe da donna Superga Up and Down: perfetto per la primavera e l'estate, questo modello di scarpe Superga è comodo e alla moda. Infatti, è caratterizzato da una suola alta 4 cm, ideale per slanciare la figura e donare quel tocco sportivo agli outfit più femminili. È disponibile in tantissimi colori, dal giallo al pesca, passando per il grigio e il blu.

-70% sul mini abito in pizzo di Superdry: perfetto da indossare nei giorni estivi più caldi, l'abito di Superdry è realizzato in pizzo sangallo, fresco e leggero. Questo modello presenta spalline regolabili, chiusura a bottoni, tasche laterali e orlo inferiore ondulato. È disponibile in diverse tonalità (rosso sgargiante, crema e blu navy) e in tantissime taglie, dalla 36 alla 44.

-70% sul mini abito a quadri di Superdry: comodo, casual e leggero, il mini abito di Superdry è caratterizzato da una fantasia davvero particolare, da un colletto rotondo e da una semplice chiusura a goccia sulla schiena. Può essere facilmente abbinato a una paio di sneakers bianche e indossato ogni giorno, per sentirsi glamour anche nelle occasioni più informali. È disponibile in rosso o in blu.

-66% sugli occhiali da sole uomo di Police: classico e sempre glamour, Police propone un modello di occhiali da sole adatto a tutte le occasioni, da una semplice uscita con gli amici a un'evento formale. Realizzati in policarbonato e plastica iniettata, con lente non graduata, presentano una forma leggermente squadrata. La larghezza delle lenti è di 53 mm, il ponte misura 23 mm, mentre la lunghezza delle aste è di 145 mm.

-66% sulla T-shirt di Robe di Kappa: semplice e comoda, perfetta per le giornate estive, questa t-shirt da donna donerà un tocco parigino e chic ai vostri outfit. Infatti, presenta una fantasia a righe sottili su sfondo bianco, ed è disponibile in verde o in rosso. È realizzata in 100% cotone, caratteristica che la rende fresca e leggera da indossare.

-57% sull'abito sartoriale di Veque: per chi è in cerca di un abito da uomo di ottima qualità, questo completo giacca e pantalone di Veque è ideale per un evento formale o per un occasione speciale. Disponibile in nero, blu royal e blu, è realizzato in un tessuto resistente e ha una vestibilità slim fit. È acquistabile dalla taglia 46 fino alla 60.

-55% sulle sneakers uomo Puma Rs-X Toys: disponibili in due modelli, blu/verdi o rosso/grigio, e in diverse taglie, queste sneakers da uomo sono adatte sia per praticare sport che per sfoggiare un look casual. Sono fabbricate in tessuto e gomma, presentano una chiusura stringata e una tacco piatto. Sono comode e particolarmente indicate per la corsa.

-53% sulla T-shirt da uomo di Kappa: ideale da indossare per l'allenamento, ma anche per creare un outfit casual e semplice, questa t-shirt maschile è realizzata in tessuto di poliestere, morbido e leggero. È disponibile in tre colori – nero, grigio e verde scuro – e in diverse taglie, dalla L alla XXL. Si tratta di un capo lineare e riconoscibile, grazie al logo di Kappa stampato sulla parte anteriore.

-50% sulla borsa ALV by Alviero Martini: rifinita e curata nei minimi particolari, la borsa di Alviero Martini modello Kangù è un vero e proprio must della stagione estiva. Composta da un'ampia sacca centrale, presenta un design funzionale, grazie alle numerose tasche e alla pratica e sottile pochette abbinata. È disponibile in tre colori (blu, cognac o rosso).