Offerte di Primavera Amazon: oltre il 30% di sconto su epilatori e rasoi elettrici Ancora poche ore per approfittare delle Offerte di Primavera di Amazon 2024. Ecco quali sono i rasoi e gli epilatori a marchio Braun che potete trovare ancora in sconto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono disponibili ancora per tutta la giornata di oggi le Offerte di Primavera 2024 di Amazon. La cinque giorni di sconti si conclude alle 23.59 oggi e tra le promozioni rimaste attive ci sono quelle dedicate ai rasoi elettrici e agli epilatori a marchio Braun, tra i dispositivi top di gamma per lui e per lei per essere sempre curati al meglio.

La Festa delle Offerte di Primavera di Amazon è dedicata a tutti gli iscritti alla piattaforma, anche a coloro che non sono iscritti ad Amazon Prime, il servizio in abbonamento che permette di non pagare le spese di spedizione e ricevere il pacco entro 24-48 ore.

Rasoi elettrici ed epilatori Braun oltre il 30% di sconto su Amazon in occasione della Festa delle Offerte di Primavera

Per aiutarvi a destreggiarvi tra le offerte disponibili nella categoria dedicata alla cura della persona, abbiamo selezionato i migliori rasoi elettrici e i migliori epilatori in offerta in questo momento. Ecco quali sono:

Leggi anche Festa delle Offerte di Primavera di Amazon 2024: le 32 migliori offerte e i prodotti in sconto da non perdere

-37% di sconto sull'epilatore Braun Silk-épil 9 che, grazie agli accessori inclusi, può essere utilizzato anche per massaggiare la pelle, non solo per rimuovere i peli. L'accessorio per massaggiare e pulire la pelle può essere utilizzato anche sul viso, così come il rifinitore, pensato per rimuovere la peluria che non è possibile rimuovere con la testina classica.

-35% di sconto sul rasoio elettrico Braun Series 9510s, un dispositivo wet&dry compatibile con ogni tipo di barba e utilizzabile anche sulle pelli più sensibili; è accompagnato da 5 elementi di rasatura e ha una batteria a lunga durata, che permette di completare la rasatura senza rischiare che si scarichi.

-34% di sconto sull'epilatore Braun Silk-expert Pro 5, un modello a luce pulsata ideale per le zone più sensibili, pensato come alternativa casalinga al laser e capace di emettere fino a 125 impulsi di luce al minuto. La tecnologia Skin Pro 2.0 fa sì che l'impulso si adatti al tipo e al colore della pelle, per raggiungere i risultati più ottimali.

-26% di sconto sull'epilatore Braun Silk-épil 9 Flex, il dispositivo elettrico di ultima generazione perfetto per rimuovere anche i peli più piccoli e sottili. Viene venduto in confezione con l'accessorio messaggiante e una testina di ricambio. L'impugnatura ergonomica con presa antiscivolo fa sì che possa essere impugnato a lungo con facilità.

-24% di sconto sul rasoio elettrico Braun Series 8, utilizzabile anche come rifinitore di precisione per completare la rasatura. I quattro elementi di rasatura con tecnologia sonica inclusi nella confezione garantiscono una rasatura profonda senza che la pelle venga stressata. La custodia da viaggio in tessuto permette di portarlo sempre con sé.

-24% di sconto sull'epilatore elettrico Braun Silk-épil 5, una versione semplice e accompagnato solo da una testina di ricambio e un accessorio delicato da utilizzare sul viso. Nella confezione è presente anche una custodia da viaggio. Può essere utilizzato sia a secco che sotto la doccia.

-24% di sconto sul rasoio elettrico Braun Series 9 PRO +, venduto con stazione di ricarica SmartCare e con una batteria che garantisce 60 minuti di autonomia. Il rifinitore in acciaio può essere utilizzato su baffi, basette e sotto il naso, per completare la rasatura al meglio.

-23% di sconto sul rasoio elettrico Braun Series 6, un modello wet&dry realizzato con tecnologia di precisione EasyClick e tecnologia SensoFlex, utilizzate in combo per garantire l'ergonomicità del dispositivo. La base ricaricabile permette di utilizzarlo anche senza fili e non rischiare che la batteria si scarichi inavvertitamente.

-22% di sconto sull'epilatore Braun Silk-épil 3, un modello basilare, piccolo e compatto, ideale come dispositivo da viaggio per i ritocchi dell'ultimo minuto. La luce smartlight incorporata sulla testina permette di vedere anche i peli più piccoli e avere una visuale completa della zona d'interesse.

-14% di sconto sul rasoio elettrico Braun Series 9 PRO +, un trimmer venduto in confezione con un rifinitore, in grado di domare anche la barba più folta e difficile da gestire. Nella confezione sono compresi una custodia da viaggio e cinque elementi di rasatura.

I contenuti Quale Compro sono redatti da un team di esperti, esterni alla redazione Fanpage.it, che analizza, seleziona e descrive i migliori sconti, prodotti e servizi online in maniera affidabile ed indipendente. In alcune occasioni, viene percepita una commissione sugli acquisti effettuati tramite i link presenti nel testo, senza alcuna variazione del prezzo finale.