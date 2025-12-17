Offerte di Natale per lui e lei: 60% di sconto su rasoi ed epilatori elettrici e luce pulsata

stile e Trend
Manca davvero poco al Natale del 2025, ma trovare il regalo perfetto per i propri cari può essere difficile. Se non avete ancora idea di come sorprendere i vostri fidanzati o le vostre fidanzate potete sempre contare su prodotti utili ma efficaci, come gli accessori per la rifinitura e la rasatura della barba o per la depilazione e l'epilazione.

La fretta è cattiva consigliera e potreste ritrovarvi ad acquistare un modello poco apprezzato, superando per giunta il vostro budget. Per aiutarvi a risparmiare tempo e guidarvi nella giusta scelta, abbiamo raccolto nella seguente vetrina le migliori offerte di Natale per uomo e donna, con sconti fino al 60% sui prodotti del marchio Braun.

Le migliori offerte di Natale su rasoi e regolabarba Braun

Il 25 dicembre potreste sorprendere papà, fidanzati e mariti con un rasoi elettrico, un regolabarba o un bodygroom. I modelli Braun sono sviluppati con tecnologie avanzate che consentono di ottenere un effetto da barbiere, grazie a sensori che modulano la pressione della testina per ottenere una maggiore precisione. Ecco i migliori dispositivi per la cura del corpo maschile in offerta da mettere sotto l'albero.

Rasoio elettrico Braun Serie 9 PRO + 9690cc

Rasoio elettrico Braun Serie 9 PRO + 9690cc

-59% di sconto su Braun Serie 9 PRO + 9690cc, un kit super vantaggioso che contiene uno dei rasoi elettrici più pregiati in commercio. I sensori a supporto della tecnologia SensoAdapt lavorano efficacemente per rilevare la densità dei peli e regolare la velocità di rasatura di conseguenza. La testina principale sfrutta 5 elementi di taglio sincronizzati per garantire risultati immediati. Il design è al 100% impermeabile e incorpora una batteria dall'autonomia di 60 minuti. La confezione include due accessori premium, ovvero la stazione di ricarica e di pulizia automatica e una testina massaggiante.

59%
Braun Serie 9 PRO + Rasoio Elettrico Barba, Wet&Dry, 5+1 Lame Di Precisione Ultra Sottili, Regolabarba Uomo, Rasoio Barba, 60 Min, Testina ProComfort, Stazione SmartCare 6in1, Serie 9690cc, Nero
Braun Serie 9 PRO + Rasoio Elettrico Barba, Wet&Dry, 5+1 Lame Di Precisione Ultra Sottili, Regolabarba Uomo, Rasoio Barba, 60 Min, Testina ProComfort, Stazione SmartCare 6in1, Serie 9690cc, Nero
Offerta a tempo
279,99 € (279,99 € / unità)
679,99 €
Immagine Vedi su Amazon

Rasoio elettrico Braun Series 9 PRO + 9517s

Braun Series 9 PRO + 9517s

-52% di sconto su Braun Series 9 PRO + 9517s, l'eccellenza dei rasoi elettrici del marchio tedesco che offre prestazioni impeccabili su ogni tipo di barba. Infatti, i cinque elementi di taglio agiscono simultaneamente per rimuovere anche i peli più folti e ostinati. La testina flessibile a 40° raggiunge le zone più complicate del viso. Inoltre questo modello è completamente impermeabile, per cui potete utilizzarlo anche sotto la doccia. La confezione comprende una base di ricarica e la custodia da viaggio.

52%
Braun Series 9 PRO +, Rasoio Elettrico Barba, Regolabarba Uomo, Rifinitore di precisione, Custodia da Viaggio in tessuto, Batteria Litio Ion, 100% Impermeabile Idea Regalo, 9517s Argento
Braun Series 9 PRO +, Rasoio Elettrico Barba, Regolabarba Uomo, Rifinitore di precisione, Custodia da Viaggio in tessuto, Batteria Litio Ion, 100% Impermeabile Idea Regalo, 9517s Argento
Prezzo min. 30 gg
199,99 €
414,99 €
Immagine Vedi su Amazon

Rasoio elettrico Braun Series 9 Pr0 + 9610SI

Rasoio elettrico Braun Series 9 Pr0 + 9610SI

-28% di sconto sul rasoio elettrico Braun Series 9 Pr0 + 9610SI, un modello professionale adatto a ogni tipo di barba, grazie ai 5 elementi di lama sincronizzati. Integra la tecnologia Wet&Dry che vi consente di radere sia su pelle asciutta che sul viso unto o bagnato. La testina a 40° vi consente di rimuovere i peli nelle zone più difficile, ad esempio sotto il collo. Il suo design è progettato per durare a lungo, perché è composto da materiali premium e completamente impermeabili. La confezione include la base di ricarica e la custodia da viaggio.

28%
Braun Serie 9 PRO + Rasoio Elettrico Barba, Wet&Dry, 5+1 Lame Di Precisione Ultra Sottili, Regolabarba Uomo, Rasoio Barba, 60 Min Utilizzo, Base Di Ricarica, Regolabarba Braun, 9610SI, Nero
Braun Serie 9 PRO + Rasoio Elettrico Barba, Wet&Dry, 5+1 Lame Di Precisione Ultra Sottili, Regolabarba Uomo, Rasoio Barba, 60 Min Utilizzo, Base Di Ricarica, Regolabarba Braun, 9610SI, Nero
359,01 €
499,99 €
Immagine Vedi su Amazon

Regolabarba Braun Series 7 BT7545

Regolabarba Braun Series 7 BT7545

-45% di sconto sul regolabarba Braun Series 7 BT7545, un modello che assicura uno stile perfetto e una precisione professionale grazie alla lama ProBlade che cattura anche i peli più ostinati. I pettini in dotazione offrono 40 impostazioni di lunghezza con intervalli da 0.5 mm. La batteria è programmata per durare fino a 120 minuti. Il kit comprende 12 accessori, tra i quali una custodia da viaggio, una testina rasoio e una testina per la rifinitura dei baffi.

45%
Braun Regolabarba Uomo Series 7, +12 Strumenti Da Barbiere, Lama ProBlade Affilata a Vita, Fino A 120 Minuti Di Autonomia, Selettore Di Precisione Con 40 Lughezze E Blocco, BT7545, Grigio
Braun Regolabarba Uomo Series 7, +12 Strumenti Da Barbiere, Lama ProBlade Affilata a Vita, Fino A 120 Minuti Di Autonomia, Selettore Di Precisione Con 40 Lughezze E Blocco, BT7545, Grigio
Offerta a tempo
59,99 €
109,99 €
Immagine Vedi su Amazon

Rasoio Elettrico Braun Serie 5 52-N1000SI

Rasoio Elettrico Barba Braun Serie 5 52-N1000SI

-35% di sconto sul rasoio elettrico Braun Serie 5 52-N1000SI, che assicura una rasatura facile e veloce grazie alle tre lame flessibili che si adattano per seguire i contorni del viso. Dispone di 2 modalità di potenza: la funzione turbo consente di risparmiare tempo, perché rade in maniera più rapida; quella standard offre equilibrio tra velocità e delicatezza sulla pelle. Questo modello è al 100% impermeabile e garantisce un utilizzo continuo fino a 50 min.

35%
Braun Serie 5 Rasoio Elettrico Barba, Wet&Dry, Regolabarba Uomo, Rasoio Barba, 50 min Di Utilizzo, Senza Fili, 100% Impermeabile, Regolabarba Braun, 52-N1000SI, Nero
Braun Serie 5 Rasoio Elettrico Barba, Wet&Dry, Regolabarba Uomo, Rasoio Barba, 50 min Di Utilizzo, Senza Fili, 100% Impermeabile, Regolabarba Braun, 52-N1000SI, Nero
Prezzo min. 30 gg
64,99 € (64,99 € / unità)
99,99 €
Immagine Vedi su Amazon

Regolabarba Braun Series 3BT3565

Immagine

-33% di sconto su Braun Series 3BT3565, un regolabarba facile da maneggiare che ottiene buoni risultati in una sola passata. È munito di 40 impostazioni di lunghezza e di lame affilate per rifinire ogni tipo di barba. La batteria ha un'autonomia di 50 min. Nel kit trovate una serie di pettini di precisione, una testina corpo e un sacchetto da viaggio.

Braun Regolabarba Uomo Series 3, +6 Strumenti Di Styling, Lama Ultra Affilata, 50 Min Di Utilizzo, 40 Lunghezze, Rasoio Elettrico Barba, BT3565, Nero/Blu
Braun Regolabarba Uomo Series 3, +6 Strumenti Di Styling, Lama Ultra Affilata, 50 Min Di Utilizzo, 40 Lunghezze, Rasoio Elettrico Barba, BT3565, Nero/Blu
59,99 €
Immagine Vedi su Amazon

Rasoio elettrico Braun Series 7 72-N1200SI

Immagine

-23% sul rasoio elettrico Braun Serie 7 72-N1200SI, un modello equipaggiato con una testina SkinFlex 360° che segue le linee del viso, assicurando una rasatura uniforme anche nelle zone più difficili. Ha tre modalità di rasatura: Standard, Rapida e Delicata. Nella confezione trovate anche una testina per la rifinitura della barba.

23%
Braun Serie 7 Rasoio Elettrico Barba, Wet&Dry, Regolabarba Uomo, Rasoio Barba, 60 Min Di Utilizzo, Accessorio Rifinitore di Precisione, Senza Fili,100% Impermeabile, Regolabarba Braun, 72-N1200SI,Nero
Braun Serie 7 Rasoio Elettrico Barba, Wet&Dry, Regolabarba Uomo, Rasoio Barba, 60 Min Di Utilizzo, Accessorio Rifinitore di Precisione, Senza Fili,100% Impermeabile, Regolabarba Braun, 72-N1200SI,Nero
200,00 € (200,00 € / unità)
259,99 €
Immagine Vedi su Amazon

Regolabarba Braun Series 7 BT7441

Regolabarba Braun Series 7 BT7441

-10% di sconto su Braun Series 7 BT7441, il regolabarba che garantisce una rifinitura uniforme grazie alla tecnologia AutoSense e alle lame ultra affilate ProBlade. Dispone di 40 impostazioni di lunghezza con intervalli di precisione da 0,5 mm e di una batteria che assicura 100 minuti continui di utilizzo. La confezione comprende diversi pettini per la sfumatura, un rasoio manuale e altri accessori.

10%
Braun Series 7 Regolabarba Uomo E Rasoio Elettrico Barba Con Lama Barba Problade, 40 Lunghezze, Accessori Da Barbiere, Base Di Ricarica, Custodia, BT7441 Nero Elettrico
Braun Series 7 Regolabarba Uomo E Rasoio Elettrico Barba Con Lama Barba Problade, 40 Lunghezze, Accessori Da Barbiere, Base Di Ricarica, Custodia, BT7441 Nero Elettrico
44,95 €
49,99 €
Immagine Vedi su Amazon

Rasoio elettrico per il corpo Braun Series 3 BG3575

Rasoio elettrico per il corpo Braun Series 3 BG3575

-42% di sconto sul rasoio elettrico per il corpo Braun Series 3 BG3575, progettato per offrire una rasatura confortevole e delicata anche nelle aree sensibili. La sua tecnologia SkinGuard protegge la vostra pelle, riducendo i rischi di tagli o graffi. Inoltre, il suo design è completamente impermeabile e integra una batteria dall'autonomia di circa 80 minuti. La confezione contiene tre pettini di lunghezza, un pettine specifico per le zone sensibili, una spazzola per la pulizia e una comoda custodia.

42%
Braun Rasoio Elettrico Corpo Uomo Series 3, +6 Strumenti Di Rasatura, Con Tecnologia SkinGuard, 80 Min Di Utilizzo, Impermeabile, Rasoio Parti Intime Uomo, BG3575, Grigio
Braun Rasoio Elettrico Corpo Uomo Series 3, +6 Strumenti Di Rasatura, Con Tecnologia SkinGuard, 80 Min Di Utilizzo, Impermeabile, Rasoio Parti Intime Uomo, BG3575, Grigio
Prezzo min. 30 gg
34,99 €
59,99 €
Immagine Vedi su Amazon

Le migliori offerte di Natale sugli epilatori Braun

Gli accessori femminili sono tantissimi e non sempre si riescono ad indovinare le preferenze soggettive, per cui optare per profumi e cosmetici di cui si conosce poco può essere rischioso. Se non avete ancora trovato l'ispirazione giusta potete rimediare con un prodotto per la cura del corpo. Gli epilatori Braun, elettrici o a luce pulsata che siano, assicurano risultati in tempi brevi e sono delicati sulla pelle. Vi consigliamo qui alcuni modelli in offerta da dare a Natale alle vostre fidanzate.

Epilatore a luce pulsata Braun Skin I·Expert PL7249

Epilatore a luce pulsata Braun Skin I·Expert PL7249

-50% di sconto sull'epilatore a luce pulsata Braun Skin I·Expert PL7249, un modello che offre risultati visibili sin dal primo utilizzo. Vi bastano solo 10 minuti per un trattamento completo e non vi servono occhiali di protezione, perché il prodotto ha sistemi di sicurezza integrati. Questo modello smart apprende dopo ogni utilizzo e si adatta automaticamente per ottenere il trattamento giusto per la vostra pelle. La confezione include testine di precisione, un rasoio manuale e una custodia elegante per contenere il tutto.

50%
Braun Skin I·Expert Epilatore Luce Pulsata Smart, Depilatore Corpo Donna, Alternativa Laser Peli Donna, App Gratuita, Include Custodia e Rasoio Venus, Luce Pulsata Braun, Mini Depilatore Viso, PL7249
Braun Skin I·Expert Epilatore Luce Pulsata Smart, Depilatore Corpo Donna, Alternativa Laser Peli Donna, App Gratuita, Include Custodia e Rasoio Venus, Luce Pulsata Braun, Mini Depilatore Viso, PL7249
Prezzo min. 30 gg
399,98 €
799,99 €
Immagine Vedi su Amazon

Epilatore Elettrico Braun Silk-épil 9 Flex 9-030 3D

Epilatore Elettrico Braun Silk-épil 9 Flex 9-030 3D

-47% di sconto su Braun Silk-épil 9 Flex 9-030 3D, l'epilatore elettrico che sfrutta la testina 360° Flec e 40 pinzette per rimuovere anche i peli più corti. La tecnologia Smart Touch vi consente di scegliere tra una modalità di depilazione più delicata e una normale. Inoltre, grazie al sistema Wet&Dry può agire sia su pelle asciutta che su superfici bagnate. Il design è ergonomico e incorpora una batteria che assicura fino a 50 minuti di utilizzo. La confezione comprende una testina intercambiabile e una custodia.

47%
Braun Silk-épil 9 Flex Epilatore Elettrico Donna Con Testina Flessibile a 360° Per Epilazione Semplice, Wet & Dry, Pelle Liscia a Lungo, Idea Regalo, 9-030 3D, Bianco/Rosa
Braun Silk-épil 9 Flex Epilatore Elettrico Donna Con Testina Flessibile a 360° Per Epilazione Semplice, Wet & Dry, Pelle Liscia a Lungo, Idea Regalo, 9-030 3D, Bianco/Rosa
129,99 €
244,99 €
Immagine Vedi su Amazon

Epilatore elettrico Braun Silk-épil 9 9-041

Epilatore elettrico Braun Silk-épil 9 9-041

-46% di sconto sull'epilatore elettrico Braun Silk-épil 9 9-041, un modello dai colori bianco e argento che assicura 4 settimane di pelle liscia. Anche questo dispositivo è equipaggiato con una testina flessibile e 40 pinzette, alle quali si affianca la luce SmartLight in grado di rilevare i peli più sottili. Si basa sulla tecnologia Wet&Dry, quindi può essere usato sia su superfici asciutte che bagnate. Il manico è ergonomico e la batteria ha una durata di 50 min.

46%
Braun Silk-épil 9 Epilatore Elettrico Donna Con Testina Flessibile, Wet&Dry, Pelle Liscia a Lungo, Con Testina Per Rasoio Elettrico Donna e Cappuccio Rifinitore, Depilatore Braun 9-041 Bianco/Argento
Braun Silk-épil 9 Epilatore Elettrico Donna Con Testina Flessibile, Wet&Dry, Pelle Liscia a Lungo, Con Testina Per Rasoio Elettrico Donna e Cappuccio Rifinitore, Depilatore Braun 9-041 Bianco/Argento
Prezzo min. 30 gg
99,99 €
184,99 €
Immagine Vedi su Amazon

Epilatore a luce pulsata Braun Silk·expert Pro 5 PL5140

Epilatore a luce pulsata Braun Silk·expert Pro 5 PL5140

-25% di sconto su Braun Silk·expert Pro 5 PL5140, un epilatore a luce pulsata che adatta la potenza alla tonalità della pelle grazie alla tecnologia Smart SkinProtect. I risultati sono visibili dopo sole due sedute e il trattamento completo dura 10 minuti. Nella confezione trovate una testina di precisione e una custodia da viaggio.

25%
Braun Silk·expert Pro 5 Epilatore Luce Pulsata, Depilatore Corpo Donna, Alternativa All’Epilazione Laser, Laser Peli Donna, Con Custodia, 2 Testine, Luce Pulsata Braun, Idea Regalo, PL5140
Braun Silk·expert Pro 5 Epilatore Luce Pulsata, Depilatore Corpo Donna, Alternativa All’Epilazione Laser, Laser Peli Donna, Con Custodia, 2 Testine, Luce Pulsata Braun, Idea Regalo, PL5140
299,99 €
400,75 €
Immagine Vedi su Amazon

Epilatore elettrico Braun Silk-épil 7 7-210

Epilatore elettrico Braun Silk-épil 7 7-210

-5% su Braun Silk-épil 7 7-210, un epilatore elettrico dotato di una testina ampia per catturare più peli in una sola passata. Assicura 4 settimane di pelle liscia e una rimozione dei peli delicata. Infatti, presenta un cappuccio con rulli massaggianti che aiuta a ridurre la sensazione di dolore. In più, il prodotto può essere utilizzato sotto la doccia e su pelle asciutta o bagnata. Il kit include una custodia da viaggio e un rifinitore per le zone più sensibili.

5%
Braun Silk-épil 7 Epilatore Elettrico Donna Con Testina Ampia Per Una Epilazione Semplice, Wet & Dry, Pelle Liscia a Lungo, Con Rifinitore Bikini Styler, Idea Regalo, 7-210, Bianco/Rosa
Braun Silk-épil 7 Epilatore Elettrico Donna Con Testina Ampia Per Una Epilazione Semplice, Wet & Dry, Pelle Liscia a Lungo, Con Rifinitore Bikini Styler, Idea Regalo, 7-210, Bianco/Rosa
Offerta a tempo
79,99 €
84,57 €
Immagine Vedi su Amazon

Epilatore elettrico Braun Silk-épil 9 9-080

Epilatore elettrico Braun Silk-épil 9 9-080

-56% di sconto su Braun Silk-épil 9 9-080, un epilatore elettrico che può essere utilizzato sia a secco che sotto l'acqua. È progettato per rimuovere i peli efficacemente nelle zone sensibili del corpo e per assicurare 4 settimane di pelle liscia. Nella confezione trovate alcune spazzole e testine speciali per un trattamento completo.

56%
Braun Silk-épil 9 SkinSpa Depilatore Donna, Epilatore Elettrico Donna Con Testina Flessibile Per Una Epilazione Semplice, Wet & Dry, Pelle Liscia a Lungo, Kit Tutto-In-Uno, 9-080, Bianco/Rosa
Braun Silk-épil 9 SkinSpa Depilatore Donna, Epilatore Elettrico Donna Con Testina Flessibile Per Una Epilazione Semplice, Wet & Dry, Pelle Liscia a Lungo, Kit Tutto-In-Uno, 9-080, Bianco/Rosa
Offerta a tempo
109,99 €
249,99 €
Immagine Vedi su Amazon
I contenuti Quale Compro sono redatti da un team di esperti, esterni alla redazione Fanpage.it, che analizza, seleziona e descrive i migliori sconti, prodotti e servizi online in maniera affidabile ed indipendente. In alcune occasioni, viene percepita una commissione sugli acquisti effettuati tramite i link presenti nel testo, senza alcuna variazione del prezzo finale.
Per eventuali informazioni o segnalazioni scrivere a qualecompro@ciaopeople.com
