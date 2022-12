Offerte di Natale: fino al 50% di sconto su materassi, cuscini memory e piumoni Emma ed Amazon propongono offerte su materassi, cuscini, topper e piumoni perfetti da regalare a Natale: ecco 10 prodotti da acquistare con sconti fino al 50%.

Prodotti come materassi, piumoni, plaid e cuscini possono essere un'ottima idea regalo di Natale, dunque perché non acquistarli approfittando di offerte vantaggiose?

Sul sito di Emma fino al 12 dicembre c'è il Natale anticipato, con sconti fino al 50% su alcuni dei prodotti più amati; su Amazon, invece, dal 5 al 22 dicembre ci sono le Offerte di Natale, che coinvolgono diverse categorie merceologiche, articoli per dormire compresi.

Ecco dunque 10 prodotti in offerta da acquistare per far felici amici e parenti.

Le migliori offerte su materassi, cuscini memory e piumoni

Tra i prodotti che abbiamo selezionato per voi troverete l'Emma Hybrid Premium, il materasso eletto prodotto dell'anno 2022, e l'Emma Original, il materasso più venduto in Europa, oltre a piumoni, coperte riscaldabili e set di lenzuola natalizie acquistabili su Amazon.

-50% di sconto su Materasso Emma Hybrid Premium Clima: grazie alle sei lastre in grafite con tecnologia di termoregolazione brevettata, questo materasso Emma è in grado di mantenere una temperatura ideale per oltre 12 ore. Alto 25 cm, ha una struttura interna mista composta da molle insacchettate e schiume adattive.

-45% di sconto su Materasso Emma Hybrid Premium: anche il secondo modello Hybrid è alto 25 cm, con struttura mista in memory foam e molle insacchettate. Oltre a garantire il massimo supporto alle diverse zone del corpo grazie alle 7 zone di sostegno distribuite sull'intera superficie, è dotato di un rivestimento elastico, traspirante e termoregolatore.

-45% di sconto su Cuscino Emma Memory Foam: questo cuscino Emma in memory foam è regolabile in altezza semplicemente rimuovendo uno dei tre strati da cui è composto, che possono inoltre essere disposti a seconda della posizione assunta durante il sonno o delle proprie preferenze. È inoltre ipoallergenico, con rivestimento esterno termoregolatore rimovibile e lavabile.

-40% di sconto su Topper Emma: il topper è un piccolo supporto extra che si può posizionare sopra il materasso per aumentarne il comfort. Quello proposto da Emma è composto da due strati rimovibili, uno rigido e uno morbido, ed ha un rivestimento esterno traspirante e facile da lavare che protegge da acari e allergie.

-30% di sconto su Materasso Emma Original: l'Emma Original è attualmente il materasso più venduto in Europa, apprezzato per i materiali innovativi della struttura (memory foam adattivo, Schiuma Airgocell brevettata e Schiuma HRX) che lo rendono capace di assicurare il giusto sostegno alla colonna vertebrale durante il riposo. Anche in questo caso l'altezza è di 25 cm.

-32% di sconto sul Plaid riscaldabile Imetec Adapto Velvet Tartan: con tecnologia brevettata Adapto e dotata di 6 temperature e timer di spegnimento dopo 1, 3 o 9 ore, la coperta elettrica Imetec è calda, confortevole e sicura, grazie al sistema di sicurezza Electro Block che esegue un'autodiagnosi ad ogni accensione.

-22% di sconto sul Completo lenzuola matrimoniali Il Dolce Stile: questo set di lenzuola in fantasia tartan è composto da quattro pezzi (lenzuolo, lenzuolo con angoli e due federe) e realizzato in 100% cotone di flanella, morbido al tatto e caldo. Il cotone è inoltre trattato per essere antipilling, così da durare nel tempo.

-19% di sconto sul Piumone una piazza e mezza Utopia Bedding: bordi tubolari e motivo a punto scatolato caratterizzano il piumone Utopia Bedding da 200 x 200 cm, ideale per letti da una piazza e mezzo. L'imbottitura è in fibra di silicone da 370 g/m², il rivestimento esterno è in poliestere, morbido e resistente.

-18% di sconto sul Set con copripiumino matrimoniale Catherine Lansfield: un copripiumino in misto cotone e due federe dello stesso tessuto costituiscono questo set reversibile, decorato su un lato con una fantasia con cervi e dall'altro con un design scozzese sui toni del rosso e del beige.

-7% di sconto sul Copriletto natalizio matrimoniale Wongs Bedding: l'ultimo prodotto della nostra selezione è un copriletto con federe in coordinato double face, con motivi natalizi su un lato e fantasia a scacchi rossi e verdi sull'altro. Realizzato in 100% poliestere, è confortevole e traspirante, perfetto per portare l'atmosfera del Natale in camera da letto.