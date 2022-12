Offerte di fine anno: fino al 50% di sconto su materassi, cuscini memory e topper In vista dell’arrivo del nuovo anno, ecco le migliori offerte su materassi, cuscini in memory e topper, scontati fino al 50%: l’Hybrid Premium di Emma e molti altri dispositivi, per un riposo confortevole e corretto.

Se vuoi concludere in bellezza il 2022 con una vera e propria coccola, potresti puntare sul relax e acquistare un nuovo materasso, dei cuscini in memory o un topper: dispositivi confortevoli e utili, ideali per riposare in maniera corretta.

Lo store di Emma, in particolare, presenta numerose offerte su diversi modelli e prodotti, con percentuali di sconto che raggiungono il 50%: qualità e comfort sono racchiusi nei cuscini e nei materassi del brand, che produce articoli in memory foam e altri materiali ipoallergenici e innovativi.

Di seguito, dunque, troverete gli sconti da non perdere su materassi, cuscini in memory e topper, Emma e non solo: il materasso Hybrid Premium, il cuscino di Flowen, il topper di Lucid e molto altro ancora.

Sconti di fine anno fino al 50% su materassi, cuscini memory e topper

Quali sono, dunque, le occasioni imperdibili sui dispositivi per riposare bene? Ecco una selezione delle migliori offerte, con sconti fino al 50%, su materassi, topper e cuscini in memory foam di Emma e non solo, morbidi e confortevoli, perfetti per dormire comodi e con il corretto supporto della colonna vertebrale.

-50% di sconto su Materasso Emma Hybrid Premium Clima: dotato di ben 6 lastre in grafite con tecnologia di termoregolazione brevettata, questo modello Emma è in grado di mantenere una temperatura ideale per oltre 12 ore. Ha un'altezza di 25 cm e una struttura interna mista, composta da molle insacchettate e schiume adattive.

-45% di sconto su Materasso Emma Hybrid Premium: anche questo secondo materasso Hybrid è alto 25 cm, con struttura mista in memory foam e molle insacchettate. Garantisce il massimo supporto alle diverse zone del corpo, grazie alle 7 zone di sostegno distribuite sull'intera superficie. In più, è dotato di un rivestimento elastico, traspirante e termoregolatore.

-45% di sconto su cuscino Emma Memory Foam: il cuscino Emma è realizzato in memory foam ed è regolabile in altezza semplicemente rimuovendo uno dei tre strati da cui è composto, che a loro volta possono inoltre essere disposti a seconda della posizione assunta durante il sonno o delle proprie preferenze. In più, è ipoallergenico, con rivestimento esterno termoregolatore rimovibile e lavabile.

-40% di sconto su topper Emma: il topper è un supporto extra che si posiziona sopra il materasso per aumentarne il comfort. Quello proposto da Emma è composto da due strati rimovibili, uno rigido e uno morbido, e ha un rivestimento esterno traspirante e facile da lavare, che protegge da acari e allergie.

-30% di sconto su materasso Emma Original: l'Emma Original è attualmente il materasso più venduto in Europa, apprezzato per i materiali innovativi della struttura (memory foam adattivo, Schiuma Airgocell brevettata e Schiuma HRX) che lo rendono capace di assicurare il giusto sostegno alla colonna vertebrale durante il riposo. Anche in questo caso, l'altezza è di 25 cm.

-33% sul materasso in memory Med H3 di Mentor: provvisto di 2 strati in memory Med, questo materasso ha un'altezza di 18 cm, con 2,5 cm di memory infuso con oli vegetali. È foderato con tessuto arricchito con Aloe Vera, lavabile a 60 °C in lavatrice. In più, è anallergico e traspirante, con proprietà termiche, in grado di rinfrescare d'estate e riscaldare d'inverno.

-32% sul cuscino in memory foam di Flowen: ergonomico e anallergico, questo cuscino è realizzato in memory foam, morbido e traspirante. Si adatta naturalmente alla forma del capo ed è pensato per favorire il corretto riposo del collo e alleviare il dolore cervicale. È disponibile in diverse misure e possiede un rivestimento in fibra di bambù e poliestere.

-25% sul materasso Ergo Memory di Farmarelax: alto 18 cm, questo materasso è ipoallergenico e ortopedico. Assicura la qualità del Made in Italy ed è rivestito in tessuto traspirante e semplice da trattare. Si adatta perfettamente alle forme del corpo e garantisce un riposo confortevole e corretto.

-21% sul cuscino sagomato in memory di Ecosafeter: raccomandato dagli esperti del sonno, questo cuscino è caratterizzato da una speciale fodera interna, antipolvere e traspirante, in grado di preservare la resa del memory foam. È rivestito anche da una fodera esterna, lavabile e traspirante. Misura 55×35 cm.

-16% sul topper materasso in memory foam di Lucid: con un'altezza pari a 5 cm, questo topper materasso è anche dotato di supporto a zone. È realizzato in memory foam, con inserti in gel rinfrescante. Si adatta alle forme del corpo e assicura un riposo corretto e confortevole.