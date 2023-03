Offerte della settimana: fino al 70% di sconto su materassi e cuscini memory per riposare correttamente Con la primavera alle porte, arriva anche il tempo delle pulizie domestiche, il rinnovo del guardaroba e dei cambiamenti in casa. Via il vecchio e spazio al nuovo, quindi quale momento migliore per rinnovare la camera da letto? Ecco, quindi, che abbiamo selezionato per voi le migliori offerte della settimana.

Con la primavera alle porte, arriva anche il tempo delle pulizie domestiche, il rinnovo del guardaroba e dei cambiamenti in casa. Via il vecchio e spazio al nuovo, quindi quale momento migliore per rinnovare la camera da letto? Tra le offerte imperdibili che vi segnaliamo questa settimana ci sono le promozioni sui prodotti di Emma Materasso, i cui prodotti sono stati eletti per tre anni di fila i migliori sul mercato grazie all'incredibile lavoro innovativo svolto dal famoso brand.

65% di sconto sul materasso migliore dell'anno

Tra le offerte migliori vi segnaliamo il nuovo modello di Emma, il Materasso Hybrid Luxe scontato del 65%. Quando si cambia un materasso, ci si trova spesso a un bivio, meglio un modello in memory o a molle insacchettate? La soluzione ideale sarebbe il giusto mix tra i due, per questo Emma ha sviluppato Hybrid Luxe. Si tratta di un materasso ibrido che unisce il corretto sostegno della schiena grazie alla struttura a molle insacchettate e il meglio del comfort grazie a tre strati in memory. Ma non è tutto, ad aiutarvi a trovare il riposo migliore ci pensa la tecnologia ThermoSync, un materiale innovativo che dissipa il calore in eccesso, in grado di mantenere un equilibrio termico ideale durante tutte le stagioni dell'anno.

Altri 8 prodotti per dormire bene in offerta

Ma le offerte non si limitano ad Hybrid Lux di Emma, ecco altri 8 prodotti in offerta per dormire meglio. Abbiamo selezionato materassi ma anche cuscini e topper di diverse marche tra cui: Emma Materasso, Farmarelax, Novilla e Mentor.

-70% di sconto sul Materasso a molle insacchettate Emma Hybrid: ideale per rivitalizzarvi durante il sonno. Infatti, questo materasso è dotato di molle insacchettate tecnologia AeroFlex, le quali assicurano ventilazione e traspirabilità. In aggiunta, possiede tre schiume adattive e sette diverse zone di supporto, così da mantenere la vostra colonna vertebrale allineata durante la notte.

-60% di sconto sul Cuscino Cervicale Emma: perfetto per dire addio alla cervicale. Questo cuscino gode di una forma anatomica in grado di assecondare le linee del collo, infatti ha una doppia onda con due altezze diverse, che si adatta in base ai vostri gusti. Se dormite sul fianco, allora è meglio utilizzare un'onda più alta, se riposate sulla schiena è preferibile un'altezza più bassa. Inoltre, il cuscino possiede una struttura a fori che lo rende estremamente traspirante, garantendo la perfetta circolazione dell'aria e dissipando l'umidità.

-60% di sconto sul Topper Traspirante Emma: adatto per mantenere la giusta temperatura. Il topper è dotato di una schiuma realizzata con materiale Hypersoft termoregolante, in grado di dissipare umidità e calore in eccesso. In più, il rivestimenti esterno è prodotto in fibra climatizzata UltraDry, per mantenere la temperatura ideale di sonno tutta la notte. Inoltre ha degli elastici agli angoli, così da poterlo fissare comodamente al materasso.

-50% di sconto sul Materasso memory foam Emma Original: ideale per rilassarvi durante la notte. Questo materasso permette di dormire con una sensazione di fresco, grazie all'uso della schiuma Airgocell, che fa circolare l’aria alla perfezione e dissipa velocemente il calore. Inoltre, si tratta di un prodotto ortopedico che previene dolori alla schiena, ciò tramite le zone portanza differenziata, le quali danno un supporto ottimale.

–50% di sconto sul Cuscino Memory Foam Emma: ottimo per personalizzare il vostro comfort. Il cuscino infatti permette di modificare la sua altezza grazie a tre strati rimovibili di rigidità e consistenza diverse. In aggiunta, la combinazione del design innovativo e del memory foam lo rendono ortopedico, quindi supporta al meglio la postura durante la notte, indipendentemente dalla posizione che può essere sulla schiena, di lato e a pancia in giù.

-22% di sconto sul Materasso Ortopedico Memory Singolo di Farmarelax: perfetto per qualsiasi tipo di rete. Questo materasso è ortopedico, quindi adatto anche a persone dal peso elevato. Alto 17cm, è dotato di una fascia 3D presente su tutta la sua superficie, così da far passare l'aria e garantire il massimo della traspirabilità.

-11% di sconto sul Materasso Molle & Memory Med H3 Matrimoniale di Mentor: ideale per alleviare il mal di schiena. Infatti, questo prodotto possiede mille micro-molle più dodici zone differenziate, ciò consente di assecondare alla perfezione i movimenti del corpo. Inoltre, il materasso gode di un'imbottitura con proprietà termiche, che la rendono sia caldo che fresco.

-7% di sconto sul Topper Matrimoniale di Novilla: ottimo per migliorare il sostegno del materasso. Il topper è costituito da un tessuto traspirante in fibra dall'alta traspirabilità, delicato sulla pelle e da una schiuma di gel di 10 cm, che insieme danno un gran comfort. Inoltre, è dotato di fascia elastica antiscivolo da posizionare ai quattro angoli del materasso, per non regolarlo ogni giorno.