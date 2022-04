Offerte Amazon Week: fino al 60% di sconto su spazzolini smart e idropulsori elettrici Curare la propria igiene orale è più facile con spazzolini smart e idropulsori elettrici: ecco 10 imperdibili offerte Amazon con sconti fino al 56% su prodotti Oral B, Philips e Panasonic.

Desiderate denti bianchi e gengive sane? Spazzolini smart e idropulsori elettrici sono i dispositivi giusti per voi, studiati per garantire una perfetta igiene orale.

Proprio questi prodotti rientrano nelle offerte della settimana di Amazon: potete trovarli sul noto e-commerce con sconti fino al 60%, un'occasione unica per acquistare il vostro nuovo alleato contro placca e residui di cibo.

Le migliori offerte Amazon su spazzolini smart e idropulsori elettrici

Ecco per voi le 10 migliori offerte su spazzolini smart e idropulsori elettrici. Nella nostra lista troverete non solo prodotti del leader di mercato Braun, ma anche dispositivi di marche altrettanto affidabili come Philips e Panasonic.

-60% di sconto sullo spazzolino elettrico Oral-B Smart 4 4500 Black Special Edition: apriamo la nostra selezione con questa edizione speciale che allo spazzolino elettrico unisce il dentifricio AZ Pure Activ, al sapore di menta e formulato con ingredienti di origine naturale, due testine Oral-B Cross Action e una pratica custodia da viaggio. Lo spazzolino offre tutti i vantaggi dei prodotti Oral-B: testina rotonda, timer da 2 minuti, sensore di pressione e batteria a lunga durata, e in più può essere collegato all'app Oral-B per avere consigli e suggerimenti su come migliorare la propria igiene orale.

-51% di sconto sullo spazzolino elettrico Oral-B Genius 8000N: anche questo spazzolino presenta le principali caratteristiche che contraddistinguono i prodotti Oral-B, dalla testina rotonda al timer professionale al sensore di pressione, e può essere anche collegato allo smartphone tramite Bluetooth e gestito utilizzando l'app Oral-B, che consente di monitorare la modalità di spazzolamento e personalizzare la propria routine. La confezione comprende infatti anche un supporto per smartphone da fissare allo specchio o in vicinanza del lavandino per avere suggerimenti in tempo reale.

-50% di sconto sullo spazzolino elettrico Oral-B Pro 2 2500: l'igiene di tutta la bocca è garantita dalla tecnologia 3D della testina rotonda di questo spazzolino, che rimuove il 100% di placca in più di uno spazzolino tradizionale, e dalle due modalità di spazzolamento (pulizia quotidiana e protezione gengive). Il sensore di pressione, che si illumina se rileva uno spazzolamento troppo energico riducendo la velocità di rotazione, protegge invece le gengive, mentre il timer da 2 minuti aiuta a spazzolare i denti per il tempo necessario, avvisando ogni 30 secondi quando è il momento di passare alla zona successiva.

-50% di sconto sul set di spazzolini elettrici Oral-B Pro 3 3900 Black Edition: il set total black in edizione regalo comprende due spazzolini, ognuno con il proprio manico e la propria testina, perfetti per una coppia convivente. Ogni spazzolino offre tre modalità di spazzolamento (pulizia quotidiana, sbiancante e denti sensibili) per adattarsi a qualsiasi esigenza, è dotato di timer da 2 minuti, sensore di pressione e di testina rotonda che caratterizza tutti gli spazzolini elettrici Oral-B e garantisce una pulizia accurata del cavo orale.

-50% di sconto sullo spazzolino elettrico Philips Sonicare DailyClean 3100: con 31.000 movimenti al minuto generati dalla tecnologia sonica di cui è dotato, questo spazzolino offre una pulizia ottimale, resa possibile anche dalla presenza dello SmartTimer della durata di 2 minuti scanditi dal QuadPacer che avvisa quando è ora di spazzolare un nuovo quadrante. È inoltre adatto anche ai neofiti degli spazzolini elettrici, perché il programma Easy-Start aumenta gradualmente la potenza di pulizia durante i primi 14 utilizzi, proprio per permettere a chi lo usa per la prima volta di abituarsi.

-47% di sconto sull'idropulsore dentale Oral-B Oxyjet: pulizia profonda delle gengive ed eliminazione dei residui di cibo dagli spazi interdentali sono garantite da questo idropulsore che offre cinque intensità di pressione dell'acqua, dalla più delicata adatta ai bambini a quella forte, e due tipologie di getto, singolo o multiplo, ed è dotato di tecnologia a microbollicine che rimuove placca e batteri, lasciando in bocca una piacevole sensazione di freschezza. La confezione include inoltre quattro testine, così che ogni membro della famiglia abbia la propria.

-45% di sconto sullo spazzolino elettrico Oral-B iO Series 7: grazie all'intelligenza artificiale, questo spazzolino è in grado di eseguire un monitoraggio dei denti che garantisce una pulizia completa ed efficace di tutta la bocca. Con testina rotonda e cinque modalità di spazzolamento (pulizia quotidiana, denti sensibili, protezione gengive, pulizia profonda, sbiancante, super delicata e nettalingua) tra cui scegliere, ha un sensore di pressione che avvisa quando si sta spazzolando con troppa delicatezza o con troppa forza, e un display interattivo a colori su cui visualizzare tutte le informazioni più importanti.

-44% di sconto sullo spazzolino elettrico Oral-B Pro 600 3D White: consigliato per la pulizia dentale quotidiana e dotato di una testina rotonda con tecnologia 3D, questo modello di spazzolino Oral-B – uno dei primi ad essere commercializzato – garantisce denti bianchi e lucidi, privi di macchie superficiali o placca. Si tratta di un dispositivo semplice ma funzionale, provvisto di timer da 2 minuti che emette un breve segnale acustico ogni 30 secondi per segnalare che è il momento di cambiare zona da spazzolare.

-44% di sconto sull'idropulsore dentale Panasonic EW-1311: senza fili e completamente impermeabile, l'idropulsore dentale Panasonic pulisce efficacemente superficie dei denti, spazi interdentali, tasche parodontali, gengive e apparecchi ortodontici. Offre la possibilità di scegliere tra due tipologie di getti d'acqua, potente con sola acqua o delicato che combina acqua e aria, e ha un ampio serbatoio da 130 ml che garantisce diversi utilizzi. La confezione include inoltre quattro beccucci con anelli colorati che aiutano a distinguerli e una stazione di ricarica.

-38% di sconto sul Kit Smart 5000 Oral-B Oxyjet Smart Oral Center: studiato per la pulizia di tutta la bocca, questo kit comprende lo spazzolino elettrico Smart 5000 con testina rotonda, timer da 2 minuti, sensore di pressione e cinque modalità di spazzolamento e l'idropulsore Oxyjet dotato di tecnologia con microbollicine che aiuta a eliminare placca e residui di cibo. La possibilità di collegare i dispositivi allo smartphone tramite Bluetooth consente poi di avere feedback in tempo reale e monitorare i propri progressi sull'app Oral-B.