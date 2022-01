Offerte Amazon: fino al 60% di sconto su spazzolini smart e idropulsori elettrici Dieci prodotti tra spazzolini e idropulsori elettrici di marchi come Oral-B, Panasonic e Philips in offerta su Amazon con sconti fino al 56%.

Per avere denti bianchi e gengive sane gli spazzolini e gli idropulsori elettrici sono gli alleati perfetti, dispositivi utili per una corretta igiene orale.

Ora fanno parte delle offerte della settimana su Amazon, con sconti fino al 60%: un'occasione perfetta per acquistare un dispositivo da avere sempre con sé, a casa o in viaggio.

Le migliori offerte su spazzolini e idropulsori elettrici

Abbiamo selezionato per voi le 10 migliori offerte su spazzolini e idropulsori elettrici, sia del leader di mercato Oral-B sia di brand altrettanto validi come Panasonic e Philips.

-60% di sconto sullo Spazzolino Elettrico Oral-b Smart 4-4500: con testina rotonda e timer professionale di 2 minuti, questo spazzolino elettrico ha 3 modalità di spazzolamento e sensore di pressione che si illumina quando si sta premendo troppo. La confezione include un manico con caricatore, 2 testine e una pratica custodia da viaggio, in più vi è la possibilità di collegare il dispositivo a un'app che fornisce suggerimenti in tempo reale.

-55% di sconto sull'Idropulsore Dentale Oral-B Oxyjet: pulizia profonda garantita dalla tecnologia con microbollicine di questo idropulsore con 5 intensità di pressione dell'acqua che consentono di regolare la potenza del getto, contenitore da 600ml e due tipologie di getto – singolo o multiplo – tra cui scegliere. Può essere utilizzato da tutta la famiglia grazie alla presenza di 4 diverse testine intercambiabili.

-50% di sconto sullo Spazzolino Elettrico Oral-B Pro 3-3500: 3 modalità di spazzolamento – pulizia quotidiana, sbiancante e denti sensibili -, sensore di pressione e timer di 2 minuti caratterizzano questo spazzolino elettrico, dotato di testina rotonda che rimuove fino al 100% di placca in più rispetto a uno spazzolino manuale. La confezione include un manico con caricatore, una testina di ricambio e una custodia da viaggio utile per portarlo sempre con sé.

-50% di sconto sullo Spazzolino Elettrico Oral-B Pro 3-3900: questa confezione con 2 spazzolini, 2 testine e un caricatore è la soluzione ideale per due persone conviventi che preferiscono avere il proprio spazzolino personale. Con sensore di pressione, timer di 2 minuti e testina rotonda, lo spazzolino offre 3 modalità di spazzolamento – pulizia quotidiana, sbiancante e denti sensibili – che si adattano a tutte le esigenze.

-42% di sconto sullo Spazzolino Elettrico Oral-B Genius 10000N: da collegare all'app per avere consigli in tempo reale, questo spazzolino elettrico ha ben 6 modalità di spazzolamento – pulizia quotidiana, pulizia profonda, denti sensibili, sbiancante, protezione gengive, timer professionale di 2 minuti, sensore di pressione e testina rotonda per una pulizia accurata. La confezione include 1 manico, 2 testine di ricambio e una custodia da viaggio smart USB.

-41% di sconto su Oral-B Oral Center kit d'igiene orale: un kit completo per l'igiene orale di tutta la famiglia questo di Oral-B, che comprende lo spazzolino elettrico Smart 5000 Cross Action dotato di 6 diverse testine e l'idropulsore dentale Oxyjet con 4 testine. Lo spazzolino ha 5 modalità di spazzolamento e può connettersi a un'app che fornisce suggerimenti in tempo reale, l'idropulsore ha una tecnologia con microbollicine e offre la possibilità di regolare la pressione dell'acqua.

-30% di sconto sull'Idropulsore Senza Fili Panasonic EW1211: il beccuccio rotante di questo idropulsore permette di cambiare con facilità la direzione dell'acqua, mentre le tre modalità di getto – normale, normale con aria e delicata con aria – consentono di pulire a fondo denti e gengive. Senza fili e interamente lavabile, ha un design ergonomico che lo rende facile da impugnare anche da bagnato, un serbatoio da 130ml che garantisce fino a 35 secondi di utilizzo e una pratica base di ricarica.

-24% di sconto sull'Idropulsore Dentale Portatile Apiker: con 4 modalità di pulizia – normale, soft, pulse e fai da te – e 9 ugelli di ricambio, questo idropulsore è portatile, ricaricabile tramite USB e completamente impermeabile con certificazione IPX7. Ha un serbatoio da 300ml facile da rimuovere e pulire, un beccuccio rotante per arrivare in tutti gli angoli della bocca e una custodia perfetta per il trasporto.

-19% di sconto sull'Idropulsore Dentale Jet Yokiss: serbatoio rimovibile da 220 ml e 6 ugelli con diverse funzioni per questo idropulsore, impermeabile IPX7 e ricaricabile con il cavo in dotazione. Con 3 modalità di pulizia – normale, delicata e profonda – è estremamente leggero e compatto, perfetto da utilizzare in casa subito dopo lo spazzolino o da portare con sé in viaggio.

-18% di sconto sullo Spazzolino Elettrico Philips Sonicare 3100: tecnologia brevettata Sonicare che assicura una profonda rimozione della placca, funzioni SmarTimer e QuadPacer che danno indicazioni sul tempo consigliato e sensore di pressione che riduce automaticamente le vibrazioni se la pressione è troppo elevata per questo spazzolino elettrico dal design ergonomico che facilita l'impugnatura. Con base di ricarica e custodia da viaggio, emette un breve segnale acustico quando è il momento di sostituire la testina.