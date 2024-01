Offerta lampo: 40% di sconto sul set pulizia e cura del viso In offerta al 40% il set pulizia e cura del viso per la skincare femminile, più tanti altri prodotti in sconto per la cura del corpo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

La cura della pelle è un aspetto importante per raggiungere un benessere completo del proprio corpo: la skincare è un'attività che aiuta a mantenere la pelle tonica e sana, con l'utilizzo di prodotti specifici che vengono utilizzati in un ordine ben preciso e studiato. Ogni pelle ha bisogno di prodotti specifici, ma una cosa su cui non si può sbagliare sono gli accessori per la pulizia del viso.

Una delle marche migliori in questo campo è sicuramente Braun. Per aiutarvi nella scelta abbiamo selezionato un'offerta lampo al 38% dedicata proprio alla cura della pelle e altre 8 offerte di prodotti per la cura del proprio corpo.

L'offerta lampo sul set pulizia e cura del viso

La pulizia del viso è un trattamento che, se effettuato regolarmente, è molto utile per la nostra pelle perché non solo la mantiene pulita e luminosa, ma aiuta anche a mantenerla in buona salute. Per aiutarvi in questa buona abitudine, ecco un'offerta lampo solo per voi!

-40% di sconto sull'epilatore viso Braun Face Spa 830: l'epilatore elettrico per donna testato su pelli sensibili e adatto per l'utilizzo quotidiano, unico al mondo, con una testina sottile per avere un'epilazione precisa, con microfessure apposite per catturare peli corti e sottili; in più, grazie alle micro oscillazioni della spazzola per la pulizia del viso, i pori della pelle saranno trattati in modo delicato ma profondo.

Gli altri sconti più vantaggiosi su prodotti per la cura del corpo Braun

Depilazione e cura del corpo sono tra le pratiche estetiche più diffuse tra le donne. L'utilizzo di epilatori elettrici e a luce pulsata riesce a garantire risultati efficaci e duraturi, nonché una soddisfazione maggiore di chi la pratica. Ecco una selezione dei prodotti migliori firmati Braun, con sconti che arrivano fino al 35%.

-35% di sconto su Bran Silk-épil 5-825 Power per i primi utilizzi: grazie alla sua alimentazione con filo, il depilatore può essere utilizzato in maniera continua, e in ogni momento della giornata. L'impostazione della velocità rende la depilazione delicata e il cappuccio massaggiante ad alta frequenza riduce la sensazione di dolore. Le pinzette con tecnologia MicroGrip e il bikini styler aiutano a ottenere linee, forme e contorni precisi, rimuovendo anche i peli più corti.

-30% di sconto sul depilatore elettrico impermeabile Bran Silk-épil 9-720: facile da utilizzare, il depilatore ha un'ampia testina elettrica che assicura una rimozione dei peli semplice ed efficace. Le 40 pinzette con tecnologia MicroGrip lasciano la pelle liscia per settimane e il depilatore, impermeabile al 100% può essere utilizzato anche nella vasca o sotto la doccia, riducendo il dolore. Como da utilizzare, grazie alla sua impugnatura ergonomica, il depilatore possiede una luce Smartlight che rivela anche i peli più sottili.

-29% di sconto sul depilatore con testina radente Braun Silk-épil SE5-820: dispositivo perfetto per chi si approccia alla depilazione elettrica per la prima volta, garantisce un'epilazione delicata al 100% con una sola passata. Grazie al cappuccio massaggiante con alte frequenze di vibrazioni pulsate, la sensazione di dolore è ridotta al minimo. L'epilatore si adatta a tutti i tipi di pelle e riesce a raggiungere anche gli angoli più difficili, come ginocchia e ascelle.

-27% di sconto sul depilatore bikini styler Braun Silk-épil FG1100: questo depilatore donna è studiato per regolare e modellare con precisione la zona bikini, creando linee e contorni ben definiti su queste zone delicate. Adatto anche per le sopracciglia, ha 2 impostazioni di lunghezza per creare vari stili e 4 accessori, tra cui testina di precisione e pettini rifinitori.

-24% di sconto sul rasoio elettrico Braun Face Spa BS1000: grazie al suo design compatto, il depilatore è facilmente trasportabile, per un utilizzo anche fuori casa. 100% impermeabile, si può utilizzare sia a secco che sotto l'acqua. La sua tecnologia di taglio tedesca rende la rifinitura e la regolazione dei peli del corpo precisa e accurata. Si può utilizzare su più aree del corpo.

-21% di sconto sull'epilatore viso Braun FaceSpa Pro SE912: l'epilatore viso per depilazione, pulizia e rassodamento garantisce risultati ottimali e la combinazione dei diversi accessori aiuta ad ottenere una pelle radiosa e luminosa, oltre che tonica. Con la routine completa la pelle sarà stimolata, migliorando la circolazione e il colorito, che sarà uniforme. Il depilatore è portatile e ricaricabile, per essere utilizzato ovunque.

-18% di sconto sul depilatore elettrico Braun Silk-épil 3-270: la luce Smartlight garantisce una depilazione al 100% efficace già al primo passaggio, individuando i peli più corti per non dimenticarne nessuno. La testina elettrica stimola la pelle con massaggi e vibrazioni per ridurre la sensazione di dolore. Raggiunge anche le aree più difficili come ginocchia e ascelle, lasciando la pelle liscia per settimane.

-14% di sconto sull'epilatore a luce pulsata Braun Silk Expert Pro 5 PL5157: non sarà più necessario andare dall'estetista; con sessioni di soli 15 minuti questo epilatore darà risultati visibili in sole 3 settimane, seguendo un regime di trattamento. L'epilatore si adatta automaticamente e continuamente alle tonalità di pelle grazie alla tecnologia SensoAdapt SkinPro 2.0, ed è praticamente indolore anche nelle aree sensibili grazie a 3 diverse modalità di intensità.

-34% di sconto su Philips Ladyshave Wet&Dry HP6341/00: grazie a questo dispositivo dal design ergonomico e compatto, funzionante con due batterie di tipo AA, la depilazione sarà sicura e semplice sia sulla pelle asciutta che bagnata. In dotazione anche un cappuccio di protezione e una spazzolina per la pulizia.

-29% di sconto sul dispositivo di epilazione a luce pulsata Philips Lumea IPL serie 8000 BRI948/00: un trattamento rapido, ogni 2 settimane per iniziare e poi una volta al mese che garantisce una pelle liscia per 12 mesi e una riduzione del 92% dei peli in soli 3 trattamenti. Il sensore SmartSkin rileva la tonalità della pelle e indica l'impostazione di luce da utilizzare, e l'app gratuita di Philips offre anche tutorial sull'utilizzo del prodotto durante le sessioni. Sviluppato in collaborazione con scienziati dermatologi, il prodotto è stato testato su oltre 3.000 donne.

