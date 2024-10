Migliori stendibiancheria del 2024 per un bucato perfetto: classifica e guida all’acquisto

video suggerito

La nostra top 5

Chi non ha bisogno di uno stendibiancheria? Lo stendino è infatti un oggetto necessario per fare asciugare il bucato in modo facile e veloce sia all'esterno che dentro casa. Se in estate è sempre preferibile avere uno stendibiancheria da esterno, durante i mesi invernali si è quasi obbligati a tenere gli stendibiancheria dentro casa, soprattutto nelle zone geografiche in cui fa particolarmente freddo.

Negli ultimi anni le aziende produttrici di stendibiancheria hanno diversificato la loro offerta: basta guardare le tipologie di stendini disponibili in commercio e online per farsi un'idea della varietà di modelli e materiali.

Ma come scegliere il migliore stendino per le proprie esigenze? Niente paura: che preferiate uno stendino a cavalletto (o a pavimento), verticale (o a torre), compatto (da parete, da radiatore o da balcone), a soffitto, girevole da esterno o uno utile anche per stendere le lenzuola, in questa guida troverete tutto ciò che cercate e gli stendibiancheria proposti da marche note come Gimi, Foppapedretti e Vileda.

Vileda Infinity

Il migliore per lenzuola

Consigliato a chi cerca uno stendibiancheria: robusto; solido; pratico da spostare

Pro: non avrete mai più problemi di spazio sullo stendino!

Contro: alcune recensioni lamentano che le aste alla base dello stendibiancheria sono troppo sottili per reggere un bucato particolarmente pesante.

Se volete stendere le lenzuola senza utilizzare lo stendino ancorato alla rinchiera, allora potrà farvi comodo lo stendino estensibile a cavalletto Vileda Infinity, ottimo per bucati di grandi dimensioni perché estendibile fino a 25 metri. Realizzato in acciaio e dotato di ruote per spostarlo facilmente, è perfetto per le famiglie numerose o per lavare lenzuola, coperte e asciugamani di grandi dimensioni.

Foppapedretti Gulliver

Il migliore da pavimento

Consigliato a chi cerca uno stendibiancheria: con numerosi scomparti; pieghevole; con un buon rapporto qualità/prezzo

Pro: uno stendibiancheria durevole, facilmente trasportabile grazie alle quattro ruote, e decisamente bello da vedere.

Contro: oltre al costo più alto rispetto alla media, il fatto che sia di legno lo rende perfetto per stendere in casa, ma assolutamente inadatto per gli spazi esterni.

Il modello di stendibiancheria a pavimento più venduto su Amazon è quello Foppapedretti Gulliver, un marchio che unisce design e funzionalità proponendo prodotti di alta qualità. Struttura in legno, 27 metri stendibili, da aprire in base alla quantità di bucato grazie ai quattro bracci allungabili e da richiudere e riporre facilmente in ripostiglio: da chiuso, infatti, misura solo 14 cm.

Colombo

Il migliore verticale

Consigliato a chi cerca uno stendibiancheria: poco ingombrante; anti-ribaltamento; modulabile

Pro: è dotato di due portagrucce ad incastro che permettono di appendere le camicie e le giacche, senza che tocchino terra. Si incastrano nella struttura, sono facili da montare e molto resistenti.

Contro: essendo in alluminio è resistente alle intemperie, ma è meno robusto di uno stendibiancheria in acciaio, quindi è sconsigliabile tenerlo in luoghi molto ventilati.

Se si ha poco spazio a disposizione, può tornare comodo uno stendino verticale. Tra i migliori in vendita c'è il modello a tre piani di Colombo che unisce compattezza, potenza di carico e funzionalità. Realizzato in alluminio, può essere tenuto all'esterno e da chiuso misura solo 18 cm, quindi l'ingombro è ridotto al minimo. La base, ampia e resistente, evita il rischio di ribaltamento, soprattutto in caso di intemperie. È completamente modulabile e i ripiani sono indipendenti e richiudibili, per un totale di 40 metri di stenditura.

Amazon Basics

Il migliore per qualità dei materiali

Consigliato a chi cerca uno stendibiancheria: leggero; con rivestimento antiruggine; economico

Pro: è bello da vedere e le dimensioni compatte permettono di riporlo perfino in un cassetto quando non viene utilizzato.

Contro: non assicura grande robustezza, quindi non va caricato eccessivamente.

Uno stendibiancheria in acciaio è uno stendibiancheria resistente che durerà nel tempo, come nel caso del modello verticale di Amazon Basics; è facilmente richiudibile per risparmiare spazio quando non lo si utilizza. Il ripiano più alto può essere utilizzato per stendere capi ingombranti come maglioni e felpe. L'estetica diversa dal solito lo rende anche bello a vedersi; è leggero e facile da manovrare.

Gimi Zaffiro

Il migliore per esterni

Consigliato a chi cerca uno stendibiancheria: a cavalletto; pieghevole; con rotelle

Pro: è robusto e resistente e ha una buona superficie stendibile.

Contro: è meno durevole dei modelli in acciaio o alluminio perchè il materiale resiste peggio agli agenti atmosferici.

Tra i migliori stendini da balcone c'è il modello a cavalletto Gimi Zaffiro, perfetto per gli spazi esterni perché resistente e realizzato con resina antirugine. Dispone di due ruote per essere trasportato facilmente anche quando è carico; è tra gli stendini più venduti su Amazon. Ha una superficie stendibile di 20 metri.

Come scegliere il miglior stendibiancheria: guida all'acquisto

Dopo aver visto quali sono i migliori stendibiancheria in commercio, vi forniamo una lista dei principali fattori da prendere in considerazione per poter compiere la migliore scelta d'acquisto. Ecco quali sono.

Tipologie

Il modello più classico di stendibiancheria è quello a cavalletto (o da pavimento), con la chiusura a X e una serie di barre belle spaziose, perfette per una famiglia numerosa o per bucati particolarmente pesanti – come ad esempio coperte, asciugamani e accappatoi.

Gli stendibiancheria verticali, conosciuti anche come stendini a torre, si sviluppano invece in altezza e possono rivelarsi più funzionali di quanto crediamo. Infatti, le coppie senza figli, i single, le famiglie con i figli ormai fuori casa preferiscono un modello più compatto, che può essere tenuto dentro casa, all'esterno e in certi casi addirittura nella vasca da bagno grazie alle dimensioni ridotte.

Gli stendini compatti rispondono a un'esigenza sempre più diffusa: quella di sfruttare tutti gli spazi ed evitare ingombri inutili. A parte alcune eccezioni, non hanno una grande capacità di carico, quindi sono poco adatti alle famiglie numerose. Il principale vantaggio di questa tipologia di stendibiancheria è quello di poterli posizionare sia all'esterno, esistono, infatti, gli stendibiancheria da balcone, che dentro casa, come gli stendibiancheria da radiatore.

Lo stendibiancheria a soffitto è una tipologia che si installa solitamente sulle vasche da bagno o in altri spazi della casa. Si tratta di un'installazione fissa che si posiziona con un sistema di carrucole che lo rende ideale per stendere le lenzuola. Esistono anche dei modelli elettrici e con un sistema di aereazione integrato.

Tra le novità assolute in fatto di stendibiancheria ci sono gli stendini rotanti, anche detti da giardino perché sono particolarmente adatti a essere posizionati all'esterno. Di grandi dimensioni, sono adatti a stendere qualsiasi tipo di indumento e tessuto, è possibile regolarne l'altezza e farli ruotare, garantendo comodità e resistenza al vento.

Superficie di stenditura

La grandezza e la quantità di spazio di cui si ha bisogno per la stenditura è il primo elemento da considerare. Innanzitutto, bisogna valutare la grandezza del proprio nucleo familiare, ma anche le abitudini di lavaggio. Infatti, chi è solito effettuare lavaggi quotidiani di piccole quantità di bucato, allora può anche optare per un modello più piccolo. Chi, invece, è solito fare un lavaggio consistente una volta alla settimana, ha bisogno comunque di uno stendino di medie o grandi dimensioni, anche se fa parte di un piccolo nucleo familiare. I metri di filo a disposizione sono sempre indicati dai produttori.

Peso

Anche il peso ha la sua importanza. Infatti, determina sia la facilità con cui poterlo spostare da un'ambiente all'altro, che la stabilità e la resistenza al vento. Bisogna, quindi, prestare attenzione a tale caratteristica che varia in base alla grandezza e ai materiali con cui è stato realizzato lo stendino.

Materiali

Gli stendibiancheria possono essere realizzati in differenti materiali:

Plastica o resina: sono più resistenti alle intemperie ma sopportano meno un peso elevato (come ad esempio accappatoi e coperte bagnate) e spesso si rovinano con il forte caldoAcciaio inox e alluminio: sono più performanti per quanto riguarda il peso di carico e resistono bene agli agenti atmosferici – ma attenzione: se non sono fatti di acciaio o alluminio inossidabile, rischiano di arrugginire all'aperto.Legno: belli da vedere e molto resistenti, ma consigliati esclusivamente per un uso dentro casa.

Struttura

È molto importante, inoltre, soffermarsi anche su altri dettagli relativi alla struttura dello stendibiancheria. Tra questi:

Rotelle: sono presenti solo in alcuni modelli allo scopo di facilitarne gli spostamenti. Il numero delle rotelle varia da un 2 a 4, ma l'aspetto a cui prestare maggiore attenzione è la possibilità di poterle bloccare dopo aver posizionato correttamente lo stendibiancheria.

Piedini antiscivolo: in alternativa alle rotelle, è molto comune che ci siano dei piedini anti scivolo, studiati per proteggere il pavimento quando lo stendino viene trascinato per la casa.

Clip di chiusura: la presenza di quest'ultimo dettaglio è molto importante in quanto garantisce sicurezza e stabilità quando si ripone lo stendino.

Marca

Le marche di stendibiancheria più gettonate sono Gimi, Foppapedretti e Vileda. In ogni caso, è importante acquistare uno stendino robusto e resistente, in grado di assicurarvi la durabilità nel tempo.

Prezzo

Il costo di uno stendibiancheria varia dai 15 € per i modelli di base, fino ai 200 € per i modelli più grandi e strutturati. Il nostro consiglio è quello di optare per un modello di una fascia di prezzo medio/alta affinché possa garantire sicurezza e praticità nell'utilizzo.

Dove acquistare i migliori stendibiancheria

Avere uno stendibiancheria robusto e funzionale è indispensabile per assicurarsi che il bucato si asciughi a dovere e non resti umido. Che tu scelga uno stendino di quelli descritti in precedenza, o che tu possa pensare di optare per uno stendibiancheria elettrico, ricorda di lasciare un po' di spazio tra un indumento e l'altro, cercando di sfruttare al meglio la centrifuga della lavatrice per evitare che il bucato goccioli sul pavimento.

Se in questa guida non hai trovato quello che cercavi, o se ti sei incuriosita e vuoi dare uno sguardo ad altri modelli e tipologie di stendibiancheria, su Amazon trovi una ricca sezione dedicata a questo argomento o, in alternativa, è possibile trovarli anche da Ikea.

In attesa dello stendibiancheria autostendente – che faccia il bucato al posto nostro e lo stenda alla perfezione – vi auguriamo buona fortuna per i vostri bucati invernali, e speriamo di esservi state utili!

