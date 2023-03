Migliori smalti semipermanenti del 2023: la top 6 delle marche più efficaci con consigli e guida all’acquisto La classifica dei 6 migliori smalti semipermanenti del 2023: ecco i prodotti più efficaci, con guida all’acquisto completa e consigli sull’applicazione e la rimozione del semipermanente.

La nostra top 6

Lo smalto semipermanente è un prodotto in gel fotoindurente, ideale per avere mani curate e unghie perfette, colorate e lucide per almeno tre settimane. Semplice da applicare, rappresenta una via di mezzo tra uno smalto comune e il gel acrilico.

La maggior parte dei brand di smalti semipermanenti realizzano prodotti non aggressivi e che non danneggiano le unghie. Questa tipologia di prodotto, infatti, non ha bisogno di limatura per la rimozione, ma richiede un metodo soak-off, che scioglie il prodotto utilizzando un apposito remover, oppure un metodo peel-off, che permette di togliere lo smalto come una pellicola.

Tuttavia, dovrai procurati una lampada LED o UV per l'applicazione del semipermanente, utile a catalizzare i diversi strati di prodotto. Se sei alle prime armi e non hai a disposizione il necessario per una corretta applicazione dello smalto semipermanente, potrai facilmente acquistare un kit, completo di fornetto e accessori come lime, buffer o prodotti sgrassanti.

Tra gli smalti semipermanenti in commercio su Amazon, abbiamo selezionato i brand più apprezzati e i migliori smalti semipermanenti, in grado di restituire un risultato professionale anche con un'applicazione fai-da-te: Layla, Estrosa, Clavuz, Opi, Meanails, Mesauda e tanti altri.

Oltre alla classifica dei 6 migliori smalti semipermanenti del 2023, scelti in relazione non soltanto al marchio, ma anche al prezzo – che va dai 10 € fino ai 20 € circa – e all'esperienza positiva degli utenti, potrai fruire della nostra guida all'acquisto completa e seguire i nostri consigli sull'applicazione e la rimozione del semipermanente.

Estrosa

Il miglior smalto semipermanente professionale

Consigliato per: chi è in cerca di un prodotto professionale e di facile applicazione, raccomandato anche dalle estetiste.

Pro: si tratta di un prodotto semplice nell'utilizzo, ma resistente e consigliato dai professionisti del settore. Restituisce una finitura lucida a specchio che sembra quasi brillante, molto simile nella resa alle applicazioni in gel. La collezione presenta più di 90 nuances tra cui scegliere, e ha un formato da 7 ml.

Contro: i prodotti necessari, base, top e colore, andranno acquistati singolarmente in quanto non sono disponibili su Amazon dei kit già completi.

Tonalità: è disponibile in tantissime tonalità, dai più chiari come bianco lattiginoso ai colori fluo.

Finish: lucido a specchio.

Durata: 3 settimane.

Gli smalti semipermanenti professionali si caratterizzano per una resa uniforme e una maggiore resistenza: infatti, possono durare fino a 3 settimane senza sbeccarsi. In più, risultano particolarmente fluidi e facili da stendere. Tra quelli in commercio, ti proponiamo lo smalto semipermanente di Estrosa, che non soltanto ha un'ottima resistenza, ma è disponibile in tantissime nuances. Naturalmente, il gel semipermanente professionale è spesso trifasico e, come tale, va applicato su un base coat e coperto da uno strato sottile di top coat.

Altre soluzioni consigliate di smalti semipermanenti professionali:

Gel Color OPI

Il miglior semipermanente base e top coat per estetista

Consigliato per: chi è in cerca di un set di ottima qualità, prodotto da un brand top di gamma nel mondo degli smalti.

Pro: gli smalti semipermanenti di OPI sono spesso preferiti anche nei centri estetici, ma risultano molto semplici da utilizzare anche per un'applicazione fai da te. In questo caso, ti presentiamo il kit di base e top coat, in grado di asciugarsi in soli 30 secondi e assicurare una resa perfetta fino a 3 settimane. È compatibile con fornetto UV.

Contro: tra gli smalti semipermanenti, quello di O.P.I. è quello con un costo leggermente più alto, giustificato, però, dalla resa del prodotto e dalla sua durata.

Tonalità: trasparente.

Finish: lucido.

Durata: 3 settimane.

OPI è un brand top di gamma e la qualità dei suoi prodotti è imbattibile: ecco perché abbiamo scelto proprio il kit di base e un top coat Gel Color di OPI. Questi due prodotti, infatti, sono fondamentali per applicare correttamente lo smalto semipermanente. Il primo prepara il colore vero e proprio, rendendo più uniforme la superficie dell'unghia. Il secondo, invece, sigilla ancora di più lo strato di colore, rendendolo più duraturo.

Altre soluzioni consigliate di base e top coat di qualità:

Mesauda

Il miglior smalto semipermanente trifasico soak off

Consigliato per: chi cerca uno smalto semipermanente trifasico, professionale ma adatto anche a chi è alle prime armi.

Pro: ha un ottimo rapporto qualità/prezzo. È amato sia dai professionisti che dai principianti, grazie alla funzione autolivellante ed è semplicissimo non solo da stendere, ma anche da rimuovere. Polimerizza in 2 minuti con fornetto UV e 1 minuto sotto lampada LED.

Contro: l'effetto lucido, soprattutto con i colori più scuri, diventa meno brillante negli ultimi giorni. Basterà aggiungere un normalissimo smalto trasparente per ovviare al problema.

Tonalità: è disponibile in ben 250 nuances, dal bianco ai colori più scuri come il bordeaux.

Finish: lucido e brillante.

Durata: 3 settimane.

Lo smalto trifasico soak off è il tipo di semipermanente più utilizzato nei centri estetici. Infatti, pur prevedendo l'applicazione di un base e un top coat, risulta più resistente rispetto a uno smalto peel off. Il gel semipermanente ME di Mesauda, però, è adatto anche a chi è alle prime armi con l'applicazione di questa tipologia di prodotto: per rimuoverlo, poi, basterà acquistare l'apposito remover e tenerlo in posa pochi minuti.

Altre soluzioni consigliate di smalti semipermanenti trifasici e soak off:

Layla Cosmetics

Il miglior smalto semipermanente one-step 3 in 1

Consigliato per: chi desidera unghie ordinate e laccate in pochissimo tempo.

Pro: con 1 solo flacone otterrai dalle 20 alle 30 manicure. Lo smalto semipermanente 3 in 1 consente di avere un trattamento completo senza utilizzare base e top coat. Si applica con facilità, dura a lungo e ha un ottimo rapporto qualità prezzo.

Contro: la rimozione del prodotto potrebbe impiegare qualche minuto in più, ma i clienti Amazon consigliano di acquistare il remover dello stesso brand, lasciandolo in posa per il tempo indicato sulla confezione.

Tonalità: 4 nuances, dal beige al nero, passando per il rosa e il marrone chiaro.

Finish: lucido.

Durata: 3 settimane.

Se desideri avere una manicure perfetta e unghie ordinate ma non ami spendere troppo tempo nell'applicazione dei vari prodotti, ti consigliamo di scegliere un semipermanente 3 in 1, anche noto come one-step. Questa tipologia di smalto, infatti, richiede la stesura di un unico strato di gel color, in grado di fungere anche da base e top coat. Tra gli smalti one-step presenti sul mercato, ti consigliamo il semipermanente di Layla Cosmetics, adatto sia al fornetto UV che alla lampada LED e ottimo per eseguire una manicure completa nel giro di 10 minuti al massimo.

Altre soluzioni consigliate di smalti semipermanenti 3 in 1:

Méanail Peel off

Il miglior smalto semipermanente peel off

Consigliato per: chi è alle prime armi e ama cambiare spesso colore di smalto.

Pro: il colore risulta molto coprente e l'effetto lucido non svanisce dopo qualche giorno dall'applicazione. In più, richiede poco tempo di asciugatura ed è facile e veloce da applicare. Include 6 smalti e non necessita di fresa o acetone. Infine, si tratta di un prodotto vegano e cruelty free.

Contro: la durata varia dai 3 ai 7 giorni, ma applicando un primer o una base lo smalto riuscirà a resistere fino a 15 giorni.

Tonalità: si tratta di un kit con 6 nuances di rosso. È disponibile in altri 4 set con diverse combinazioni di colore.

Finish: lucido.

Durata: 2 settimane.

Se ami cambiare colore di smalto o hai unghie particolarmente fragili, ti consigliamo di scegliere uno smalto semipermanente peel off. Questo tipo di prodotto, infatti, richiede pochissimi passaggi per la rimozione: basterà immergere le dita in acqua calda e lo smalto comincerà a sollevarsi come fosse una pellicina. Tra i semipermanenti peel off presenti sul mercato ti proponiamo il Méanail Peel off, un set di 6 nuances, coprenti e lucide.

Altre soluzioni consigliate di smalti semipermanenti peel off:

Clavuz

Il set di semipermanenti con il miglior rapporto qualità-prezzo

Consigliato per: chi desidera acquistare degli smalti semipermanenti di buona qualità senza dover spendere troppo.

Pro: le diverse varianti di colori sono perfette anche per essere mixate e creare delle decorazioni super colorate. Questi smalti hanno una consistenza ottima e si stendono perfettamente. Infatti, non sono densi, si asciugano con lampada UV e anche con una sola passata si ottiene una coprenza perfetta e omogenea.

Contro: è consigliabile conservare lo smalto nel frigorifero per farlo durare più a lungo.

Tonalità: 6 tonalità chiare, dal dorato al rosa antico, passando per il beige e il color caffè.

Finish: lucido.

Durata: 3 settimane.

Se sei ancora in dubbio sulla resa dello smalto semipermanente sulle tue unghie e non desideri investire troppo denaro, ti proponiamo il set di smalti semipermanenti di Clavuz. Acquistare un kit di smalti di diverse nuances, infatti, ti consentirà di risparmiare sul totale e avere più articoli al prezzo che, talvolta, viene applicato a un solo prodotto di fascia alta. In questo caso, però, ti suggeriamo di assicurarti sempre che il marchio di smalti sia noto, affidabile e non contenga ingredienti sicuri.

Altre soluzioni consigliate di smalti semipermanenti con un buon rapporto qualità-prezzo:

Come scegliere un buon smalto semipermanente: guida all'acquisto

In commercio, gli smalti semipermanenti disponibili sono davvero tantissimi, di brand differenti e con varie fasce di prezzo. Con questi prodotti, realizzare una manicure casalinga è semplice e offre notevoli vantaggi: mani sempre curate, unghie laccate in meno di un'ora e un costo decisamente minore rispetto a quello dei centri estetici.

Per scegliere il semipermanente giusto, però, è importante prendere in considerazione una serie di aspetti: vediamo insieme quali sono i fattori da valutare per fare l'acquisto migliore.

Composizione

Lo smalto semipermanente è un prodotto che resta a contatto con le nostre unghie per un tempo prolungato, dunque, è fondamentale verificare che non siano presenti sostanze nocive. Sono da preferire prodotti con formula 7Free, ossia senza formaldeide, resina di formaldedide, toluene, confora, DBP, xilene e metiletilchetone.

Qualità e texture

Come per qualsiasi altro prodotto cosmetico, anche nella scelta dello smalto semipermanente è fondamentale acquistare un prodotto di qualità e di brand apprezzati e riconosciuti. Smalti troppo economici o di marche sconosciute spesso non garantiscono un prodotto di qualità con una formulazione sicura.

Dalla qualità dipende anche la texture del prodotto: consistenze liquide, omogenee, facili da stendere e senza grumi possono aiutarci a valutare un prodotto di buona qualità da uno scadente.

Compatibilità

Non tutti gli smalti sono compatibili tra loro: il primer di un brand potrebbe non garantire la stessa resa con la base coat di un'altra marca. Niente vieta di testare, ma il consiglio è quello di utilizzare almeno base e top dello stesso brand.

Se hai una lampada LED o un fornetto UV, poi, sarà necessario verificare che lo smalto che stiamo per acquistare si polimerizzi nella lampada che già abbiamo. In ogni caso, se possiedi una lampada LED, la tua manicure sarà sicuramente più rapida: questa tipologia di fornetto, infatti, polimerizza il semipermanente in soli 30 secondi, a differenza della lampada UV, che impiega 2-3 minuti. In commercio, però, potresti trovare anche una versione ibrida tra LED e UV: a LED più CCLF (cold catod lamp fluorescent), cioè con bulbo UV a serpentina.

Colore

La scelta del colore è decisamente personale. Si può optare per nuances di tendenza oppure su colori più classici ed intramontabili come i rossi e i nude, eleganti e particolarmente apprezzati dalle donne over 50.

Se non si è esperte nell'applicazione del semipermanente, i colori più chiari aiuteranno a mitigare piccole imperfezioni o sbavature di prodotto, certamente più visibili con colori scuri, che però sono in grado di rimpicciolire un letto ungueale più largo.

Inoltre, un aspetto da valutare per i colori è la capacità di coprenza: difficilmente troverai un colore che in una sola passata riuscirà ad essere pieno e omogeneo, ma saranno necessarie almeno due passate. Il consiglio è quello di applicare più strati sottili di prodotto – ognuno da asciugare in lampada – che uno solo troppo corposo, per non correre il rischio che non polimerizzi bene.

Metodo di rimozione

Il vantaggio principale degli smalti semipermanenti rispetto al gel è che non necessitano della lima o della fresa per la rimozione. Questi prodotti, infatti, utilizzano principalmente due metodi di rimozione:

il metodo soak off : permette di sciogliere lo smalto con uno specifico solvente definito remover . Si tratta di un prodotto che ammorbidisce gli strati di semipermanente, che poi possono essere rimossi con un bastoncino in legno d'arancio;

: permette di sciogliere lo smalto con uno specifico definito . Si tratta di un prodotto che ammorbidisce gli strati di semipermanente, che poi possono essere rimossi con un bastoncino in legno d'arancio; il metodo peel off: permette di togliere lo smalto dall'unghia come se fosse una pellicola. Questa tipologia di semipermanente è semplicissimo da rimuovere ma, di contro, possiede sicuramente una durata inferiore rispetto a quello classico.

Kit o singoli

In commercio esistono diversi brand che propongono kit già completi del necessario per un'applicazione casalinga dello smalto semipermanente. Se sei alle prime armi e hai bisogno di tutti gli accessori indispensabili, acquistare uno di questi kit può essere conveniente, in quanto permette di risparmiare sul costo finale. Un kit completo dovrebbe avere:

un primer per migliorare l'aderenza del prodotto sull'unghia,

per migliorare l'aderenza del prodotto sull'unghia, un base coat ,

, un top coat ,

, un colore ,

, il remover ,

, la lampada.

Se invece possiedi già una lampada, conviene acquistare solo i prodotti di cui hai effettivamente bisogno, orientandoti su set che comprendono almeno base e top coat.

Che cos'è lo smalto semipermanente

Più resistente dello smalto tradizionale, il semipermanente è è un prodotto in gel per le unghie: è composto da sostanze fotoindurenti, che polimerizzano grazie all'azione delle luci UV o LED dell'apposito fornetto. Pertanto, non viene applicato direttamente sul letto ungueale, ma necessita di una serie di step preparatori.

A seconda della funzione che svolge, lo smalto semipermanente può essere trifasico, quando va applicato necessariamente con base e top coat; one-step o 3 in 1, perfetto per una manicure al volo perché funge anche da top e base coat; infine, peel off, se può essere rimosso semplicemente sollevando lo strato di gel dopo averlo immerso in acqua calda.

Come si applica lo smalto semipermanente

Una durata ottimale dello smalto semipermanente dipende, oltre che dalla qualità dei prodotti utilizzati, anche da come viene preparata l'unghia naturale. La manicure è una fase fondamentale, da svolgere con cura e precisione, soprattutto nella zona del giro cuticole. Si può utilizzare un olio per ammorbidire le cuticole oppure direttamente uno spingi cuticole per alzare le cuticole e spingerle delicatamente verso il basso, per poi tagliarle. Il letto ungueale deve essere pulito, per far si che il prodotto aderisca bene. Dopo aver opacizzato l'unghia con un buffer, puoi seguire tutti gli step per applicare correttamente il semipermanente:

prima di tutto, applica un primer e lascialo asciugare all'aria;

e lascialo asciugare all'aria; crea un primo strato sottile con il base coat . Lo strato deve essere sottile e steso in maniera omogenea su tutta l'unghia. Questo primo strato va polimerizzato in lampada, il tempo necessario indicato dal brand;

. Lo strato deve essere sottile e steso in maniera omogenea su tutta l'unghia. Questo primo strato va polimerizzato in lampada, il tempo necessario indicato dal brand; applica un secondo strato di base coat oppure applica il gel color . Per un colore pieno, ti consigliamo almeno due passate di colore: ogni passata, però, va asciugata in lampada e dovrà essere leggera;

. Per un colore pieno, ti consigliamo almeno due passate di colore: ogni passata, però, va asciugata in lampada e dovrà essere leggera; una volta applicato e asciugato il colore, si sigilla tutto con il top coat , da polimerizzare in lampada;

, da polimerizzare in lampada; il passaggio finale prevede l'eliminazione della "dispersione", ossia lo strato superficiale ed appiccicoso del top coat con un acetone o apposito sgrassante per unghie.

Come rimuovere lo smalto semipermanente con facilità

Per rimuovere lo smalto semipermanente in casa senza rovinare l'unghia è necessario seguire alcuni semplici accorgimenti, oltre a utilizzare i prodotti giusti.

Per rimuovere i prodotti soak off avrai bisogno di un remover, dei batuffoli in cotone e della pellicola in alluminio: prima di tutto, versa qualche goccia di remover sulla parte in cotone che andrà, poi, poggiata sull'unghia, arrotolando la pellicola in alluminio intorno al dito. Il solvente dovrà agire per circa 10-15 minuti, dopo i quali potrai rimuovere il foglio di alluminio. Lo smalto risulterà ammorbidito e semplice da togliere: utilizzando un bastoncino d'arancio solleva infine i residui di smalto rimasti sull'unghia. A questo punto, quando l'unghia sarà pulita, puoi applicare uno smalto rinforzante.

Se, invece, hai scelto di acquistare un prodotto peel off, ti basterà immergere le unghie in acqua calda: lo strato di gel tenderà a sollevarsi e potrai rimuoverlo anche manualmente.

Infine, ti sconsigliamo di utilizzare la lima per rimuovere il semipermanente: questo metodo, infatti, risulta aggressivo e potrebbe indebolire il letto ungueale, rendendo più sottile lo strato protettivo dell'unghia.

Quanto tempo dura lo smalto semipermanente?

La durata dello smalto semipermanente è piuttosto variabile: può dipendere da fattori come l'azienda produttrice, la tipologia di prodotto – soak off o peel off – e, ancora, dal tipo di unghia. Tuttavia, un buon semipermanente dovrebbe durare dalle 2 fino alle 4 settimane, dopo le quali si creerà quell'antiestetico spazio vuoto tra lo smalto e la parte finale del letto ungueale dovuto alla naturale crescita dell'unghia.

Qual è la differenza tra semipermanente e gel per la ricostruzione

Lo smalto semipermanente non va confuso con il trattamento in gel per la ricostruzione. Se, infatti, il primo crea uno strato più spesso sulle unghie rispetto allo smalto classico, il secondo ha la funzione di ricreare l'unghia, allungandola e rendendo il letto ungueale bombato. La ricostruzione, in particolare, va rimossa necessariamente con l'apposita fresa e, pertanto, risulta più invasiva per le unghie che, una volta tornate al naturale, diventano più sottili e fragili.

Lo smalto semipermanente rovina le unghie? Pro e contro

Riguardo all'effetto dello smalto semipermanente sulle unghie, non esistono particolari controindicazioni. Questo tipo di prodotto, infatti, rende il letto ungueale più spesso e riduce il rischio che l'unghia si spezzi. Tuttavia, utilizzarlo per troppo tempo, potrebbe non far respirare l'unghia, soprattutto nei casi in cui quest'ultima sia già particolarmente fragile per cause esterne come la gravidanza.

Quali sono le migliori marche di smalti semipermanenti

Quando parliamo di prodotti beauty, e di semipermanenti in particolare, scegliere prodotti di brand ampiamente conosciuti permetterà di orientarsi verso smalti di qualità. O.P.I, CND Shellac, Greenflash ed Estrosa sono tra i brand top di gamma per questi prodotti anche se il loro costo potrebbe non essere accessibile a tutte. Mesauda, Clavuz, MyLee, Méanail e Layla, invece, realizzano smalti semipermanenti di fascia medio-alta con prezzi competitivi e dalla buona qualità.

Quanto costano gli smalti semipermanenti?

Il costo di uno smalto semipermanente varia in relazione alla marca e al tipo di prodotto che si decide di acquistare. Se sei alle prime armi, ad esempio, e necessiti di tutto l'occorrente per applicare correttamente il semipermanente, consigliamo di acquistare un kit con fornetto incluso. I kit hanno un costo che va dai 50 € ai 70 € e consentono di risparmiare sul totale rispetto al prezzo degli articoli acquistati singolarmente.

Diverso il discorso per il flaconcino di smalto semipermanente che, a seconda del marchio, ha un prezzo variabile dai 6 € ai 20 € per circa 10 ml di prodotto.

Dove acquistare un buon smalto semipermanente

Gli smalti semipermanenti possono essere acquistati nei negozi fisici specializzati. Tuttavia, se desideri avere un'ampia scelta di brand e colori a disposizione, ti suggeriamo di dare un'occhiata online, in particolare alla sezione di Amazon dedicata proprio agli smalti semipermanenti: tra le varie proposte, infatti, potrai scegliere il prodotto che più soddisfa le tue esigenze e il tuo budget.

