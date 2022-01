Migliori pistole giocattolo: tipologie e quali scegliere per far divertire i bambini Le pistole giocattolo per bambini sono un modo divertente di trascorrere del tempo sfidando gli amici, a casa o all’aperto. In commercio ne esistono diversi modelli, noi vi presentiamo i migliori, dai famosi blaster Hasbro Nerf alle pistole giocattolo laser o ad acqua.

Perfette per far divertire i bambini, le pistole giocattolo sono un ottimo passatempo anche per gli adulti. Piccole o grandi, con dardi, ad acqua, laser, a bolle o simili a quelle della polizia e dei cowboy, sono giocattoli perfetti da usare in casa o all'aperto. Le munizioni, quando presenti, sono in schiuma, morbide e innocue, assolutamente sicure per la salute dei più piccoli.

Le più famose sono sicuramente i blaster Hasbro Nerf, pistole giocattolo dai colori sgargianti con dardi o ad acqua, ma in commercio ne esistono tantissime tipologie diverse, perfette per accontentare tutti i gusti. Oltre alle pistole giocattolo, poi, ci sono tanti accessori da acquistare per personalizzare il proprio arsenale e sfidare gli amici in battaglie all'ultimo colpo.

Se siete in cerca delle migliori pistole giocattolo da regalare ai vostri figli (o a voi stessi), la nostra classifica vi aiuterà a capire quali sono i modelli più amati, divertenti e sicuri sul mercato.

Le migliori pistole giocattolo per bambini del 2022

Tre le tante pistole giocattolo in vendita su Amazon abbiamo selezionato le migliori 15, prendendo in considerazione il rapporto qualità/prezzo e le recensioni degli utenti.

Dalle Hasbro Nerf Elite, le pistole spara dardi disponibili in tanti modelli diversi, alla Hasbro Super Soaker, che si carica ad acqua, passando per la pistola laser di Giochi Preziosi e le fedeli riproduzioni delle pistole della polizia o dei cowboy: diverse alternative per accontentare i più piccoli e non solo.

1. Hasbro Nerf Elite 2.0 Commander RD-6

Apriamo la nostra classifica con la Nerf Commander RD-6, che fa parte della linea Elite 2.0, la nuova generazione dei celebri blaster targati Hasbro. Facile da personalizzare grazie ai 3 binari strategici e ai punti di fissaggio della canna e del calcio, può sparare fino a 27 metri di distanza e ha un tamburo rotante da 6 dardi, da lanciare uno alla volta o tutti i insieme in modalità raffica. La confezione include 12 dardi, per non restare mai a corto di munizioni.

Tipologia: con dardi

Età consigliata: da 8 anni in su

Pro: robusta e facile da usare, questa pistola giocattolo fa divertire grandi e piccoli.

Contro: i dardi, se non inseriti correttamente, potrebbero incepparsi.

2. Hasbro Nerf Fortnite SP-L

Dalla collaborazione tra Hasbro e Fortnite, il popolare videogioco sparatutto, nasce la Hasbro Nerf Fortnite SP-L, fedele riproduzione nell'aspetto e nei colori dei blaster utilizzati nel gioco. Il caricatore interno può ospitare 3 dardi, da lanciare anche contemporaneamente, mentre la canna anteriore è rimovibile per personalizzare la pistola. I 6 dardi inclusi sono in schiuma, con punte flessibili e bucate, testati per garantire la massima sicurezza dei bambini.

Tipologia: con dardi

Età consigliata: da 8 anni in su

Pro: il prodotto perfetto per i fan dei blaster e di Fortnite.

Contro: il caricatore può contenere solo 3 dardi, ma in compenso è facile da ricaricare.

3. Pistole a bolle Joyin

I bambini amanti delle bolle di sapone si divertiranno con le pistole giocattolo di Joyin, perfette per giocare all'aperto o animare le feste di compleanno. Capaci di sparare una vera e propria raffica di bolle, ogni pistola è dotata di flacone da 150ml da riempire con l'apposita soluzione, inclusa nella confezione e non tossica, sicura per la pelle dei bambini. Facili da usare, le pistole per funzionare hanno bisogno di batterie AA, non incluse nella confezione.

Tipologia: a bolle

Età consigliata: da 3 anni in su

Pro: la grande quantità di bolle prodotte è l'aspetto più apprezzato da chi ha recensito il prodotto.

Contro: se non ben avvitato, il flacone con la soluzione potrebbe perdere liquido.

4. Hasbro Nerf N-Strike Elite Disruptor

Il tamburo rotante del blaster Hasbro Nerf N-Strike Elite Disruptor permette di lanciare 6 dardi contemporaneamente in modalità raffica, oppure uno alla volta per colpire più precisamente il bersaglio. Rapida da caricare ed efficace, questa pistola giocattolo ha un design essenziale ma estremamente robusto, ed è dotata di indicatore per le munizioni, per sapere quando è il momento di ricaricare i dardi. La confezione include anche 6 dardi Nerf Elite.

Tipologia: con dardi

Età consigliata: da 8 anni in su

Pro: ottimo rapporto qualità/prezzo per questa pistola, che risulta essere ben assemblata e rapida nello sparo.

Contro: alcuni utenti lamentano il mal funzionamento del prodotto dopo alcuni mesi di utilizzo, evento che tuttavia dipende in gran parte da come il blaster viene utilizzato.

5. Hasbro Nerf Elite 2.0 Flipshots Flip-32

Altro prodotto della linea Elite 2.0 di Hasbro, il Nerf Flipshots Flip-32 ha 16 canne rivolte in avanti e 16 rivolte all'indietro, per una capacità totale di ben 32 dardi, inclusi nella confezione. Una maniglia permette di ribaltare le canne una volta finiti i primi 16 dardi, per stupire gli avversari con un'altra carica di munizioni. Regolando la pressione sul grilletto è poi possibile lanciare uno o due dardi contemporaneamente.

Tipologia: con dardi

Età consigliata: da 8 anni in su

Pro: pistola bella esteticamente e molto solida.

Contro: a causa delle canne multiple il blaster risulta abbastanza pesante da utilizzare.

6. Laser X Giochi Preziosi

Le due pistole laser targate Giochi Preziosi Laser X sono complete di ricevitori con indicatore delle vite rimaste, da posizionare sul petto del giocatore. Si può scegliere tra due team – blu e verde – per sfidarsi in una epica battaglia a colpi di laser, con un raggio che arriva fino a 60 metri, perfetto per giocare anche all'aperto. Ogni blaster ha inoltre indicatore di colpi rimasti, led per indicare il team di appartenenza ed effetti di luce, per rendere l'esperienza di gioco ancora più realistica ed immersiva.

Tipologia: laser

Età consigliata: da 4 anni in su

Pro: è un gioco adatto a tutta la famiglia, che fa divertire bambini e adulti.

Contro: le batterie da inserire si scaricano velocemente, per cui consigliamo di usare pile ricaricabili.

7. Hasbro Nerf Elite 2.0 Echo CS-10

Ultimo prodotto della linea Elite 2.0 della nostra selezione, il blaster Hasbro Nerf Echo CS-10 ha un caricatore a clip da 10 dardi più 4 binari strategici ed estensione del calcio e della canna rimovibili per personalizzare la pistola a proprio piacimento. I dardi possono essere sparati singolarmente o in modalità raffica tutti insieme, e la confezione comprende 24 dardi, da avere sempre con sé per ricaricare velocemente le munizioni. I lanci possono arrivare fino a 27 metri di distanza, rendendo la pistola giocattolo adatta ad essere usata anche all'aperto.

Tipologia: con dardi

Età consigliata: da 8 anni in su

Pro: la leggerezza nonostante le grandi dimensioni e il buon rapporto qualità/prezzo sono gli aspetti più apprezzati da chi ha recensito il prodotto.

Contro: se non inseriti con attenzione nel caricatore, i dardi potrebbero incepparsi.

8. Pistola ad acqua Idena

La caratteristica principale della pistola ad acqua di Idena, che la distingue da altri prodotti della stessa categoria, è la presenza di un serbatoio dell'acqua a forma di bombola, come quelli utilizzati dai pompieri. A questo, tramite un piccolo tubicino, è collegata la pistola provvista di due modalità di getto, singolo o triplo. Le spalline per indossare il serbatoio sono regolabili, la gittata è piuttosto ampia, e il serbatoio ha una capacità massima di 2,2 litri.

Tipologia: ad acqua

Età consigliata: da 3 anni in su

Pro: il serbatoio non diventa eccessivamente pesante da trasportare nemmeno se riempito del tutto.

Contro: alcuni recensori ritengono i materiali non eccelsi, ma comunque accettabili in relazione al prezzo del prodotto.

9. Dotazione base della polizia Simba

La dotazione base della polizia di Simba ha tutto ciò che serve per mettersi nei panni di un poliziotto: oltre alla pistola giocattolo, il set include manette con una piccola leva laterale per essere regolate e aperte con facilità anche dai più piccoli, distintivo compreso di cartoncino su cui si possono aggiungere foto e nome del bambino, e radiolina con tasti laterali che è possibile premere. La pistola è il punto forte del kit: semplice ma ben fatta, riproduce il suono di uno sparo una volta premuto il grilletto, che risulta morbido e non si inceppa.

Tipologia: riproduzione

Età consigliata: da 3 anni in su

Pro: prodotto completo dall'ottimo rapporto qualità prezzo.

Contro: una piccola minoranza di chi ha recensito il prodotto non ha apprezzato la qualità dei materiali, che sono tuttavia da rapportare al prezzo del prodotto.

10. Hasbro Nerf Firestrike

Piccola e compatta, la pistola giocattolo Hasbro Nerf Firestrike è dotata di puntatore luminoso per riuscire a colpire il bersaglio anche in condizioni di scarsa luminosità. Consente di sparare un dardo alla volta, mentre due possono essere collocati nell'area di stoccaggio posta sulla parte anteriore. Progettato per tiri ad alta precisione e con una distanza di lancio che può arrivare fino a 23 metri, il blaster può essere personalizzato grazie alla presenza del carrello tattico.

Tipologia: con dardi

Età consigliata: da 8 anni in su

Pro: un blaster leggero e resistente, che offre precisione di tiro e ampia gittata.

Contro: permette di effettuare solo colpi singoli, ma può essere ricaricato velocemente.

11. Pistola giocattolo automatica Bonbell

La presenza della batteria ricaricabile (con cavo USB incluso) rende la pistola automatica Bonbell pratica da utilizzare e più economica dei modelli alimentati a pile. Sono tre le modalità di tiro: singolo, triplo o automatico, per sparare contemporaneamente tutti i 12 dardi del caricatore. Facile da assemblare in 3 stili diversi scegliendo di aggiungere o meno i diversi accessori, la pistola arriva accompagnata da 100 dardi, 50 con punta e 50 a ventosa, un bersaglio in cartone e un cinturino da polso per avere munizioni extra sempre a portata di mano.

Tipologia: con dardi

Età consigliata: da 5 anni in su

Pro: i tanti accessori inclusi nella confezione rendono questo prodotto estremamente completo, con un eccellente rapporto qualità/prezzo.

Contro: le istruzioni non sono molto chiare, ma questo non incide sul montaggio che risulta facile e veloce.

12. Pistole giocattolo ad acqua Hopoco

Perfette per giocare all'aperto, soprattutto nei mesi più caldi, le pistole ad acqua di Hopoco hanno un serbatoio da 600ml e possono sparare acqua fino a 10 metri di distanza. Il meccanismo a pompa è estremamente semplice da utilizzare, adatto anche a bambini piccoli, le pistole sono robuste, realizzate in plastica ABS di alta qualità, prive di parti taglienti e a prova di perdite. Il manico è ergonomico e sicuro, per un'impugnatura salda anche da bagnate.

Tipologia: ad acqua

Età consigliata: da 6 anni in su

Pro: facili da usare anche dai più piccoli, basta riempirle d'acqua per usarle immediatamente.

Contro: in qualche caso una delle due pistole perdeva acqua una volta riempita.

13. Hasbro Nerf Ultra Two Blaster Motorizzato

La nuova frontiera dei blaster Hasbro è rappresentata dalla linea Ultra, con pistole più potenti, precise e affidabili rispetto ai modelli precedenti. Il Nerf Ultra Two fa parte di questa nuova generazione: garantisce lanci fino a 36 metri, veloci e precisi, ed ha un cilindro da 6 dardi aperto sulla parte posteriore, per controllare quante munizioni rimangono e ricaricarle più facilmente. La confezione include 6 dardi Nerf Ultra, in morbida schiuma e dotati di un'innovativa punta aerodinamica.

Tipologia: con dardi

Età consigliata: da 8 anni in su

Pro: il blaster spara colpi rapidi, precisi e potenti.

Contro: pur essendo un giocattolo, la potenza dei colpi è abbastanza elevata, per cui dev'essere usato con attenzione.

14. Hasbro Nerf Super Soaker Splash Mouth

Le Super Soaker sono le pistole ad acqua del marchio Hasbro Nerf: colorate e divertenti, permettono di giocare all'aperto, al mare o in piscina. La Splash Mouth ha un ampio serbatoio da 590ml da ricaricare semplicemente immergendo il blaster in acqua, e due modalità di getto, singolo o a ondate. Con meccanismo a pompa, è interamente in plastica resistente e ha un'impugnatura sicura che consente di tenerla saldamente in mano anche se bagnata.

Tipologia: ad acqua

Età consigliata: da 6 anni in su

Pro: getto potente e ricarica semplice e veloce.

Contro: la chiusura non è ermetica, per cui la pistola potrebbe perdere acqua se ribaltata.

15. Revolver da cowboy Gonher

Con corpo in metallo e manico in plastica, questo revolver di Gonher da 12 munizioni (non incluse) riproduce fedelmente una vera arma, rifinita nei minimi dettagli. Consente di immedesimarsi nel ruolo di cowboy, per vivere fantastiche avventure nel West, ed è adatto anche come accessorio per un costume di Carnevale. La pistola è robusta, delle dimensioni adatte ad un bambino, e si può utilizzare anche senza munizioni.

Tipologia: riproduzione

Età consigliata: da 4 anni in su

Pro: il metallo è robusto e la pistola esteticamente bella.

Contro: l'attacco del tamburo delle munizioni è delicato, per cui dev'essere maneggiato con attenzione.

Quali accessori acquistare per le pistole giocattolo?

Sono tanti gli accessori per le pistole giocattolo da acquistare per aumentare il divertimento e rendere le sfide ancor più avvincenti: un bersaglio elettrico per allenare la mira, un gilet per avere sempre a portata di mano le munizioni, oppure dardi extra per non restare mai a corto di colpi. Senza mai dimenticare la sicurezza, fondamentale anche se si tratta di giocattoli: ecco perché tra gli accessori vi consigliamo anche un paio di occhiali protettivi, da indossare durante le battaglie.

1. Bersaglio elettrico Keten

Il bersaglio elettrico Keten è al contempo divertente e sfidante: emette un suono di spari o vetri rotti ogni volta che uno dei bersagli viene colpito, e le dimensioni ridotte dei punti da colpire lo rendono ottimo per allenarsi a prendere la mira. Una volta abbattuti tutti e tre gli obiettivi viene segnato un punto sul piccolo schermo led, e dopo circa 3 secondi i bersagli si rialzano automaticamente, per un gioco fluido e senza interruzioni. Perfetto per sfidare gli amici o giocare in solitaria, il bersaglio funziona con 3 batterie AA non incluse.

2. Doppio set tattico Extsud

Completo di tutto il necessario per sfidare gli amici, il doppio set di Extsud comprende due gilet, due occhiali protettivi, due maschere per il viso, due cinturini da polso, 80 dardi in schiuma blu e rossi e due caricatori a ricarica rapida. Il gilet e i cinturini sono in nylon, facili da lavare e regolabili, ed entrambi sono provvisti di spazi per infilare i dardi, pronti per essere inseriti nel blaster all'occorrenza. Occhiali e maschera per il viso sono invece utili per proteggere occhi, naso e bocca del bambino da colpi troppo ravvicinati o sporco e polvere. I dardi, infine, sono compatibili con la maggior parte dei blaster in commercio.

3. Dardi Nerf Elite Darts

In gommapiuma, con punte flessibili e bucate, i dardi Nerf Elite Darts sono testati per prestazioni e sicurezza, compatibili con tutti i blaster della gamma N-Strike. La confezione contiene 30 dardi, progettati per arrivare fino a 26 metri di distanza.

4. Dardi Airlab

Alternativa ai dardi Nerf, i dardi Airlab sono ben 200 pezzi, realizzati in schiuma non tossica, testati per garantire la massima sicurezza dei più piccoli. Sono compatibili con tutti i modelli di blaster Nerf, dagli N-Strike Elite ed Elite 2.0 alle serie Micro e Fortnite.

5. Occhiali protettivi Yami

Per garantire la sicurezza dei bambini e proteggere gli occhi dai colpi, gli occhiali protettivi Yami sono l'ideale: con una fascia elastica regolabile, hanno lenti con protezione UV400 e tecnologia anti-appannamento, perfetti sia in casa che all'aperto. La comodità è garantita dalle fodere in schiuma presenti lungo il bordo, che rendono gli occhiali confortevoli anche se indossati a lungo. Realizzati in plastica ABS, leggeri e dal design aerodinamico, la confezione ne contiene due paia.

Come scegliere una pistola giocattolo

Scegliere tra i tanti modelli di pistole giocattolo in commercio può risultare complicato. Il nostro consiglio è di valutare in particolare quattro fattori: marca, tipologia, età del bambino e prezzo.

Marca

Quando si sceglie una pistola giocattolo per bambini andrebbe presa in considerazione la marca del prodotto che si intende acquistare: le marche conosciute, infatti, sono sicuramente più affidabili e sicure. Una delle marche più famose nel settore delle pistole giocattolo è indubbiamente Hasbro Nerf, che negli anni ha commercializzato modelli di blaster sempre diversi e innovativi. Anche marchi come Bonbell o Gonher, tuttavia, sono ritenuti affidabili, così come l'italiana Giochi Preziosi.

Tipologia

Esistono cinque principali tipologie di pistole giocattolo: con dardi, ad acqua, laser, a bolle e infine quelle che riproducono vere armi.

Pistole giocattolo con dardi: sono sicuramente le più diffuse, con munizioni in morbida schiuma che riducono il rischio di gravi lesioni. Se utilizzate per colpire a distanza ravvicinata, tuttavia, i dardi potrebbero far male ai più piccoli, per cui le pistole di questo tipo sono consigliate per bambini dagli 8 anni in su.

Pistole giocattolo ad acqua: perfette per divertirsi all'aperto, in particolare nelle calde giornate estive, le pistole ad acqua sono adatte anche ai più piccoli, grazie alla facilità con la quale possono essere riempite e usate.

Pistole giocattolo laser: per far giocare tutta la famiglia le pistole laser sono quello che ci vuole, perché i laser altro non sono che fasci di luce colorata, assolutamente innocui, adatti anche a bambini piccoli.

Pistole a bolle: le pistole a bolle sono l'ideale per bambini dai 3 anni in su, che si divertiranno a sparare raffiche di bolle di sapone colorate.

Pistole giocattolo che riproducono armi: infine, questa tipologia di pistole riproduce in miniatura delle vere armi, come le pistole della polizia o i revolver dei cowboy. Curate nei minimi dettagli, sono adatte a bambini anche molto piccoli, perché di solito non vengono utilizzate per sparare munizioni, ma riproducono solo il suono di uno sparo.

Età del bambino

L'età del bambino potrebbe sembrare irrilevante trattandosi di giocattoli pensati per far divertire i più piccoli, ma è al contrario un aspetto estremamente importante: ogni pistola giocattolo ha infatti un'età consigliata, a partire dalla quale può essere utilizzata in sicurezza. Le pistole che producono bolle di sapone o quelle ad acqua, ad esempio, sono adatte fin dai 3 anni; quelle con dardi, invece, sono consigliate dagli 8 anni in su, perché potenzialmente più pericolose.

Prezzo

Il prezzo delle pistole giocattolo dipende dal modello che si prende in considerazione, per cui è molto variabile: si parte dagli 8/10 euro per modelli molto semplici, fino ad arrivare ai 60 euro e oltre per quelli particolarmente elaborati e tecnologici. In genere, i modelli meccanici non provvisti di batterie sono i più economici, mentre il prezzo sale per quelli con batterie o tanti accessori inclusi.

Dove acquistare pistole giocattolo per bambini

Le pistole giocattolo possono essere acquistate in tutti i negozi di giocattoli più forniti oppure online, dove la scelta è sicuramente maggiore. Su Amazon, ad esempio, la sezione dedicata ai blaster è molto fornita, con modelli per tutti i gusti e tutte le tasche.