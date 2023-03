Migliori phon asciugacapelli del 2023: i 6 prodotti più efficaci con guida all’acquisto I migliori phon asciugacapelli del 2023: ecco i 6 modelli più efficaci e delle marche migliori, professionali e più economici, adatti a tutte le esigenze, i budget e le tipologie di capello, con guida all’acquisto e consigli di utilizzo.

La nostra top 6

Il phon asciugacapelli è un elettrodomestico indispensabile per asciugare rapidamente e in modo facile i capelli, soprattutto nei mesi invernali, da utilizzare per lo styling, prima di piastre, arricciacapelli, spazzole liscianti e rotanti. Può sembrare uno strumento banale, ma non lo è: infatti, la cura dei capelli inizia proprio dalla fase di asciugatura. Per questo motivo, è importante scegliere con attenzione il modello giusto, che non rovini i capelli e mantenga la chioma sana e ben idratata.

Se fino a qualche anno fa gli asciugacapelli erano molto simili, negli ultimi tempi i brand più famosi di apparecchi per l'hair styling – Parlux, GHD, Remington, Imetec, Philips e Dyson, Rowenta, Braun, Babyliss e Bosh – hanno prodotto tanti modelli diversi. L'obiettivo principale è proteggere maggiormente il cuoio capelluto e le lunghezze, che possono stressarsi a causa del calore eccessivo.

Naturalmente, per preservare il benessere della chioma e del cuoio capelluto, ti suggeriamo di applicare sempre un termoprotettore prima di esporre i capelli al calore, oltre ad alcuni trucchi per un'asciugatura corretta.

Se, dopo un massimo di 800 ore di utilizzo, che equivalgono a circa 400 asciugature e un periodo di tempo intorno ai 5 anni, è giunto il momento di cambiare il tuo vecchio asciugacapelli, ecco una guida completa per scegliere un buon phon, adatto anche ai parrucchieri, pensato per le tue esigenze e a quelle della tua chioma: professionale, per capelli lisci e fini, per capelli crespi, che non rovina i capelli, con un buon rapporto qualità-prezzo e persino compatto, utile anche come phon da viaggio.

Oltre a darti informazioni generali su come scegliere il migliore asciugacapelli, potrai confrontare 6 modelli di alta qualità, disponibili nella categoria dedicata agli asciugacapelli su Amazon e scelti in base a diversi fattori: le funzionalità, il prezzo – dai 50 € per i modelli più economici fino ai 400 € per quelli più all'avanguardia -, la presenza della tecnologia ionica, che sfrutta gli ioni negativi per contrastare l'effetto crespo, gli accessori, la potenza, il brand e molto altro.

1. Parlux Advance Light

Il miglior phon asciugacapelli professionale

Consigliato per: non solo parrucchieri e professionisti del settore, ma anche per chi intende acquistare un phon asciugacapelli dalle prestazioni elevate e ottenere un risultato da salone di bellezza.

Pro: Parlux Alyon è un asciugacapelli professionale frutto di oltre 40 anni di studio e di ricerca del brand. Questo prodotto è leggero e dal design ergonomico, è dotato di silenziatore incorporato ed è realizzato con materiali riciclabili. In più, funziona grazie alla tecnologia ionic&ceramic, che previene l'effetto crespo e preserva il benessere del capello. Inoltre, riduce notevolmente il tempo di asciugatura.

Contro: il pulsante dell'aria fredda non è posizionato accanto agli altri pulsanti, ma risulta ugualmente facile da raggiungere.

I phon asciugacapelli professionali sono pensati per ridurre i tempi di asciugatura e offrire ai parrucchieri la massima praticità d'uso, senza rinunciare ad ottime prestazioni. Sono perfetti per capelli molto lunghi che richiedono tempo per essere asciugati e possiedono alcune caratteristiche esclusive, come una particolare ergonomia, accessori inclusi, tecnologia ionica e rivestimento in ceramica. Tuttavia, la caratteristica principale di un phon professionale è un motore potente, di solito di tipo AC, proprio come quello del Parlux Advance Light, da 2200 W, con ben 2.500 ore di autonomia.

Altre soluzioni consigliate per phon asciugacapelli professionali:

2. GHD Air

Il miglior phon per capelli fini e lisci

Consigliato per: chi ha capelli lisci e sottili, che non possono essere esposti troppo al calore per mantenersi sani e forti.

Pro: la potenza del getto d'aria che aiuta ad ottimizzare i tempi di asciugatura. Gli utenti Amazon che lo hanno acquistato confermano che si rivela particolarmente efficace sui capelli fini e crespi ed elimina l'effetto "elettricità". Monta un motore professionale potente da 2.100 W, in grado di garantire un'asciugatura da salone nella metà del tempo rispetto ai classici phon. Infine, pesa soltanto 1,54 Kg.

Contro: se hai i capelli leggermente mossi, in dotazione non è compreso il diffusore, che va acquistato a parte.

Tra i diversi brand che producono asciugacapelli, GHD è sicuramente uno dei più rinomati. Il terzo prodotto che inseriamo nella nostra classifica dei migliori asciugacapelli per capelli fini e lisci è GHD Air. Questa tipologia di apparecchio non solo sfrutta la tecnologia ionica per prevenire l'effetto crespo, ma rende anche i capelli setosi e luminosi grazie ai tempi di asciugatura ottimizzati.

Altre soluzioni consigliate di phon per capelli fini e lisci:

3. Bellissima Imetec K9 2300

Il migliore phon asciugacapelli per capelli crespi

Consigliato per: chi ha i capelli ricci e tendenti al crespo.

Pro: è dotato di tecnologia a ioni, utile a ridurre l'effetto crespo e a mantenere il capello sano e idratato. Pertanto, è particolarmente adatto a trattare le chiome ricce e spesso poco disciplinate, grazie anche al diffusore incluso. Possiede 2 velocità e 3 temperature modulabili. Monta un motore potente da 2.300 W.

Contro: chi ha i capelli lisci dovrà utilizzarlo alla potenza minima per evitare di rovinare i capelli.

Gli asciugacapelli adatti ai capelli crespi e ricci sono sicuramente quelli dotati di ionizzatore: un particolare sistema che sfrutta gli ioni negativi per prevenire l'elettricità statica e attenuare l'effetto crespo. Tra i phon più efficienti per i capelli crespi ti proponiamo il modello Bellissima Imetec K9 2300, progettato apposta per domare le chiome ribelli e definire i ricci senza appesantirli.

Altre soluzioni consigliate di phon per capelli crespi e ricci:

4. Dyson Supersonic HD03

Il miglior phon che non rovina i capelli

Consigliato per: chi desidera ottenere uno styling perfetto senza rovinare i capelli.

Pro: un gioiello di funzionalità e design, ottimo per la messa in piega è perfetto per chi ha già molta manualità con spazzola e phon. Questo asciugacapelli dalla forma innovativa ha portato una vera e propria rivoluzione nel mondo dello styling del capello. Offre 3 regolazioni di velocità e 4 opzioni di temperatura, è tra i migliori in commercio.

Contro: il prezzo è elevato, ma ampiamente giustificato dalla qualità del prodotto.

Siamo giunti al top del top: tutti i prodotti Dyson hanno un che di rivoluzionario, ma questo asciugacapelli dalla forma innovativa ha portato una vera e propria rivoluzione nel mondo dello styling del capello. Ti suggeriamo di acquistare il Supersonic HD03 se cerchi la soluzione perfetta per asciugare la chioma velocemente senza danneggiare il capello. Per non stressare la cute e le lunghezze, infatti, avrai bisogno di un apparecchio che ti consenta di modulare temperatura e potenza del getto in base al tuo tipo di capello, più o meno spesso.

Altre soluzioni consigliate di asciugacapelli progettati per non rovinare i capelli:

5. Remington Coconut Therapy AC8648

Il migliore phon asciugacapelli per rapporto qualità-prezzo

Consigliato per: chi desidera acquistare un prodotto efficiente e dalle ottime prestazioni senza spendere molto.

Pro: nonostante in prezzo nella media, questo asciugacapelli possiede un motore professionale di tipo AC, con potenza da 2.300 W. In più, è caratterizzato da un anello infuso di cocco e da filtro UV, pensati per proteggere il capello e renderlo più luminoso. Infine, possiede 3 impostazioni di calore e 2 temperature.

Contro: secondo alcuni utenti Amazon ha un peso leggermente più elevato rispetto alla media, ma questa caratteristica non incide sulla sua efficienza.

Se desideri acquistare un phon asciugacapelli efficiente ma non intendi spendere oltre i 50 €, potrai trovare sul mercato numerose soluzioni valide. Tra i migliori modelli per rapporto qualità-prezzo ti suggeriamo il Remington Coconut Therapy AC8648, progettato con una particolare attenzione alla cura e alla protezione del capello.

Altre soluzioni consigliate di asciugacapelli con un ottimo rapporto qualità-prezzo:

6. Parlux 3500 Super Compact

Il migliore phon da viaggio per parrucchieri

Consigliato per: i parrucchieri sempre in movimento o per chi desidera portare in viaggio un phon dalle prestazioni elevate.

Pro: oltre alle dimensioni ridotte, è robusto, asciuga i capelli velocemente senza renderli secchi. Ottimo anche il rapporto qualità/prezzo considerate le prestazioni che concede.

Contro: nonostante le dimensioni compatte, alcuni utenti Amazon lo avrebbero preferito un po' più leggero.

Un buon phon da viaggio è di solito caratterizzato da una struttura ergonomica: viene realizzato distribuendo il peso delle diversi componenti in modo tale da renderlo pratico e maneggevole. Dimensioni compatte non devono però far pensare a prestazioni ridotte: questi asciugacapelli, infatti, sono provvisti di un motore fino a 2.000 W. Tra i migliori phon compatto per i parrucchieri ti presentiamo il Parlux 3500 Super Compact, lungo solo 17 cm.

Altre soluzioni consigliate di phon asciugacapelli da viaggio:

Come funziona un phon per capelli professionale e domestico

Se consideriamo che il primo asciugacapelli, inventato alla fine dell'Ottocento, consisteva in un tubo con cuffia collegato a una stufa, possiamo ben immaginare l'evoluzione che questo strumento ha avuto fino ai giorni nostri. In generale, un asciugacapelli funziona grazie a un motore elettrico che muove una ventola e trasporta l'aria fredda verso una resistenza elettrica: è proprio questa resistenza a trasformare l'aria fredda in aria calda.

La differenza tra un asciugacapelli domestico e uno di tipo professionale sta nella presenza di elementi ionizzanti nella resistenza: questi elementi contribuiscono a regolare la temperatura e migliorare l'aspetto dei capelli grazie alla produzione di ioni negativi, evitando la formazione di cariche elettrostatiche e quindi limitando l'effetto crespo.

Oltre alla ionizzazione, anche la regolazione automatica della temperatura e le dimensioni caratterizzano un asciugacapelli professionale, distinguendolo da uno tradizionale.

Infine, il grande vantaggio di un asciugacapelli professionale consiste nel minor tempo che impiega non solo per asciugare i capelli ma anche per disciplinare la chioma. Dunque, riducendo di molto i tempi per lo styling, "stressa" il capello meno di uno tradizionale: il cuoio capelluto sottoposto a una fonte di calore eccessiva, infatti, può reagire male, provocando irritazioni o prurito.

Se prima i phon professionali avevano un costo elevato ed erano esclusivamente per i saloni di bellezza, oggi è possibile trovare sul mercato molti asciugacapelli di alta qualità a prezzi convenienti.

Come utilizzare correttamente l'asciugacapelli

Per mantenere il capello sano è importante non soltanto scegliere un buon asciugacapelli, ma anche utilizzarlo in maniera corretta. Le regole da seguire per un buon uso del phon sono le seguenti:

preferisci asciugamani di spugna per avvolgere i capelli bagnati e tamponali con delicatezza per evitare di stressarli, senza sfregarli con forza;

opta sempre per il getto di aria tiepida, che non espone i capelli a un calore eccessivo;

mantieni una distanza di 30 cm circa tra l'apparecchio e la chioma, per fare in modo che il rivestimento esterno del capello non risenta troppo del getto diretto di aria calda;

tieni il phon in posizione perpendicolare rispetto ai capelli per preservarli dall'effetto crespo e conferire compattezza alle cuticole esterne;

utilizza il getto di aria fredda dopo l'asciugatura per donare lucentezza alla chioma.

Come scegliere un buon phon per capelli: guida all'acquisto

Un phon efficace, così come una buona spazzola rotante, è uno strumento indispensabile per creare un hair styling a prova di salone di bellezza. Quasi tutti gli asciugacapelli hanno delle caratteristiche comuni, ma si distinguono in base ad alcune funzionalità che possono rivelarsi molto utili. Vediamo nel dettaglio quali sono le caratteristiche da tenere d'occhio per acquistare il phon più adatto alle tue esigenze.

Tipologia di capello

Non tutti gli asciugacapelli sono ottimali per tutte le tipologie di capello: vediamo insieme qual è il tipo di phon migliore per chi ha i capelli ricci, lisci, crespi o fini. In tutti i casi ti consigliamo l'utilizzo di uno spray termoprotettore, che ha il compito di proteggere le lunghezze e le punte dagli effetti collaterali delle fonti di calore.

Capelli lisci

Se hai una chioma folta e naturalmente liscia, evita di utilizzare il beccuccio e concentrati su un modello di asciugacapelli che sia potente, ma abbia molti livelli di regolazione della temperatura. Se, infatti, all'inizio dell'asciugatura puoi utilizzare una temperatura leggermente più alta, per il resto del tempo è opportuno abbassare il livello di calore e mantenere costante la potenza dell'asciugacapelli. Per chi ha i capelli lisci la funzione ionizzante può essere fondamentale per mantenere la piega ed evitare eventuali ritocchi con la piastra.

Capelli ricci

Quando si pensa ad un buon asciugacapelli per i capelli ricci, si associa automaticamente la necessità di un diffusore, che tuttavia ha il difetto di impiegare molto tempo per l'asciugatura, ma rende la chioma ben definita. È comunque possibile asciugare i capelli anche senza diffusore, ma optando per un phon che lavori con lentezza e a temperatura moderata.

Capelli crespi

Se hai i capelli crespi e difficili da domare, ti conviene scegliere un modello che abbia in dotazione un beccuccio stretto, così da poter asciugare i capelli ciocca dopo ciocca, senza stressare tutta la chioma; evita di utilizzare temperature troppo alte e di tenere l'asciugacapelli troppo vicino al cuoio capelluto. Opta per modelli con funzione ionizzante, che possono ridurre efficacemente l'effetto crespo.

Capelli fini

Con i capelli fini bisogna prestare attenzione, perché sono i più tendenti a rovinarsi e spezzarsi. Oltre a utilizzare una quantità generosa di spray termoprotettore, ti consigliamo di usare una temperatura medio-bassa ed evitare i phon con funzione ionizzante, se cerchi un effetto mosso o comunque un po' di volume in più.

Potenza

Il primo indicatore della potenza di un phon è ovviamente il wattaggio, ovvero la quantità di energia e calore che l'asciugacapelli è in grado di produrre. In commercio esistono phon che vanno dai 700 fino ai 2.400 W: maggiore sarà la potenza, maggiore sarà il consumo di energia, quindi è importante valutare la scelta del wattaggio anche in base al tuo tipo di chioma.

Se i tuoi capelli sono corti e sottili, non sarà necessario acquistare un phon molto potente, cosa che invece è indispensabile se hai una chioma lunga e folta.

Motore

Anche il motore è un aspetto importante da tenere in considerazione, perché determina la longevità dell'asciugacapelli, ovvero il tempo in cui il phon manterrà le sue prestazioni prima di doverlo sostituire. Esistono tre tipi di motore:

Motore EC: si tratta del motore con la maggiore longevità, che assicura una durata fino a 10.000 ore. È di tipo digitale e presenta meccanismi di funzionamento elettronici.

Motore AC: garantisce circa 2000 ore di funzionamento ed è un motore utilizzato soprattutto nei saloni di bellezza e in ambito professionale.

Motore DC: più leggero ma anche meno longevo, è caratterizzato da una minore pressione d'aria e una durata pari a 1.200 ore. È particolarmente consigliato per chi ha capelli fini e deboli, che mal sopportano il calore elevato.

Rivestimento: in ceramica o altri materiali

Per rivestimento dell'asciugacapelli si intende il materiale di cui è ricoperta la griglia che trasmette il calore dall'interno all'esterno del phon. Come accade anche per piastre, arricciacapelli o spazzole liscianti, il rivestimento in ceramica ha la funzione di uniformare il calore, evitando le temperature eccessive che possono danneggiare il capello.

Oltre che in ceramica, gli asciugacapelli e i prodotti per lo styling adottano anche altri tipi di rivestimenti: un esempio è la tormalina, che rilascia ioni negativi con effetto anti crespo e mantiene l'idratazione della chioma, o anche le proteine della seta o la cheratina, che migliorano l'aspetto del capello e lo rendono più lucente e sano.

Funzioni

Insieme alla potenza e alla presenza o meno di un rivestimento, le funzioni sono una caratteristica da tenere d'occhio per capire al primo colpo se ci troviamo davanti a un phon scadente o a un asciugacapelli professionale di alta qualità.

Tra queste, la regolazione della temperatura è la più importante: si va da un'unica impostazione della temperatura, tipica dei modelli più economici, ai phon "intelligenti" che regolano la temperatura automaticamente, in base al tipo di capello.

I modelli di fascia media possono avere due, tre o quattro diverse impostazioni della temperatura, in base alla marca e al prezzo. Un altro elemento da tenere d'occhio è la presenza del pulsante per il colpo di aria fredda, molto utile sia per la fase finale dell'asciugatura che per fissare lo styling dopo la piega.

Anche la regolazione della potenza del getto di calore è un fattore da tenere d'occhio, non tanto per una questione di salute del capello quanto per il tipo di styling che intendiamo realizzare con la piega e per il tempo che vogliamo impiegare nella fase di asciugatura.

Alcuni asciugacapelli di fascia alta, poi, presentano un display LCD, sul quale poter visualizzare le diverse impostazioni, come la regolazione della velocità e del getto.

Tra le funzioni utili ma non indispensabili, infine, potresti considerare il voltaggio universale, ideale soprattutto per chi è solito viaggiare spesso anche all'estero.

Accessori

La presenza di accessori è un elemento importante per chi vuole uno styling ricercato, mentre è abbastanza trascurabile per chi asciuga i capelli "al naturale" e ha soltanto bisogno di un asciugacapelli funzionale.

Tra gli accessori più gettonati ci sono i concentratori d'aria, ovvero i beccucci, molto utili per la piega ma da utilizzare a temperature non troppo elevate; anche il diffusore, per asciugare i capelli ricci, è un accessorio quasi sempre in dotazione con tutti i modelli.

Un accessorio più insolito, molto utile e tipico dei modelli di fascia alta è il silenziatore, un elemento che, posto sul retro del phon, ne diminuisce la rumorosità per mezzo dei materiali di cui si compone, primo fra tutti la gomma delle rifiniture. Il rumore del phon, se da un lato può essere fastidioso, dall'altro finisce per essere quasi rilassante, una cosa tipica da "rumore bianco", utilizzato da alcuni persino per conciliare il sonno.

Anche una custodia da viaggio potrebbe essere un accessorio utile, ideale soprattutto per chi ha necessità di spostarsi spesso e di portare con sè il proprio phon, per evitare di utilizzare gli asciugacapelli poco efficaci forniti negli hotel.

Ionizzatore

Per capire di cosa parliamo quando parliamo di asciugacapelli con funzione ionizzante, facciamo un passo indietro e spieghiamo cosa sono gli ioni: atomi caricati elettricamente, che possono essere positivi o negativi, e che a causa di questa carica elettrica separano le molecole.

Senza addentrarci troppo nella chimica, basti sapere che l'asciugacapelli emette degli ioni negativi, i quali contribuiscono a dividere le gocce d'acqua in gocce più piccole, contribuendo da un lato ad asciugare più velocemente i capelli, dall'altro a idratare maggiormente la chioma.

Un asciugacapelli con tecnologia ionizzante non secca i capelli, ma anche il migliore phon professionale a ioni non potrà fare più di tanto se asciugate i capelli a temperature e velocità eccessive.

Infrarossi

Oltre che con rivestimento in ceramica e funzione ionizzante, su Amazon è possibile trovare alcuni asciugacapelli che sfruttano la tecnologia a infrarossi.

La particolarità di questo metodo sta innanzitutto nei tempi di asciugatura, che dovrebbero ridursi drasticamente, velocizzando il processo di asciugatura senza aggredire il capello.

La temperatura risulta inoltre più uniforme e moderata, e inoltre gli asciugacapelli con questa tecnologia assicurano una riduzione dei consumi energetici rispetto ai modelli più tradizionali.

Dimensioni, peso ed ergonomia

L'asciugacapelli richiede spesso molti molti minuti di utilizzo. Pertanto, è importante che sia leggero e costruito in modo da gravare non sul polso, ma sull'avambraccio. Un phon pesa in media tra i 700 e i gli 800 grammi. In commercio, però, potrai trovarne anche di più leggeri, intorno ai 600 grammi. Se vuoi acquistare un phon da viaggio, poi, assicurati anche che sia pieghevole.

Accanto alle dimensioni, tieni in considerazione anche l'ergonomia del modello scelto e assicurati che abbia un manico semplice da impugnare e pulsanti che non ostacolino le dita durante la messa in piega.

Consumo

Nella scelta del modello di phon perfetto per la tua capigliatura non va ignorato l'aspetto economico, e nello specifico l'impatto che questo elettrodomestico avrà sui consumi della casa.

L'asciugacapelli è un utensile dall'elevata potenza, che si traduce in un elevato utilizzo di corrente elettrica: in media un phon di 1.800 W utilizzato per mezz'ora al giorno consumerà circa 290 kWh, vale a dire attorno ai 50 euro ogni anno. Ovviamente un asciugacapelli più potente, come quelli professionali, consumerà più energia, ma impiegherà anche meno tempo.

È possibile ridurre i consumi del phon, scegliendone uno a risparmio energetico, e in generale evitando di utilizzare l'asciugacapelli al massimo della temperatura e della potenza, almeno durante la fase conclusiva dell'asciugatura.

Quali sono le migliori marche di phon per capelli?

Quando si acquista un phon per capelli, è importante valutare anche il brand del prodotto. Un buon marchio, infatti, assicura l'utilizzo di materiali di prima qualità, oltre a un’esperienza consolidata nel settore. In più, garantisce anche un'ottima assistenza post vendita. Tra i brand più affidabili ti consigliamo Parlux, GHD, Remington, Imetec, Philips e Dyson, presenti nella nostra top 6, ma anche, Rowenta, Braun, Babyliss e Bosh.

Quanto costa un buon asciugacapelli?

Il prezzo di un buon asciugacapelli risulta piuttosto variabile: può aumentare o diminuire a seconda della tipologia, della tecnologia di funzionamento o degli accessori inclusi. In generale, puoi trovare modelli che vanno dai 20-30 € fino ai 500 €. Naturalmente, i phon più costosi sono quelli con le prestazioni più elevate, ma anche quelli più economici possono offrire una resa ottima in termini di styling e protezione del capello dal calore eccessivo.

Dove acquistare un buon phon asciugacapelli

Ora che sai tutto su come funzionano gli asciugacapelli, ti starai chiedendo dove poterne acquistare uno. Oltre ai negozi fisici specializzati, troverai online, in particolare su Amazon, una vasta scelta di asciugacapelli tra cui scegliere, aiutandoti anche con le recensioni degli utenti.

