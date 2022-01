I 15 migliori oli per capelli: quale scegliere per una chioma sana e lucente Gli oli per capelli sono un vero e proprio trattamento idratante, nutriente e illuminante, ideali per fibre capillari secche e decolorate. Ecco perciò i migliori 15, per tutti i tipi di capelli: di argan, di cocco, di lino, di neem e altri.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Gli oli per capelli costituiscono un rimedio efficace per nutrire, idratare e illuminare i capelli secchi, decolorati, rovinati, combattere l'effetto crespo e proteggere quelli normali dai danni di agenti esterni aggressivi come smog, tinte e calore.

Ne esistono di diverse tipologie, distinte in base alle proprietà, all'azione e al tipo di capelli: l'olio di argan, ad esempio, perfetto per le doppie punte, quello di cocco, per un'idratazione profonda, l'estratto di neem, con proprietà anti-forfora, l'olio di mandorle dolci, lenitivo, quello di semi di zucca, per fibre capillari stressate, o, ancora, di sesamo, per una chioma bisognosa di nutrimento.

Per aiutarvi nella scelta del trattamento più adatto alle vostre esigenze, dunque, vi suggeriamo i 15 migliori oli per capelli, selezionati in relazione alla composizione e alla tipologia di chioma.

I migliori oli per capelli del 2022: classifica e recensioni

Quali sono dunque i migliori oli per capelli del 2022?

Di seguito troverete una lista aggiornata e completa per aiutarvi nella scelta dell'olio più adatto alle vostre esigenze: quello di L'Oréal Paris, di Pantene, di Vera, di GoNaturals, di Kérastase, di Olaplex e tanti altri.

Gli articoli presenti sono selezionati in relazione a diversi criteri, come il tipo di capelli – secchi, spenti, normali, ricci, lisci, decolorati, con doppie punte, tinti, stressati o biondi -, l'azione – idratante, nutriente, illuminante -, il prezzo, da quello più conveniente a quello più alto, e gli ingredienti, con una particolare predilezione per i prodotti con buon INCI, naturali e biologici.

1. L'olio per capelli Elvive di L'Oréal Paris

Il miglior olio di fiori preziosi per capelli secchi e spenti

Arricchito con 6 oli da estratti floreali, Elvive Olio Straordinario di L'Oréal Paris è il migliore per capelli secchi e spenti. La formula innovativa, con ingredienti nutrienti e idratanti come la rosa canina, il cocco e i semi di girasole, rimpolpa i capelli, li ammorbidisce e li rende splendenti e disciplinati. Può essere applicato sia prima dello shampoo, per nutrire la chioma, che della piega, per facilitare lo styling, o persino come tocco finale dopo l'asciugatura.

Stando alle recensioni dei clienti Amazon, il prodotto non solo ravviva i capelli opachi e danneggiati, con risultati visibili già dopo due settimane, ma ha anche un ottimo rapporto qualità prezzo.

Quantità: 100 ml

Azione: Rinforzante.

Tipo di capelli: normali, secchi e spenti.

Ingredienti principali: olio di cocco, olio di semi di girasole, camomilla, rosa canina, fiore di loto, gardenia.

Pro: arricchito con un innovativo mix di oli, idratanti e nutrienti, è ideale per i capelli secchi e spenti. Ravviva la chioma e la rende luminosa e sana.

Contro: questo prodotto andrebbe utilizzato 2/3 volte a settimana, per ottenere il massimo dei risultati senza ungere i capelli.

2. L'olio per capelli Pro-V di Pantene

Il miglior olio di argan per capelli crespi e opachi

Infuso con olio di argan del Marocco, il Pro-V di Pantene è il miglior olio per capelli crespi e opachi. L'innovativa formula di ingredienti, infatti, non contiene siliconi, minerali e coloranti, ed è arricchita con vitamina B5, lipidi e antiossidanti, per nutrire a fondo la chioma e proteggerla dai danni del calore e dello styling. Si applica dopo lo shampoo, sui capelli secchi e non necessita di risciacquo.

Secondo le recensioni degli utenti Amazon, il prodotto è in grado di domare i capelli crespi e renderli lisci e setosi. Inoltre, è semplice da utilizzare grazie al comodo dosatore e al formato pratico e maneggevole.

Quantità: 10o ml

Azione: idratante e lisciante.

Tipo di capelli: lisci e crespi.

Ingredienti principali: olio di argan.

Pro: ideato per lisciare i capelli crespi e ribelli, questo olio con estratto di argan è semplice da applicare, rende i capelli lucenti e facilita lo styling.

Contro: per uno styling completo e un liscio a prova di piastra deve essere abbinato ai prodotti della stessa linea di Pantene.

3. L'olio per capelli Olaplex No. 7

Il miglior mix di oli per capelli danneggiati

Caratterizzato da una formula leggera ma concentrata, l'Olaplex No. 7 è il miglior olio per proteggere e riparare i capelli danneggiati. È in grado di ridurre l’effetto crespo e di creare intorno alla fibra capillare una pellicola protettiva contro i raggi UV e il calore di piastra e asciugacapelli, fino a 232 °C. Inoltre, è privo di DEA, aldeide, formaldeide, solfati, ftalati e parabeni, e certificato vegano e cruelty-free. Lascia i capelli lisci e sani e può essere utilizzato anche ogni giorno.

Quantità: 30 ml

Azione: protettiva e rinforzante.

Tipo di capelli: tutti i tipi.

Ingredienti principali: olio di semi di girasole, olio di moringa, estratto di camelia.

Pro: questo olio è sia termoprotettore che lisciante e riparatore. Adatto a tutti i tipi di capelli, può essere utilizzato anche per la cura quotidiana della propria chioma.

Contro: bastano poche gocce di olio per capelli più morbidi. Pertanto, è bene non esagerare, per non ottenere risultati indesiderati.

4. L'olio per capelli di VERA

Il migliore olio concentrato per capelli lisci e ricci

Un mix di ingredienti unico compone l'olio per capelli di VERA, il migliore sia per capelli ricci che per quelli lisci. Oltre all'olio di cocco, nutriente e idratante, infatti, contiene anche olio di argan, di jojoba e di mandorle dolci, ed è privo di solfati, parabeni, siliconi e ftalati. Può essere applicato sia con funzione di impacco notturno pre-shampoo, sia prima dell'asciugatura o per donare maggiore lucentezza e completare lo styling.

Secondo i clienti Amazon, il prodotto rende i capelli morbidi e luminosi, senza ungere, ed è semplice da applicare, grazie al comodo contagocce e al tappo con beccuccio spray integrati.

Quantità: 100 ml

Azione: idratante, rinforzante e lucidante.

Tipo di capelli: ricci, lisci, crespi e sfibrati.

Ingredienti principali: olio di cocco, di argan, di olivello spinoso, di semi d'uva, di jojoba e di mandorle dolci.

Pro: questo olio concentrato per capelli è in grado di ripristinare il benessere dei capelli, non unge ed è apprezzato soprattutto come impacco pre-shampoo.

Contro: non utilizzare a ogni lavaggio e in quantità eccessive, per evitare che renda i capelli grassi e oleosi.

5. L'olio per capelli di SatinNaturel

Il miglior olio di mandorle per capelli poco nutriti

Puro e naturale, realizzato con il 100% di prunus amygdalus dulcis (mandorle dolci) da agricoltura biologica certifica, l'olio di SatinNaturel è il migliore per chiome spente e poco nutrite. Contiene naturalmente vitamine A,B ed E, in grado di fornire elasticità e idratazione non solo alle fibre capillari, ma anche alla pelle. È utile per combattere doppie punte e capelli sfibrati, ed è perfetto anche per la rimozione del make-up. Vegano, ecologico e privo di parabeni, microplastiche e sostanze nocive, può essere utilizzato sia come impacco pre-shampoo che durante la fase finale di styling.

Secondo le recensioni degli utenti Amazon, quest'olio è molto apprezzato sia per il profumo leggero che per la consistenza, a rapido assorbimento. Inoltre, è in grado di rendere i capelli più morbidi e disciplinati.

Quantità: 100 ml

Azione: idratante e rinforzante.

Tipo di capelli: secchi e sfibrati.

Ingredienti principali: olio di mandorle 100%.

Pro: quest'olio 100% naturale, realizzato con mandorle spremute a freddo, è l'alleato dei capelli poco nutriti. Rinforza, idrata e ammorbidisce senza ungere. È ideale anche per la pelle, con effetto lenitivo e rimpolpante.

Contro: attenzione alle dosi. Come tutti gli olii, è bene non esagerare e utilizzare la pipetta del tappo per estrarne solo poche gocce.

6. L'olio per capelli di GoNaturals

Il miglior olio di Neem per combattere la forfora

Con formula pura e biologica, composta al 100% di olio di Neem, l'olio per capelli di GoNaturals è il migliore per prevenire e curare la formazione di forfora. Ricco di vitamina E e acidi grassi, possiede proprietà emollienti, idratanti e lenitive, sia per la cute che per la fibra capillare. Inoltre, stimola la crescita della chioma e ne contrasta la caduta, oltre a fungere da trattamento contro pidocchi e forfora. Può essere applicato sia come maschera pre-shampoo, lasciato in posa qualche ora o tutta la notte, sia per ammorbidire le punte dopo l'asciugatura.

I clienti Amazon si dicono soddisfatti dell'acquisto e apprezzano anche il rapporto qualità-prezzo del prodotto.

Quantità: 100 ml

Azione: rinforzante, antiforfora, contro la pediculosi.

Tipo di capelli: secchi e danneggiati.

Ingredienti principali: olio di neem 100%.

Pro: è un utile trattamento contro forfora e capelli secchi e spenti. Possiede azione emolliente, lenitiva e idratante, e può essere utilizzato anche per la pelle.

Contro: con il freddo assume una consistenza solida. Pertanto, per applicarlo senza difficoltà, basterà lasciarlo sciogliere con un po' di calore.

7. L'olio per capelli di Omia

Il miglior olio di macadamia per capelli indeboliti

Con formula Eco Biologica certificata ICEA, priva di siliconi, oli minerali e PEG, l'olio di macadamia di Omia è ideale per capelli deboli e stressati. Arricchito con semi di lino e cristalli liquidi ad azione idratante e illuminante, rende la chioma splendente e più sana. Può essere applicato su capelli asciutti, umidi o in aggiunta a una maschera ristrutturante. È adatto anche all'uso frequente, non unge, idrata e rivitalizza senza appesantire.

I clienti Amazon consigliano di scaldare bene il prodotto prima di applicarlo, per ottenere la massima efficacia nutriente e lisciante.

Quantità: 100 ml

Azione: idratante e illuminante.

Tipo di capelli: normali e deboli.

Ingredienti principali: olio di macadamia, olio di semi di lino.

Pro: questo olio per capelli nutre e rinforza i capelli danneggiati, è semplice da applicare e ha un ottimo rapporto qualità prezzo.

Contro: i clienti Amazon non hanno riscontrato particolari criticità legate al prodotto, di cui bastano poche gocce per ottenere l'effetto desiderato.

8. L'olio per capelli Elixir di Kérastase

Il miglior mix di oli per capelli tinti

Il migliore trattamento per capelli tinti, l'olio per capelli Elixir di Kérastase nutre e idrata le fibre capillari dalla radice, esaltandone il colore. Contiene un'innovativa formula, composta da ingredienti come l'olio di camelia, lisciante e illuminante, l'estratto di tè imperiale, o l'olio di argan ad azione ristrutturante. Si consiglia di spruzzarlo 1 o 2 volte a settimana, sui capelli asciutti o bagnati, senza risciacquare.

I clienti Amazon si dicono soddisfatti del prodotto, ne apprezzano non solo l'efficacia, ma anche il profumo gradevole.

Quantità: 100 ml

Azione: illuminante, protettivo.

Tipo di capelli: danneggiati.

Ingredienti principali: olio di camelia, estratto di tè imperiale, olio di mais, olio di argan, olio di pracaxi.

Pro: perfetto per esaltare la colorazione dei capelli tinti, questo mix di oli nutre i capelli, rendendoli lisci e disciplinati.

Contro: non è adatto all'uso quotidiano o frequente.

9. L'olio per capelli Gocce Sublimi di Collistar

Il miglior mix di oli vegetali per capelli stressati

Formulato con un mix di 5 oli vegetali e vitamina E, il Gocce Sublimi di Collistar è il miglior olio per capelli stressati e deboli. Grazie alla sua texture, corposa ma di facile assorbimento, aderisce alla fibra capillare senza appesantire e la rende splendente e setosa. Le note di arancia e vaniglia, inoltre, donano alla chioma un piacevole profumo. A seconda del tipo di capello, si consiglia di modularne la quantità durante l'applicazione, prima dello shampoo o dopo l'asciugatura, sulle lunghezze o solo sulle punte.

Secondo i clienti Amazon, il prodotto rende i capelli corposi, sani e luminosi, più facili da districare e domare.

Quantità: 100 ml

Azione: nutriente, protettivo, anticrespo.

Tipo di capelli: normali, secchi, indeboliti.

Ingredienti principali: olio di argan, olio di semi di frutto della passione, estratto di açai, olio di semi di girasole, olio di moringa.

Pro: questo mix di oli è in grado di donare lucentezza e vitalità ed è ideale per capelli stressati. Applicato prima di un bagno in piscina, è perfetto per proteggerli dai danni del cloro.

Contro: il prezzo è più alto della media degli oli per capelli. Tuttavia, è giustificato dalla qualità e dall'efficacia garantita del prodotto.

10. L'olio per capelli Blond Absolu di Kérastase

Il miglior olio di stella alpina per capelli decolorati

Ideale per i capelli chiari e sottoposti a trattamenti aggressivi, l'olio per capelli Blond Absolu di Kérastase è il migliore trattamento contro i danni della decolorazione. Arricchito con olio di stella alpina, rende i capelli più forti del 91%, rimuove impurità e particelle inquinanti e dona lucentezza e idratazione. Inoltre, funge anche da termoprotettore, poiché protegge la fibra capillare dai danni del calore. Può essere utilizzato sia sui capelli bagnati che asciutti, prima dello shampoo o come tocco finale dopo lo styling.

Secondo gli utenti Amazon il prodotto è efficace anche su capelli crespi e ricci, illumina, idrata e rimpolpa, lasciando la chioma sana e splendente per alcuni giorni.

Quantità: 100 ml.

Azione: rivitalizzante, idratante e rinforzante.

Tipo di capelli: decolorati, sfibrati, secchi.

Ingredienti principali: acido ialuronico, olio di stella alpina.

Pro: questo olio è perfetto per i capelli biondi e decolorati, protegge, idrata e garantisce ottimi risultati sin dal primo utilizzo.

Contro: il prodotto ha un costo più elevato rispetto alla media, giustificato dalla qualità degli ingredienti e dall'efficacia garantita.

11. L'olio per capelli di Cosmet

Il miglior olio di argan per capelli con doppie punte

Biologico e naturale, grazie alla formula pura, con il 100% di olio di argan spremuto a freddo, quello di Cosmet è il migliore trattamento contro le doppie punte. Prodotto in Italia, nel rispetto dell'ambiente, costituisce un prodotto multiuso, applicabile non solo sulle lunghezze o sulle punte, ma anche, ad esempio, come balsamo per labbra, esfoliante per il viso, idratante e lenitivo corpo o rinforzante per le unghie. Può essere utilizzato sia come impacco pre-shampoo, da tenere in posa qualche ora, sia in aggiunta a una maschera per capelli.

Secondo le recensioni degli utenti Amazon, il prodotto idrata in profondità ed è anche comodo da applicare, grazie alla pratica boccetta con tappo contagocce, per evitare sprechi.

Quantità: 30 ml

Azione: idratante, nutriente e illuminante.

Tipo di capelli: tutti i tipi, anche i più secchi e danneggiati.

Ingredienti principali: olio di argan 100%.

Pro: questo olio di argan è biologico e naturale, idrata, rinforza e lucida i capelli senza ungere, e può essere utilizzato anche come trattamento per viso e corpo.

Contro: gli utenti Amazon non hanno riscontrato particolari problemi legati al prodotto, che riceve recensioni del tutto positive.

12. L'olio per capelli Ultra Dolce di Garnier

Il miglior olio di argan e camelia per capelli ribelli

Disponibile nel comodo formato spray, l'olio Ultra Dolce di Garnier è il migliore per capelli ribelli e secchi. Arricchito con olio di argan ed estratto di camelia, racchiude in sé sette benefiche azioni: nutre, dona luminosità, addolcisce, disciplina, profuma, protegge e ammorbidisce. Può essere applicato sia su chioma bagnata che asciutta, prima dello shampoo, durante lo styling o per donare un ultimo tocco di luminosità.

Gli utenti Amazon riscontrano un miglioramento nella morbidezza e idratazione del capello e lodano anche l'ottimo rapporto qualità-prezzo del prodotto.

Quantità: 150 ml

Azione: nutriente, idratante, rinforzante.

Tipo di capelli: normali, secchi, sfibrati.

Ingredienti principali: olio di argan e di camelia.

Pro: semplice da applicare grazie al sistema spray, quest'olio di argan e camelia doma le chiome più ribelli, ammorbidisce, idrata e nutre in profondità.

Contro: evitate di utilizzare il prodotto con frequenza. Come la maggior parte dei trattamenti, infatti, va applicato 2 o 3 volte a settimana, a seconda della tipologia di capello.

13. L'olio per capelli di Florence

Il miglior olio di ricino per capelli tendenti a spezzarsi

Certificato biologico, vegano e cruelty-free, l'olio di ricino di Florence è il migliore per capelli deboli e tendenti a spezzarsi. Ricco di minerali, vitamina E ed Omega 6 e 9, possiede proprietà ristrutturanti e antibatteriche. Ideale per la crescita di capelli, ciglia e unghie, inoltre, ammorbidisce, infoltisce e stimola la circolazione sanguigna. Semplice da applicare, grazie al tappo contagocce e al pratico pennellino incluso nella confezione, può essere abbinato anche ad altri oli per capelli, come quelli di cocco, di argan o di jojoba, per una chioma invidiabile.

Secondo le recensioni degli utenti Amazon, il prodotto possiede un'efficacia comprovata, va utilizzato per un massimo di tre volte a settimana e non unge.

Quantità: 100 ml

Azione: favorisce la crescita dei capelli, li nutre e ne previene la caduta.

Tipo di capelli: secchi, opachi, deboli.

Ingredienti principali: olio di ricino 100%.

Pro: l'olio di ricino di Florence è il trattamento ideale per prevenire la caduta dei capelli e favorirne la crescita. Ricco di proprietà nutrienti, idrata e rinforza la fibra capillare dall'interno, lasciando la chioma sana e splendente.

Contro: il prodotto tende a solidificare a basse temperature. Per riportarlo allo stato originario, dunque, potrebbe essere necessario esporlo a una fonte di calore.

14. L'olio per capelli di BAREX

Il miglior olio del Marocco per capelli protetti

Indicato soprattutto sui capelli secchi, l'olio di Barex è il miglior trattamento protettivo per capelli esposti ad agenti esterni nocivi. Denominato "oro del Marocco", è arricchito con argan e semi di lino, ammorbidisce, illumina, preserva dall'umidità e dona elasticità alla fibra capillare. Può essere utilizzato sia pre-asciugatura, applicando poche gocce su lunghezze e punte, sia come finish dopo lo styling, per offrire un tocco di lucentezza in più.

Secondo le recensioni degli utenti Amazon, il prodotto mantiene i capelli sani e idratati, previene l'effetto crespo e conferisce alla chioma un profumo gradevole.

Quantità: 30 ml

Azione: protegge, illumina, idrata e ammorbidisce i capelli.

Tipo di capelli: secchi e spenti.

Ingredienti principali: olio di semi di lino, olio di argan.

Pro: semplice da applicare, grazie all'erogatore in spray, rende i capelli più elastici e luminosi, protegge la fibra capillare e la nutre dall'interno.

Contro: è un olio molto leggero, i cui effetti sono visibili dopo una serie di applicazioni costanti.

15. L'olio per capelli di HIQILI

Il miglior olio di rosmarino per capelli più sani

Naturale e puro, privo di additivi e non diluito, l'olio di rosmarino di HIQILI è il migliore per capelli più sani e lucenti. Distillato a vapore dalla pianta in fiore, possiede un gradevole profumo erbaceo e può essere diluito con altri oli nutritivi, come quello di mandorle o di jojoba. Inoltre, è utile non solo applicato sui capelli prima dello shampoo o dopo l'asciugatura, ma anche inserito in un diffusore per aromi, per rilassarsi o favorire la concentrazione.

Gli utenti Amazon apprezzano la fragranza del prodotto, balsamica e rinfrescante, e l'efficacia rinforzante dell'olio, che non unge ed è perfetto come impacco.

Quantità: 100 ml

Azione: favorisce la crescita dei capelli.

Tipo di capelli: normali, sfibrati, secchi.

Ingredienti principali: 100% olio di rosmarino.

Pro: il prodotto è ideale per rinforzare i capelli e prevenirne la caduta. Idrata, illumina e protegge senza ungere.

Contro: pur essendo anallergico, rilascia un profumo durevole, che potrebbe non essere gradito a tutti.

Perché acquistare un olio per capelli?

Per nutrire i capelli normali o rinforzare e riparare quelli secchi e spenti, l'olio per capelli è un alleato imprescindibile per la salute della chioma. Grazie all'azione idratante, protettiva e addolcente, è in grado di eliminare l'effetto crespo, ristrutturare dall'interno la fibra capillare e prevenire la formazione delle doppie punte. Utilizzato con frequenza o anche solo una volta a settimana, mantiene i capelli corposi, sani e luminosi.

Come utilizzare gli oli per capelli?

Gli oli per capelli si applicano sia dal centro delle lunghezze verso le punte sia dalla radice, a seconda della tipologia di capello, e prevedono diverse modalità di utilizzo. Vediamo insieme quali.

Impacco pre-shampoo: l'olio viene applicato in maniera uniforme su tutta la chioma e lasciato in posa per qualche ora o tutta la notte, prima di passare al normale lavaggio con shampoo e balsamo.

Dopo lo shampoo: poche gocce di olio sui capelli bagnati li proteggeranno dal calore di piastra e phon.

Tocco finale dopo lo styling: applicato solo sulle punte dopo l'asciugatura, ammorbidisce e idrata, non unge e si assorbe senza necessità di risciacquo.

Abbinato ad altri oli o trattamenti per capelli: è un utilizzo valido solo per gli oli puri, come quello di mandorle dolci, di jojoba o di cocco, combinati o aggiunti a creme e maschere per un'azione intensa e duratura.

Come scegliere l'olio migliore per tutte le esigenze

Per scegliere il miglior olio per capelli è utile comprendere le proprie esigenze e analizzare i fattori che seguono.

Tipologia

Di seguito troverete le più importanti tipologie di oli per capelli, distinte in base all'azione e alle proprietà.

Olio di argan : ricco di nutrienti, acidi grassi e vitamine, A ed E in particolare, questo tipo di olio è ottimo per idratare i cappelli ed eliminare l'effetto crespo. Applicato come impacco pre-shampoo, assicura morbidezza e lucentezza.

: ricco di nutrienti, acidi grassi e vitamine, A ed E in particolare, questo tipo di olio è ottimo per idratare i cappelli ed eliminare l'effetto crespo. Applicato come impacco pre-shampoo, assicura morbidezza e lucentezza. Olio di mandorle dolci : perfetto per capelli spenti, secchi e indeboliti, è l'olio più utilizzato in cosmetica. Se ne consiglia un uso moderato, soprattutto a chi ha la cute grassa.

: perfetto per capelli spenti, secchi e indeboliti, è l'olio più utilizzato in cosmetica. Se ne consiglia un uso moderato, soprattutto a chi ha la cute grassa. Olio di cocco : caratterizzato da una texture burrosa d'inverno e liquida d'estate, questo tipo di olio possiede una profonda azione idratante, è ideale da applicare prima dello shampoo, magari lasciato in posa, e necessita di un risciacquo accurato.

: caratterizzato da una texture burrosa d'inverno e liquida d'estate, questo tipo di olio possiede una profonda azione idratante, è ideale da applicare prima dello shampoo, magari lasciato in posa, e necessita di un risciacquo accurato. Olio di semi di lino : ricco di acido linoleico, con proprietà ristrutturanti e idratanti, questo olio è in grado di riparare le doppie punte, regolare la produzione di sebo e combattere la forfora. Può essere utilizzato sia mezz'ora prima dello shampoo, applicato sulle lunghezze bagnate, sia su chioma asciutta, per renderla più morbida e semplice da domare.

: ricco di acido linoleico, con proprietà ristrutturanti e idratanti, questo olio è in grado di riparare le doppie punte, regolare la produzione di sebo e combattere la forfora. Può essere utilizzato sia mezz'ora prima dello shampoo, applicato sulle lunghezze bagnate, sia su chioma asciutta, per renderla più morbida e semplice da domare. Olio di semi di zucca : contenente sali minerali, acidi grassi e vitamine, questa tipologia di olio è un ottimo rimedio per prevenire e combattere la caduta dei capelli secchi e sfibrati. È ideale da combinare con altri oli, maschere o creme idratanti e ristrutturanti.

: contenente sali minerali, acidi grassi e vitamine, questa tipologia di olio è un ottimo rimedio per prevenire e combattere la caduta dei capelli secchi e sfibrati. È ideale da combinare con altri oli, maschere o creme idratanti e ristrutturanti. Olio di neem : caratterizzato dalla presenza di acidi grassi e vitamina E, questo olio non solo favorisce la crescita dei capelli e combatte la forfora, ma è anche un ottimo rimedio contro la pediculosi, a cui sono spesso soggetti i bambini.

: caratterizzato dalla presenza di acidi grassi e vitamina E, questo olio non solo favorisce la crescita dei capelli e combatte la forfora, ma è anche un ottimo rimedio contro la pediculosi, a cui sono spesso soggetti i bambini. Olio di sesamo: con proprietà antiossidanti e rigeneranti, questa tipologia di olio è ricco di acidi grassi (come quello oleico o linoleico) e Omega 3 e 6. Inoltre, è perfetto per i capelli secchi, crespi e sfibrati.

Tipo di capello

Il tipo di capello determina la quantità di olio per capelli da utilizzare. Per quelli più secchi e sfibrati, ad esempio, è bene applicare il prodotto in quantità più generosa, partendo dalla radice della chioma e lasciandolo in posa per un minimo di 20 minuti. Quelli grassi o normali, invece, necessitano di poche gocce, dalla metà della lunghezza fino alle punte.

Ingredienti

Quando si acquista un olio per capelli è bene tenere in conto l'INCI. Assicuratevi che il prodotto sia o puro al 100% o contenente ingredienti naturali, dermatologicamente testati, senza siliconi o sostanze dannose per la salute del capello.

Marca

Quali sono i brand di olio per capelli consigliati per qualità ed efficacia? Ecco di seguito la lista completa:

L'Oréal Paris

Cosmet

Garnier

Barex

Hiqili

Florence

Kérastase

Collistar

Omia

SatinNaturel

GoNaturals

Vera

Olaplex

Pantene

Prezzo

Il prezzo di un olio per capelli varia in relazione alle proprietà, alla formula di ingredienti e alla marca, da un minimo di circa 5€ a un massimo di 30€. Tuttavia, se cercate un olio specifico, che soddisfi del tutto i bisogni dei vostri capelli, spendere un po' di più costituirà senza dubbio un investimento sicuro.

Dove acquistare gli oli per capelli?

Gli oli per capelli possono essere acquistati nei negozi specializzati o nelle profumerie. Tuttavia, per avere un'ampia gamma di prodotti tra cui scegliere vi consigliamo di cercare online, in particolare su Amazon, nella sezione dedicata a questa tipologia di articoli, per tutti i tipi di capelli e di esigenze.

Potrebbe interessarti anche