Migliori ombrelloni da giardino 2023: classifica e guida all’acquisto Gli ombrelloni da giardino sono perfetti per creare un angolo dove rilassarsi o passare del tempo con famiglia e amici, al riparo dal sole e dall’umidità. In commercio se ne trovano tantissimi tipi, per arredare ogni spazio esterno. Vediamo quali sono i migliori ombrelloni da giardino del 2023, come scegliere quello più adatto alle proprie esigenze e dove acquistarli.

La nostra Top 6

Basta poco per trasformare il giardino in un'oasi serena dove rilassarsi o trascorrere del tempo insieme ad amici e parenti: un divanetto, qualche sedia, un tavolo e un ampio ombrellone per fare ombra. Gli ombrelloni da giardino, detti anche ombrelloni da esterno, sono un'ottima alternativa ai più costosi e ingombranti gazebo, perché si montano facilmente, si possono spostare senza troppi sforzi e hanno un prezzo contenuto. Le loro funzioni sono molteplici: fanno ombra nelle giornate soleggiate, riparano dall'umidità della sera, e, non meno importante, arredano giardini, terrazzi e spazi all'aperto. Sono in genere realizzati in metallo o acciaio, dunque più resistenti di quelli da spiaggia, e in molti casi antivento.

In commercio si trovano tantissime tipologie di ombrelloni da esterno, che differiscono per struttura, dimensioni, sistema di apertura e design. Per scegliere quello che fa per voi, dovete innanzitutto considerare lo spazio che avete a disposizione per posizionare l'ombrellone, per capire non solo quanto dovrebbe essere grande, ma anche quale forma è più adatta. È fondamentale la qualità dei materiali, che determina in gran parte la resistenza dell'ombrellone agli agenti atmosferici e la facilità di manutenzione. Infine, è importante che abbia un bel design e che lo stile si adatti bene agli altri arredi da esterno.

Per aiutarvi a trovare il prodotto più adatto alle vostre esigenze, abbiamo stilato una classifica dei migliori ombrelloni da giardino del 2023. Troverete, inoltre, una guida all'acquisto con indicazioni pratiche per fare la scelta giusta.

I migliori ombrelloni da giardino del 2023

Per stilare la classifica dei migliori ombrelloni da giardino del 2023, abbiamo selezionato i modelli più venduti e meglio recensiti online, in particolare su Amazon. Troverete foto e caratteristiche tecniche di tutti i prodotti, oltre ai pro e contro emersi dalle opinioni di chi li ha testati e i suggerimenti su dove acquistarli al prezzo più conveniente.

1. Ombrellone da giardino di Tillvex

Il miglior ombrellone da giardino impermeabile

Consigliato a: chi è alla ricerca di un ombrellone impermeabile, che ripari in caso di pioggia e schermi i raggi solari.

Pro: un ombrellone da esterno di ampie dimensioni, robusto e con rivestimento idrorepellente, che ripara dalla pioggia e trattiene fino al 98% di raggi UV.

Contro: gli utenti che lo hanno acquistato consigliano di chiudere l'ombrellone in caso di vento, poiché tende ad oscillare.

Diametro: 3 mt

Se cercate un modello impermeabile, che possa essere utilizzato anche nelle giornate di pioggia, vi consigliamo l'ombrellone da giardino di Tillvex, ideale per ombreggiare spazi ampi. È dotato di un solido telaio in alluminio antiruggine, con 8 stecche, giunti rinforzati in metallo e base di appoggio da 100 cm (le lastre in cemento non sono incluse). Il rivestimento è in poliestere da 180 gr/mq, che garantisce protezione da temporali estivi e raggi UV50+. Facile da aprire e chiudere grazie alla pratica manovella, ha un palo decentrato e un braccio rotante a 360°, oltre che un'inclinazione regolabile in base alle proprie esigenze.

2. Ombrellone da giardino di Bakaji

Il miglior ombrellone da giardino resistente al vento

Consigliato a: chi cerca un ombrellone robusto che possa resistere a folate di vento improvvise senza oscillare o ribaltarsi.

Pro: si tratta di un modello estremamente stabile e resistente, dotato di camino antivento che lo rende adatto da posizionare in spazi particolarmente ventilati.

Contro: non tutti sono soddisfatti dalle condizioni dell'ombrellone al momento della consegna, che dipendono tuttavia dal venditore e non dalla qualità del prodotto.

Diametro: 2,5 mt

Chi abita in una zona ventilata, o più in generale chi intende posizionare un ombrellone nel proprio terrazzo o giardino senza preoccuparsi di chiuderlo in caso di giornate ventilate, può optare per questo modello di Bakaji: grazie al Sistema Air Vent antiribaltamento resiste infatti molto bene alle folate, risultando perfettamente stabile e sicuro. Ha una struttura portante in metallo antiruggine con verniciatura a polvere, palo decentrato e 4 stecche in metallo. Il rivestimento è invece in polycotton da 160 gr/mq, antistrappo, mentre la base è a croce con piastrelle da acquistare separatamente. L'apertura è manuale, a leva.

3. Ombrellone da giardino di Brigros

Il miglior ombrellone da giardino 4×4

Consigliato a: chi vuole un ombrellone di grandi dimensioni che possa coprire un'ampia area del proprio giardino o terrazzo.

Pro: considerate le ampie dimensioni, si tratta di un modello ideale per fare ombra su divani da esterno o una tavolata. È inoltre robusto e regolabile.

Contro: nonostante il prezzo elevato, anche in questo caso le piastrelle per fissare la base sono da acquistare separatamente.

Diametro: 4 mt

Per giardini o terrazzi molto grandi, può essere utile acquistare un ombrellone da esterno ampio, in modo da riparare una buona porzione del proprio spazio all'aperto. I più indicati per rispondere a questa esigenza sono i modelli 4×4 come questo di Brigros, che ha una struttura in alluminio rifinita con vernici a polvere epossidica, che la rendono resistente a ruggine e agenti atmosferici, oltre che molto solida. Il telo che ricopre l'ombrello è in poliestere da 250 gr/mq traspirante e impermeabile, ed è sostenuto da un braccio laterale a 8 stecche che può essere regolato in 5 diverse posizioni e ruotare di 360°. Come altri modelli rettangolari, presenta il palo decentrato e la base a croce.

4. Ombrellone da giardino di Yellowshop

Il miglior ombrellone da giardino 3×3

Consigliato a: chi cerca un ombrellone di dimensioni standard che si adatti bene a diversi stili e ambienti.

Pro: un ombrellone robusto, resistente e realizzato con materiali di qualità, che assicura minimo ingombro e copertura ottimale.

Contro: non tutti si dichiarano pienamente soddisfatti del prodotto, ritenendolo troppo leggero. La leggerezza, tuttavia, ne facilita il trasporto e la sistemazione durante l'inverno.

Diametro: 3 mt

Gli ombrelloni da esterno 3×3, così come quelli 3×4, sono tra i modelli più diffusi: sono infatti abbastanza ampi da poter posizionare al di sotto due sdraio, un divanetto o un tavolo con quattro sedie, ideali dunque per concedersi momenti di relax all'aria aperta al riparo dai raggi solari. Uno tra i migliori di questa tipologia è l'ombrellone di Yellowshop, che ha un palo decentrato in acciaio con 8 stecche in alluminio e un telo di copertura in poliestere idrorepellente da 180 gr/mq, dotato anche di camino antivento. Come altri modelli simili, ha un sistema di apertura a manovella e una base a croce, a cui vanno aggiunte le piastrelle da acquistare separatamente.

5. Ombrellone da giardino di Gardenia

Il miglior ombrellone da giardino per rapporto qualità/prezzo

Consigliato a: chi cerca un ombrellone da giardino dal buon rapporto qualità/prezzo, che sia allo stesso tempo elegante e ben fatto.

Pro: pur non avendo un prezzo eccessivo, questo ombrellone è robusto e resistente nel tempo. È inoltre, a detta di chi lo ha acquistato, molto facile da montare e bello esteticamente.

Contro: essendo abbastanza leggero, l'ombrellone potrebbe ribaltarsi in caso di vento forte, per cui alcuni utenti suggeriscono di chiuderlo o fissarlo bene a terra nelle giornate più ventilate.

Diametro: 3 mt

Gli ombrelloni da esterno possono arrivare a costare anche diverse centinaia di euro, una cifra che non tutti possono o vogliono spendere. Esistono però in commercio anche modelli dal buon rapporto qualità/prezzo, che cioè a fronte di un costo relativamente contenuto garantiscono una buona durata nel tempo. È il caso di questo ombrellone di Gardenia, caratterizzato da telaio in metallo, palo decentrato retrattile e telo di copertura in poliestere idrorepellente da 180 gr/mq, che risulta molto resistente e protegge efficacemente dai raggi solari. La base è a croce, per renderlo ulteriormente saldo e stabile sul pavimento, l'apertura a manovella.

6. Ombrellone da giardino di Yaheetech

Il miglior ombrellone da giardino economico

Consigliato a: chi intende acquistare un ombrellone da esterno economico ed essenziale, che al contempo garantisca una buona schermatura dai raggi solari.

Pro: è un modello semplice e funzionale, che si monta in pochi minuti e si apre e chiude senza particolari difficoltà. Considerato il prezzo a cui viene proposto, vanta una buona qualità costruttiva e di materiali.

Contro: la base non è inclusa, per cui va necessariamente acquistata a parte.

Diametro: 2,3 mt

A chi vuole arredare in modo semplice e funzionale il proprio spazio all'aperto, senza tuttavia spendere cifre molto alte, consigliamo l'ombrellone di Yaheetech, un modello economico ma non per questo meno valido, tanto che è uno dei più venduti su Amazon. Si tratta di un ombrellone tondo, con palo centrale e struttura in metallo antiruggine, dotato di pratica apertura a manovella. Può essere inclinato manualmente semplicemente premendo un pulsante, così da poterlo orientare in base alla direzione dei raggi solari. L'ombrello è realizzato in poliestere resistente all'acqua, ed è sostenuto da 6 stecche, anch'esse con rivestimento antiruggine.

Come scegliere l'ombrellone da giardino

Abbiamo visto quali sono i migliori ombrelloni da giardino attualmente in commercio, ma come scegliere tra tutti il più adatto? La prima cosa da valutare è la tipologia di ombrellone, quindi la sua forma, il supporto e il sistema di apertura.

È importante poi valutare attentamente i materiali, da cui dipende la robustezza e la facilità di manutenzione dell'ombrellone. Essendo un arredo da giardino, bisogna tener conto anche del suo stile e del colore, che si devono abbinare bene a divanetti, tavoli, sedie e altri arredi.

Infine, è bene scegliere una marca specializzata nella produzione di ombrelloni da esterni e valutare attentamente il rapporto qualità-prezzo.

Tipologia e forma

La prima cosa da valutare è la tipologia di ombrellone. Le principali sono:

ombrellone da giardino con palo centrale , simile a quello da spiaggia. Ha un'asta centrale che bilancia perfettamente il peso e può essere tondo, rettangolare o quadrato. Di solito è di piccole dimensioni ed è quindi adatto a chi ha poco spazio o vuole posizionarlo al centro di un tavolo per fare ombra;

, simile a quello da spiaggia. Ha un'asta centrale che bilancia perfettamente il peso e può essere tondo, rettangolare o quadrato. Di solito è di piccole dimensioni ed è quindi adatto a chi ha poco spazio o vuole posizionarlo al centro di un tavolo per fare ombra; ombrellone decentrato con braccio laterale , adatto a chi ha molto spazio e vuole sfruttare a pieno l'ombra. Si tratta di ombrelloni di medie e grandi dimensioni, quasi sempre quadrati o rettangolari, facili da aprire e chiudere. L'unico svantaggio è che possono essere un po' instabili;

, adatto a chi ha molto spazio e vuole sfruttare a pieno l'ombra. Si tratta di ombrelloni di medie e grandi dimensioni, quasi sempre quadrati o rettangolari, facili da aprire e chiudere. L'unico svantaggio è che possono essere un po' instabili; ombrellone decentrato con braccio girevole, uguale a quello con braccio laterale, con l'unica differenza che la parte superiore si può ruotare di 360°, senza che sia necessario spostare la base.

È importante anche la forma. Gli ombrelloni rotondi sono i più piccoli e leggeri, adatti a terrazzi e giardini non molto ampi. Gli ombrelloni rettangolari e quelli quadrati, invece, hanno dimensioni maggiori e sono perfetti per grandi giardini. Le misure più diffuse sono 3×3, 3×4 e 4×4. Qualsiasi sia la struttura e la forma dell'ombrellone, ricordate che è importante che sia stabile, richiudibile e possibilmente regolabile.

Supporto e sistema di apertura

Un altro elemento da considerare è il supporto dell'ombrellone. Gli ombrelloni con supporto centrale di solito hanno una base in plastica o cemento, ma possono essere anche infilati al centro di tavoli con apposito alloggiamento. Quelli decentrati, invece, per essere più stabili dovrebbero avere una base a croce in acciaio, da fissare al suolo o appesantire con delle mattonelle di cemento (che nella maggior parte dei casi vanno acquistate separatamente).

Anche il tipo di apertura è molto importante. I più pratici sono quelli a manovella, perché basta girare quest'ultima per aprirli e chiuderli in pochi secondi. Alcuni modelli hanno l'apertura classica, cioè la stessa degli ombrelli da pioggia e degli ombrelloni da spiaggia. Questo tipo di apertura è comoda solo in caso di ombrelloni di piccole dimensioni, perché richiede un notevole sforzo.

Materiali e manutenzione

Come per tutti gli arredi da esterno, anche per l'ombrellone i materiali sono fondamentali. Per essere stabile e resistente agli agenti atmosferici (sole, vento e pioggia), la struttura dovrebbe essere in acciaio verniciato a polvere. I modelli in legno sono indubbiamente belli, ma più delicati, quindi se li scegliete assicuratevi che siano in legno trattato. Per quanto riguarda l'ombrello, il telo dovrebbe essere in poliestere, impermeabile e con filtro UV.

Un ombrellone prodotto con materiali di qualità resisterà sicuramente più a lungo nel tempo, ma tenete presente che la manutenzione va sempre fatta. Chiudete l'ombrello in caso di forte vento e pioggia, copritelo con appositi teli impermeabili e controllate periodicamente che struttura e telo non abbiano subito danni.

Colore e stile

Un altro importante elemento da prendere in considerazione è lo stile dell'ombrellone, che dovrebbe adattarsi al resto dell'arredo del giardino. Gli ombrelloni rettangolari senza mantovana sono i più moderni, mentre quelli con mantovana, specialmente se rotondi, hanno uno stile classico che si abbina facilmente a tutti gli arredi.

Per quanto riguarda il colore, non basatevi solo sul gusto personale, ma considerate anche che un colore chiaro, come il bianco, il beige e l'ecrù risentirà meno dell'effetto del sole, mentre quelli scuri tenderanno inevitabilmente a scolorirsi col tempo.

Marca

Per essere sicuri di acquistare un ombrellone di qualità, è bene affidarsi a produttori che operano da diversi anni nel settore dell'arredamento da esterno, che utilizzano ottimi materiali e garantiscono una buona capacità costruttiva. Alcuni delle migliori marche, come Gardenia, Yellowshop e Tillvex, le abbiamo inserite nella nostra classifica.

Prezzo

Fondamentale da valutare è poi anche il prezzo, che dipende principalmente dai materiali utilizzati e dalle caratteristiche strutturali dell'ombrellone. I modelli più economici, con supporto centrale e design rotondo, costano in genere circa 50 €, quelli con braccio laterale, invece, hanno un prezzo che parte dai 70 € ma può anche superare i 300 €.

Dove comprare gli ombrelloni da esterno

Potete acquistare gli ombrelloni da esterno in tutti i negozi che vendono arredi da giardino, come le grandi catene di bricolage Leroy Merlin e BricoBravo. Non possiamo assicurarvi, però, che troverete tutti i modelli che vi abbiamo suggerito, perché nei negozi fisici la scelta è ovviamente limitata.

Vi consigliamo di dare un'occhiata ad Amazon, dove troverete un vasto assortimento di ombrelloni da giardino di ogni tipo, molti dei quali in offerta a un prezzo nettamente più basso rispetto ai negozi fisici.

