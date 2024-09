video suggerito

I 6 migliori multigroom del 2024 e guida all’acquisto Il multigroom è un apparecchio multifunzione per tagliare e regolare barba, capelli e peli del corpo. Si differenzia dai regolabarba e dai tagliacapelli perché il blocco lame e il corpo macchina sono due parti distinte e la testina è mobile, quindi permette di utilizzare vari accessori per la rasatura e la rifinitura. In commercio se ne trovano diversi tipi, di fascia alta, media e bassa. Vediamo quali sono i migliori multigroom e come sceglierli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

La nostra top 6

Il multigroom è un apparecchio multifunzione da uomo, pensato per tagliare e regolare barba, capelli e peli del corpo. In questo dispositivo, il blocco lame e il corpo macchina sono due parti distinte. Inoltre, la testina è mobile e permette di utilizzare vari accessori per la rasatura e la rifinitura della barba, per la depilazione del corpo e per tagliare i capelli. Insomma, è uno strumento tuttofare per tagliare, accorciare e modellare qualsiasi tipo di barba, ma non solo.

In commercio si trovano diversi tipi di kit multigroom, che possiamo classificare in base alla fascia di prezzo, agli accessori compresi nella confezione e a loro livello tecnologico. Per scegliere il modello che fa per voi, dovete ovviamente tenere conto delle vostre esigenze. Per aiutarvi a fare la scelta giusta, abbiamo stilato una classifica dei migliori multigroom attualmente in commercio. Inoltre, troverete una pratica guida all'acquisto con tutti i fattori da considerare.

Panasonic ER-GB80-H503

Il migliore Wet&Dry

Consigliato a chi cerca un multigroom: ergonomico; senza fili; preciso

Pro: ha lame molto affilate, con taglio regolabile da 0,5 a 20 mm, funziona sia con cavo che senza e la batteria dura moltissimo.

Contro: secondo alcuni utenti che hanno recensito il prodotto su Amazon, il pettine e le lame vanno puliti molto spesso da peli e capelli e quindi può risultare un po' scomodo.

Un multigroom pratico è quello che può essere utilizzato sotto la doccia: per esempio, il Panasonic ER-GB80-H503, che può essere usato sia sulla pelle asciutta che su quella bagnata ed è indicato per barba, corpo e capelli. Ha una capacità di taglio da 1 a 20 mm in 39 step e di 0,5 mm senza pettine. Le lame sono in acciaio inossidabile, con bordi affilati e un'angolazione di 45°, che assicura un taglio preciso anche sulle barbe più dure e folte. L'accessorio a pettine per i capelli permette di regolare la lunghezza da 11 a 20 mm, mentre l'accessorio a pettine per il corpo è adatto anche alle zone delicate perché non irrita la pelle. È impermeabile e può essere usato con o senza filo.

Braun MGK7491

Il più accessoriato

Consigliato a chi cerca un multigroom: a lunga durata; con lame in acciaio; con numerose impostazioni di lunghezza

Pro: stando alle recensioni degli utenti si tratta di un kit completo e versatile, dotato di una batteria potente con un'ottima autonomia.

Contro: alcuni acquirenti ritengono il rifinitore non adatto a radere il corpo perché poco delicato.

Un multigroom accessoriato è un multigroom che può essere utilizzato su qualsiasi parte del corpo e con qualsiasi tipo di pelle. Il Braun MGK7491 è un kit 17-in-1, perfetto da utilizzare per radere e regolare barba, peli del viso e peli del corpo e per tagliare i capelli. Tra gli accessori inclusi ci sono: un rifinitore e tagliacapelli, una testina rasoio elettrico, un rifinitore di precisione, un rifinitore per naso e orecchie, un mini rasoio a lamina, quattro pettini per barba e capelli e un rasoio Gillette Fusion5 ProGlide con tecnologia FlexBall. L'innovativa tecnologia AutoSense rileva la densità della barba regolando automaticamente la potenza del motore, garantendo prestazioni più elevate dei modelli precedenti. Ha lame affilate in acciaio inossidabile e tredici impostazioni di lunghezza. Funziona senza filo, con batteria ricaricabile che garantisce un'autonomia di 100 minuti.

BaByliss E837E X-10

Il migliore per rapporto qualità/prezzo

Consigliato a chi cerca un multigroom: multiuso; con filo; con doppia lama

Pro: è un prodotto molto versatile, grazie ai numerosi accessori inclusi. Il rapporto qualità-prezzo è buono.

Contro: alcuni utenti Amazon che l'hanno recensito non sono rimasti pienamente soddisfatti dell'accessorio regolabarba, perché ha qualche difficoltà a tagliare peli molto duri e folti.

Un dispositivo di questo tipo può avere un prezzo che sia eccessivo per le nostre tasche, ma basta valutare bene le offerte e le proposte disponibili per trovarne uno ad un prezzo adeguato, come il BaByliss E837E X-10 è un kit multiuso per barba, corpo e capelli. Ha una lama da 32 mm, una guida di taglio per capelli da 3 a 15 mm, una per la barba da 2 mm a 14 mm e una di precisione da 0,5 a 3 mm. Tra gli accessori inclusi ci sono anche una lama di precisione da 7 mm, una testina di rasatura per il viso da 18 mm, una testina di rasatura per il corpo con guida di taglio da 3 mm e un accessorio speciale per rimuovere i peli da naso e orecchie. È dotato di doppia lama: una fissa in acciaio inossidabile e una mobile in cms, un materiale resistente e durevole. Funziona sia con filo che a batteria e ha un'autonomia di circa 40 minuti.

Rowenta TN9130 Trim&Style

Il modello con batteria a lunga durata

Consigliato a chi cerca un multigroom: con diverse lunghezze di taglio; con base di ricarica inclusa nel prezzo; accessoriato

Pro: secondo le recensioni su Amazon, questo kit multigroom ha un ottimo rapporto qualità-prezzo, perché, pur costando poco, ha tutti gli accessori indispensabili per la cura del corpo, dei capelli e della barba. Inoltre, la batteria dura a lungo.

Contro: alcuni utenti Amazon non sono rimasti pienamente soddisfatti della qualità delle parti in plastica, che possono però essere sostituite

Se avete intenzione di utilizzarlo sotto la doccia, avete bisogno di un multigroom che abbia una batteria duratura. Il Rowenta TN9130 Trim&Style è dotato di tutto il necessario per la cura di barba, capelli e corpo: un regolabarba da 32 mm, un mini-rasoio da 25 mm, un accessorio di precisione per rimuovere i peli da naso e orecchie, un rasoio per il corpo da 37 mm per il corpo e un pettine da barba regolabile con 5 diverse lunghezze di taglio. È Wet&Dry, quindi si può usare sotto la doccia, e funziona con una batteria NiMH da 60 minuti. Le lame sono rivestite in titanio.

Remington PG6130 GroomKit Rifinitore

Il più economico

Consigliato a chi cerca un multigroom:

Pro: ha molti accessori, a un prezzo contenuto. Inoltre, gli utenti che l'hanno recensito l'hanno trovato molto pratico.

Contro: secondo alcune recensioni, il rifinitore lineare non è molto preciso, mentre gli altri rifinitori sono ottimi.

Il più economico in assoluto è il Remington PG6150 GroomKit Plus, un modello che comprende numerosi accessori per barba, corpo e capelli: cinque testine (un rifinitore largo, un rifinitore lineare per naso e orecchie, un mini rasoio per dettagli e un rifinitore corpo a doppia lama), un pettine regolabile da 2 a 20 mm, cinque pettini fissi da 1.5, 3, 6, 9 e 12 mm e un pettine verticale. Funziona senza filo con batteria che dura fino a 40 minuti e si ricarica in circa 16 ore. La confezione include anche un caricabatterie micro USB con cavo e una base di appoggio.

Braun MGK5445

Il modello top di gamma

Consiglaito a chi cerca un multigroom: preciso; con 100 minuti di autonomia; tecnologicamente avanzato

Pro: il rapporto qualità-prezzo è davvero eccellente, perché il kit include tutti gli accessori indispensabili per la cura di barba e capelli.

Contro: non è possibile utilizzarlo mentre è in carica.

Siete alla ricerca di un modello top di gamma? Allora dovete dare un'occhiata al Braun MGK5445, un dispositivo 10-in-1 per barba, corpo e capelli. La confezione include un tagliacapelli, un rifinitore per naso e orecchie, un rifinitore di precisione, una testina per rasoio elettrico, un mini rasoio a lamina, quattro pettini e la custodia per riporlo. Rispetto ai precedenti modelli Braun, la testina ha un'area di taglio più ampia ed è più affilata ed efficace, garantendo così tagli e rifiniture precisi e veloci. La tecnologia con cui è realizzato lo rende inoltre adatto a diversi tipi di barba, perché regola la potenza in base alla densità dei peli. È totalmente lavabile sotto acqua corrente e funziona senza fili; l'autonomia della batteria è di 100 minuti con un'ora di ricarica, ma è disponibile anche la ricarica rapida da 5 minuti.

Come scegliere il miglior multigroom

Abbiamo visto quali sono i migliori kit multigroom attualmente in commercio, ora vediamo come scegliere tra tutti quello più adatto alle proprie esigenze. I primi fattori da considerare sono le testine in dotazione, da cui dipendono in gran parte le funzioni dell'apparecchio. Sono importanti, poi, anche i pettini e gli eventuali accessori extra.

Non dimenticate di valutare il tipo di alimentazione, che può essere con filo o a batteria, e la praticità d'uso. Infine, sappiate che la manutenzione è fondamentale per il buon funzionamento e la durata nel tempo del multigroom, quindi assicuratevi che sia facile da fare. Vediamo tutto nei dettagli.

Testine e pettini

Il numero e il tipo di testine del multigroom è il primo elemento da considerare, perché determinano le funzioni dell'apparecchio. Di solito, i modelli di fascia alta hanno una testina per tagliare barba e capelli con blocco lama standard di 30 mm, un rifinitore di precisione per baffi e pizzetto, un minirasoio per radere i bordi della barba, un bodygroom per radere i peli del corpo e un trimmer per rimuovere i peli dal naso e dalle orecchie. I kit multigroom di fascia media e bassa hanno un numero minore di testine, ma non dovrebbero mai mancare quella per tagliare barba e capelli e quella per naso e orecchie.

Sono molto importanti anche i pettini che si attaccano al blocco lame e permettono di realizzare tagli di diverse lunghezze, sia per la barba che per i capelli. Maggiore è il numero di pettini inclusi nella confezione, maggiore sarà la versatilità del taglio. Anche in questo caso, gli apparecchi con molti pettini di diverse lunghezze sono quelli di fascia alta.

Accessori Extra

Testine e pettini sono indispensabili, ma anche gli accessori extra non vanno sottovalutati, perché migliorano le prestazioni del multigroom. I più utili sono la base d'appoggio, con alloggi per tutte le testine e i pettini in dotazione, e la custodia da viaggio, comodissima se volete portare con voi l'apparecchio e tutti i suoi accessori.

Per la pulizia dell'apparecchio, non dovrebbero mancare una spazzolina per rimuovere peli e capelli dalle lame e un olio lubrificante.

Alimentazione

Un altro fattore determinante nella scelta del multigroom è il tipo di alimentazione. La maggior parte dei modelli attualmente in commercio funziona a batteria ricaricabile. I migliori sono quelli che hanno una batteria che si ricarica completamente in poco più di un'ora e ha un'autonomia di 80-100 minuti. I modelli economici di solito impiegano parecchie ore per ricaricarsi (fino a 16 ore) e hanno un'autonomia di massimo 60 minuti.

Se volete utilizzare l'apparecchio per barba, capelli e corpo in un'unica sessione, vi consigliamo di sceglierne uno che abbia un'autonomia di almeno 8o minuti o che si possa utilizzare anche con il filo, mentre è sotto carica.

Praticità d'uso

Il multigroom deve essere pratico, maneggevole e facile da utilizzare. Vi consigliamo di sceglierne uno che abbia un'impugnatura comoda e antiscivolo, soprattutto se si tratta di un modello Wet&Dry, da usare anche sotto la doccia.

Le testine e i pettini dovrebbero essere facili da montare e smontare e lavabili con l'acqua. Infine, un elemento molto utile è l'indicatore di batteria, che segnala quando la batteria si sta scaricando, quando è scarica e quando è completamente carica.

Manutenzione

Non sottovalutate l'importanza della manutenzione nella scelta del multigroom. Per mantenere sempre le lame pulite e affilate, bisogna rimuovere peli e altri residui con un apposita spazzolina, che dovrebbe essere inclusa nella confezione, e lubrificare con un apposito olio, anche questo di solito incluso.

I modelli Wet&Dry sono sicuramente i più pratici, perché si possono lavare sotto acqua corrente.

Materiali

I materiali sono importantissimi, perché determinano la qualità e la durata nel tempo del kit multigroom. Il materiale migliore per le lame è l'acciaio inossidabile, che non si arrugginisce e si mantiene affiato a lungo. Il corpo macchina e i pettini di solito sono in plastica, ma non tutte le plastiche sono uguali: assicuratevi che sia spessa e resistente a urti e cadute.

Marca e prezzo

Scegliere un multigroom di un marchio noto è sicuramente una prima garanzia di qualità. Tra le migliori marche c'è Philips, ma anche Braun e Remington producono ottimi apparecchi.

Per quanto riguarda il prezzo, come potete notare dalla nostra classifica, i kit multigroom di fascia bassa costano dai 30 ai 40 euro circa, quelli di fascia media tra i 40 e i 60 euro e quelli di fascia alta dai 6o ai 100 euro.

Dove comprare i multigroom

Potete acquistare i multigroom in tutti i negozi di elettrodomestici che vendono apparecchi di bellezza e per la cura della persona, come Mediaworld ed Euronics. Inoltre, su Amazon c'è un vasto assortimento di multigroom, spesso a prezzo scontato.

