Migliori lavatrici a carica dall’alto: classifica Le lavatrici a carica dall’alto sono perfette per chi non ha molto spazio, perché sono poco ingombranti e facili da caricare. In commercio se ne trovano tantissime tipologie, che si differenziano per capacità, programmi e funzioni. Per aiutarvi a scegliere quella che fa al caso vostro, abbiamo stilato una classifica delle migliori lavatrici a carica dall’alto del 2022 e una pratica guida all’acquisto, con tutti gli elementi da considerare.

Le lavatrici a carica dall'alto sono perfette per chi ha poco spazio in casa, ma non vuole rinunciare a questo preziosissimo elettrodomestico. A differenza delle lavatrici tradizionali con oblò sulla parte frontale, hanno lo sportello sulla parte superiore e quindi i panni sporchi vanno infilati nel cestello dall'alto. Questo le rende estremamente pratiche, perché non c'è bisogno di molto spazio tra la lavatrice e il muro di fronte e anche perché non è necessario abbassarsi per caricarle.

Ma c'è anche un altro valido motivo per scegliere una lavatrice a carica dall'alto invece di una a carica frontale: occupa pochissimo spazio in larghezza e può essere infilata anche in spazi molto stretti. In commercio si trovano tantissimi tipi di lavatrici a carica dall'alto, con una capacità che va dai 5 agli 8 kg di bucato. Anche se la capacità è variabile, le misure sono standard: 90 x 60 40 cm.

Per aiutarvi a scegliere il modello più adatto alle vostre esigenze, abbiamo stilato una classifica delle migliori lavatrici a carica dall'alto del 2022, selezionandole tra le più vendute e meglio recensite online. Abbiamo valutato attentamente i pregi e i difetti delle lavatrici a carica dall'alto e il loro rapporto qualità prezzo. Dopo la classifica, troverete anche una pratica guida all'acquisto, con tutti i fattori decisivi nella scelta.

Le migliori lavatrici a carica dall'alto del 2022

Per stilare la classifica delle migliori lavatrici a carica dall'alto, abbiamo selezionato i modelli più venduti e con il maggior numero di recensioni positive online, in particolare su Amazon. Di tutte le lavatrici troverete foto, principali caratteristiche tecniche, pro e contro emerse dalle opinioni degli utenti che le hanno provate e suggerimenti su dove acquistarle al prezzo più convenienti.

1. Hotpoint WMTF 623U IT/N

Il primo modello della nostra classifica è la lavatrice a carica dall'alto Hotpoint che si caratterizza per essere a libera istallazione. Di dimensioni compatte (60 x 40 x 90 cm) e con una capacità di carico di 6 kg, questo elettrodomestico è dotato di tecnologia Soft opening che consente di caricare e scaricare la lavatrice comodamente grazie a un sistema di apertura e chiusura degli sportelli delicato e intuitivo.

Tra i programmi di lavaggio presenti ricordiamo: cotone, eco-cotone, misti, sintetici, lana, colorati, centrifuga e risciacquo. Mentre tra le opzioni di lavaggio ci sono il risciacquo intensivo, il prelavaggio, la partenza ritardata e il blocco tasti per la sicurezza dei più piccoli.

Pro: gli utenti concordano nel sostenere che si tratti di una lavatrice molto silenziosa e compatta a un ottimo rapporto qualità-prezzo

Contro: non si evidenziano particolari aspetti negativi in relazione a questo elettrodomestico Hotpoint.

Capacità: 6 kg

2. Indesit BTW B7220P IT/N

Il secondo modello di lavatrice a carica dall'alto di Indesit ha una capacità di carico di 7 kg, è a libera istallazione e con una classe energetica A+++. Ciò significa che è in grado di garantire un maggiore risparmio energetico e una riduzione dei consumi. La caratteristica principale di questo modello risiede nella funzione Water Balance Plus, che permette di ottimizzare la quantità d'acqua necessaria in base al carico. Ciò si traduce in un maggiore risparmio e controllo sui consumi.

I programmi disponibili sono: extra lavaggio per le macchie più resistenti, sintetici, gym kit, rapid wash, partenza ritardata e Turn&Go per l'impostazione del lavaggio quotidiano da 45 minuti. La manopola ergonomica Push&Open, infine, permette di aprire la lavatrice facilmente anche quando si hanno le mani occupate.

Pro: la maggior parte degli utenti si ritiene altamente soddisfatto del prodotto sia in termini di efficienza che di attenzione ai consumi.

Contro: seppure in pochi, alcune recensioni si focalizzano sulla possibilità di impostare la centrifuga solo su due velocità.

Capacità: 7 kg

3. Whirlpool TDLR 7221

Se cercate una lavatrice a carica dall'alto A+++, vi consigliamo la Whirlpool TDLR 7221. Ha una capacità massima di carico di 7 kg e una potente centrifuga da 1200 giri al minuto. Grazie ai sensori 6° Senso, regola l'utilizzo di energia e acqua in base al peso e al tipo di bucato, evitando gli sprechi. La funzione FreshCare mantiene i capi freschi e profumati fino a 6 ore dopo la fine del ciclo di lavaggio, muovendo il cestello con movimenti delicati. Ottimo il programma Colour 15°C, che garantisce capi perfettamente puliti a soli 15 °C. La lavatrice, infine, è silenziosissima (59 dB).

Pro: le opinioni degli utenti che hanno acquistato questa lavatrice su Amazon sono tutte molto positive: i programmi di lavaggio sono intuitivi e si regolano automaticamente in base alla quantità di bucato, è silenziosa e ha una centrifuga molto potente.

Contro: alcuni utenti che l'hanno recensita hanno trovato questa lavatrice leggermente rumorosa durante la centrifuga, ma non più di altre lavatrici.

Capacità: 7 kg

4. Candy Smart CSTG 28TE/1-11

La lavatrice a carica dall'alto Candy Smart CSTG 28TE/1-11 si contraddistingue per essere un elettrodomestico smart, con connettività NFC. Dotata di funzioni Smart Touch e Smart Cycles, è possibile collegare l'elettrodomestico allo smartphone per gestire o controllare i lavaggi. Inoltre, grazie all'assistente vocale si potrà comunicare direttamente con la lavatrice per trovare le opzioni di lavaggio in base alle esigenze.

I programmi disponibili sono ben 17, tra cui bisogna menzionare i rapidi da 14, 30, 44 e 59 minuti, la partenza differita fino a 24 ore e quelli dedicati agli indumenti in lana. Tra le altre funzionalità di questo modello troviamo, infine, il Mix Power System, che consente di provare un lavaggio efficace a basse temperature per risparmiare su acqua e energia; grazie anche al sensore di rilevamento del peso del carico.

Pro: gli utenti apprezzano moltissimo i programmi di lavaggio rapidi e la convenienza del modello in rapporto alla qualità e funzionalità.

Contro: alcuni utenti sostengono sia leggermente più rumorosa rispetto a altri modelli in commercio.

Capacità: 8 kg

5. Electrolux EW6T473U

Disponibile nella versione con classe energetica F in base alle nuove classificazioni, la lavatrice a carica dall'alto Electrolux EW6T473U ha una capacità di 7 kg e un livello di rumorosità che raggiunge appena i 56 dB. Dotata di tecnologia SensiCare che regola il ciclo di lavaggio in base al carico, assicurando un maggiore risparmio di tempo e energia rispetto ai lavaggi classici, questo modello si contraddistingue anche per i programmi Anti-allergy e Eco TimeManager.

Il primo è ideale per i soggetti allergici perché elimina in profondità batteri e sostanze irritanti, mentre il secondo è in grado di ridurre al minimo i tempi di lavaggio. Altre funzioni da menzionare sono il programma di lavaggio Lana approvato e certificato Woolmark Blue e il sistema SoftPlus, in grado di preparare accuratamente il bucato prima del lavaggio distribuendo in maniera uniforme l'ammorbidente.

Pro: è la silenziosità anche in fase di centrifuga a essere considerata la migliore qualità di questa lavatrice, insieme al funzionamento intuitivo.

Contro: alcune criticità si riscontrano in merito al servizio clienti che non risulta essere particolarmente affidabile.

Capacità: 7 kg

6. AEG L6TBG621

Questa lavatrice a carica dall'alto AEG L6TBG621 con capacità di carico di 6 kg e da 1200 giri al minuto è compatta e intuitiva. Grazie alla tecnologia ProSense, infatti, sarà possibile regolare la quantità d'acqua e il ciclo di lavaggio in base al carico effettuato risparmiando anche sull'energia.

Con l'opzione SoftPlus, invece, è possibile preparare facilmente i capi al lavaggio, con la distribuzione uniforme dell'ammorbidente, mentre la funzione Eco risparmio è da considerare un'opzione in più per tenere d'occhio i consumi. Apertura del cesto Soft-opening, delicata e pratica, dosaggio preciso del detersivo con LiquiDose e programma Lana certificato Woolmark Blue.

Pro: gli utenti sottolineano, come aspetti positivi, la facilità d'uso, la praticità del sistema soft-opening per l'apertura del cestello e le opzioni di risparmio energetico.

Contro: qualche perplessità nasce sulla questione dell'impossibilità di controllare i tempi di lavaggio, ma ciò può essere risolto scegliendo il ciclo adatto al tipo di carico.

Capacità: 6 kg

7. Electrolux RWT1062ELW

La lavatrice a carica dall'alto di Electrolux, con una capacità di 7 kg, è intuitiva e facile da utilizzare grazie anche al display TouchControl. La caratteristica principale di questo modello è il sistema SensiCare, capace di regolare i tempi del programma scelto in base al carico, ma permette anche una regolazione della quantità d'acqua da utilizzare. Con il programma SoftPlus, invece, si garantiscono risultati ottimali sui tessuti, grazie alla possibilità di distribuire l'ammorbidente uniformemente sul bucato.

Per un maggiore risparmio energetico, inoltre, si può scegliere la funzione Eco TimeManager che evita gli sprechi con la regolazione della durata del lavaggio in base alle esigenze. Tra i programmi disponibili si ricordano: trattamento vapore e stiratura SteamSystem, cotoni, sintetici e lana.

Pro: i commenti positivi si concentrano principalmente sul grado di silenziosità e stabilità della lavatrice. Inoltre, anche il rapporto qualità-prezzo è molto apprezzato.

Contro: la classe energetica non è delle migliori ma con il programma Eco è possibile trovare il giusto compromesso in termini di consumo.

Capacità: 7 kg

8. Candy CVST G382DM-S

La lavatrice Candy CVST G382DM-S è a libera istallazione e molto più capiente della maggior parte delle lavatrici a carica dall'alto attualmente in commercio. Ha, infatti, una capacità di ben 8 kg. Inoltre, consuma poco (è classe energetica A+++) e ha una centrifuga da 1200 giri.

La rumorosità in fase di centrifuga è di 76 dB e grazie al pulsante Gentle Touch, sarà possibile aprire la lavatrice molto più facilmente. È ottima per chi vuole una lavatrice capiente e potente, ma ha poco spazio. Tra le caratteristiche da menzionare, infine, c'è sicuramente l'opzione di partenza differita che permette di programmare facilmente l'avvio del lavaggio fino a un massimo di 24h.

Pro: pur essendo una lavatrice a carica dall'alto, è capiente e ha una centrifuga molto veloce. Inoltre, consuma pochissimo.

Contro: un utente che l'ha recensita su Amazon l'ha trovata un po' rumorosa.

Capacità: 8 kg

9. AEG L6TBG721

Un'altra lavatrice a carica dall'alto con prestazioni elevatissime è la AEG L6TBG721. Rientra nella classe energetica A+++, ha una capacità di 7 kg e una potente centrifuga da 1200 giri. Tra i numerosi programmi di cui è dotata, segnaliamo quello per Lana Woolmark Blue/Seta Antiallergie, quello per piumoni e quello per i jeans; oltre alla partenza ritardata fino a un massimo di 20 ore.

Grazie alla tecnologia brevettata ProSense, la lavatrice adatta automaticamente il programma a ogni carico, risparmiando acqua ed energia e rispettando i tessuti. Inoltre, con il programma Eco timesave sarà possibile risparmiare sui consumi e sui tempi dei singoli lavaggi; mentre grazie al sistema di apertura soft-opening sarà più comodo aprire e chiudere il cestello.

Pro: consuma pochissimo e ha numerosi programmi di lavaggio, tra cui quelli speciali per lana, seta, jeans e piumoni.

Contro: questa lavatrice non ha recensioni negative. Il prezzo è di fascia alta, ma è giustificato dalle elevate prestazioni dell'apparecchio.

Capacità: 7 kg

10. Hoover H-WASH 300 LITE

La lavatrice Hoover a carica dall'alto offre una vasta scelta di programmi di lavaggio. Tra quelli da ricordare c'è sicuramente l'Allergy Care, che permette di eliminare totalmente batteri o allergeni dai capi, rispettando i tessuti. Anche il ciclo ECO 40-60° è molto utile per garantirsi un risparmio maggiore sui consumi, così come la partenza ritardata fino a 24 ore.

Realizzata in acciaio inossidabile con tecnologia All in one, è possibile connettere la lavatrice all'app specifica Hoover Wizard, per consigli, supporto e informazioni online. Infine, grazie alla funzione Kg Mode, è possibile pesare il bucato già dai primi 4 minuti del programma, in modo da adeguare l'utilizzo dell'acqua, il tempo e l'energia del lavaggio.

Pro: i commenti positivi si focalizzano sulla varietà di scelta per i programmi di lavaggio rapidi e sulla silenziosità dell'elettrodomestico.

Contro: non si riscontrano particolari criticità in relazione al prodotto Hoover.

Capacità: 7 kg

Come scegliere la lavatrice a carica dall'alto

Abbiamo visto quali sono le migliori lavatrici a carica dall'alto attualmente in commercio, vediamo ora come scegliere tra tutte la più adatta alle proprie esigenze. Il primo elemento da considerare è la capacità di carico della lavatrice, che deve essere sufficiente alle esigenze della famiglia.

Bisogna poi controllare di quali e quanti programmi di lavaggio e funzioni è dotata. È importante anche la velocità della centrifuga, espressa in numero di giri al minuto. Tutti questi elementi incidono fortemente sul prezzo finale dell'elettrodomestico, quindi valutate bene il rapporto qualità-prezzo.

Infine, altri fattori decisivi nella scelta sono i consumi, la rumorosità, la sicurezza e la facilità di manutenzione della lavatrice. Vediamo tutto nei dettagli.

Dimensioni e capacità di carico

Iniziamo col dire che le lavatrici a carica dall'alto, a differenza di quelle a carica frontale, hanno dimensioni standardizzate: sono alte 90 cm, larghe 40 cm e profonde 60 cm. Sono tutte molto meno ingombranti delle lavatrici tradizionali e risultano perfette per chi ha poco spazio, sopratutto in larghezza. Tenete presente che, avendo l'apertura in alto, non possono essere incassate in mobili, ma sono tutte a libera installazione.

Anche se hanno tutte le stesse misure, le lavatrici a carica dall'alto hanno diverse capacità di carico, che vanno da un minimo di 5 kg a un massimo di 8 kg di bucato. I modelli da 5 kg sono adatti a single e famiglie di 2 persone, mentre quelle più capienti soddisfano le esigenze di famiglie di massimo 4 persone. Le lavatrici di questo tipo non sono quindi adatte alle famiglie numerose.

Programmi e funzioni

Altro fattore fondamentale nella scelta della lavatrice a carica dall'alto è il numero e il tipo di programmi di lavaggio disponibili. I programmi base, che non dovrebbero mai mancare, sono:

programma cotone , un programma standard per lavare i capi di cotone non delicati (asciugamani, lenzuola, tovaglie e altro) a 40 o 60 °C;

, un programma standard per lavare i capi di cotone non delicati (asciugamani, lenzuola, tovaglie e altro) a 40 o 60 °C; programma sintetici , per lavare a temperatura bassa e in modo delicato i capi in tessuti sintetici;

, per lavare a temperatura bassa e in modo delicato i capi in tessuti sintetici; programma lana , per lavare delicatamente con acqua fredda i capi in lana, senza infeltrirli;

, per lavare delicatamente con acqua fredda i capi in lana, senza infeltrirli; programma misti , per lavare contemporaneamente capi in tessuti diversi;

, per lavare contemporaneamente capi in tessuti diversi; programma breve , un ciclo di lavaggio di circa 30 minuti, per lavare velocemente capi poco sporchi;

, un ciclo di lavaggio di circa 30 minuti, per lavare velocemente capi poco sporchi; prelavaggio e ammollo , per prelavare e lasciare in ammollo prima del lavaggio vero e proprio i capi molto sporchi;

, per prelavare e lasciare in ammollo prima del lavaggio vero e proprio i capi molto sporchi; risciacquo , per sciacquare più di una volta i capi dopo il lavaggio;

, per sciacquare più di una volta i capi dopo il lavaggio; scarico e centrifuga, per centrifugare il bucato dopo il lavaggio e scaricare l'acqua.

Alcune lavatrici più costose hanno programmi specifici, come quelli per le camicie, per i jeans, per i capi scuri e colorati, oppure lavaggi igienizzanti e antiallergici, che eliminano dai tessuti tutti i batteri e gli allergeni.

Oltre ai programmi di lavaggio, è bene valutare anche le funzioni della lavatrice, che ne migliorano le performance e il confort. Le più importanti sono:

partenza ritardata , per programmare l'avvio del programma di lavaggio. Alcune lavatrici permettono di selezionare l'orario preciso in cui si vuole far partire il lavaggio, altre danno solo la possibilità di ritardare la partenza di un determinato numero di ore;

, per programmare l'avvio del programma di lavaggio. Alcune lavatrici permettono di selezionare l'orario preciso in cui si vuole far partire il lavaggio, altre danno solo la possibilità di ritardare la partenza di un determinato numero di ore; indicatore di progresso . Alcune lavatrici hanno un piccolo schermo LCD su cui vengono indicate le varie fasi del lavaggio e il tempo rimanente;

. Alcune lavatrici hanno un piccolo schermo LCD su cui vengono indicate le varie fasi del lavaggio e il tempo rimanente; spegnimento automatico , che spegne automaticamente o lascia in stand-by la lavatrice alla fine del ciclo di lavaggio;

, che spegne automaticamente o lascia in stand-by la lavatrice alla fine del ciclo di lavaggio; segnale di fine ciclo , un avviso acustico e/o luminoso che segnala la fine del ciclo di lavaggio;

, un avviso acustico e/o luminoso che segnala la fine del ciclo di lavaggio; blocco di sicurezza , che blocca la pulsantiera quando lo sportello non è chiuso, per prevenire l'avvio accidentale della lavatrice;

, che blocca la pulsantiera quando lo sportello non è chiuso, per prevenire l'avvio accidentale della lavatrice; funzione memoria , che memorizza i programmi e le opzioni di lavaggio più frequenti e permette di selezionarle automaticamente;

, che memorizza i programmi e le opzioni di lavaggio più frequenti e permette di selezionarle automaticamente; riconoscimento automatico dello sporco , che grazie a dei sensori che individuano il livello di torbidità dell'acqua, regola automaticamente l'intensità di lavaggio in base a quanto è sporco il bucato;

, che grazie a dei sensori che individuano il livello di torbidità dell'acqua, regola automaticamente l'intensità di lavaggio in base a quanto è sporco il bucato; bilanciamento automatico del carico , che con degli speciali movimenti a tamburo distribuisce il bucato in modo uniforme nel cestello, per un lavaggio ottimale;

, che con degli speciali movimenti a tamburo distribuisce il bucato in modo uniforme nel cestello, per un lavaggio ottimale; regolazione della centrifuga , per aumentare o diminuire il numero dei giri al minuto, in base al tipo di capi e tessuti da lavare;

, per aumentare o diminuire il numero dei giri al minuto, in base al tipo di capi e tessuti da lavare; funzione antimacchia , che intensifica il lavaggio, per migliorarne l'efficacia sulle macchie;

, che intensifica il lavaggio, per migliorarne l'efficacia sulle macchie; funzione antipiega, che lava i tessuti in modo delicato, riducendo la formazione di pieghe e rendendo così più facile la stiratura.

Velocità della centrifuga

La velocità della centrifuga è un altro elemento importantissimo in una lavatrice. Più giri al minuto effettua il cestello della lavatrice durante la centrifuga, più acqua verrà estratta dai panni e quindi più asciutti risulteranno.

La maggior parte delle lavatrici a carica dall'alto attualmente in commercio ha una centrifuga da 1000 o 1200 giri. Quelle di ultima generazione, più costose, possono arrivare ai 1500 giri al minuto, mentre i modelli più vecchi ed economici hanno di solito una centrifuga da massimo 800 giri.

Purtroppo, rispetto ai modelli a carica frontale, che possono arrivare a 1800 giri al minuto, la centrifuga delle lavatrici a carica dall'alto è sempre più lenta. Se volete che il vostro bucato resti il più asciutto possibile, con una percentuale di umidità inferiore al 50%, scegliete un modello con centrifuga da 1200 giri.

Consumi e rumorosità

Prima di procedere all'acquisto della lavatrice, non dimenticate di leggere l'etichetta energetica, sulla quale sono riportate informazioni fondamentali, cioè i consumi e la rumorosità.

Per quanto riguarda il consumo di energia elettrica, come tutti gli elettrodomestici anche le lavatrici a carica dall'alto sono inserite in classi di efficienza energetica, indicate con le lettere dell'alfabeto che vanno dalla D, la più bassa e con consumi maggiori, alla A+++, la più bassa e con consumi minori. Le lavatrici di classe A+++ sono ancora poco diffuse, ma vi consigliamo di scegliere un modello almeno di classe A o A+.

L'etichetta energetica riporta anche il consumo energetico annuo, espresso in kWh/anno. Si tratta di un valore indicativo, calcolato su 220 lavaggi effettuati con il ciclo di lavaggio standard per capi in cotone a 60 °C, di cui il 42% a carico pieno, il 29% a mezzo carico e l'altro 29% a mezzo carico e a 40 °C. Con lo stesso criterio viene calcolato anche il consumo idrico annuo.

Tenete presente che sia i consumi elettrici sia quelli idrici dipendono molto dalla capacità di carico della lavatrice, quindi una lavatrice con capacità di 5 kg consumerà di più di un modello da 3 kg.

Infine, sull'etichetta energetica è indicata la rumorosità della lavatrice, espressa in decibel (dB). I valori riportati sono due, il primo indica la rumorosità durante il lavaggio e il secondo quella durante la centrifuga. Anche in questo caso, si tratta di valori puramente indicativi, perché rilevati da test di laboratorio. La rumorosità della lavatrice dipende molto dall'ambiente in cui è collocata.

Sicurezza e manutenzione

Per garantire la sicurezza, alcune lavatrici a carica dall'alto sono dotate di sistemi antiallagamento e rilevatori di schiuma, che previene il traboccamento di schiuma e arresta il lavaggio automaticamente.

Per legge, tutte le lavatrici hanno una garanzia di due anni, ma alcune aziende produttrici la estendono fino a 5 anni o più. In ogni caso, è importante fare una regolare manutenzione, pulendo periodicamente il filtro. A differenza delle lavatrici a carica frontale, nei modelli a carica dall'alto mancano programmi per la pulizia del cestello.

Marca e prezzo

Per avere una maggiore sicurezza sulla qualità della lavatrice, vi consigliamo di sceglierne una di un marchio noto, specializzato nella produzione di lavatrici a carica dall'alto. Tra le migliori marche troviamo Indesit, Whirlpool, Candy e Miele, ma anche tutte le altre che abbiamo inserito nella nostra classifica sono ottime.

Riguardo il prezzo, come avrete notato dalla classifica delle migliori lavatrici a carica dall'alto del 2022, parte dai 250 euro e può arrivare a superare i 1000 euro. In media, quindi, sono un po' più costose di quelle a carica frontale.

Dove comprare la lavatrice a carica dall'alto

Potete acquistare le lavatrici a carica dall'alto in tutti i negozi di elettrodomestici più forniti, come le grandi catene Euronics e Unieuro. Ovviamente, nei negozi fisici la scelta è limitata, quindi non possiamo garantirvi che troverete tutti i modelli che abbiamo inserito nella nostra classifica.

Vi consigliamo di dare un'occhiata ad Amazon, dove potete trovare un vasto assortimento di lavatrici a carica dall'alto, spesso a prezzo scontato.