Le migliori lacche per capelli: classifica e recensioni La lacca per capelli è un prodotto utilizzato nei saloni degli hair stylist e in casa per il fissaggio dei capelli in acconciature particolari o per creare movimento e dare maggiore volume alla chioma. Scopriamo insieme quali sono le migliori attualmente disponibili e come sceglierle per ottenere acconciature perfette.

La nostra top 6

La lacca per capelli è un prodotto utile per il fissaggio della messa in piega molto utilizzato per lo styling sia all'interno dei saloni dei parrucchieri professionisti sia in casa, anche per realizzare acconciature vaporose e vintage o a dare movimento e maggiore volume ai capelli.

In commercio sono disponibili diverse tipologie di lacche per capelli si, ognuna adatta ad una particolare esigenza o alla tipologia di capelli sui quali andrà applicata: c'è la lacca profumata per chi non sopporta il forte odore di quelle tradizionali, la lacca che non indurisce i capelli, quella per il fissaggio dei capelli lisci o ricci e, per le più esuberanti, anche lacche colorate per dare un tocco di originalità all'acconciatura.

Oltre a scoprire quali sono le migliori sul mercato, vediamo come scegliere la lacca per capelli in base alle proprie esigenze.

Tigi Bed Hard Head

La migliore professionale

Consigliata a chi cerca una lacca: che non appiccichi; che non irriti; a lunga tenuta

Pro: al contrario delle tradizionali lacche, questa di Tigi ha un profumo gradevole e non fastidioso.

Contro: rispetto ad altri prodotti simili in commercio il costo è leggermente più elevato, ma giustificato dalla qualità.

Tigi Bed Hard Head è assolutamente una delle più professionali in commercio. Il suo principale punto di forza è il fissaggio, così forte che, anche con una sola passata, permette di avere una pettinatura impeccabile per 24 ore. Se, invece, si desidera un fissaggio extra forte basta semplicemente applicare una maggiore quantità di prodotto senza temere che i capelli si secchino o si rovinino. Questo prodotto è l'ideale per i capelli di tutte le lunghezze, sia lisci che ricci, perché concede un risultato molto naturale e privo di antiestetici e fastidiosi residui.

Ghd Style Final

La migliore anticrespo per donne

Consigliata a chi cerca una lacca: per capelli secchi; per capelli spessi; che non appesantisca la chioma

Pro: questa lacca svolge bene il suo lavoro sia d'estate che di inverno.

Contro: dalle recensioni presenti online non emergono particolari criticità inerenti a questo prodotto.

Dalla tenuta forte e duratura è anche Ghd Style Final, un prodotto che può essere utilizzato subito dopo aver asciugato i capelli con il phon per mantenere una piega perfetta a lungo dicendo addio al fastidioso effetto crespo. Queso spray fissante garantisce un effetto molto naturale perché non unge, non attacca e, soprattutto, non rende i capelli secchi ed appesantiti. Coloro che l'hanno provata, infatti, sono rimasti positivamente colpiti dall'effetto naturale che di questo prodotto, mantenendo le acconciature in ordine senza appesantire i capelli.

Da'Dude Da'Hair

La migliore per gli uomini

Consigliata a chi cerca una lacca: per capelli sottili; per capelli crespi; facile da rimuovere

Pro: bastano solo due giri sulla chioma per ottenere un effetto istantaneo sui capelli e mantenerli perfettamente in ordine.

Contro: alcuni utenti non hanno apprezzato la fragranza di questo prodotto, anche se ricorda quella di un profumo maschile.

Anche gli uomini utilizzano la lacca e, per loro, la migliore è sicuramente questa di Da'Dude Da'Hair, un prodotto che fissa alla perfezione i capelli garantendo un effetto naturale e duraturo. Questo spray può essere rimosso semplicemente utilizzando una spazzola e non lascia sulla chioma quei fastidiosi residui che si formano tra i capelli difficili da eliminare. Da'Dude Da'Hair, infine, protegge dall'umidità e può essere utilizzata sia dagli uomini con capelli sottili, sia da quelli che hanno capelli più spessi.

Schwarzkopf Blasting Freeze

La migliore extra forte

Consigliata a chi cerca una lacca: effetto naturale; per le chiome delle donne; dalla profumazione gradevole

Pro: all'interno della bomboletta è presente una grande quantità di prodotto, e questo consente di utilizzarla quotidianamente per un lungo periodo di tempo.

Contro: gli utenti Amazon che hanno acquistato questa lacca non hanno segnalato particolari criticità.

Un altro prodotto Schwarzkopf molto apprezzato è Blasting Freeze, uno spray professionale che garantisce capelli perfettamente in ordine anche dopo ore dal suo utilizzo. Non creando quel fastidioso effetto di unto e appiccicaticcio, inoltre, può essere utilizzato quotidianamente senza temere che i capelli si appesantiscano o si secchino, permettendo di cambiare tranquillamente acconciatura ogni giorno senza che la chioma soffra l'effetto. La sua profumazione gradevole, infine, è un ulteriore vantaggio per tutti coloro che non sopportano il tradizionale odore della lacca.

Tigi Bed Head Superstar

La migliore per capelli sottili

Consigliata a chi cerca una lacca: volumizzante; leggera; per pieghe vaporose

Pro: anche questo prodotto Tigi ha una profumazione gradevole e non invasiva che gli utenti Amazon hanno molto apprezzato.

Contro: se viene utilizzato troppo prodotto i capelli tendono a sporcarsi, ma avendo molta forza fissante, basta qualche spruzzo per ottenere l'effetto desiderato.

Per chi ha i capelli particolarmente lisci e sottili consigliamo Bed Head Superstar di Tigi, un prodotto dalla texture moderata e dalla tenuta leggera. La sua principale caratteristica è l'immediato effetto ispessente e volumizzante, ben visibile dopo l'applicazione sui capelli bagnati o asciutti. È, infatti, uno spray indicato per tutti coloro che hanno capelli fini e di qualsiasi lunghezza e che desiderano una piega vaporosa, dal momento che la sua applicazione rende la chioma facilmente lavorabile.

YoungHair The Salt Water Spray

LA migliore per non rovinare i capelli

Consigliata a chi cerca una lacca: bio; a tenuta leggera; che idrati

Pro: è uno spray prodotto con minerali e sostanze nutritive che non solo rendono i capelli più sani, ma contribuiscono anche a renderli più sani e forti.

Contro: alcuni utenti consigliano di utilizzarlo con moderazione, perché basta qualche spruzzo per ottenere l'effetto desiderato senza appesantire inutilmente i capelli.

The Salt Water Spray di YoungHai è un prodotto ideale per ottenere con un solo spruzzo un effetto "spiaggia" che da texture, corpo e volume alla chioma, proprio come se fosse asciugata naturalmente al sole, ma senza rovinare i capelli e il cuoio capelluto. Infatti, il prodotto è privo di sostanze tossiche e di parabeni. La sua formula leggera non lascia accumuli appiccicosi sopra ai capelli, non li appesantisce e li rende voluminosi senza rinunciare ad un effetto naturale.

Come scegliere la migliore lacca per capelli

Dal momento che si tratta di un prodotto utilizzato con lo scopo di fissare le acconciature e dare volume alla chioma, per scegliere la migliore lacca per capelli è necessario considerare il tipo di capello e la tipologia di effetto che si desidera ottenere.

Qualunque sia la tipologia ideale per le proprie esigenze, è necessario che la lacca scelta non appiccichi i capelli, non li renda secchi e non crei quei fastidiosi ed antiestetici residui difficili da rimuovere. A proposito di pulizia dei capelli, è sempre consigliabile scegliere uno spray che si rimuova facilmente o con lo shampoo o, meglio, con qualche colpo di spazzola.

Forza fissante

In base alla loro forza fissante, le lacche si suddividono in lacche a tenuta leggera, lacche a tenuta media, lacche a tenuta forte e lacche a tenuta extra forte. Per scegliere quella più adatta, dovete considerare lo spessore dei vostri capelli: più sono doppi, più forte dovrà essere la lacca.

Sensibilità della cute

Bisogna considerare anche il grado di tolleranza che si ha nei confronti di questo prodotto e, quindi, fare attenzione anche alle sostanze che lo compongono, perché non irritino la cute. A tal proposito, vi segnaliamo che sono disponibili lacche bio e anallergiche, che sono prive di siliconi, di parabeni, di sostanze chimiche e di gas dannosi.

La lacca colorata

Ai più esuberanti che desiderano cambiare look ogni giorno, consigliamo invece la lacca colorata, uno spray che, oltre a garantire il fissaggio e a dare volume ai capelli, può essere utilizzato in occasioni speciali per colorarli. Per rimuoverlo occorre semplicemente uno shampoo.

