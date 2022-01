Migliori eyeliner in penna: quali scegliere per uno sguardo intenso e seducente La nostra guida all’acquisto dei migliori eyeliner in penna, i più facili da applicare anche per i principianti. Abbiamo selezionato eyeliner low cost e professionali, tutti capaci di valorizzare lo sguardo, rendendolo più intenso e seducente.

L’eyeliner è un cosmetico generalmente di colore nero che si applica sulla parte superiore della palpebra utilizzato per valorizzare lo sguardo, rendendolo intenso e intrigante. Diventato indispensabile nella make-up routine, è stato da sempre molto apprezzato dalle donne: persino nell’antico Egitto era uso comune tratteggiare una linea nera sugli occhi (basti pensare a Cleopatra), mentre sono state le dive del cinema, come Audrey Hepburn e Marylin Monroe, a farlo diventare un vero e proprio prodotto di tendenza.

Oggi esistono diverse tipologie di eyeliner a seconda dell’effetto desiderato anche se i più facili da applicare sono gli eyeliner in penna, quelli tecnici e quelli con becco flessibile e pieghevole, perfetti anche per i principianti perché permettono di delineare con semplicità un tratto preciso. Oltre a quelli in penna, in commercio sono disponibili anche eyeliner in gel, liquidi, in crema, in polvere, kohl e waterproof, da scegliere in base alle proprie esigenze. I pennelli degli eyeliner possono essere in feltro, più rigidi, o in setole, più morbidi e flessibili.

Nonostante sia un cosmetico molto apprezzato, parecchie donne non sono in grado di creare due tratti identici su entrambe le palpebre a causa della poca dimestichezza. Per questo motivo molti brand propongono degli eyeliner dall’impugnatura più ergonomica per aiutare anche le più inesperte a creare un perfetto cat eye.

Per aiutarvi a scegliere il prodotto che fa al vostro caso anche se siete dei principianti, abbiamo preparato per voi una classifica dei migliori eyeliner in vendita in questo periodo, selezionati tra i più facili da applicare. Abbiamo, infine, realizzato tre paragrafi che vi illustreranno quanti tipi di eyeliner esistono, come mettere l'eyeliner in base alla forma degli occhi e come applicare l'eyeliner in penna.

Gli 11 migliori eyeliner del 2022: i più facili da applicare

Ecco la nostra selezione degli 11 migliori eyeliner disponibili su Amazon. Nella nostra classifica abbiamo inserito gli eyeliner più facili da applicare, perfetti per i principianti. Abbiamo tenuto conto, inoltre, anche del prezzo, inserendo eyeliner low cost e professionali, e della durata.

1. Eyeliner in penna Curvitude di Maybelline New York

Il miglior eyeliner in penna con punta ad angolo di precisione

L'eyeliner a penna Curvitude di Maybelline New York è caratterizzato da una punta sottile ad angolo che permette di applicarlo in modo semplice e veloce. Si tratta di un eyeliner consigliato per i principianti proprio per la sua forma curva, utile per realizzare delle linee precise, nette e dello spessore che si preferisce. Inoltre, essendo dotato di una punta sottile in feltro, consente di creare dei tratti dall'effetto naturale.

Questo eyeliner, nonostante abbia una consistenza liquida e apparentemente lucida, una volta asciutto diventa opaco e può durare anche più di 6 ore. La punta flessibile ha una lunghezza di 0,2 mm e il colore risulta molto intenso. Il tappo si chiude ermeticamente e, di conseguenza, assicura una lunga durata del prodotto.

2. Eyeliner in penna Superliner Flash Cat Eye di L'Oréal Paris

Il miglior eyeliner in penna a lunga durata

Un altro eyeliner in penna perfetto per i principianti e per chi ha poca dimestichezza con l'utilizzo di questo prodotto cosmetico è Superliner Flash Cat Eye di L'Oréal Paris. Si tratta di un eyeliner liquido, waterproof, no transfer e a lunga durata, con un colore molto intenso.

Il pennellino con punta in feltro, oltre ad essere sottile, risulta molto flessibile, pensato per realizzare delle linee sottili e naturali, senza sbavature. La stesura semplice e veloce, infatti, permette di ottenere un trucco intenso e preciso, per uno sguardo seducente senza imperfezioni. Ma non è tutto: la principale caratteristica di questo prodotto è la presenza di uno stencil che facilita ulteriormente l'applicazione. All'interno della penna ci sono 6 grammi di prodotto, una quantità che dura a lungo. Ottimo il rapporto qualità/prezzo.

3. Eyeliner in penna Tattoo Liner di Kat Von D

Il miglior eyeliner in penna 100% vegano

Per chi cerca un eyeliner in penna 100% vegano e cruelty-free, privo di qualsiasi componente che possa risultare troppo aggressiva per chi ha la pelle sensibile, dovrebbe scegliere Tattoo Liner di Kat Von D, un brand americano che non ha bisogno di presentazioni.

Si tratta di un prodotto dal prezzo decisamente non economico ma che assicura risultati professionali anche ai principianti. Si caratterizza per la presenza di un punta morbida, molto sottile e flessibile, con un pennello composto da più di 300 setole, utile per realizzare linee sia sottili che più marcate, a seconda delle preferenze, semplicemente esercitanto più o meno pressione.

Questo eyeliner è resistente all'acqua, dura a lungo, non sbava e il colore è molto intenso.

4. Eyeliner in penna Epic Ink Liner di NYX

Il miglior eyeliner in penna per colore intenso

Un eyeliner in penna consigliato per chi cerca un prodotto dal colore intenso è Epic Ink Liner di NYX che, come l'eyeliner di Kat Von D precedentemente descritto, è cruelty-free e 100% vegano. Si tratta di un eyeliner in penna dal pennello in feltro sottile e morbido realizzato con fibre pensate per renderlo estremamente flessibile, perfetto per i principianti, e, di conseguenza, pensato per creare in poco tempo linee nette e precise.

La punta del pennello molto sottile, inoltre, permette di raggiungere anche la zona più interna dell'occhio con estrema precisione. Come detto all'inizio della descrizione, il colore è molto intenso e pigmentato, una caratteristica che consente di tratteggiare linee decise e senza sbavature anche in una sola passata. È possibile scegliere di realizzare linee più o meno sottili semplicemente esercitando una maggiore o minore pressione.

Nonostante si tratti di un eyeliner molto pigmentato e waterproof risulta facile da rimuovere. Ottimo il prezzo considerata la qualità del prodotto e i risultati che concede.

5. Eyeliner in penna Vamp Stylo Liner di Pupa

Il miglior eyeliner in penna per rapporto qualità/prezzo

Un eyeliner in penna dall'ottimo rapporto qualità/prezzo è Vamp Stylo Liner di Pupa, un prodotto molto pigmentato, perfetto per realizzare linee precise, dal colore marcato, e caratterizzato da un' impugnatura abbastanza lunga, pensata per concedere una presa comoda e per renderlo facile da maneggiare.

Si caratterizza per la consistenza molto fluida che permette al prodotto di scorrere velocemente sulla riga superiore delle ciglia e per la formulazione per la maggior parte a base d'acqua che lo rende adatto anche alle pelli sensibili.

Vamp Stylo Liner di Pupa è resistente all'acqua, non sbava e rende lo sguardo molto intenso in poche mosse.

6. Eyeliner in penna Master Precise di Maybelline

Il miglior eyeliner in penna economico

Chi, invece, cerca un eyeliner in penna economico può scegliere di acquistare Master Precise di Maybelline. Disponibile in nero e in marrone, questo prodotto presenta un pennello in feltro dalla punta sottile che aiuta a realizzare linee precise senza sbavature e ad ottenere uno sguardo intenso e magnetico.

Master Precise di Maybelline si caratterizza per il colore nero ultra-pigmentato e per la texture fluida che permette al pennello di scorrere senza difficoltà. Essendo un eyeliner no transfer è un prodotto che garantisce una lunga tenuta, anche fino a 24 ore, resistendo anche alle alte temperature e al sudore e mantenendo intatto il suo colore nero intenso.

Può essere utilizzato anche da chi ha la pelle sensibile ed è assolutamente sicuro, dal momento che è stato testato sotto controllo oftalmogico. Risulta un eyeliner perfetto per il trucco quotidiano.

7. Eyeliner in penna WonderInk di Rimmel

Il miglior eyeliner in penna con applicatore ultra-sottile

Un altro eyeliner low cost ma efficace è WonderInk di Rimmel, caratterizzato dalla presenza di un applicatore ultra-sottile che rende l'applicazione dell'eyeliner davvero semplicissima. Proprio per questa sua caratteristica, anche WonderInk è un prodotto consigliato per i principianti: il pennello in feltro oltre ad essere sottile risulta anche particolarmente morbido, caratteristica che aiuta a delineare linee precise senza difficoltà.

Anche questo eyeliner risulta particolarmente pigmentato, il colore nero è ben marcato e, di conseguenza, lo sguardo risulta anche con una sola applicazione penetrante, seducente e valorizzato. Oltre ad essere waterproof è anche no transfer, garantendo una lunga tenuta. Si caratterizza, infine, per il finish opaco.

Il prezzo è ottimo considerato la qualità dell'applicatore, il colore intenso, la lunga tenuta e l'affidabilità del brand.

8. Eyeliner in penna Ultimate Pen Eyeliner di KIKO Milano

Il miglior eyeliner in penna con punta morbida e flessibile

Ultimate Pen Eyeliner di KIKO Milano è un eyeliner low cost che si caratterizza per la punta morbida e flessibile, utile per realizzare un trucco preciso. Nonostante sia economico, questo prodotto è perfetto per ottenere risultati impeccabili per tutta la giornata: è, infatti, a lunga tenuta, resistente, capace di realizzare strisce nitide e senza sbavature, più o meno sottili a seconda delle preferenze.

La texture aderisce perfettamente alla palpebra, e, essendo ultra pigmentato, basta anche solo una passata per valorizzare lo sguardo con tratti dal colore definito e nitido.

Tra le sue principali caratteristiche segnaliamo la presenza della tecnologia "Capillary System", che permette di prelevare ed utilizzare la giusta quantità di prodotto, utile per ottimizzare i risultati e per ottenere massima precisione.

Il prezzo è davvero ottimo considerato il brand e la qualità del prodotto.

9. Eyeliner in penna di ONLYOILY

Il miglior eyeliner in penna professionale ad asciugatura rapida

Vi proponiamo adesso un altro eyeliner in penna low cost che si contraddistingue per l'asciugatura rapida e per i risultati professionali che concede: l'eyeliner in penna di ONLYOILY. Si tratta di un prodotto liquido ultra pigmentato che si contraddistingue per la velocità di asciugatura e per la presenza di un pennello sottile in feltro che aiuta a realizzare linee decise più o meno sottili (a seconda della pressione esercitata) senza sbavature.

Questo eyliner è waterproof, dura a lungo (anche fino a 24 ore) e scorre senza difficoltà sulla palpebra. Risulta molto resistente all'acqua e al sudore, caratteristiche che permettono di utilizzarlo anche in estate ottenendo il massimo risultato.

I glitter presenti sulla custodia, oltre a rendere il packaging esteticamente gradevole, fungono anche da antiscivolo e risultano utili per garantire una presa comoda e salda.

10. Eyeliner tecnico di Collistar

Il miglior eyeliner tecnico per ottenere risultati perfetti

Passiamo adesso ad un eyeliner tecnico 100% Made in Italy, diverso da quelli descritti fino a questo momento. Ma cos'è esattamente un eyeliner tecnico? Si tratta di un prodotto liquido che assicura massima precisione per la grande scorrevolezza e per l'eccezionale facilità di applicazione, caratteristiche che lo rendono ideale per i principianti. Tutte queste caratteristiche sono racchiuse nell'eyeliner di Collistar, uno dei migliori disponibili in commercio proprio per i risultati perfetti che è capace di concedere, per l'affidabilità del brand e per l'ottimo rapporto qualità/prezzo.

La formula di questo prodotto è per la maggior parte a base d'acqua ma, nonostante questa caratteristica, è ultra pigmentato: di conseguenza, le linee che si ottengono sono di un colore nero intenso, perfetto per valorizzare lo sguardo e per renderlo più intenso anche fino a 12 ore. Essendo realizzato con una formulazione delicata, idratante e protettiva, non solo rispetta la delicatezza delle palpebre, ma può essere utilizzato anche da chi ha la pelle sensibile.

Il pennello in feltro, sottile e rigido, assicura massima precisione.

11. Eyeliner Grandiose Liner di Lancome

Il miglior eyeliner con becco flessibile e pieghevole

Concludiamo la nostra selezione con un eyeliner molto facile da applicare grazie al becco flessibile e pieghevole: Grandiose Liner di Lancome. Questo eyeliner, proprio grazie alla sua forma particolare, flessibile e pieghevole, permette di ottenere delle linee dalla precisione assoluta. Ma in cosa consiste la sua particolarità? Vicino alla base dove c'è l'applicatore è presente una piccola sfera che permette di piegare la base in due posizioni di 35°, caratteristica che permette di utilizzare il cosmetico con estrema facilità e fluidità.

La punta di Grandiose di Lancome è in feltro, rigida ma flessibile, che aiuta a creare delle linee precise dal tratto marcato. Questo prodotto, infine, è a lunga tenuta e, essendo ultra pigmentato, oltre ad essere resistente, permette di ottenere delle strisce nere molto nitide.

Il prezzo non è economico ma si tratta comunque di un prodotto top di gamma, facile da applicare, delicato sulla pelle, e realizzato da uno dei brand leader del settore.

Quanti tipi di eyeliner esistono?

Le tipologie di eyeliner disponibili in commercio sono principalmente sette: l'eyeliner a penna, liquido, in gel, in crema, in polvere, kohl e quello waterproof. Scopriamo insieme quali sono le caratteristiche principali di ogni tipologia e quali sono le differenze.

Eyeliner in penna

Eyeliner a penna

L'eyeliner in penna è dotato di punta in feltro, rigida e sottile, che lo rende molto facile da utilizzare, anche per i principianti. Proprio per questo motivo è l'eyliner scelto da tutti coloro che non hanno dimestichezza con questo prodotto ma che vogliono realizzare linee precise e nette. Caratterizzato da un finish più opaco rispetto agli altri eyeliner, è sicuramente la tipologia più acquistata proprio per la semplicità di utilizzo.

Eyeliner liquido

Eyeliner liquido

L'eyeliner liquido, insieme a quelli a penna, è una delle tipologie più vendute. A differenza dell'eyeliner in penna, l'eyeliner liquido è un prodotto che richiede una certa manualità e il suo acquisto è consigliato a chi ha un po' più di dimestichezza con l'utilizzo di questo prodotto. Vengono venduti con due tipologie di applicatori: in feltro, più rigido e capace di trattenere meglio il colore, o in setole, più morbido e complicato da maneggiare.

Eyeliner in gel

Eyeliner in gel

L'eyeliner in gel è un prodotto indicato per i professionisti del make-up o per chi sa utilizzare questo tipo di prodotto e ha una certa manualità. Va applicato utilizzando un pennello angolato e concede linee dal colore intenso, nitido e pieno. Si caratterizza per la velocità di asciugatura, non sbava e definisce l'occhio in modo impeccabile.

Eyeliner in crema

Eyeliner in crema

Gli eyeliner in crema sono molto simili a quelli in gel, anche loro consigliati ai professionisti o a coloro che sanno utilizzare con facilità questo prodotto. Proprio come l'eyeliner in gel, anche quello in crema concede delle linee nette e precise, leggermente più spesse rispetto a quelle che è possibile creare con un eyeliner liquido, e per applicarlo è necessario utilizzare un pennello piatto e obliquo, abbastanza sottile. Rispetto all'eyeliner in gel, quello in crema si asciuga meno velocemente. Il finish è opaco.

Eyeliner in polvere

Eyeliner in polvere

L'eyeliner in polvere è un prodotto ancora più professionale e complicato da applicare rispetto a quelli in crema o in gel e, per questo motivo, viene poco utilizzato. Nonostante lo "scetticismo" nei confronti di questo prodotto, con l'eyeliner in polvere è possibile realizzare diversi effetti e sfumature, più o meno intense. Per quanto riguarda le modalità di utilizzo, è possibile applicare l'eyeliner in polvere con pennello asciutto, se si vogliono ottenere linee meno marcate, o con pennello bagnato se, al contrario, si desidera una linea più marcata.

Eyeliner con matita Kohl

Eyeliner kohl

Anche l'eyeliner con matita kohl (che ha l'aspetto di una normale matita per occhi) è un prodotto facile da applicare perché la punta solida permette di realizzare linee nette e precise, anche grazie alla capacità di scorrere sulla palpebra. La consistenza rigida e contemporaneamente morbida degli eyeliner kohl, infatti, permette di creare tratti senza imperfezioni e di scegliere se farli più o meno sottili, a seconda della pressione esercitata.

Eyeliner waterproof

Eyeliner waterproof

L'eyeliner waterproof è un prodotto che viene utilizzato principalmente in estate perché resiste all'acqua, al sudore e non sbava. Trattandosi di un prodotto molto resistente, tanto da poter essere utilizzato anche mentre si fa un bagno al mare, in piscina o quando fa molto caldo, è necessario utilizzare uno struccante apposito per rimuoverlo senza irritare le palpebre.

Come mettere l'eyeliner in base alla forma degli occhi?

L'eyeliner è un cosmetico versatile in grado di creare tantissimi look. Spesso, però, è proprio la forma dei nostri occhi a determinare il nostro acquisto. Scegliere il giusto tipo di eyeliner e il relativo stile vi consentiranno di valorizzare maggiormente il vostro sguardo.

Occhi a mandorla : chi ha gli occhi a mandorla può ritenersi fortunato perché qualsiasi tipologia di eyeliner riuscirà a valorizzare lo sguardo . Quindi, in questo caso, potrete scegliere il prodotto che meglio si addice alle vostre esigenze.

: chi ha gli occhi a mandorla può ritenersi fortunato perché . Quindi, in questo caso, potrete scegliere il prodotto che meglio si addice alle vostre esigenze. Occhi grandi e sporgenti : chi ha gli occhi grandi e sporgenti, invece, deve applicare l'eyelinier in modo tale da rimpicciolire gli occhi . Il suggerimento è quello di utilizzare un prodotto dal finish opaco , realizzare una linea spessa e una piccola codina utile per allungare l'occhio , magari utilizzando un pennello dalla punta larga .

: chi ha gli occhi grandi e sporgenti, invece, deve . Il suggerimento è quello di utilizzare un prodotto dal , e , magari utilizzando un . Occhi piccoli : nel caso in cui abbiate gli occhi piccoli l'obiettivo è quello di ingrandirli . Per questo scopo è ideale l' eyeliner liquido , perfetto per realizzare tratti non troppo sottili che , in questo caso, devono partire dall'interno fino a raggiungere la codina esterna . Per aprire maggiormente lo sguardo, vi suggeriamo di tracciare la linea anche lungo la rima ciliare inferiore .

: nel caso in cui abbiate gli occhi piccoli . Per questo scopo è ideale l' , perfetto per realizzare , in questo caso, . Per aprire maggiormente lo sguardo, vi suggeriamo di . Occhi vicini : per allontanare con il make-up occhi vicini suggeriamo di utilizzare l'eyeliner lavorando sulle estremità , creando una codina lunga utilizzando un pennello angolato , perfetto per ottenere per risultati molto precisi.

: per allontanare con il make-up occhi vicini suggeriamo di , creando una utilizzando un , perfetto per ottenere per risultati molto precisi. Occhi distanti : per avvicinare occhi distanti , invece, basta concentrarsi sugli angoli interni . Il consiglio è quello di utilizzare un eyeliner in penna e di tracciare sugli angoli interni una linea spessa , evitando la coda esterna.

: per , invece, basta . Il consiglio è quello di utilizzare un e di tracciare sugli angoli interni una , evitando la coda esterna. Occhi incappucciati : per rendere più visibile la palpebra mobile in caso di "occhi incappucciati", il suggerimento è quello di scegliere un eyeliner con matita khol che, una volta sfumata , renderà la palpebra meno "nascosta".

: per in caso di "occhi incappucciati", il suggerimento è quello di scegliere un che, una volta , renderà la palpebra meno "nascosta". Occhi all'ingiù : per alzare lo sguardo è sconsigliato agire sulla parte inferiore dell'occhio . Tutto ciò che occorre fare in questi casi è creare una linea partendo dall'angolo interno per poi culminare in una codina disegnata verso l'alto . Utilizzare, in questo caso, un eyeliner in gel o in crema .

: per è sconsigliato agire sulla . Tutto ciò che occorre fare in questi casi è creare una linea per poi culminare in una . Utilizzare, in questo caso, un o . Occhi tondi: chi, infine, ha gli occhi particolarmente tondi dovrebbe allungarne la forma truccando anche la rima ciliare inferiore, realizzando, con un eyeliner liquido, una linea sottile che inizia a metà occhio per poi terminare con una codina all'insù.

Come applicare l'eyeliner in penna

Per applicare l'eyeliner in penna occorre seguire pochi e semplici passaggi.

Non tendere la palpebra per evitare la formazione di pieghe antiestetiche.

per evitare la formazione di pieghe antiestetiche. Tracciare una linea lungo la rima ciliare superiore , partendo dal centro e andando verso l'esterno (1).

, partendo dal centro e andando verso l'esterno (1). Disegnare la codina : il suggerimento è quello di iniziare dalla rima esterna, creando un tratto molto sottile (2/3).

: il suggerimento è quello di iniziare dalla rima esterna, creando un tratto molto sottile (2/3). Realizzare poi un altro tratto che va verso l'interno (4).

che va verso l'interno (4). Riempire il disegno della codina utilizzando lo stesso eyeliner (5).

utilizzando lo stesso eyeliner (5). L'effetto finale sarà uno sguardo intenso e seducente, con linee precise e nette (6).

Per chi proprio non ha dimestichezza con l'eyeliner o per chi lo utilizza per la prima volta, il suggerimento è quello di utilizzare uno stencil, di acquistare un eyeliner con stencil in dotazione oppure di realizzarne uno in casa utilizzando dello scotch e posizionandolo come linea guida.