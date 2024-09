video suggerito

Migliori epilatori elettrici: classifica del 2024 e guida all’acquisto Ecco quali sono i migliori epilatori elettrici del 2024 di cui avvalersi per rimuovere i peli superflui. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La nostra top 13

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'epilatore elettrico è uno degli strumenti più efficaci per la rimozione dei peli superflui. Si tratta di un apparecchio dotato di una testina con pinzette, che ruota velocemente grazie a un motore elettrico, alimentato da un filo che si attacca alla presa della corrente o da una batteria ricaricabile. Quando la testina ruota, le pinzette si aprono e chiudono, strappando i peli.

Attualmente in commercio si trovano diverse tipologie di epilatori. Il più famoso è indubbiamente il Silk-épil della Braun, uno dei primi prodotti di questo tipo lanciati sul mercato. La sua fama è tale che molte donne usano il nome "Silk-épil" come sinonimo di "epilatore elettrico". Per aiutarvi scegliere il modello più adatto alle vostre esigenze, abbiamo stilato una classifica dei migliori epilatori elettrici, aggiornata al 2024, e una pratica guida all'acquisto, con tutti i fattori da considerare prima di fare la vostra scelta.

Braun Silk-épil 9020

Il migliore Wet&Dry

Leggi anche I 6 migliori multigroom del 2024 e guida all'acquisto

Consigliato a chi cerca un epilatore elettrico: ergonomico; con tecnologia SensoSmart; per pelli sensibili

Pro: potendolo utilizzare sotto la doccia, questo dispositivo risulta versatile e adatto a rispondere a qualsiasi esigenza.

Contro: appartiene ad una fascia di prezzo medio/alta, giustificata dalle prestazioni che garantisce.

Se cercate un modello Wet&Dry, ovvero da poter utilizzare sotto la doccia, allora valutate l'acquisto del Braun Silk-épil 9020, uno dei dispositivi top di gamma del momento; è venduto in confezione con una testina massaggiante, una testina epilatore da utilizzare all'occorrenza e una custodia per il trasporto. La batteria si ricarica completamente in un'ora. Le pinzette della testina sono 40 in tutto e sono realizzate con tecnologia MicroGrip, che garantisce la pelle liscia per 20 giorni.

Braun Silk-épil 9-995

Il più accessoriato

Consigliato a chi cerca un epilatore elettrico: con massaggiante per il viso; con rifinitore di precisione; con batteria a lunga durata

Pro: si tratta di un modello completo, ideale per prendersi cura sia del corpo che del viso.

Contro: tutti coloro che ne hanno fatto uso ne consigliano l'acquisto.

Il Braun Silk-épil 9-995 è senza dubbio il dispositivo per la rimozione dei peli più accessoriato tra quelli in vendita; nella confezione, infatti, sono compresi, oltre a diverse testine, anche un rifinitore di precisione, delle testine massaggianti per il viso e un epilatore più piccolo e sottile utile per rimuovere i peli dal mento, dal naso e da tutte quelle zone più difficili da raggiungere. Questo modello Wet&Dry può essere utilizzato anche sotto la doccia e/o sulla pelle bagnata; ha una batteria ricaricabile con 50 minuti di autonomia e che si ricarica facilmente, in circa mezz'ora. Tutti gli accessori sono realizzati pensando anche alle pelli più delicate, che si arrossano facilmente.

Braun Silk-épil 5-820

Il migliore per rapporto qualità-prezzo

Consigliato a chi cerca un epilatore elettrico: per la zona bikini; compatto; con rifinitore di precisione

Pro: le accessori di cui si compone consentono di ottenere un risultato di fino in tutte le zone del corpo.

Contro: se avete la pelle delicata, il consiglio è quello di utilizzare il dispositivo inumidendo la zona da trattare o sotto la doccia.

Il Braun Silk-épil 5-820 trova il suo punto di forza nel rapporto qualità-prezzo: di fatti, sebbene sia tra i top di gamma, ha un prezzo leggermente inferiore agli altri dispositivi, in grado di incontrare anche le esigenze di chi ha un budget più basso a disposizione. Utilizzabile sia a secco che a contatto con l'acqua, è venduto in confezione con una testina massaggiante, un dispositivo specifico per depilare la zona bikini e una testina rasoio per le rifiniture. Tutti questi accessori, se usati in modo alternato, consentono di ottenere un risultato impeccabile e prestare attenzione anche ai dettagli. Le 28 pinzette con tecnologia MicroGrip presenti sulle testine permettono di rimuovere anche i peli più piccoli.

Braun Silk-épil 9-341

Il più votato su Amazon

Consigliato a chi cerca un epilatore elettrico: tecnologico; accessoriato; facile da trasportare

Pro: questo dispositivo è molto versatile e in grado di essere d'aiuto per qualsiasi esigenza.

Contro: ad oggi, tutti coloro che hanno provato ad utilizzarlo si dicono soddisfatti.

Chi cerca il top di gamma può puntare al Braun Silk-épil 9-341, il più votato su Amazon; è venduto in una confezione comprendente una testina di ricambio, un accessorio per il viso e una borsetta da viaggio per trasportarlo più facilmente e poterlo avere sempre a portata di mano. Grazie alla tecnologia SensoSmart, l'epilatore riesce a calibrare autonomamente la pressione da imprimere sulla pelle al passaggio in base alla zona, alla sua delicatezza e alla concentrazione di peli. Inoltre, trattandosi di un modello Wet&Dry e cordless, è possibile utilizzarlo sotto la doccia o in un punto non vicino ad una presa di corrente; non è dotato di batteria ricaricabile, ma è sufficiente inserire una pila a litio. Tra gli accessori ci sono un rifinitore per le parti più difficili da raggiungere e un rasoio elettrico indicato per la pelle delle donne, più delicata di quella degli uomini.

Braun Silk-épil 9-071 3D

Ideale per rimuovere i peli molto corti

Consigliato a chi cerca un epilatore elettrico: con testina ampia; per esfoliare il corpo; che non rechi dolore

Pro: è molto efficace nella rimozione dei peli più corti e quasi completamente indolore. Le spazzole esfolianti sono utili per prevenire i peli incarniti.

Contro: a prezzo pieno non è molto economico, ma è uno dei migliori Silk-épil Braun. Il costo è pienamente giustificato dalle sue caratteristiche all'avanguardia e dai numerosi accessori inclusi nella confezione.

A volte, la più grande difficoltà che si incontra durante la rimozione dei peli è quella far venir via anche quelli più piccoli. A tal proposito, sa il fatto suo il Braun Silk-épil 9-071 3D, che ha una testina più grande del 40% rispetto agli altri epilatori Braun, con 40 pinzette MicroGrip che riescono a rimuovere anche i peli più corti, fino a 0,5 mm. È molto delicato e permette di rimuovere i peli senza dolore, perché ha delle vibrazioni attive che riducono il fastidio ed è Wet & Dry, quindi si può usare sotto l'acqua. Funziona a batteria, senza filo, e un'ora di ricarica garantisce circa 40 minuti autonomia. Oltre alla testina epilatrice, ha anche la testina rasoio, una spazzola per il massaggio profondo del corpo, una spazzola per l'esfoliazione delicata del corpo e un accessorio massaggiante.

Braun Silk-épil SE 9041

Il modello top di gamma

Consigliato a chi cerca un epilatore elettrico: ergonomico; con custodia per il trasporto; per pelli delicate

Pro: secondo le recensioni degli utenti su Amazon, riesce davvero a rimuovere anche i peli più corti e in pochissimo tempo, grazie alla testina con 40 pinzette. Molto utili gli accessori aggiuntivi per depilare tutte le zone, anche le più delicate.

Contro: sempre secondo le recensioni, non bastano 40 minuti per una depilazione completa, quindi è necessario ricaricare più volte il Silk-épil, rischiando di danneggiare la batteria a lungo andare.

Il modello top di gamma del momento è il Braun Silk-épil SE 9041. Rispetto agli altri epilatori, il Silk-épil 9 è più delicato sulla pelle e meno doloroso, perché dotato di vibrazioni attive che riducono il fastidio. Essendo Wet&Dry, può essere utilizzato sotto la doccia o nella vasca da bagno. Con l'uso in acqua, l'epilazione diventa indolore. Funziona a batteria e ha bisogno di solo un'ora di carica per 40 minuti di funzionamento continuo. Nella confezione è presente anche il cappuccio di precisione, per epilare efficacemente anche le aree più piccole, come viso e inguine.

Braun Silk-épil 7011

Il più silenzioso

Consigliato a chi cerca un epilatore elettrico: dalle dimensioni compatte; venduto con un prezzo competitivo; con batteria ricaricabile

Pro: come il modello 9, anche il Silk-épil 7 riesce a rimuovere i peli corti dalla radice. Il rifinitore per la zona bikini è molto utile per depilare le parti più sensibili. Ottimo rapporto qualità-prezzo.

Contro: secondo alcuni utenti che l'hanno recensito su Amazon, sotto la doccia la testina non aderisce bene alla pelle e risulta quindi meno efficace. La batteria dura poco più di 30 minuti e può essere insufficiente per una depilazione completa.

Tra i modelli più silenziosi in vendita c'è il Braun Silk-épil 7011 ha una testina con 40 pinzette e tecnologia Close-Grip, studiata per rimuovere dalla radice anche i peli di soli 0,5 mm. La testina è flessibile, per aderire meglio alla pelle e seguire le forme del corpo. La luce Smartlight illumina anche i peli più sottili, per un'epilazione accurata. Anche questo modello funziona a batteria ricaricabile ed è Wet & Dry, cioè può essere usato sotto la doccia o nella vasca da bagno.

Braun Silk-épil 9-720

Il migliore con tecnologia SensoSmart

Consigliato a chi cerca un epilatore elettrico: tecnologico; da usare in doccia; da passare sulla zona bikini

Pro: un epilatore efficace con una sola passata, ergonomico e facile da usare.

Contro: dev'essere sempre caricato prima dell'uso, perché non può essere utilizzato mentre è attaccato alla corrente.

La tecnologia SensoSmart aiuta ad esercitare la giusta pressione sulle diverse zone del corpo, segnalando con una luce rossa quando si sta premendo troppo, onde evitare irritazioni. Tra i migliori con questa tecnologia c'è il Braun Silk-épil 9-720 garantisce un'epilazione rapida con risultati veloci e duraturi e una pelle che resta liscia per diverse settimane. Le 40 pinzette con tecnologia MicroGrip rimuovono i peli in una sola passata e sono efficaci anche sui peli molto corti. Il cappuccio massaggiante ad alta frequenza riduce la sensazione di dolore, rendendo l'epilazione estremamente delicata. La confezione include una testina rasoio elettrico e una testina di precisione da utilizzare per rifinire le aree sensibili come ascelle e bikini.

Braun Silk-épil 5-820

Il migliore per chi ha la pelle delicata

Consigliato a chi cerca un epilatore elettrico: per la zona bikini; con tecnologia MicroGrip; venduto ad un buon rapporto qualità/prezzo

Pro: si tratta di un modello completo, che permette di avere a disposizione tutti gli accessori necessari per una rasatura completa ad un prezzo molto competitivo.

Contro: ad oggi, tutte coloro che ne hanno fatto uso ne consigliano l'acquisto.

Chi ha la pelle delicata ha bisogno di un dispositivo che si muova sulla pelle eliminando sì i peli, ma senza rovinare la pelle, creando rossori e irritazioni: a tal proposito, consigliamo l'acquisto del Braun Silk-épil 5-820, un modello venduto in confezione con due testine radenti, una testina massaggiante e l'accessorio utile per la zona bikini. Data la sua struttura, oltre ad essere flessibile, maneggevole e leggero, può essere utilizzato sia dentro che fuori dall'acqua, permettendo di averlo sempre a disposizione e utilizzarlo in qualsiasi momento. Le 28 pinzette con tecnologia MicroGrip permettono di eliminare anche i peli più piccoli e radicati profondamente.

Braun Silk-épil 9-720

Il più ergonomico

Consigliato a chi cerca un epilatore elettrico: con rifinitore; ad un prezzo accessibile; con luce incorporata

Pro: tra tutti i modelli Braun in vendita, è uno dei più precisi, grazie alla luce incorporata, che permette di vedere anche i peli più sottili e difficili da raggiungere.

Contro: ad oggi, non sono state ravvisate criticità.

Un epilatore elettrico deve essere anche facile da manovrare, oltre che efficiente, perché deve permettere di impugnarlo a lungo senza che ci si stanchi. In tal senso, tra i migliori in vendita c'è l'epilatore elettrico Braun Silk-épil 9-720. Si tratta di un modello impermeabile che funziona a pile, senza bisogno di corrente elettrica. La testina radente comprende 40 pinzette che riescono ad acchiappare anche i peli più piccoli, anche grazie alla luce smartlight inclusa. La testina può essere sostituita con quella massaggiante, da utilizzare dopo la rasatura, o con il rifinitore, ideale per la zona bikini o per gli altri punti più delicati e difficili da raggiungere.

Philips Satinelle BRE27500

Il più facile da pulire

Consigliato a chi cerca un epilatore elettrico: accessoriato; maneggevole

Pro: è molto economico, facilissimo da usare e riesce a rimuovere anche i peli più corti.

Contro: non ha accessori aggiuntivi che permettano di utilizzarlo sulle zone più delicate, come viso e inguine.

Molto facile da pulire è l'epilatore elettrico Philips Satinelle BRE27500, un prodotto semplice ed economico, che non ha nulla da invidiare ai modelli più tecnologici e costosi. La sua ampia testina con dischi e pinzette riesce a rimuovere i peli corti fino a 0,5 mm, senza pizzicare né tirare la pelle. L'impugnatura ergonomica lo rende facile da manovrare, anche per chi è alle prime armi con gli epilatori. Ha due velocità e funziona con cavo di alimentazione. Nella confezione sono inclusi anche 5 accessori: 1 testina di rasatura, 1 pettine regola altezza, 1 testina massaggiante, 1 custodia e 1 spazzolina di pulizia.

Braun Silk-épil 9-980

Il più versatile

Consigliato a chi cerca un epilatore elettrico: da usare su tutto il corpo; in grado di esfoliare

Pro: adatto sia agli uomini che alle donne, è un epilatore preciso ed efficace.

Contro: alcuni utenti lamentano malfunzionamenti dopo pochi mesi di utilizzo, dovuti probabilmente a difetti dei singoli epilatori.

Braun Silk-épil 9-980 è un epilatore tre in uno: grazie ai 13 accessori inclusi rade, rifinisce ed elimina anche i peli più corti. L'epilazione è veloce e indolore, grazie anche al cappuccio massaggiante che riduce il fastidio dello strappo. Il sensore di pressione SensoSmart si illumina se si sta premendo troppo durante l'epilazione, in modo da prevenire arrossamenti. È adatto a tutte le zone del corpo, comprese le aree sensibili come ascelle e zona bikini. Oltre all'epilatore, nella confezione ci sono: 1 testina rasoio, 1 cappuccio rifinitore, 1 cappuccio di massima aderenza alla pelle, 1 cappuccio di precisione per il viso, 1 bikini styler, 2 pettini per bikini styler, 1 spazzola esfoliante per un’esfoliazione profonda del corpo e 1 spazzola esfoliante delicata.

Braun Silk-épil SE 5041

Il più economico

Consigliato a chi cerca un epilatore elettrico: facile da utilizzare; leggero; da usare sotto la doccia

Pro: questo modello è perfetto anche come idea regalo, per un'amica che ama prendersi cura di sé anche in viaggio

Contro: non ha batteria, quindi va usato sempre con filo. Secondo alcune recensioni degli utenti che lo hanno acquistato su Amazon, va passato più volte sulle stesse zone per rimuovere tutti i peli.

Per chi vuole un epilatore elettrico economico, facile da utilizzare e senza troppe funzioni, è perfetto il Braun Silk-épil SE 5041, il modello base. Ha una testina con 20 pinzette e punte Soft Lift, che sollevano i peli delicatamente, per permettere alle pinzette di afferrarli più facilmente. Pur non essendo efficace quanto i modelli successivi, anche questo riesce a eliminare i peli molto corti, per una pelle liscia fino a quattro settimane.

Come scegliere l'epilatore elettrico

Abbiamo visto quali sono gli epilatori elettrici migliori attualmente sul mercato, vediamo ora come scegliere tra tutti quello più adatto alle proprie esigenze. Il primo elemento da valutare è la testina epilatrice, in particolare il numero di pinzette di cui è dotata, che ne determina in gran parte l'efficacia.

È poi importante valutare la struttura dell'epilatore, dal manico, che deve essere ergonomico e confortevole, ai tasti e al tipo di alimentazione. Molti apparecchi, come abbiamo visto, sono dotati di accessori extra, non indispensabili, ma indubbiamente utili, che possono influire sulla scelta. Non dimenticate, infine, di tenere conto delle funzioni dell'epilatore. Vediamo tutto nei dettagli.

Testina epilatrice

Il primo elemento da valutare quando si sceglie un epilatore è la testina epilatrice, perché è da essa che dipende l'efficacia di epilazione. La testina, infatti, è formata da un rullo ricoperto di pinzette, che ruotando afferrano i peli e li strappano dalla radice. L'unica differenza tra l'epilazione con uno di questi apparecchi e quella con la ceretta è che nel primo caso i peli vengono estirpati a zone, un po' per volta, mentre con la ceretta in un unico strappo. È per questo che gli epilatori possono risultare più dolorosi e fastidiosi.

Non tutte le testine sono uguali: cambiano il tipo di pinzette, o meglio la loro disposizione, e il numero. I tipi di pinzette sono due: a Y e parallele. Le pinzette a Y sono più grandi, ricoprono tutta la superficie del rullo, incanalano meglio i peli e riescono quindi a strapparli meglio dalla radice, senza spezzarli. Le testine con pinzette disposte in parallelo, invece, hanno tra una pinzetta e l'altra dei rulli in plastica, che dovrebbero aiutare a incanalare i peli.

Se cercate un epilatore delicato, non troppo doloroso, vi consigliamo uno con pinzette parallele. Tenete presente, però, che di solito con questi modelli è necessario fare più passate sulle stesse zone per eliminare tutti i peli, di conseguenza i tempi di epilazione si allungano. Se preferite un apparecchio rapido ed efficace fin dalla prima passata, sceglietene uno con pinzette a Y.

A cambiare è anche il materiale con cui sono fatte le pinzette: quasi sempre sono in metallo, ma alcuni modelli hanno pinzette in ceramica. Le pinzette in metallo sono più efficaci, perché riescono a intrappolare meglio i peli, ma quelle in ceramica hanno il vantaggio di non surriscaldarsi durante l'uso e di essere prive di nichel.

Struttura

Dopo la testina, è importante valutare anche la struttura complessiva dell'epilatore elettrico. Un buon apparecchio deve essere maneggevole, facile da utilizzare, con testina e altre parti accessorie smontabili e lavabili. Soprattutto i modelli Wet & Dry, dovrebbero avere un corpo manico ergonomico, leggermente arcuato e antiscivolo.

Per quanto riguarda la grandezza, gli apparecchi pensati per la depilazione di ampie zone, come gambe, cosce e braccia, dovrebbero avere una testina grande e ricca di pinzette. Quelli per zone sensibili, come viso e inguine, dovrebbero avere invece una testina piccola e precisa, con un numero inferiore di pinzette. Alcuni apparecchi, pensati per essere usati su tutto il corpo, hanno accessori di precisione aggiuntivi, che applicati sulla testina base ne riducono la superficie di azione.

Accessori

Anche se non sempre indispensabili, gli accessori sono sicuramente un valore aggiunto, che possono spingere a scegliere un determinato epilatore piuttosto che un altro. Ovviamente, fanno salire di molto il prezzo, quindi se pensate di non utilizzarli, perché volete usare l'apparecchio solo per epilare le gambe, magari tra una ceretta e l'altra, potete scegliere tranquillamente un modello con una sola testina di grandi dimensioni. Se, invece, volete utilizzarlo per depilare tutto il corpo e il viso, e magari anche per esfoliare la pelle e radere le zone più delicate, vi consigliamo di optare invece per un modello accessoriato.

Gli accessori più comuni negli epilatori di fascia medio-altra sono:

testine per zone sensibili , come inguine, ascelle e viso, con una superficie ridotta e un numero minore di pinzette, per una maggiore precisione e delicatezza;

, come inguine, ascelle e viso, con una superficie ridotta e un numero minore di pinzette, per una maggiore precisione e delicatezza; riduttori e cappucci di precisione , che si sovrappongono alla testina epilatrice per ridurne l'area di estirpazione e poterla utilizzare anche su zone sensibili come viso e linea bikini;

, che si sovrappongono alla testina epilatrice per ridurne l'area di estirpazione e poterla utilizzare anche su zone sensibili come viso e linea bikini; testina rasoio e trimmer (o pettine) , per radere le zone sensibili, in cui l'epilazione a strappo risulta troppo dolorosa, oppure per rifinire la depilazione delle parti intime, oppure ancora per accorciare i peli prima di passare all'epilazione vera e propria;

, per radere le zone sensibili, in cui l'epilazione a strappo risulta troppo dolorosa, oppure per rifinire la depilazione delle parti intime, oppure ancora per accorciare i peli prima di passare all'epilazione vera e propria; testine esfolianti e massaggianti , con spazzole e rulli che preparano la pelle all'epilazione, rimuovendo le cellule morte e distendendo i tessuti. Sono molto utili per ridurre il dolore e per eliminare o prevenire i peli incarniti;

, con spazzole e rulli che preparano la pelle all'epilazione, rimuovendo le cellule morte e distendendo i tessuti. Sono molto utili per ridurre il dolore e per eliminare o prevenire i peli incarniti; accessori per ridurre il dolore e il rossore , come guanti in gel refrigeranti e salviettine lenitive, da usare prima e dopo l'epilazione;

, come guanti in gel refrigeranti e salviettine lenitive, da usare prima e dopo l'epilazione; pettine per la pulizia della testina , indispensabile per togliere i peli e le cellule morte che rimangono impigliati nelle pinzette;

, indispensabile per togliere i peli e le cellule morte che rimangono impigliati nelle pinzette; custodia o pochette da viaggio, utile per riporre in un armadietto l'epilatore insieme ai suoi accessori, oppure per portarlo in viaggio.

Funzioni

Gli epilatori si differenziano anche per le funzioni, che ne fanno aumentare o diminuire il prezzo e l'efficienza. Le più comuni sono:

velocità selezionabili . La maggior parte degli epilatori ha due velocità, una lenta per chi è alle prime armi o per chi sopporta poco il dolore e ha la pelle delicata, una più veloce perfetta per chi è ormai abituato al fastidio e vuole depilarsi in meno tempo possibile. Alcuni apparecchi, di solito i più economici, hanno una sola velocità;

. La maggior parte degli epilatori ha due velocità, una lenta per chi è alle prime armi o per chi sopporta poco il dolore e ha la pelle delicata, una più veloce perfetta per chi è ormai abituato al fastidio e vuole depilarsi in meno tempo possibile. Alcuni apparecchi, di solito i più economici, hanno una sola velocità; funzione Wet & Dry , per usare l'apparecchio anche sotto la doccia o nella vasca da bagno, sfruttando il potere che ha l'acqua calda di aprire i pori per rendere l'epilazione meno dolorosa;

, per usare l'apparecchio anche sotto la doccia o nella vasca da bagno, sfruttando il potere che ha l'acqua calda di aprire i pori per rendere l'epilazione meno dolorosa; luce di precisione , per illuminare la pelle e individuare anche i peli più piccoli e sottili;

, per illuminare la pelle e individuare anche i peli più piccoli e sottili; indicatore di carica della batteria, presente negli epilatori senza filo, che segnala quando l'apparecchio sta per spegnersi e ha bisogno di essere ricaricato;

Alimentazione

Per quanto riguarda l'alimentazione, si distinguono due tipi di epilatori: con filo e senza filo. Gli epilatori con filo hanno lo svantaggio di poter essere usati solo se c'è una presa elettrica. Inoltre, il filo può rendere difficile l'uso su zone come il retro delle cosce o l'inguine. Tuttavia, hanno anche un notevole vantaggio: possono essere utilizzati anche per più di un'ora senza spegnersi e sono quindi perfetti per chi vuole usarli per una depilazione completa. Ovviamente, ogni tanto è sempre bene spegnerli per evitare che si surriscaldino.

Gli epilatori senza filo hanno una batteria ricaricabile e di solito possono essere usati anche sotto l'acqua. Sono sicuramente più comodi e maneggevoli di quelli con filo, ma lo svantaggio è la scarsa durata della batteria: nella maggior parte dei casi, dura al massimo 30-40 minuti e ha bisogno di un'ora per una carica completa. Non sono adatti, quindi, a chi impiega più di mezz'ora per una depilazione completa.

Marca e prezzo

Scegliere un epilatore di una marca nota è sicuramente un'ottima garanzia di qualità. Come ormai avrete ben capito, i migliori epilatori elettrici sul mercato sono i Silk-épil Braun, ma sono ottimi anche gli epilatori Satinelle Philips e i Rowenta.

Per quanto riguarda il prezzo, varia molto in base alle funzioni e agli accessori di cui l'apparecchio è dotato. Non basate, quindi, la vostra scelta esclusivamente sul prezzo, ma valutate sempre quest'ultimo in rapporto alle caratteristiche dell'epilatore e all'uso che intendete farne.

Epilatore elettrico o a luce pulsata?

Gli epilatori elettrici e a luce pulsata sono dispositivi che consentono la rimozione corretta dei peli superflui. Ci sono delle differenze, però, tra i due: l'epilatore elettrico ha un rullo rotante con pinzette e si passa sulla pelle in direzione opposta al pelo. L'epilatore a luce pulsata è un apparecchio che colpisce la melanina del pelo che assorbe la luce e distrugge il bulbo. L'epilatore elettrico può essere usato per tutti i tipi di pelle ma potrebbe essere fastidioso per le pelli sensibili, quello a luce pulsata, invece, funziona bene solo con pelli chiare con peli scuri. Se volete rimuovere definitivamente i peli superflui, vi consigliamo di scegliere un epilatore a luce pulsata. Diversamente, la vostra scelta può ricadere su un comodissimo epilatore elettrico, sicuro ed economico.

Dove comprare gli epilatori elettrici

Quasi tutti i negozi specializzati nella vendita di piccoli elettrodomestici vendono anche epilatori elettrici. Ovviamente, non possiamo assicurarvi che abbiano tutti i modelli che vi abbiamo suggerito, per quanto si tratti degli epilatori più richiesti e venduti del momento. Per avere un'ampia scelta, vi consigliamo di acquistare online, ad esempio su Amazon, che ha un'intera categoria dedicata agli epilatori di tutti i tipi e prezzi. Inoltre, c'è un altro vantaggio da non sottovalutare nello shopping online: i prezzi sono spesso molto più bassi rispetto ai negozi fisici.

I contenuti Quale Compro sono redatti da un team di esperti, esterni alla redazione Fanpage.it, che analizza, seleziona e descrive i migliori sconti, prodotti e servizi online in maniera affidabile ed indipendente. In alcune occasioni, viene percepita una commissione sugli acquisti effettuati tramite i link presenti nel testo, senza alcuna variazione del prezzo finale.