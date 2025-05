Migliori doposole per viso e corpo del 2025: marche a confronto

video suggerito

Un buon doposole è quello che lenisce le scottature, idrata la pelle e prolunga l'abbronzatura. Dalle creme ai gel, senza dimenticare gli oli e i prodotti spray, vediamo quali sono i migliori doposole da usare durante questa estate 2025.

La nostra top 8:

Dopo una giornata di sole la pelle è più scura, ma anche più secca e, se non l'abbiamo protetta bene, arrossata. Per questo è importante usare un buon doposole, che idrata e lenisce la pelle. Molti pensano che il doposole serva solo a dare sollievo in caso di scottature, ma non è così, serve anche a prolungare la durata dell'abbronzatura. A differenza di una normale crema idratante, contiene ingredienti specifici che riequilibrano la pelle dopo l'esposizione solare.

In commercio si trovano tantissimi tipi di doposole: creme, spray, oli, gel, ognuno adatto a una determinata tipologia di pelle. Dopo una giornata al mare o in piscina, è impossibile dimenticare di applicare un prodotto idratante e rinfrescante, perché diventa una vera coccola e non una scocciatura, come in inverno. Inoltre, i doposole rendono la pelle più bella e luminosa, soprattutto quelli arricchiti con perlescenze e particelle illuminanti, che sublimano l'abbronzatura.

Per aiutarvi a scegliere il prodotto più adatto a voi, abbiamo selezionato i migliori doposole per l'estate 2025, scegliendoli tra i più venduti e meglio recensiti online. Troverete doposole in crema, in formato spray e in gel, tutti facilmente reperibili in profumeria e online. Inoltre, vi suggeriremo delle alternative ai doposole, ottime per chi vuole usare prodotti completamente naturali.

Avène

Il migliore contro le scottature

Consigliato a chi cerca un doposole: ristrutturante; ipoallergenico; per pelli sensibili

Pro: questo doposole è apprezzato anche per la sua profumazione, leggera, ma inconfondibile

Contro: si consiglia di premere il dosatore con leggerezza, per evitare che fuoriesca una quantità di prodotto eccessiva

Questo latte doposole Avène è un trattamento idratante e lenitivo, che ristruttura la pelle aggredita dal sole ed è perfetto per combattere le scottature. Ha una formula latte-gel, nutriente come una crema, ma leggera e rinfrescante come un gel. Dona sollievo in caso di scottature, previene le fastidiose spellature e fa durare a lungo l'abbronzatura. È ipoallergenico e non comedogeno, adatto alle pelli sensibili.

Collistar

Il migliore balsamo doposole idratante

Consigliato a chi cerca un doposole: che fissa l'abbronzatura; nutriente; venduto in flacone maxi

Pro: questo doposole è adatto a chi ha la pelle molto secca e può essere utilizzato anche come crema idratante

Contro: ha un prezzo medio-alto, ma giustificato dalla qualità della sua formula

Il balsamo doposole idratante restitutivo Collistar è una crema ricca e corposa, adatta alle pelli molto secche. Contiene oli vegetali, estratto di aloe vera, glicerolo, fitoestratti e vitamine, che danno immediato sollievo alla pelle dopo una giornata di sole e la nutrono in profondità. Può essere usata anche a vacanza finita, al posto della crema corpo, per prolungare l'abbronzatura ed evitare le spellature.

Hawaiian Tropic

Il migliore burro per il corpo

Consigliato a chi cerca un doposole: nutriente; per pelli più luminose; per ammorbidire la pelle

Pro: l'olio di cocco e l'olio di avocado lasciano sulla pelle una profumazione che vi farà pensare di essere ancora in vacanza

Contro: è un prodotto specifico per il corpo, se ne sconsiglia l'uso sul viso

Se cercate una crema doposole estremamente nutriente, vi consigliamo questo burro corpo di Hawaiian Tropic. Ha una texture molto densa, che lascia anche la pelle più secca idratata, nutrita e morbida come la seta. Contiene burro di karité, olio di avocado e olio di cocco, che gli danno un profumo paradisiaco. Spalmare questo burro su tutto il corpo dopo la doccia è una vera coccola!

Collistar Bifase

Il doposole che non unge

Consigliato a chi cerca un doposole: spray; rinfrescante; facile da spalmare

Pro: la presenza dell'aloe rende questo prodotto lenitivo e ideale per pelli particolarmente arrossate

Contro: tutti coloro che lo hanno acquistato si dicono soddisfatti, perché è adatto a tutti i tipi di pelle

Odiate spalmare creme che lasciano la pelle appiccicosa, specialmente quando fa molto caldo? Provate questo doposole spray di Collistar, un prodotto bifase a base di aloe che si applica in pochi secondi su tutto il corpo senza spalmare. Arricchito con aloe vera, lenisce i rossori e ristruttura la pelle. Ha una formula leggerissima, super rinfrescante e si assorbe molto rapidamente.

Lancaster Golden Tan Maximizer

Il migliore olio doposole per il viso

Consigliato a chi cerca un doposole: che esalta l'abbronzatura; rigenerante; che non unge

Pro: questo doposole dona all'incarnato luminosità e nuovo vigore, rendendo l'abbronzatura più brillante

Contro: stando alla descrizione del prodotto, lascia sulla pelle anche un effetto brillantinato. Molti si aspettavano che fosse più evidente, ma è pensato per essere delicato e contribuire a rendere la pelle più luminosa, non è un make up

Se cercate un doposole specifico per il viso, vi consigliamo l'olio doposole spray Lancaster Golden Tan Maximizer. Usato dopo la doccia, lenisce la pelle, la rigenera e previene la desquamazione. Inoltre, sublima l'abbronzatura e rende la pelle luminosissima. Contiene l'esclusivo Tan Activator Complex, un complesso che stimola la produzione di melanina e prolunga la durata dell'abbronzatura fino a un mese. Può essere usato sia sul viso che sul corpo.

Malibu

Il doposole spray naturale

Consigliato a chi cerca un doposole: con vitamina E e vitamina B; ad asciugatura rapida; senza parabeni

Pro: l'assenza di parabeni permette di applicare questo spray anche sulle pelli più delicate senza che ne risultino danneggiate

Contro: le recensioni su questo prodotto sono entusiaste e tutti coloro che lo hanno provato ne consigliano l'acquisto

Le funzioni principali di un doposole sono idratare e rinfrescare la pelle: lo spray di Malibu è approvato da tutti coloro che lo hanno già utilizzato proprio perché risponde più che bene ad entrambe queste necessità grazie alla sua formula naturale. Privo di parabeni, la sua formula è comprensiva di vitamina E, pro-vitamina B5, aloe vera e allantoina. Una volta spruzzata e spalmata sulla pelle, si asciuga in pochi secondi, lasciando la pelle liscia e morbida.

Rilastil

Il migliore per INCI

Consigliato a chi cerca un doposole: per il corpo; per pelli sensibli; con profumazione delicata

Pro: questo doposole in gel si stende facilmente e non lascia la pelle lucida

Contro: non è un prodotto a rapidissima assorbenza, ma significa solo che ci vuole qualche secondo in più rispetto ad altri prodotti, perché è in formula gel e non liquida

Il gel doposole di Rilastil è pensato per dare sollievo alla pelle arrossata dal sole; in particolare, è indicato per il corpo ed è realizzato per essere compatibile con la pelle secca e sensibile. Il suo INCI si compone di DNA Safe Complex, acido ialuronico, aloe vera, allantoina e pantenolo, tutti ingredienti naturali che conferiscono al prodotto proprietà idratanti, rigeneranti e lenitive e che contribuiscono a rendere la pelle fresca e rilassata. Non appiccica, si assorbe rapidamente e presenta una delicata profumazione.

Delice Ice Gel

Il migliore per prolungare l'abbronzatura

Consigliato a chi cerca un doposole: in formato conveniente; adatto a pelli normali; rinfrescante

Pro: si tratta di un prodotto dermatologicamente testato che mantiene le sue proprietà per un anno, dopo l'apertura

Contro: per ottenere maggiore freschezza, si consiglia di conservare il prodotto in frigo

Ideale per prolungare l'abbronzatura fino a un mese, il doposole Ice Gel di Delice è venduto in confezione da 250 ml. Il suo ingrediente principale è l'aloe vera che, combinata al pantenolo e vitamina E, rende questa crema adatta a tutti i tipi di pelle. Mantiene la pelle sempre fresca e idratata: per essere certi di ottenere il massimo dei risultati, potete conservare il gel in frigorifero.

Qual è la differenza tra doposole e crema idratante?

Prima di scoprire quali sono i migliori doposole, è importante capire qual è la differenza tra un doposole e una creme idratante. Molte persone pensano che basti usare una crema corpo qualsiasi per idratare la pelle dopo una giornata al sole, ma non è così, perché i raggi UV, specialmente in combinazione con la salsedine e/o il cloro della piscina, la seccano tremendamente e bisogna usare un prodotto in grado di idratarla e nutrirla in profondità.

I doposole, qualsiasi sia la loro formulazione, contengono sempre ingredienti che ristabiliscono l'equilibrio idrolipico. Sono quindi molto più idratanti delle normali creme corpo, ma allo stesso tempo hanno una consistenza più leggera e di facile assorbimento, perché in estate una crema grassa e pesante più essere fastidiosa.

Inoltre, i doposole sono arricchiti con attivi lenitivi e rinfrescanti, come l'aloe e il burro di karité, che danno sollievo in caso di scottature e calmano gli arrossamenti dovuti all'eccessiva esposizione solare.

Come scegliere il miglior doposole

Abbiamo visto quali sono i migliori doposole attualmente in commercio, ora dobbiamo capire come scegliere quello più adatto a noi. Tutto dipende dal tipo di pelle: per le pelli molto secche c'è bisogno di un doposole in crema, ricco e corposo, o un latte, ottimo per chi non sopporta le formule troppo grasse.

Chi vuole una formula leggera e facile da applicare, dovrebbe optare per uno spray doposole, fluido oppure oleoso. Infine, i gel doposole sono la soluzione perfetta per chi ha bisogno di rinfrescare e lenire la pelle, senza appesantirla. Vediamo tutto nei dettagli.

Tipologie di doposole

Come abbiamo anticipato, esistono diversi tipi di doposole. I principali sono:

creme doposole , che hanno una consistenza ricca e corposa. Sono ottime per chi ha la pelle estremamente secca e ha bisogno di nutrirla a fondo. Chi vuole usare un prodotto in crema, ma non troppo pesante, può provare il latte doposole , un po' più leggero;

, che hanno una consistenza ricca e corposa. Sono ottime per chi ha la pelle estremamente secca e ha bisogno di nutrirla a fondo. Chi vuole usare un prodotto in crema, ma non troppo pesante, può provare il , un po' più leggero; spray doposole , che hanno una consistenza quasi liquida e si spruzzano direttamente sulla pelle. Possono avere una formula fluida oppure oleosa. Gli oli doposole spray sono adatti a chi vuole non solo idratare la pelle, ma anche renderla lucida e luminosa, per esaltare l'abbronzatura;

che hanno una consistenza quasi liquida e si spruzzano direttamente sulla pelle. Possono avere una formula fluida oppure oleosa. Gli sono adatti a chi vuole non solo idratare la pelle, ma anche renderla lucida e luminosa, per esaltare l'abbronzatura; gel doposole, i più leggeri e rinfrescanti. Sono perfetti per la pelle grassa, perché la idratano senza ungerla e danno sollievo in caso di scottature. Si assorbono molto facilmente.

Le alternative al doposole

Anche se, come abbiamo più volte detto, il doposole è la scelta migliore per idratare e nutrire la pelle dopo l'esposizione al sole, ci sono delle alternative valide da usare quando non avete un prodotto specifico a disposizione.

La prima alternativa è applicare una semplice crema idratante, che pur non avendo ingredienti specifici per riequilibrare e lenire la pelle, è comunque meglio del non usare nulla! Le formule in latte sono adatte a chi ha la pelle grassa o semplicemente non sopporta le creme pesanti, mentre i burri corpo sono migliori per le pelli molto secche.

Potete usare anche dei burri naturali, come il burro di karitè, famoso per le sue proprietà ristrutturanti, emollienti e lenitive, e gli oli vegetali, in particolare quello di mandorle e quello di argan, da applicare sulla pelle bagnata subito dopo la doccia.

Infine, un eccezionale rimedio per le scottature è il gel d'aloe vera, contenuto in molte creme doposole e ottimo anche puro o abbinato a qualche goccia di olio. Assicuratevi solo che sia naturale al 100%, come il gel d'aloe Zuccari.

Quanto spesso e quando applicare il doposole?

Si consiglia di applicare il doposole dopo la doccia, in modo che contribuisca a rendere la pelle più morbida e a lasciarla fresca e profumata.

Se la formula del prodotto è del tutto naturale, potete applicare la crema anche due o tre volte al giorno. In caso contrario, invece, vi consigliamo di non esagerare.

Dove comprare i doposole

Potete comprare i doposole in farmacia, nelle profumerie più fornite, come Sephora, e in alcuni supermercati. Non possiamo assicurarvi, però, che troverete tutti i prodotti che vi abbiamo consigliato nei negozi fisici, perché ogni negozio tratta solo alcuni di brand e la scelta è limitata.

Su Amazon, invece, troverete un vasto assortimento di doposole di ogni tipo e marca, spesso a prezzo scontato.

