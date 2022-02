Migliori deodoranti: i prodotti per ascelle più efficaci contro il sudore e i cattivi odori I migliori deodoranti selezionati tra quelli con azione anti-traspirante, capaci di regolare l’eccessiva sudorazione, ed anti-odore, in formato spray, roll-on o stick, in crema e, ovviamente, naturali, privi, quindi di sali di alluminio e parabeni. Scopriamoli insieme.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il deodorante per ascelle è un prodotto cosmetico utilizzato per curare l'igiene quotidiana degli uomini e delle donne e per limitare il cattivo odore ascellare causato dalla sudorazione eccessiva. Particolarmente essenziale durante la stagione estiva, un buon deodorante deve essere non solo efficace per contrastare gli odori sgradevoli, ma anche anti-macchia, anti-aloni e, ovviamente, privo di ingredienti dannosi.

Con il termine deodorante si indica un prodotto che, grazie alla sua azione deodorante ella presenza di ingredienti antibatterici, contrasta i batteri che provocano il cattivo odore. Gli anti-traspiranti, invece, oltre ad avere la stessa azione del deodorante, sono in grado di ridurre la secrezione di sudore limitando la traspirazione. Alcuni deodoranti sono anche anti-traspiranti, anche se bisogna prestare attenzione alla loro formula.

Si distinguono, infine, in spray, roll-on, stick e in crema, in base al loro confezionamento e alla loro forma.

Oltre ai brand più famosi, come Nivea e Dove, ce ne sono tanti altri che hanno realizzato i loro prodotti specifici per qualsiasi esigenza. È possibile acquistarli online, dove sono disponibili diversi deodoranti delle migliori marche, anche quelli difficili da trovare in supermercato o in farmacia, come quelli naturali, quelli senza sali di alluminio o quelli in allume di potassio (o allume di rocca).

Scopriamo quali sono i migliori deodoranti del 2022 attualmente disponibili per uomo e per donna.

I 27 migliori deodoranti per ascelle del 2022: i più buoni per uomo e donna

Vediamo quali sono i migliori deodoranti per uomo e per donna disponibili sul mercato. Abbiamo stilato una lista contenente quelli più efficaci contro il cattivo odore e la sudorazione eccessiva, quelli anti-traspiranti, quelli anti-macchia e anti-aloni e quelli naturali, privi di ingredienti dannosi. Scopriamoli insieme.

1. Deodorante per ascelle in crema di GreenDoor

Il miglior deodorante unisex senza sali di alluminio

Deodorante Deo Creme di GreenDoor.

La crema deodorante di Greendoor è un prodotto unisex estremamente efficace contro il sudore che non contiene sali d’alluminio. La sua formula, priva di alcool, parabeni e qualsiasi sostanza aggressiva per la pelle, è arricchita con sostanze naturali e biologiche come burro di karatè, burro di cacao e aloe vera, ingredienti completamente naturali che prevengono la formazione di cattivi odori lasciando la pelle libera di respirare.

Si tratta di una crema deodorante che non irrita, è molto delicata, non ostruisce i pori, nonostante l'efficace azione anti-traspirante, e non brucia.

Ideale per qualsiasi tipo di pelle, anche per quella sensibile e delicata dei bambini, è una crema deodorante dermatologicamente testata dall'ottimo rapporto qualità/prezzo.

2. Deodorante per ascelle spray Fresco Zero Sali di Neutro Roberts

Il miglior deodorante per uomo

Deodorante Fresco Zero Sali di Neutro Roberts.

Il deodorante per ascelle spray Fresco Zero Sali di Neutro Roberts è uno dei deodoranti da uomo più apprezzati disponibili in commercio. Si tratta di un prodotto senza sali di alluminio che permette alla pelle di respirare e di evitare che si formino sui vestiti antiestetiche macchie bianche difficili da rimuovere. L'assenza dei sali di alluminio, inoltre, se da un lato non ostacola il normale processo di traspirazione della pelle, dall'altro garantisce ugualmente protezione per tutto il giorno. Ma non solo: questo deodorante riesce efficacemente a combattere l'odore di sudore e a regolare la sudorazione.

Si contraddistingue per la piacevole essenza marina e per la fragranza estremamente fresca, frutto dell'unione di note di clementina verde, bergamotto e fresia con sentori di salvia, muschio e fougère blu.

Fresco Zero Sali è dermatologicamente testato e può essere utilizzato anche da chi ha la pelle sensibile.

Il prezzo è davvero ottimo considerata la qualità del prodotto e la sua efficacia.

3. Deodorante per ascelle spray Pearl & Beauty di Nivea

Il miglior deodorante per donna

Deodorante Pearl & Beauty di Nivea.

Per una donna, invece, suggeriamo il deodorante per ascelle spray Pearl & Beauty di Nivea, un prodotto delicato che garantisce ben 48 ore di protezione, regolando la traspirazione e lasciando la pelle morbida e liscia.

Questo deodorante è privo di alcool, parabeni e oli minerali e si caratterizza per la presenza all'interno della sua formula innovativa di estratto di perla che, appunto, lascia la pelle luminosa, morbida e levigata. Da segnalare è l'alta capacità anti-traspirante che regola la produzione di sudore ed evita la formazione di imbarazzanti odori sgradevoli.

Agendo delicatamente sulla pelle, inoltre, Pearl & Beauty può essere utilizzato anche dopo la depilazione, perché non irrita la cute e la protegge, e su pelle delicata e sensibile. Molto apprezzata è anche la profumazione fresca e delicata.

Anche questo prodotto è dermatologicamente testato ed è venduto ad un ottimo rapporto qualità/prezzo.

4. Deodorante per ascelle spray Deo Vapo di Omia

Il miglior deodorante biologico senza sali di alluminio e gas

Deodorante Deo Vapo di Omia.

Il deodorante per ascelle unisex Deo Vapo di Omia in formato spray è un prodotto biologico che si caratterizza per l'elevata capacità idratante. Deo Vapo non contiene gas, siliconi, sali di alluminio ed è dermatologicamente testato, ideale per chi cerca un deodorante naturale da utilizzare su pelle sensibile.

Il principale ingrediente della formula di questo deodorante è l'olio di argan, proveniente da agricoltura biologica certificata, capace di donare morbidezza ed elasticità alla pelle, di renderla più tonica e di prevenire l'invecchiamento cutaneo, essendo ricco di Vitamina E, Vitamina A e acido linoleico. L'olio di argan, inoltre, nutre e protegge la pelle, donandole un aspetto sano e luminoso.

Deo Vapo di Omia è un deodorante che non macchia i vestiti e anti-traspirante, capace di regolare la sudorazione senza ostruire la traspirazione della pelle, e combatte i cattivi odori grazie ai derivati della canna da zucchero contenuti nella sua formula che, segnaliamo, è certificata ICEA, l'Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale.

Per tutte le sue proprietà questo deodorante è consigliato per chi soffre di sudorazione eccessiva perché svolge un'azione efficace per 24 ore.

5. Deodorante per ascelle roll-on Odor Control di Dermafresh

Il miglior deodorante per combattere l'odore sgradevole di sudore

Deodorante Odor Control di Derma Fresh.

Per chi ha bisogno di un deodorante utile per contrastare l'eccessiva sudorazione delle ascelle e il cattivo odore di sudore suggeriamo Odor Control di Dermafresh.

Si tratta di un deodorante roll-on capace di svolgere un'azione deodorante estremamente efficace e che aiuta a ridurre notevolmente l'odore di sudore, soprattutto quello particolarmente aggressivo e fastidioso, fonte di imbarazzo per chi soffre di questa problematica.

Odor control, inoltre, riesce a regolare la sudorazione, per cui si tratta di un prodotto indicato anche per chi suda molto.

Questo deodorante si caratterizza per la formula contenenti agenti attivi utili per ostruire la proliferazione batterica, la principale causa del cattivo odore, e per garantire un effetto duraturo che permetta di sentirsi a proprio agio tutta la giornata.

Odor Control di Dermafresh non è un prodotto dal prezzo economico ma che potrebbe rivelarsi di grande aiuto per chi vuole combattere il problema del cattivo odore di sudore ascellare.

6. Deodorante per ascelle stick in allume di potassio di Forsan

Il miglior deodorante naturale per uomo, donna e bambini

Deodorante Cristallo Allume di Potassio di Forsan.

Passiamo adesso ad un deodorante stick completamente naturale in allume di potassio: il deodorante minerale di Forsan, un prodotto privo di profumi, alcool e gas così delicato che può essere usato non solo dagli uomini e dalle donne, ma anche dei bambini.

Si tratta di un prodotto diverso rispetto a quelli descritti in precedenza perché realizzato in allume di potassio, un minerale noto per le sue proprietà deodoranti, capace non solo di combattere il cattivo odore, ma anche di prevenirlo.

Oltre ad avere queste straordinarie proprietà, l'allume di potassio è conosciuto anche per essere un potente antimicotico (ovviamente completamente naturale), che inibisce la formazione dei batteri e regola l'eccessiva sudorazione, rispettando la delicatezza e la sensibilità della pelle.

Per utilizzarlo basta semplicemente inumidire la pietra in allume di potassio con un po' d'acqua e passarla sotto le ascelle per qualche secondo.

Non unge, non macchia i vestiti, è dermatologicamente testato e non risulta appiccicoso sulla pelle.

Cristallo Allume di Potassio di Forsan è un prodotto efficace, sicuro e venduto ad un prezzo davvero economico.

7. Deodorante per ascelle in crema Assenzio di L'Erbolario

Il miglior deodorante a rapido assorbimento

Deodorante DeoCrema Assenzio di L’Erbolario.

Il deodorante per ascelle in crema Assenzio di L'Erbolario è un prodotto a rapido assorbimento, anti-traspirante e che garantisce una piacevole sensazione di freschezza per tutto il giorno.

Questo deodorante si caratterizza per la formula composta da estratti di tre artemisie, genepì, dragoncello e assenzio, che hanno delle proprietà idratanti ed astringenti, e dalla Vitamina E, ingredienti che riescono a rendere il prodotto estremamente efficace rispettando la sensibilità della pelle e senza intaccarne il delicato equilibrio.

Per applicare correttamente la Deocrema di L'Erbolario occorre detergere accuratamente le ascelle, prelevare una piccola quantità di prodotto e spalmarla delicatamente sotto le ascelle fino a quando non risulterà completamente assorbita: risulta molto delicato, non brucia, non unge, non macchia i vestiti ed assicura massima freschezza, anche dopo lo sport.

Oltre ad essere fresco e a combattere il cattivo odore, questo deodorante regola la sudorazione e risulta molto efficace anche in estate.

Il prezzo non è economico ma basti considerare che basta una piccola quantità di Deocrema per essere protetti tutto il giorno: di conseguenza, il tubetto da 50 ml può durare mesi.

8. Deodorante per ascelle in crema Dry Comfort di Nivea

Il miglior deodorante in crema per donne che non irrita

Deodorante Dry Comfort di Nivea.

Il deodorante in crema per donne Dry Comfort di Nivea è un prodotto che non irrita il cui effetto dura tutto il giorno. Si tratta di una crema deodorante ideale per le donne attive e dinamiche perché garantisce ben 48 ore di protezione contro il sudore, combattendo gli odori sgradevoli.

Questa crema deodorante non crea irritazioni, non brucia e può essere, quindi, utilizzata anche dopo la depilazione, agisce delicatamente ed è capace di aiutare anche in casi di eccessiva sudorazione, sia in estate che in inverno.

Dry Comfort di Nivea è un prodotto dermatologicamente testato e senza alcool, caratterizzato da una fragranza fresca e agrumata che è possibile percepire a lungo.

Risulta molto facile da applicare, si assorbe rapidamente e non macchia i vestiti.

Considerato il formato in crema e il flacone da 45 ml anche il prezzo è ottimo.

9. Deodorante per ascelle roll-on Daily di Jafra

Il miglior deodorante che agisce sulla crescita dei peli

Deodorante Daily di Jafra.

Il deodorante roll-on per uomo e per donna Daily di Jafra si caratterizza per la presenza all'interno della sua speciale formula di un principio attivo botanico, l'estratto di foglie di Gymnema Sylvestris, che aiuta a rendere più lenta la crescita dei peli ascellari.

L'estratto di foglie di Gymnema Sylvestris, oltre a rallentare la crescita dei peli, li rende più sottili e, di conseguenza, più facili da radere.

Con una piacevole profumazione fresca e floreale, questo deodorante non irrita la pelle, svolge un'efficace azione anti-traspirante e regola la sudorazione, garantendo un effetto duraturo che permette di sentirsi a proprio agio per 24 ore, combattendo l'odore sgradevole di sudore, anche quello più persistente e aggressivo.

Ovviamente non è un deodorante aggressivo, può essere utilizzato anche su pelle delicata e non brucia. Dopo averlo applicato la pelle risulta morbida ed idratata.

Questo deodorante di Jafra è un prodotto dall'ottimo rapporto qualità/prezzo che su Amazon viene venduto sia singolarmente che in confezioni contenenti 3 deodoranti.

10. Deodorante per ascelle stick di Jonzac

Il miglior deodorante naturale unisex

Deodorante di Jonzac.

Il deodorante per ascelle unisex e naturale di Jonzac è un prodotto in formato stick composto al 95% di ingredienti di origine naturale, ideali per le pelli delicate e sensibili.

Si tratta di un prodotto ipoallergenico, senza sali di alluminio, senza parabeni e senza alcool che blocca la sudorazione eccessiva e deodora efficacemente, garantendo una sensazione di piacevole freschezza per tutta la giornata.

La sua formula, inoltre, è arricchita con acqua termale ipermineralizzata che lo rende ancora più delicato. Può essere utilizzato anche dopo la rasatura perché non irrita e, inoltre, si asciuga molto rapidamente.

È indicato sia per gli uomini che per le donne perché ha una profumazione neutra molto piacevole e non invasiva.

Il rapporto qualità/prezzo è davvero ottimo considerata la qualità del deodorante, la formula naturale e l'efficace azione contro il sudore e il cattivo odore.

11. Deodorante per ascelle spray Active di Borotalco

Il miglior deodorante economico

Deodorante Active di Borotalco.

Passiamo adesso al miglior deodorante spray economico disponibile in commercio: Active di Borotalco, dotato di tecnologia Odor-Converter, capace di rilasciare il profumo nei momenti di maggiore bisogno. Grazie alla presenza di micro-capsule che si attivano nel momento in cui si suda o si fa movimento, questo deodorante riesce ad agire proprio nel momento in cui c'è bisogno di freschezza e di rilasciare profumo per evitare cattivi odori.

Si caratterizza per la fragranza agrumata, dal momento che sono presenti profumo di mandarino e olio essenziale di neroli (estratto dal fiore dell'arancio amaro), che si unisce a note legnose derivate da fiori rari che creano un mix fresco e piacevole, adatto sia agli uomini che alle donne.

Il profumo dura a lungo (anche per diverse ore), essendo a rilascio graduale, mentre l'efficacia del deodorante è stata testata anche sotto sforzo fisico: caratteristica che lo rende ideale da utilizzare anche mentre si fa attività fisica.

Active di Borotalco non contiene alcool ed è dermatologicamente testato.

Su Amazon è venduto in confezioni da 6 ad un prezzo molto conveniente.

12. Deodorante per ascelle spray Aloevera di Zuccari

Il miglior deodorante contro il cattivo odore

Deodorante Aloe Vera di Zuccari.

È un prodotto unisex composto da una formula senza acqua sostituita dall'Aloe Vera e privo di gas e alcool. Il deodorante spray di Aloevera alla pietra liquida è adatto a tutti, anche a chi ha la pelle sensibile, ed è efficace contro i cattivi odori.

Al suo interno è presente pietra liquida con una formula arricchita da cristalli di Allume di Potassio. L'acquisto di questo deodorante è suggerito a tutti coloro che hanno una sudorazione normale ma cercano un prodotto che contrasta efficacemente i batteri responsabili dei cattivi odori.

Si tratta di un prodotto completamente naturale e Made in Italy, indicato per chi è intollerante ai deodoranti commerciali.

13. Deorante per ascelle roll-on Original di Perspirex Original

Il miglior deodorante per regolare la sudorazione

Deodorante Original Antitraspirante di Perspirex.

Deodorante roll-on che contrasta l'eccessiva sudorazione, Perspirex Original anti-traspirante è un anti-traspirante e che, oltre ad avere la stessa azione di un normale deodorante limita la traspirazione. È consigliato per chi non vuole solo mascherare i cattivi odori, ma anche regolare la sudorazione eccessiva.

Ha un effetto che dura fino a 3/5 giorni e, non avendo una particolare profumazione, è adatto sia agli uomini che alle donne. Nonostante si tratti di un prodotto non particolarmente indicato a chi ha la pelle molto sensibile, ha una formulazione che permette di utilizzarlo anche da chi ha la pelle delicata se applicato con moderazione.

Stando a quanto emerge dalle recensioni presenti su Amazon, gli. utenti che lo hanno utilizzato hanno risolto il problema della sudorazione eccessiva anche dopo poche applicazioni.

14. Deodorante per ascelle roll-on Tea Tree di Dr. Organic

Il miglior deodorante naturale per per uomo e donna

Deodorante Organic Tea Tree di Dr.Organic.

Il deodorante naturale Dr. Organic Tea Tree è un prodotto 100% naturale privo di ingredienti dannosi. Non avendo una profumazione particolare, è un deodorante naturale anche per uomo. Proprio per la sua composizione, priva di OGM, oli minerali, coloranti artificiali e ingredienti chimici, è un prodotto indicato anche per chi ha la pelle sensibile.

La sua principale azione è quella anti-batterica, capace quindi di bloccare la formazione di batteri che sono la principale causa del cattivo odore.

Segnaliamo, infine, che nella sua formulazione non è presente acqua ma puro succo di Aloe Vera, fondamentale per un'idratazione profonda e per ottenere un effetto lenitivo.

15. Deodorante per ascelle spray Invisible Dry di Dove

Il miglior deodorante anti-macchia per uomo e donna

Deodorante Invisible Dry e Invisible Dry Men Care di Dove.

Dove Invisible Dry è un prodotto anti-macchia e anti-traspirante molto efficace. Non solo protegge i capi di qualsiasi colore ma anche la pelle, comprese quelle più delicate, perché è composto da 1/4 di crema idratante, garantendo ascelle lisce e morbide.

L'applicazione spray risulta molto leggera, il profumo è gradevole e resiste a lungo, per una freschezza che dura fino a 48 ore.

È disponibile anche la versione per uomo, Dove Man Care Invisible Dry.

16. Dedorante per ascelle spray di Odaban

Il miglior deodorante anti-traspirante

Deodorante di Odaban.

Anti-traspirante, anallergico e utile per regolare l'eccessiva sudorazione, questo deodorante anti-traspirante Odaban è senza dubbio uno dei migliori in commercio. È un prodotto delicato e non aggressivo, che garantisce protezione fino a 24 ore.

Può essere utilizzato non solo sulle ascelle ma anche sul viso, sui palmi delle mani e in parti del corpo più estese come, ad esempio, l'addome.

È sicuro e privo di ingredienti che possono causare problemi ed irritazioni.

Occorre utilizzare poco prodotto per ottenere risultati sorprendenti e risolvere completamente il problema della sudorazione eccessiva.

17. Deodorante per ascelle roll-on Talc Sensation di Nivea

Il miglior deodorante per pelle subito asciutta

Deodorante Talc Sensation di Nivea.

Nivea Talc Sensation è un deodorante roll-on a lunga durata che garantisce pelle asciutta subito dopo l'applicazione.

La sua formula innovativa, composta da polvere di caolino, rende la pelle morbida e piacevolmente vellutata, fino a 2 giorni consecutivi.

La formula utilizzata per questo deodorante è assolutamente sicura e priva di sostanze dannose, come parabeni, alcool e minerali. Non lascia macchie o aloni sui vestiti.

La sua lunga durata è tale da garantire pelle asciutta e profumata anche dopo un'intera giornata o un allenamento in palestra.

18. Deodorante per ascelle stick Stress Resist di Vichy Stress Resist

Il miglior deodorante a lunga durata

Deodorante Stress Resist di Vichy.

Un deodorante stick unisex a lunga durata è Vichy Stress Resist, utilizzabile anche sui palmi delle mani e dei piedi. Si contraddistingue per l'azione anti-odorante e per la formula innovativa che lo rende adatto anche per chi ha la pelle sensibile.

Oltre all'azione al lunga durata, è capace di contrastare la sudorazione eccessiva. Segnaliamo, infine, la formula anallergica, priva di alcool o altri ingredienti dannosi, che lo rende utilizzabile da tutta la famiglia.

Stress Resist è un deodorante che non ingrossa i linfonodi ascellari ed elimina l'odore sgradevole di sudore a lungo.

19. Deodorante per ascelle in crema di Collistar

Il miglior deodorante multi-attivo contro il cattivo odore e ad azione rassodante

Deodorante Multi–Attivo 24 ore di Collistar.

Il deodorante Multi-Attivo 24 ore di Collistar è un prodotto in crema dalla profumazione molto gradevole.

È un deodorante in crema che, oltre ad eliminare il cattivo odore di sudore ha un'azione snellente e rassodante. La sua formulazione è così delicata che può essere utilizzata anche dopo la depilazione.

Dopo l'applicazione la pelle risulta immediatamente più liscia, mentre i tessuti cutanei appaiono sin da subito tonici. La sua formula all'avanguardia, infine, rende la texture della crema facile da stendere.

Nonostante abbia un'azione idratante non secca la pelle.

20. Deodorante per ascelle roll-on di Clarins Men

Il miglior deodorante anti-traspirante delicato per uomo

Deodorante Antitraspirante Clarins Men di Clarins.

Un deodorante anti-traspirante per uomo senza alcool che regola l'eccessiva sudorazione è Clarins Men roll-on. Si caratterizza per la profumazione delicata e la formula che presenta estratti di rosmarino, foglie sambuco e amamelide.

Può essere utilizzato anche da chi ha la pelle delicata perché è stato realizzato con ingredienti che proteggono le ascelle ed evitano irritazioni.

Proprio grazie alla sua delicatezza può essere applicato anche dopo la rasatura, concedendo una sensazione di sollievo e di freschezza.

Molto apprezzata dagli utenti Amazon la formula senza alcool e la piacevole sensazione di freschezza che concede dopo l'applicazione. Buona anche la durata.

21. Deodorante per ascelle roll-on Pure Invisible di Biotherm

Il miglior deodorante anti-traspirante per donna

Deodorante Deo Pure Invisible di Biotherm.

Biotherm Pure Invisible è un deodorante roll-on anti-traspirante per donna con una fragranza fresca e delicata. Anche questo prodotto combatte i cattivi odori causati dalla sudorazione senza però ostruire i pori. P

roprio per questa sua caratteristica può essere utilizzato da qualsiasi donna, anche da tutte coloro che hanno una pelle particolarmente soggetta ad irritazioni.

Il suo profumo lascia una piacevole sensazione di freschezza anche per 48 ore.

Biotherm Pure Invisible è un deodorante che si rivela molto delicato sulla pelle e dalla buona azione anti-traspirante, efficace anche in estate o dopo l'attività sportiva.

22. Deodorante per ascelle stick Puro Mineral di Lynpha Vitale

Il miglior deodorante naturale in allume di rocca

Deodorante Puro Mineral di Lynpha Vitale.

Realizzato in allume di rocca 100% naturale e privo qualsiasi componente chimico, questo dedorante in stick di Lynpha Vitale combatte efficacemente i cattivi odori lasciando inalterata la capacità della pelle di traspirare.

Sicuro e senza alcool, può essere utilizzato anche da chi ha la pelle particolarmente delicata e dai bambini.

Per utilizzarlo occorre semplicemente inumidire la superficie del deodorante, che si presenta come una pietra, e passarlo un paio di volte sulla zona ascellare.

Elimina l'odore sgradevole di sudore in modo efficace e, essendo assolutamente naturale, può essere utilizzato su qualsiasi tipo di pelle perché non brucia, non irrita e non causa allergie.

23. Deodorante per ascelle spray Deomilla di Alkemilla

Il miglior deodorante biologico fatto in Italia

Deodoranti Deomilla di Alkemilla (fiori di primavera, neutro e talco fiorito).

Il deodrante bio Deomilla di Alkemilla è un deodorante spray dalla formulazione innovativa e naturale; garantisce una protezione duratura ma non aggressiva, grazie alla delicata formula a base di bardana purificante e astringente e di estratto di liquirizia lenitivo.

È un prodotto vegan cruelty free; al contatto con la pelle lascia una sensazione fresca, di asciutto molto piacevole. È certificato AIAB (Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica) e QCNickel, cromo e cobalto. Un volta aperto, il deodorante deve essere consumato entro 6 mesi.

Il deodorante ecologico dell'Alkemilla è disponibile in tre formulazioni: Deomilla Fiori di Privamera, Deomilla Talco Fiorito e il Deomilla Neutro. Tutte e tre le versioni sono caratterizzate dalla profumazione delicata e dalla formula efficace.

La realtà di Alkemilla nasce in territorio italiano, a Taranto, e porta avanti da anni il proprio impegno per la tutela dell'ambiente, a partire dalla propria filiera di produzione. Tutti i suoi prodotti sono certificati QC, AIAB, LAV, vegan e cruelty free; sono inoltre testati su nikel, cromo e cobalto, con una presenza di metalli pesanti pari allo 0,0001%.

24. Deodorante per ascelle roll-on di Lavera

Il deodorante naturale più famoso in commercio

Deodorante di Lavera (Men Sensitiv, Natural & Refresh e Basis Sensitiv).

Il deodorante Basis Sensitive Roll-on della Lavera è tra i deodoranti naturali ed ecologici più famosi sul mercato. Grazie all'aloe vera e ai minerali naturali protegge la pelle dagli odori sgradevoli fino a 48 ore; assicura inoltre una sensazione di freschezza duratura, senza risultare aggressivo; l'estratto di calendula lenisce le irritazioni. La Lavera offre moltissime fragranze differenti; tra queste segnaliamo anche il deodorante per uomo, Lavera Men Sensitive Roll-on, talmente delicato da essere adatto anche alla fase pre-adolescenziale, per contrastare i primi odori.

Per un effetto deodorazione extra invece c'è il Natural & Refresh Roll-on, un deodorante che assicura freschezza fino a 48 ore, grazie ai minerali naturali contenuti al suo interno. Il brand tedesco produce prodotti biologici, rispettosi della salute, adatti anche alla cute sensibile e delicata. L'assenza di alcool e sali di alluminio rende questo deodorante adatto all'utilizzo anche dopo l'epilazione; la formula vegan e senza glutine è certificata NaTrue e UK Vegan Society, che ne garantiscono il processo di produzione a ridotto impatto ambientale.

La formula è inoltre priva di fragranze sintetiche o coloranti, petrolati e ingredienti geneticamente modificati. Il prodotto è completamente cruelty free. Il packaging è realizzato con materiale riciclato al 96%, mentre il contenuto è del tutto biodegradabile.

Lavera è un brand affermato nel campo della cosmesi già del 1987, quando ha iniziato la sua opera di sensibilizzazione per una cosmesi eco-bio. Ad oggi la sua diffusione rende i suoi prodotti facilmente reperibili. La particolarità della sua produzione consiste nell'arricchire i suoi prodotti con ingredienti appositamente lavorati da loro, come latti e burri vegetali di loro produzione. Insomma, una filiera produttiva a km0.

25. Deodorante per ascelle stick Charcoal + Magnesium di Schmidt's

Il miglior deodorante naturale a base di bicarbonato di sodio

Deodorante Charcoal + Magnesium di Schmidt’s.

Il deodorante biologico Charcoal + Magnesium della Schmidt's è un deodorante naturale, biologico ed ecosostenibile, particolarmente consigliato per gli uomini. L'ingrediente principale è il bicarbonato di sodio, dalla rinomata azione assorbente e traspirante; l'azione combinata di magnesio e carbone attivo agisce contro i cattivi odori, assorbe il sudore e favorisce la rimozione delle tossine.

Il magnesio ha un particolare ruolo nel bilancio di elettroliti nel corpo, che favorisce la formazione di enzimi antiossidanti. La profumazione è fresca, molto naturale, dalle note di pioggia e sale. È un deodorante in stick che non unge e non appiccica, non contiene alluminio né sali di allume, è privo di PEG, parabeni, petrolati e ftalati. Inoltre il prodotto è vegan e non testato sugli animali.

Il deodorante Charcoal + Magnesium della Schmidt’s è un deodorante pensato appositamente per la sudorazione maschile, spesso più intensa di quella delle donne. Per questo è necessario trovare una formula

26. Deodorante per ascelle in crema Deo Co.So. di Officina Naturae

Il miglior deodorante plastic-free

Deodorante Deo Co.So. di Officina Naturae.

La serie di Deo Co.So della Officina Naturae include una serie di deodoranti plastic free in formulazione semi-cremosa, confezionati in un packaging di alluminio riciclato e riciclabile. Presentano cinque formulazioni differenti, studiate per soddisfare le esigenze di tutti. La versione che ha incontrato maggiormente il favore degli utenti è stato il Deo Co.So Sciccoso, deodorante naturale dalla piacevole profumazione di cipria. Con la texture molto gradevole e leggera, asciuga il sudore senza impedire la traspirazione della pelle. Il composto è a base di bicarbonato finissimo, impalpabile al contatto, e gli oli vegetali sono ben selezionati. La formula è studiata per inibire la sudorazione, senza bloccarla. Rallenta l’attività dei batteri che causano il cattivo odore, grazie anche all’estratto di Hamamelis, dal blando effetto astringente.

Molto apprezzato è anche il Deo Co.So. Vanitoso, con calda profumazione di vaniglia: grazie all'olio di cocco contenuto al suo interno, idrata e ammorbidisce la pelle lesa e stressata dall'utilizzo di deodoranti chimici. Per chi invece cerca un buon deodorante naturale, biologico e plastic-free, ma privo di profumazione, si consiglia il Deo Co.So Neutro: questo prodotto mantiene tutti i principi attivi degli altri, ma non ha odore, per andare incontro anche ai nasi più sensibili.

Per gli spiriti più esuberanti invece ci sono il Grintoso e il Brioso, due combinazioni dalla tenuta extra. Grazie agli oli essenziali di cedro e fiori d'arancio, il deodorante Brioso vi accompagnerà con la sua fragranza fiorata per tutta la giornata; bargamotto e cardamomo invece agiscono come antibatterici nel Deo Co.So Grintoso. Tutte le formulazioni non contengono sali di alluminio né alcool, ed è quindi adeguato anche alle peli più sensibili. Il prodotto è efficace anche in piccole dosi; questo lo rende molto duraturo.

La cura e la dedizione di Officina Naturae per il ridotto impatto ambientale nasce in tempi non sospetti, nel 2009. In quegli anni la battaglia alla plastica non era famosa come adesso. Ad oggi Silvia e Pierluca, i dirigenti di Officina Naturae, hanno fatto grandi passi avanti in fatto di packaging ecosostenibile. Si pongono come una delle realtà italiane a minor impatto ambientale, grazie all’utilizzo di plastica ridotto al minimo.

27. Deodorante per ascelle solido di Ben&Anna

Il miglior deodorante 100% naturale e cruelty free

Deodorante per ascelle solido di Ben&Anna in diverse fragranze.

Il Natural Soda Deodorant di Ben&Anna è un deodorante solido completamente naturale, vegano e confezionato in tubicino di carta completamente biodegradabile e riciclabile. È cruelty free e del tutto privo di alcool e alluminio, con ingredienti al 100% di origine naturale.

È disponibile in varie profumazioni, tutte estremamente efficaci anche contro gli odori più forti. Il bicarbonato di sodio protegge dalla sensazione di bagnato, agisce sui batteri e evita la dispersione di cattivi odori; inoltre non appiccica e non segna i vestiti. È privo di alluminio, PEG, parabeni, ftalati e glutine. Ogni formula è caratterizzata da un proprio specifico olio essenziale, che esalta l'una o l'altra qualità del deodorante. Ad esempio, la fragranza Persian Lime ha un'azione rinfrescante ed energizzante, con note agrumate date proprio dagli oli essenziali di greengrass e bergamotto; il Pink Grapefruit invece è una versione ideale per l'estate, grazie all'azione del pompelmo rosa; per chi non ama gli odori intensi, la versione Pure è completamente priva di odori.

La storia del brand è intimamente legata alle vite di Ben e Anna, due giovani che decidono di lasciare la capitale tedesca, Berlino, per inseguire il sogno di una vita sostenibile. Il loro deodorante nasce da una sperimentazione in prima persona: valutano sulla propria pelle ciò che funziona, combinano gli ingredienti per perfezionare la formula e cercano un packaging a ridotto impatto ambientale.

Come scegliere il deodorante

Per scegliere il deodorante più adatto per le proprie esigenze occorre valutare i diversi formati disponibili, l'azione e la durata. Ovviamente è importante valutare anche la fragranza ma questo è un elemento del tutto soggettivo che dipende dai gusti personali: fortunatamente sul mercato è possibile trovare facilmente deodoranti dalle fragranze unisex oppure specifiche per uomo o per donna, pensati per accontentare le preferenze di tutti.

La fragranza di un deodorante è importante non solo per coprire gli odori ma anche per donare alla pelle una sensazione di benessere e di freschezza utile per sentirsi a proprio agio per tutto il giorno. Possiamo sintetizzare dicendo che, oltre ai deodoranti dalle fragranze molto fresche (basti pensare a quelli dalle note agrumate, marine o a quelli al tea tree), ci sono quelli che non hanno una profumazione ma sono neutri (come quelli in allume di potassio), più indicati per tutti coloro che hanno la pelle sensibile perché privi di componenti aggressive.

Formati dei deodoranti

I deodoranti in commercio sono disponibili in formato spray, roll-on, stick e in crema. Scopriamo le caratteristiche dei formati per capire quale deodorante scegliere per le proprie necessità.

Deodorante spray: il deodorante spray è il più diffuso e il più venduto perché è un prodotto molto pratico e facile da utilizzare. La sua comodità risiede proprio nell'erogatore che permette di applicare il prodotto in modo uniforme sul cavo ascellare, senza sprecarlo.

Deodorante in formato spray.

Deodorante roll-on: anche il deodorante in formato roll-on è molto utilizzato perché, come quello in spray, concede un'applicazione rapida e semplice. I deodoranti roll-on si contraddistinguono per la presenza di una testa che ruota (posta sulla parte superiore di un contenitore generalmente in plastica) e che, proprio grazie al movimento rotatorio, è capace di stendere il prodotto in modo omogeneo. Generalmente si assorbono molto rapidamente e sono pratici da trasportare fuori casa.

Deodorante in formato roll–on.

Deodorante stick: i deodoranti in stick, proprio come quelli roll-on appena descritti, sono molto comodi da trasportare e da utilizzare fuori casa o se, ad esempio, si pratica attività sportiva. Anche questo formato si presenta sotto forma di un contenitore in plastica con una testa rotante posta nella parte superiore (mentre per i deodoranti roll-on è generalmente tonda, per deodoranti in stick la forma è più ovale). Anche questo formato di deodorante permette un'applicazione veloce ed uniforme.

Deodorante in formato stick.

Deodorante in crema: i deodoranti in crema sono meno diffusi ed utilizzati rispetto a quelli spray ma, al contrario di ciò che si pensa, oltre ad essere più igienici dei deodoranti roll-on e stick (che richiedono un contatto diretto con la pelle ogni volta che si stendono), sono molto facili da stendere e non richiedono tempo per assorbirsi. Inoltre durano più a lungo, perché basta davvero poco prodotto per essere efficaci tutto il giorno, e hanno generalmente anche delle proprietà nutrienti ed idratanti.

Deodorante in crema.

L'azione dei deodoranti

I deodoranti vanno scelti principalmente in base alla loro azione che può essere principalmente anti-traspirante, antimicrobica, antienzimatica e antiossidante, utili per combattere le problematiche più diffuse legate alla sudorazione eccessiva e per contrastare i cattivi odori.

Deodoranti con azione anti-traspirante: chi soffre di eccessiva sudorazione dovrebbe scegliere un deodorante anti-traspirante, capace cioè di limitare l'attività delle ghiandole sudoripare ma non di ostacolarla. Si tratta di un punto fondamentale perché alcuni deodoranti anti-traspiranti, soprattutto in passato, contenevano sali di alluminio, ingredienti potenzialmente dannosi che è meglio evitare. Fortunatamente oggi è possibile trovare prodotto capace di limitare la sudorazione permettendo comunque alla pelle di respirare correttamente.

chi soffre di eccessiva sudorazione dovrebbe scegliere un deodorante anti-traspirante, capace cioè di limitare l'attività delle ghiandole sudoripare ma non di ostacolarla. Si tratta di un punto fondamentale perché alcuni deodoranti anti-traspiranti, soprattutto in passato, contenevano sali di alluminio, ingredienti potenzialmente dannosi che è meglio evitare. Fortunatamente oggi è possibile trovare prodotto capace di limitare la sudorazione permettendo comunque alla pelle di respirare correttamente. Deodoranti con azione antimicrobica: i deodoranti con azione antimicrobica sono quelli indicati a chi, oltre a soffrire di sudorazione eccessiva, vogliono combattere i cattivi odori, spesso fonte di imbarazzo. I cattivi odori sono causai dai batteri che però hanno anche una funzione molto importante per l'organismo. Per questo motivo è opportuno acquistare un prodotto capace di ridurre la proliferazione dei batteri senza però intaccare la flora batterica.

i deodoranti con azione antimicrobica sono quelli indicati a chi, oltre a soffrire di sudorazione eccessiva, vogliono combattere i cattivi odori, spesso fonte di imbarazzo. I cattivi odori sono causai dai batteri che però hanno anche una funzione molto importante per l'organismo. Per questo motivo è opportuno acquistare un prodotto capace di ridurre la proliferazione dei batteri senza però intaccare la flora batterica. Deodoranti con azione antienzimatica: anche i deodoranti con azione antienzimatica, come quelli con azione antimicrobica, sono indicati per chi vuole combattere l'odore sgradevole di sudore. I deodoranti capaci di svolgere quest'azione sono molto spesso a base di sostanze che agiscono sugli enzimi, i principali responsabili dei cattivi odori, senza bloccare o ostacolare il "lavoro" della flora batterica.

anche i deodoranti con azione antienzimatica, come quelli con azione antimicrobica, sono indicati per chi vuole combattere l'odore sgradevole di sudore. I deodoranti capaci di svolgere quest'azione sono molto spesso a base di sostanze che agiscono sugli enzimi, i principali responsabili dei cattivi odori, senza bloccare o ostacolare il "lavoro" della flora batterica. Deodorante con azione antiossidante: i deodoranti con azione antiossidante sono a base di ingredienti come, ad esempio, la Vitamina E o l'acido citrico, che insieme riescono a ostacolare e ostruire l'ossidazione delle sostanze che sono la causa dei cattivi odori. Anche questi prodotti

Durata del deodorante

Quasi tutti i deodoranti disponibili in commercio riportano sul flacone o sul contenitore la durata dell'effetto. Generalmente i deodoranti spray e quelli roll-on o in stick hanno durano dalle 24 fino alle 48 ore, mentre quelli in crema possono durare anche 3 giorni.

Come utilizzare i diversi formati di deodorante?

Scopriamo adesso qualche suggerimento per applicare correttamente il deodorante in base al formato. Partiamo dal deodorante spray.

Prima di utilizzare il deodorante spray, occorre lavare ed asciugare accuratamente le ascelle.

ed accuratamente le ascelle. Agitare bene il flacone prima dell'uso per mescolare correttamente gli ingredienti.

prima dell'uso per mescolare correttamente gli ingredienti. Per applicare un deodorante spray occorre mantenere una distanza di 15 cm tra la bomboletta e l'ascella.

tra la bomboletta e l'ascella. Si consiglia di spruzzare due secondi per ascella e di non prolungare eccessivamente l'erogazione.

e di non prolungare eccessivamente l'erogazione. È necessario che trascorra un po' di tempo tra l'applicazione del deodorante e il momento in cui vengono indossati i vestiti per evitare che si formino quelle fastidiose macchie bianche sui vestiti, soprattutto quelli scuri. In ogni caso, per ovviare al problema, è possibile acquistare un deodorante anti-macchia e anti-aloni.

Nel caso in cui si preferisca utilizzare un deodorante roll-on o stick, invece, occorre, dopo aver lavato ed asciugato correttamente la pelle, applicare il prodotto facendo entrare la testa rotante posta nella parte superiore del contenitore direttamente a contatto con la pelle del cavo ascellare e far ruotare la testa su tutta la zona interessata.

Anche per utilizzare correttamente il deodorante in crema occorre prima di tutto lavare ed asciugare bene entrambe le ascelle: basta poi prelevare una piccola quantità di prodotto e stenderla sulla pelle del cavo ascellare fin quando non risulterà perfettamente assorbita.

Una parentesi a parte meritano i deodoranti naturali in allume di potassio (o allume di rocca) perché il loro utilizzo è diverso rispetto a quello dei deodoranti nei formati appena descritti. In questo caso occorre inumidire l'allume di potassio utilizzando un po' d'acqua e, facendo entrare in contatto diretto la pietra con la pelle del cavo ascellare, passare il minerale per qualche secondo sulla zona interessata.

Cosa utilizzare in sostituzione del deodorante?

In alternativa al deodorante è possibile utilizzare diversi prodotti. Il primo suggerimento è quello di curare particolarmente l'igiene personale e lavarsi con frequenza utilizzando acqua e detergenti. Anche depilarsi le ascelle è un metodo per prevenire la sudorazione e, di conseguenza, la formazione di batteri responsabili dei cattivi odori.

Per quanto riguarda i prodotti alternativi, è possibile utilizzare un composto di bicarbonato e acqua, la lavanda, l'argilla areata e l'allume di rocca, detto anche allume di potassio. I deodoranti in allume di rocca (o allume di potassio) sono completamente naturali, simili ad una pietra, inodori e incolori, ricavati da un composto di sali di potassio e di alluminio.

Quali sono i deodoranti da evitare?

Alcuni deodoranti contengono degli ingredienti potenzialmente dannosi, come i parabeni e i composti dell'alluminio. Da tempo, infatti, che, come si sostiene che potrebbero addirittura provocare cancro al seno. Sebbene gli scienziati non abbiano riscontrato alcun aumento del rischio di tumore al seno nelle donne che utilizzano il deodorante, così come sostenuto dall'AIRC, è sempre preferibile utilizzare dei prodotti naturali e che ne siano privi. Vediamo cosa sono i parabeni e i composti dell'alluminio che possiamo trovare nei deodoranti.

Parabeni: i parabeni sono delle sostanze chimiche che possono essere assorbite dalla pelle e che hanno proprietà simili a quelle degli estrogeni , ma molto più deboli di quelli prodotti dall'organismo femminile. Proprio perché più deboli, una volta entrati in contatto con il tessuto mammario, vengono facilmente "rimossi" da quelli naturali, per cui i loro "attacchi" alle cellule sono molto improbabili. Anche se molti prodotti cosmetici, non solo deodoranti, ma anche le creme viso e corpo , espongono l'etichetta "senza parabeni" il dibattito sulla loro nocività è sempre acceso. Come precedentemente detto, stando a quanto sostiene l'AIRC, non c'è, al momento alcuna relazione tra il rischio di tumore al seno e l'utilizzo di deodoranti con parabeni. Nonostante ciò, la loro presenza viene sempre indicata sulle etichette e in commercio sono presenti prodotti che ne sono privi.

i parabeni sono delle sostanze chimiche che possono essere assorbite dalla pelle e che hanno proprietà simili a quelle degli , ma molto più deboli di quelli prodotti dall'organismo femminile. Proprio perché più deboli, una volta entrati in contatto con il tessuto mammario, vengono facilmente "rimossi" da quelli naturali, per cui i loro "attacchi" alle cellule sono molto improbabili. Anche se molti prodotti cosmetici, non solo deodoranti, ma anche le e , espongono l'etichetta "senza parabeni" il dibattito sulla loro nocività è sempre acceso. Come precedentemente detto, stando a quanto sostiene l'AIRC, non c'è, al momento alcuna relazione tra il rischio di tumore al seno e l'utilizzo di deodoranti con parabeni. Nonostante ciò, la loro presenza viene sempre indicata sulle etichette e in commercio sono presenti prodotti che ne sono privi. Composti dell'alluminio: i composti dell'alluminio sono molto presenti nei deodoranti, perché bloccano le ghiandole sudoripare e la proliferazione di batteri responsabili del cattivo odore. Per quanto riguarda l'aumento del rischio di tumore al seno, alcuni ricercatori, stando a quanto riportato dall'AIRC, sostengono che l'alluminio aumenterebbe il rischio di ammalarsi perché potrebbe essere assorbito attraverso la pelle e modificare i ricettori per gli estrogeni attraverso il tessuto mammario. Anche in questo caso, però, non ci sono prove attendibili che possa raggiungere le ghiandole mammarie attraverso la pelle e che, di conseguenza, possa provocare il cancro al seno.

Quali sono gli ingredienti dei deodoranti che non devono essere presenti nell'INCI?

I dedoranti con parabeni e composti di alluminio, come abbiamo visto, non sono prodotti che, stando a quanto sostengono gli studiosi, aumentano il rischio di contrarre cancro al seno. Nonostante ciò, è sempre un ottima pratica quella di controllare la lista degli ingredienti che compongono il deodorante ed evitare quelli che contengono particolari sostanze. Ecco quali sono quelle più nocive:

Interferenti endocrini: sono sostanze molto pericolose perché capaci di interferire con il sistema ormonale e di alterarlo, come il butilparabene (butylparaben) o il propilparaben (propylparaben).

sono sostanze molto pericolose perché capaci di interferire con il sistema ormonale e di alterarlo, come il butilparabene (butylparaben) o il propilparaben (propylparaben). Triclosan: si tratta di un potente antibatterico contenuto anche nei dentifrici, nei collutori e nei saponi utilizzati per l'igiene intima, talmente potente da favorire lo sviluppo di una forte resistenza agli antibiotici e, di conseguenza, di alterare le difese immunitarie.

si tratta di un potente antibatterico contenuto anche nei dentifrici, nei collutori e nei saponi utilizzati per l'igiene intima, talmente potente da favorire lo sviluppo di una forte resistenza agli antibiotici e, di conseguenza, di alterare le difese immunitarie. Sostanze allergiche: per i soggetti allergici o con la pelle particolarmente sensibile, occorre prestare particolare attenzione alla presenza di sostanze allergiche.

Come fare per togliere le macchie di deodorante indurite e non dai vestiti?

Le tipiche macchie di deodorante su capi bianchi.

Per togliere le antiestetiche e fastidiose macchie di deodorante dai vestiti, indurite e non, basta seguire alcuni rimedi casalinghi.

La formazione di queste macchie prescinde dalla marca di deodorante che acquistiamo: anche quelli più noti, prodotti da brand noti e affidabili, possono creare questo inconveniente e lasciare aloni gialli sui tessuti. In alcuni casi tutto ciò che occorre fare è agire utilizzando mezzo limone sul quale si va a mettere un po' di sale e strofinare il composto sulla macchia in modo energico fin quando l'alone giallo non scomparirà del tutto.

Altri rimedi casalinghi consistono nell'utilizzo del bicarbonato di sodio. Eccone due molto efficaci:

Aggiungere un cucchiaino di bicarbonato di sodio a una soluzione composta da mezzo bicchiere di aceto bianco e mezzo bicchiere di alcool. Mescolare il tutto e cospargere la macchia di deodorante con questa soluzione, ma senza esagerare. Il suggerimento è quello di utilizzare un dischetto di cotone, impregnarlo e tamponarlo sulla macchia. Lavare il capo in lavatrice anche ad una temperatura non troppo elevata (circa 30/40 gradi). In una bacinella riempita con dell'acqua tiepida, aggiungere il bicarbonato di sodio e del comune detersivo per i piatti. Immergere il capo all'interno della bacinella e lasciarlo in ammollo per circa un'ora e mezza. Trascorso il tempo necessario per permettere alla soluzione di agire, sciacquare nuovamente il capo macchiato utilizzando acqua fredda e lasciarlo asciugare, preferibilmente non al sole.

Se, invece, occorre rimuovere macchie di deodorante da capi che non possono essere lavati in lavatrice, il suggerimento è quello di realizzare una soluzione smacchiante utilizzando sale, aceto e detersivo per i piatti da spruzzare sulla macchia per poi rimuovere il tutto utilizzando un panno umido.

In ogni caso il consiglio per evitare la formazione di macchie di deodorante è quello di utilizzare dei deodoranti anti-macchia.