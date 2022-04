Migliori creme piedi del 2022: classifica delle 16 più efficaci per ogni necessità e le marche più affidabili Le migliori creme piedi del 2022 adatte a ogni tipo di pelle e a tutte le esigenze. Abbiamo selezionato e recensito i prodotti presenti nella seguente classifica tenendo in considerazione le marche, il prezzo, gli ingredienti e l’azione: contro i calli, duroni, talloni screpolati, pelle secca, ruvida e non solo.

La crema piedi è un prodotto cosmetico fondamentale, spesso sottovalutato, che permette di prenderci cura dei nostri piedi, indispensabile, quindi, per eliminare le screpolature sui talloni, nutrire ed idratare la pelle secca dei piedi, rendendoli morbidi, vellutati e lisci.

Da utilizzare non solo in estate ma anche in inverno, queste creme quindi, aiutano a combattere secchezza, screpolature, calli, eccessiva sudorazione o duroni. Oltre a rendere i nostri piedi lisci e morbidi, le creme piedi incidono anche sul nostro benessere generale, permettendoci di godere di una bella passeggiata senza sentire i piedi doloranti a causa di calli o zone dure.

Prima di acquistare una delle tante creme per i piedi disponibili in commercio, dobbiamo capire di quali specifiche cure i nostri piedi hanno bisogno e scegliere, di conseguenza, il prodotto più giusto – idratante, nutriente, emolliente, capace, quindi, di nutrire la pelle secca dei piedi, oppure una crema apposita per i talloni screpolati, pensate per eliminare calli e duroni, o, infine, un prodotto anti-odore o anti-sudore – utile per risolvere una specifica problematica.

A tal proposito, inoltre, vi suggeriamo di utilizzare, insieme alla crema per i piedi, anche dei calzini peeling, delle maschere appositamente pensate per i piedi capaci non solo di nutrire, idratare, rimuovere screpolature e calli, ma anche di esfoliare e rimuovere la pelle morta.

In questa guida vediamo quali sono le migliori creme da usare per i piedi, proposte da marche come Cetaphil, Just, Scholl e Eucerin, e come scegliere le più adatte in base alle diverse esigenze.

Le 16 migliori creme per i piedi del 2022: classifica e recensioni

Iniziamo subito con la classifica e le recensioni delle migliori creme per i piedi disponibili in commercio scelte in base all'efficacia della loro azione, alle opinioni degli utenti che hanno già utilizzato il prodotto e gli ingredienti che la compongono.

Nel selezionare i seguenti prodotti, infine, abbiamo tenuto conto anche della marca, scegliendo brand noti, sinonimo di qualità ed efficacia, come Cetaphil, Scholl, Just,Prep, Neutrogena, Satin Naturel e non solo.

1. Crema piedi idratante di Cetaphil

La migliore crema piedi idratante in assoluto

Crema piedi idratante di Cetaphil

Tra le più idratanti disponibili in commercio e con ottimo rapporto qualità/prezzo, la crema di Cetaphil è un prodotto che risulta molto efficace su piedi, mani e corpo. Si tratta, quindi, di una crema lenitiva e super-idratante versatile, consigliata a chi ha la pelle particolarmente secca, ruvida e che, di conseguenza, si rivela utile anche per idratare la pelle danneggiata dei piedi, per ammorbidirli e per eliminare le fastidiose ed antiestetiche screpolature che si formano sui talloni.

Il punto di forza di questo prodotto, oltre all'idratazione profonda che concede, è la capacità di diminuire la perdita di acqua transepidermica e ad aiutare il ripristino del film idrolipidico cutaneo: tutto ciò è possibile grazie alla presenza all'interno della formula di un sistema di emollienti ed umettati. Questo vuol dire che, grazie all'aiuto di questa crema, la pelle riesce a mantenere la sua naturale funzione di barriera protettiva.

Insomma questa crema multiuso di Cetaphil è un vero e proprio toccasana per tutti coloro che hanno la pelle dei piedi (e non solo) molto secca e sensibile e cercano un prodotto capace di concedere risultati immediati e visibili dopo poche applicazioni.

Non contiene fragranze aggiunte, non è comedogenica e può applicata sui piedi anche più volte al giorno.

Il barattolo contiene 450 grammi di prodotto.

2. Crema piedi Active Repair K+ di Scholl

La migliore crema piedi per talloni screpolati

Crema piedi Active Repair K+ di Scholl

A chi vuole risolvere in poco tempo il fastidioso ed antiestetico problema dei talloni screpolati consigliamo la crema piedi Active Repair K+ di Scholl, un prodotto di alta qualità la cui efficacia è garantita dal marchio Scholl. Questo brand, infatti, vanta una storia che affonda le sue radici nel passato, diventando, anno dopo anno, una delle marche più note nel settore: Scholl è attualmenete un Azienda leader nella realizzazione di prodotti dedicati al benessere dei piedi.

La crema piedi Active Repair K+ non a caso è una delle più vendute e meglio recensite su Amazon. Indicata per la pelle secca e molto secca, questo prodotto si caratterizza per la massiccia presenza di un ingrediente speciale, il burro di karitè, che si caratterizza per le sue straordinarie proprietà idratanti, anti-infiammatorie e per la rapidità di assorbimento.

Il burro di karité, inoltre, riesce a creare una barriera naturale che protegge la pelle e si rivela un valido aiuto anche contro arrossamenti e infiammazioni ai piedi che possono sorgere dopo una giornata impegnativa e, per la maggior parte, che si svolge in piedi.

Questa crema piedi non contiene profumi e, dopo qualche applicazione, rende i talloni morbidi, idratati e, soprattutto, senza screpolature

Il flacone contiene 60 ml di prodotto, ma ne basta davvero poco al giorno per ottenere i risultati desiderati.

Da segnalare anche il prezzo davvero economico.

3. Crema piedi Organic Shea Foot Cream di Satin Naturel

La migliore crema naturale per piedi molto secchi

Crema piedi Organic Shea Foot Cream di Satin Naturel

Pensata per i piedi secchi, ruvidi e screpolati, Organic Shea Foot Cream di Satin Naturel è un prodotto naturale a base di burro di karité biologico, Vitamina E, aloe vera e olio di marula, ricca, quindi, di principi attivi naturali che, insieme all'acido salicilico, aiutano anche ad eliminare calli e duroni. Una delle principali caratteristiche di questa crema piedi è l'utilizzo come primo ingrediente dell'aloe vera biologica al posto dell'acqua che, insieme all'alta concentrazione di burro di karité, la rendono molto efficace nell'ammorbidire i piedi secchi e ruvidi.

Nel dettaglio: il burro di karitè protegge e nutre a fondo la pelle, rendendo i piedi morbidi; l'olio di marula riesce a penetrare anche negli strati più profondi della pelle, rigenerando le screpolature; la Vitamina E previene l'invecchiamento cutaneo provocato dai radicali liberi; gli oli essenziali di rosmarino e eucalipto, infine, agevolano la circolazione del sangue nei piedi.

Si tratta di una crema piedi caratterizzata da una formula completamente naturale: Satin Naturel è, infatti, una marca tedesca nota per la realizzazione di prodotti vegani e biologici certificati, ovviamente privi di parabeni, solfati, microplastiche e altre sostanze dannose e aggressive per la pelle.

Da sottolineare è il piacevole e fresco profumo di rosmarino e eucalipto, dall'azione rinfrescante e rilassante, capace di donare sollievo ai piedi stanchi, e la texture soffice e cremosa, che ricorda un quella di una spuma, piacevole al tatto e dal rapido assorbimento.

Il barattolo, realizzato in vetro nero opaco per preservare a lungo l'efficacia dei principi naturali, contiene ben 100 ml di prodotto.

Segnaliamo, infine, che si tratta indubbiamente di una delle migliori creme piedi naturale in vendita su Amazon con un ottimo rapporto qualità/prezzo.

4. Crema piedi Pedicream di Just

La migliore crema per alleviare indurimenti e callosità dei piedi

Crema piedi Pedicream di Just

Una delle migliori creme piedi disponibili su Amazon è Pedicream di Just, un prodotto consigliato per alleviare indurimenti, calli e duroni, ma non solo. Pedicream, infatti, è stata pensata anche per donare una sensazione di sollievo e di benessere ai piedi e alle gambe affaticate, soprattutto dopo una giornata trascorsa per la maggior parte in piedi.

Inoltre, riesce non solo ad eliminare e alleviare il fastidio causato da calli, duroni e indurimenti di diversa natura, ma anche a prevenirne la formazione; stessa cosa vale anche per le fastidiose ed antiestetiche screpolature che si formano sui talloni perché, se applicata regolarmente e con costanza, mantiene la pelle dei piedi morbida e perfettamente idratata.

Just è un' Azienda svizzera specializzata nella realizzazione di prodotti naturali dedicati alla cura e al benessere del corpo, ma non solo.

Questa crema si caratterizza per l'azione emolliente conferitagli dagli ingredienti contenuti nella sua formula: olio di mandorle dolci, arnica, mais, camomilla, achillea, pino, eucalipto e ginepro.

Può essere utilizzata anche come crema mani per risolvere il problema della secchezza e delle screpolature che si formano soprattutto durante i mesi più freddi dell'anno.

Pedicrem ha un costo più elevato rispetto agli altri prodotti precedentemente descritti ma il prezzo è giustificato dalla sua efficacia e dalla sua indiscussa qualità.

Il tubo in alluminio, infine, contiene ben 100 ml di prodotto, per un utilizzo duraturo.

5. Crema piedi UreaRepair di Eucerin

La migliore crema piedi per rapporto qualità/prezzo

Crema piedi UreaRepair di Eucerin

Una delle migliori creme piedi per rapporto qualità/prezzo è indubbiamente UreaRepair di Eucerin, un prodotto con una concentrazione di Urea al 10%.

La sua azione idratante e lenitiva che riesce a nutrire in profondità la cute dei piedi. Si tratta, dunque, di un trattamento idratante per piedi secchi e screpolati, contrastando efficacemente callosità, desquamazioni e fessurazioni.

La sua composizione, infatti, è ricca di ingredienti dalle proprietà idratanti: l'urea agisce come umettante e lenitivo, con una leggera azione esfoliante, raggiungendo gli strati più profondi della cute, le ceramidi creano una barriera che limita l'evaporazione dell'acqua, mantenendo la pelle morbida più a lungo, mentre glicerina, acido lattico, arginina riequilibrano gli strati cutanei superficiali.

Grazie alla presenza di urea, la crema riesce a lenire, idratare ed esfoliare leggermente la cute, liberando la pelle dalle cellule morte. In appena una settimana, il piede torna morbido e liscio.

Il tubo contiene 100 ml di prodotto.

6. Crema piedi Leave-on Deadsea Mud di Ahava

La migliore crema per ammorbidire i piedi

Crema piedi Leave–on Deadsea Mud di Ahava

Passiamo adesso a Leave-on Deadsea Mud di Ahava, una crema ideale per ammorbidire i piedi e che agisce efficacemente contro secchezza, screpolature e infiammazioni.

Il segreto di questo prodotto è la formula a base di fanghi del Mar Morto, ricchi di sali minerali e capaci di agire in modo mirato, quindi, proprio su secchezza, screpolature e piedi infiammati, donando sollievo e benessere immediato. Dopo qualche giorno di utilizzo, infatti, i pedi risulteranno morbidi, vellutati e senza screpolature. Il potere emolliente, ammorbidente ed idratante, inoltre, è dato dalla presenza, oltre ai fanghi del Mar Morto, anche del burro di karitè e dell'aloe vera, un anti-infiammatorio naturale.

Leave-on Deadsea Mud di Ahva è un prodotto particolarmente consigliato a chi sta in piedi per la maggior parte del giorno, giunta la sera, necessita di un prodotto per combattere il gonfiore ai piedi.

Per quanto riguarda l'utilizzo, invece, il suggerimento è quello di applicarla mattina e sera su piante dei piedi e talloni.

Il tubo contiene 100 ml di prodotto.

7. Crema piedi Intensiva Anti-Callus di Hansaplast

La migliore crema piedi per trattare i calli

Crema piedi Intensiva Anti–Callus di Hansaplast

La crema di Hansaplast è un trattamento intensivo appositamente ideato per chi ha bisogno di combattere callosità o prevenirne la comparsa.

La formulazione sfrutta l'innovativa combinazione di urea, presente al 20%, con la tecnologia delle Acquaporine che riesce ad idratare anche gli strati più profondi dell'epidermide. L'urea, infatti, riesce ad ammorbidire sensibilmente calli e duroni e, grazie alla sua leggera e delicata azione esfoliante, elimina le cellule morte stimolando il ricambio cellulare.

Efficace anche su screpolature e secchezza, la crema migliora anche la zona dei talloni ed eventuali ispessimenti. Texture cremosa, si massaggia facilmente con rapido assorbimento.

La buona percentuale di urea contenuta nella composizione dona alla crema un efficace potere idratante che ridona morbidezza dopo poche applicazioni.

Il tubo contiene 75 ml di prodotto.

8. Crema piedi di Allga San

La migliore crema piedi profumata ed idratante per piedi secchi e screpolati

Super idratante, profumata e pensata per rendere morbidi ed idratare i piedi molto secchi che si screpolano, il burro piedi di Allga San è uno dei prodotti più venduti ed apprezzati su Amazon, adatto a tutti i tipi di pelle e dall'ottimo rapporto qualità/prezzo.

Si tratta di un prodotto di alta qualità e grande efficacia, caratterizzato da una formula composta da ingredienti idratanti e nutrienti: burro di karitè, burro di cacao, cera alba, olio di rosmarino, lavanda e pino mugo, e, infine, amamelide un mix che rende la crema non solo nutriente ed idratante, ma anche addolcenti, tonificantie capaci di ammorbidire piante e talloni. Inoltre, la presenza dell'estratto di vite e di estratto di hamamelis rendono questo prodotto di Allga San capace anche di drenare.

La texture è leggera, il profumo è molto gradevole, si assorbe rapidamente e la consistenza del burro permette di stenderlo facilmente.

Allga San è una marca tedesca che da oltre 40 anni realizza prodotti innovativi e di qualità, prediligendo ingredienti naturali e seguendo i principi di sostenibilità.

Per quanto riguarda l'utilizzo, infine, il suggerimento è quello di massaggiare il burro su tutte le zone del piede fino a quando non risulterà completamente assorbito.

Stando alle recensioni degli utenti che hanno provato questo prodotto, bastano poche applicazioni per ottenere talloni morbidi, elastici e privi di screpolature.

Il barattolo contiene ben 200 ml di prodotto.

9. Crema pedi di Prep

La migliore crema piedi anti-odore

Crema pedi di Prep

La crema anti-odore di Prep è un prodotto con principio attivo antibatterico consigliato a chi vuole combattere il cattivo odore. Questo prodotto, infatti, riesce a contrastare l'azione del batterio responsabile del fastidioso ed imbarazzante cattivo odore dei piedi preservando, invece, i batteri buoni e la barriera naturale dei piedi

La sua formula contiene: talco, olio di crusca di riso, mentolo e aloe vera biologica, ingredienti che, messi insieme, rinfrescano il piede, hanno un effetto lenitivo e concedono una piacevole sensazione di asciutto. Nel dettaglio: il talco e il mentolo sono piacevolmente rinfrescanti, l'olio di crusca di riso è emolliente e l'aloe vera biologica ad azione lenitiva che nutre, idrata ed ammorbidisce.

Per quanto riguarda l'utilizzo il suggerimento è quello di applicare la crema Prep tutti i giorni su tutto il piede e massaggiare fino a completo assorbimento.

Questa crema rientra nella linea Dermoprotettiva di Prep, nata dalla competenza scientifica dell'Azienda che realizza prodotti pensati per garantire benessere ai piedi, liberandoli dalla fastidiosa sensazione di affaticamento, eliminando i talloni screpolati e il cattivo odore.

Segnaliamo, infine, il prezzo davvero economico e l'efficacia garantita per 48 ore.

Il tubo contiene 75 ml di prodotto.

10. Crema piedi di Simon & Tom

La migliore crema piedi professionale ad assorbimento rapido contro le irritazioni

Crema piedi di Simon & Tom

La crema piedi professionale di Simon & Tom è un prodotto dal prezzo economico ma efficace e di alta qualità. Simon & Tom è un brand spagnolo che si è fatto molto notare ed apprezzare negli ultimi tempi perché realizza prodotti dall'efficacia professionale prediligendo ingredienti naturali e, quindi, senza parabeni, vegani e non testati sugli animali, venduti ad un prezzo molto accessibile.

La Foot Cream riesce non solo a combattere le irritazioni ed è particolarmente consigliata a chi soffre del piede d'atleta, ma anche a chi ha bisogno di idratare e nutrire a fondo la pelle secca.

La sua formula, infatti, contiene olio di argan biologico del Marocco certificato, dal grande potere nutriente ed idratante, tea tree oil, lenitivo, antibatterico ed efficace contro le irritazioni, menta, per mantenere il piede fresco e capace di combattere i cattivi odori, Vitamina E, Vitamina A e Omega 6 che, insieme, agiscono sulle screpolature e rigenerano la pelle.

Questo prodotto, infine, risulta molto efficace anche per combattere il fastidioso prurito causato dalla pelle screpolata e desquamata.

La crema non risulta grassa, è a rapido assorbimento e ha un fresco e piacevole profumo di menta.

Il consiglio è quello di applicare la Foot Crem due volte al giorno su piante dei piedi e talloni, fino a completo assorbimento,

Il barattolo contiene 50 ml di prodotto.

11. Crema piedi Healthy Feet di O'Keeffe's

La migliore crema piedi esfoliante

Crema piedi Healthy Feet di O’Keeffe’s

La crema piedi di O'Keeffe's è pensata per chi, oltre ad una buona idratazione, ha bisogno di un prodotto esfoliante. La sua texture particolarmente cremosa è studiata per ammorbidire le zone dure del piedi, eliminando le cellule morte.

Il risultato finale sono piedi dall'aspetto sano, curato e visibilmente morbidi, dal momento che la pelle viene continuamente rigenerata e "rinnovata".

La sua formula è arricchita da ingrediente particolarmente idratanti, glicerina ed urea, che creano una barriera cutanea intrappolando l'acqua e limitandone la dispersione. In questo modo i piedi restano morbidi ed idratati più a lungo.

Formulazione non grassa, ipoallergenica e adatta, anche, a chi ha la pelle particolarmente sensibile.

Bastano pochi utilizzi per notare subito un netto miglioramento per quanto riguarda la morbidezza della pelle dei piedi.

Il tubo contiene 100 gr di crema.

12. Crema piedi di Neutrogena

La migliore crema piedi emolliente

Crema piedi di Neutrogena

Indicata per prevenire la formazione di calli e duroni, la crema piedi di Neutrogena ha una composizione ultra-idratante per un trattamento d'urto contro secchezza e screpolature.

Ideale anche per trattare piedi particolarmente ruvidi o danneggiati, questo prodotto di Neutrogena ha una formulazione che contiene glicerina al 40% insieme ad allantoina, che oltre ad avere ottime proprietà idratanti favorisce anche il rinnovamento cellulare, vitamine per nutrire in profondità l'epidermide e bisabolo per dare sollievo in caso di piedi doloranti.

La composizione garantisce una pelle idratata fino a 24 ore, prevenendo la formazione di zone dure e calli.

La formula ultra-idratante necessita di qualche minuto per assorbirsi completamente.

Il tubo contiene ben 100 ml di prodotto.

13. Maschera piedi Pedimask Scholl

La migliore maschera piedi nutriente per rinnovare la pelle secca

Pedimask di Scholl è una maschera nutriente per i piedi a forma di calzino, semplicissima da utilizzare: basta indossarla come un normale calzino e lasciarla agire per 20 minuti per avere una pelle nutrita e morbida.

La texture non unge e lascia sul piede una piacevole e duratura sensazione di idratazione. La formulazione è realizzata a base di ingredienti idratanti e ad azione rigenerante.

Tra gli agenti idratanti troviamo glicerina, presente al 10%, e urea al 3% che agiscono insieme agli agenti emollienti del burro di Karitè e dell'olio di semi di Macadamia e agli attivi del pantenolo, allantoina e la vitamina B3 niacinamide. Composizione senza profumi e coloranti.

Consigliamo la Pedimask di Scholl per l'ottima capacità idratante e nutriente, che rende i piedi lisci, idratati e morbidi al tatto.

14. Crema piedi di Burt's Bees

La migliore crema piedi naturale e biologica

Crema piedi di Burt’s Bees

Texture ultra emolliente e molto idratante, la crema piedi di Burt's Bees è realizzata per il 99,5% con ingredienti naturali e di origine vegetale. A differenza di altre creme per i piedi, questa crema utilizza l'olio di mandorle dolci invece dell'acqua come base per la sua composizione, donandole una forte efficacia idratante.

Oltre all'olio di mandorle, la formulazione si arricchisce di olio di cocco, burro di cacao e cera d'api per un effetto morbido e rilassante. L'aggiunta di olio di rosmarino e menta piperita rinfresca la cute e rilassa piedi stanchi e doloranti.

Il punto di forza di questa crema piedi è sicuramente l'INCI, realizzato al 99% con ingredienti naturali dal forte potere idratante e nutriente.

La presenza nella formulazione di diversi oli di origine vegetale rende la texture particolarmente ricca e corposa che ha bisogno di tempo per essere assorbita.

Il consiglio è di utilizzarla di sera, prima di andare a dormire, per avere piedi morbidi e vellutati dopo pochissime applicazioni.

15. Crema piedi Sudorstop di Il mio piede

La migliore crema piedi anti-sudore

Crema piedi Sudorstop di Il mio piede

La crema Sudorstop è tra le più acquistate da chi soffre di eccessiva sudorazione del piede. Particolarmente apprezzata per la sua efficacia, questa crema riesce non solo a combattere il cattivo odore dovuto ad una sudorazione eccessiva ma riesce anche a limitare la proliferazione di batteri.

La sua formulazione è contiene ossido di zinco e sali idrati di alluminio che hanno un effetto astringente e regolano la produzione di sudore, mentre il bentone, un derivato dell'argilla bianca, aiuta a tenere la pelle asciutta.

Formulazione priva di profumi e texture facile da massaggiare.

Consigliamo l'acquisto di questo prodotto per la comprovata efficacia fin dal primo utilizzo: la maggior parte degli utenti che hanno provato e recensito questa crema attestano che la sudorazione viene notevolmente ridotta e che agisce efficacemente anche contro il cattivo odore.

16. Crema piedi di Yes!You

La migliore crema piedi economica

Crema piedi di Yes!You

A chi cerca un prodotto economico, versatile e di qualità suggeriamo la crema piedi di Yes!You pensata per esfoliare, nutrire ed idratare la pelle secca dei piedi, ma non solo.

Il suo potere idratante e nutriente, infatti, agisce efficacemente anche contro i talloni ruvidi e screpolati.

La sua formula contiene, nel dettaglio: una percentuale del 30% di urea, molto efficace contro i calli, la pelle secca e le screpolature, olio di mandorla, olio di nocciolo di pesca, lanolina e glicerina, un mix di ingredienti naturali di alta qualità che idratano e nutrono delicatamente senza risultare aggressivi.

Non unge e si caratterizza per un piacevole e fresco profumo di limone.

Per ottenere gli effetti desiderati, piedi morbidi, vellutati e privi di screpolature, basta applicare la crema due volte al giorno, mattina e sera.

Il flacone, dotato di un pratico erogatore, contiene 250 ml di prodotto.

Quali ingredienti deve contenere una buona crema per i piedi?

Una buona crema per i piedi deve contenere ingredienti idratanti, nutrienti ed emollienti, indispensabili non solo per combattere la pelle secca e i talloni screpolati, ma anche per ammorbidire i piedi, le piante, i calli e i duroni.

Vediamo nel dettaglio quali sono gli ingredienti che devono essere presenti nella formula di una buona crema per i piedi.

Olio di argan: l' olio di argan è un olio naturale e, oltre ad essere considerato come un valido anti-rughe naturale , è ricco di anti-ossidanti , importanti per combattere i radicali liberi, responsabili dell'invecchiamento della pelle, ma non solo. L'olio di argan viene molto apprezzato per le sue straordinarie capacità idratanti e nutrienti, capaci di mantenere la pelle liscia, morbida, vellutata e di donarle un aspetto sano. Risulta, inoltre, anche un ottimo emolliente , è ricco di sostante nutritive e risulta molto pratico da utilizzare perché si assorbe rapidamente . Risulta, quindi, un ingrediente fondamentale non solo per idratare la pelle secca e le screpolature , ma anche per trattare i calli .

è un olio naturale e, oltre ad essere considerato come un , è , importanti per combattere i radicali liberi, responsabili dell'invecchiamento della pelle, ma non solo. L'olio di argan viene molto apprezzato per le sue straordinarie capacità idratanti e nutrienti, capaci di mantenere la pelle liscia, morbida, vellutata e di donarle un aspetto sano. Risulta, inoltre, anche un , è e risulta molto pratico da utilizzare perché . Risulta, quindi, un ingrediente fondamentale non solo per e le , ma anche per . Aloe vera: i benefici dell ‘aloe vera sono molteplici e, proprio per questo motivo, viene molto impiegata in ambito cosmetico. Si tratta, infatti, di una pianta succulenta molto apprezzata per le sue proprietà anti-infiammatorie , cicatrizzanti , antibatteriche e antiossidanti , e viene utilizzata per curare non solo scottature e ferite di diversa natura, ma anche per trattare la pelle secca e danneggiata . Per quanto riguarda la crema per i piedi, la presenza dell'aloe vera all'interno della formula assicura che il prodotto in questione è capace di trattare efficacemente le screpolature che si formano sui talloni , lesioni e piccoli tagli .

sono molteplici e, proprio per questo motivo, viene molto impiegata in ambito cosmetico. Si tratta, infatti, di una pianta succulenta molto apprezzata per le sue , , e , e viene utilizzata per curare non solo scottature e ferite di diversa natura, ma anche per trattare la e . Per quanto riguarda la crema per i piedi, la presenza dell'aloe vera all'interno della formula assicura che il prodotto in questione è capace di , e . Burro di karitè: come l'aloe vera, anche il burro di karitè viene molto utilizzato in ambito cosmetico per realizzare burrocacao, maschere per capelli, creme idratanti, ecc. Si tratta di una miscela di sostanze grasse che si ricavano da semi e noccioli di un albero che cresce nelle savane africane, la Vitellaria paradoxa, capace di rendere più veloce il processo di guarigione di una lesione, di nutrire a fondo la pelle e di proteggerla dal caldo e dal freddo , rallentare l'invecchiamento cutaneo , ma non solo. Il burro di karitè, inoltre, è estremamente nutriente , idratante , emolliente , elasticizzante , riesce ad alleviare il prurito causato da screpolature ed ha proprietà anti-infiammatorie . Per questi motivi può essere utilizzato non solo per idratare la pelle secca, ma anche per donare sollievo a piedi stanchi , arrossati e infiammati .

viene molto utilizzato in ambito cosmetico per realizzare burrocacao, maschere per capelli, creme idratanti, ecc. Si tratta di una miscela di sostanze grasse che si ricavano da semi e noccioli di un albero che cresce nelle savane africane, la Vitellaria paradoxa, capace di rendere più veloce il processo di guarigione di una lesione, di a fondo la pelle e di , , ma non solo. Il burro di karitè, inoltre, è estremamente , , , , riesce ad causato da screpolature ed ha . Per questi motivi può essere utilizzato non solo per idratare la pelle secca, ma anche per , e . Urea: l'urea è un ingrediente presente all'interno delle creme per i piedi con funzione anti-batterica, pensate per combattere infezioni e problematiche di natura fungina, e in quelle utili per trattare calli e duroni capaci, quindi, di penetrare a fondo nella pelle, anche quella più spessa, per combattere indurimenti di diversa natura.

Tea tree oil e olio di eucalipto: il tea tree oil e l'olio di eucalipto sono due ingredienti che hanno le medesime proprietà anti-batteriche e che vengono utilizzati all'interno delle formule delle creme piedi con azione anti-odore. Il cattivo odore dei piedi, infatti, è causato da alcuni batteri che il tea tree oil e l'olio di eucalipto riescono a combattere in modo efficace.

Glicerina: la glicerina è un ingrediente che viene molto utilizzato nelle formule di diversi prodotti dedicati alla cura del viso e del corpo, piedi compresi, per le sue proprietà idratanti e per la sua grande capacità di combattere le screpolature, la pelle secca e ruvida e per trovare sollievo dalla fastidiosa sensazione di pelle che tira, tipica della pelle secca.

Come scegliere la migliore crema per i piedi

La disponibilità di creme per i piedi in commercio è vastissima e riuscire a trovare quella realmente efficace non sempre è semplice. Per scegliere la crema piedi giusta è importante riuscire a capire il tipo di trattamento di cui abbiamo bisogno – contro la secchezza, le screpolature, per eliminare i calli o ammorbidire i talloni – e preferire prodotti mirati. Per aiutarci nella scelta possiamo analizzare l'INCI dei prodotti per capire la tipologia di ingredienti presente nella formulazione del prodotto, così da avere un'idea sulla loro efficacia e sull'azione che andranno a svolgere.

Ingredienti e azione

Una crema per i piedi è solitamente composta da ingredienti idratanti, nutrienti ed emollienti, al pari di una crema per le mani. Alcuni prodotti, però, possono arricchirsi di ingredienti lenitivi, esfolianti, antibatterici e antinfiammatori che donano alla crema proprietà aggiuntive. Nel dettaglio:

gli ingredienti idratanti sono immancabili in quanto contrastano la secchezza cutanea delle nostre estremità ed ammorbidiscono calli e duroni, favorendone l'eliminazioni. I più utilizzati sono quelli di origine vegetale come l' olio di mandorle dolci, il burro di karitè, l' olio di cocco o di macadamia , tutti degli ottimi idratanti. Particolarmente apprezzata è l'urea, presente in tantissime creme dedicate alla cura dei piedi. L'urea, infatti, riesce a penetrare in profondità negli strati cutanei, anche lì dove sono presenti ispessimenti, idratando a fondo la pelle. Inoltre ha delle specifiche proprietà antibatteriche ed esfolianti:

sono immancabili in quanto delle nostre estremità ed ammorbidiscono calli e duroni, favorendone l'eliminazioni. I più utilizzati sono quelli di origine vegetale come l' il di l' , tutti degli ottimi idratanti. Particolarmente apprezzata è presente in tantissime creme dedicate alla cura dei piedi. L'urea, infatti, riesce a penetrare in profondità negli strati cutanei, anche lì dove sono presenti ispessimenti, idratando a fondo la pelle. Inoltre ha delle specifiche proprietà antibatteriche ed esfolianti: gli ingredienti esfolianti, invece, oltre ad idratare la pelle, ci aiutano ad eliminare le cellule morte più superficiali , stimolando il ricambio cellulare. In genere, chi cerca un'azione esfoliante deve orientare la propria scelta verso prodotti appositamente ideati per svolgere questa tipologia di trattamento, come le maschere peeling per i piedi;

invece, oltre ad idratare la pelle, ci aiutano ad , stimolando il ricambio cellulare. In genere, chi cerca un'azione esfoliante deve orientare la propria scelta verso prodotti appositamente ideati per svolgere questa tipologia di trattamento, come le maschere peeling per i piedi; infine, gli ingredienti lenitivi, come l'aloe vera e la curcuma, o antibatterici, come l'olio essenziale di timo, rosmarino o tea tree, aiutano a combattere la proliferazione dei batteri, e di conseguenza il formarsi del cattivo odore, e riescono a donare sollievo a piedi stanchi e doloranti.

Trattamento

La scelta degli ingredienti deve essere finalizzata alla ricerca del prodotto più adatto per specifiche esigenze. Le problematiche che possono interessare i piedi sono diverse e differenti devono essere quindi i trattamenti scelti:

per talloni screpolati e pelle secca scegliete prodotti idratanti. In base alla secchezza della cute potrete optare per maschere intensive che riescono ad essere dei veri e propri trattamenti d'urto, ridonando morbidezza ed idratazione ad una cute arida. Per migliorare i talloni screpolati, possono risultare utili prodotti esfolianti che aiutano ad assottigliare gli ispessimenti. Dopo aver utilizzato un esfoliante, però, è importante trattare la zona del tallone con un prodotto lenitivo capace, al testo stesso, anche di nutrire ed idratare;

e scegliete prodotti idratanti. In base alla secchezza della cute potrete optare per che riescono ad essere dei veri e propri trattamenti d'urto, ridonando morbidezza ed idratazione ad una cute arida. Per migliorare i talloni screpolati, possono risultare utili che aiutano ad assottigliare gli ispessimenti. Dopo aver utilizzato un esfoliante, però, è importante trattare la zona del tallone con un capace, al testo stesso, anche di nutrire ed idratare; chi soffre di sudorazione eccessiva o di cattivi odori deve, come prima cosa, chiedere un consulto medico per escludere problematiche di altra natura. In questi casi è importante scegliere prodotti astringenti, capaci di limitare la produzione di sudore , e assorbenti. Le creme a base di zinco, amido di mais o di riso, insieme a specifici ingredienti antibatterici, riescono a contrastare la comparsa dei cattivi odori;

o di deve, come prima cosa, chiedere un consulto medico per escludere problematiche di altra natura. In questi casi è importante scegliere prodotti capaci di , e Le creme a base di zinco, amido di mais o di riso, insieme a specifici ingredienti antibatterici, riescono a contrastare la comparsa dei cattivi odori; per calli e duroni è importante trovare formulazioni che riescano ad ammorbidire la zona, permettendoci così di eliminare le callosità in modo semplice e indolore. Sono da preferire creme con ingredienti emollienti come il burro di karitè o gli oli vegetali. In questi casi, spesso la crema da solo non riesce ad eliminare i calli già presenti, che andranno trattati anche con strumenti appositi come il Velvet smooth di School, pietre pomice o lime. Le creme, comunque, se utilizzate con costanza, riescono a prevenirne la formazione.

Marca

Sono tantissimi brand che hanno realizzato prodotti appositi per la cura dei piedi. I più famosi ed apprezzati sono sicuramente Scholl, azienda che da oltre 110 anni si occupa di prodotti per la cura del piede, e Just, un brand svizzero molto noto che però è difficile da reperire online. Molto validi sono anche le creme per i piedi di Satin Naturel, Prep, Eucerin e di Neutrogena, oltre che di Hansaplast.

Come e quando utilizzare una crema per i piedi

Per applicare correttamente la crema piedi, scelta in base alle diverse esigenze e al problema da trattare, e ottenere i risultati desiderati occorre seguire pochi e semplici passaggi:

ammorbidire la pelle dei piedi effettuando un pediluvio, utile anche per donare una sensazione di sollievo ai piedi affaticati;

dopo aver asciugato i piedi, eliminare la pelle e le cellule morte utilizzando una pietra pomice o un roll per pedicure, elettrico o manuale (la classica spazzola per piedi);

a questo punto è possibile erogare o prelevare una giusta quantità di crema e applicarla su tutti il piede, mettendone un po' di più su piante e talloni, dove la pelle appare particolarmente secca o su calli e duroni, se presenti. Il suggerimento è quello di non applicare troppa crema per rendere più veloce l'assorbimento.

massaggiare delicatamente il prodotto fin quando non risulterà completamente assorbito. Il tempo di assorbimento dipende dal prodotto stesso, dalla sua formula e dalla consistenza. Attendere che la crema sia del tutto assorbita è fondamentale per permetterle di penetrare e, di conseguenza, di agire a fondo, anche negli stradi di epidermide inferiori e dove la pelle è più spessa.

Per quanto riguarda la frequenza di applicazione, infine, tutto dipende dal prodotto scelto e, per questo motivo, suggeriamo di leggere le indicazioni riportate sulla confezione. La crema per i piedi andrebbe applicata due volte al giorno, mattina e sera, ma per una questione di comodità suggeriamo di eseguire l'applicazione prima di andare a dormire, in modo tale da permetterle di agire meglio.

Perché i piedi si seccano e si screpolano?

I piedi secchi e screpolati sono un problema molto diffuso. Le cause di questi fastidiosi inestetismi possono essere molteplici. Eccone alcune:

indossare spesso calzature non traspiranti o troppo strette che costringono il piede;

utilizzare bagnoschiuma o saponi troppo aggressivi che possono alterare il PH della pelle;

eccessive esposizioni al sole senza applicare la crema;

camminare a lungo con scarpe troppo basse;

scarsa assunzione di acqua;

fare frequentemente bagni e docce calde.

Le fastidiose screpolature sui talloni, invece, si formano quando la pelle è eccessivamente secca e quando, poggiando il piede per terra, il movimento della camminata porta ad una tensione eccessiva che crea delle aperture.

I rimedi e le soluzioni sono molto semplici, e quasi tutte richiedono l'applicazione di una buona crema o maschera idratante che possa prevenire o curare i piedi secchi.

Altri consigli per avere piedi nutriti, idratati e dall'aspetto sano

Vediamo adesso alcuni consigli per prevenire la formazione di screpolature sui talloni, calli, duroni, pelle secca e avere piedi nutriti ed idratati;

indossare preferibilmente calzature traspiranti, che lascino il piede libero di respirare e che non abbiano una pianta troppo rigida;

quando arriva il caldo e si iniziano ad utilizzare le scarpe aperte idratare maggiormente i piedi utilizzando la crema o una maschera piedi;

quando si indossano le scarpe chiuse indossare sempre dei calzini per evitare il contatto tra piede e scarpa, causa di lesioni e di screpolature;

dopo aver fatto la doccia, quando la pelle dei piedi è più morbida, rimuovere la pelle morta, calli e duroni, utilizzando una pietra pomice o un roll per pedicure, elettrico o manuale;

bere tanta acqua aiuta a mantenere la pelle ben idratata e, di conseguenza, ad impedire che si secchi;

utilizzare sempre una crema idratante e nutriente, scegliendone una con azione specifica tenendo in considerazione la problematica che si vuole risolvere;

effettuare regolarmente dei pediluvi per ammorbidire i piedi, eliminare la pelle morta e prevenire la formazione di calli, duroni e indurimenti di diverso tipo. I pediluvi andrebbero fatti almeno una volta a settimana, utilizzando acqua calda, sale e bicarbonato.