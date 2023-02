Migliori creme antismagliature: i 10 prodotti più efficaci su smagliature bianche e rosse Le creme antismagliature sono cosmetici studiati per prevenire ed eliminare le smagliature rosse e bianche su pancia, seno, fianchi, gambe e glutei. Ecco i 10 migliori prodotti da acquistare su Amazon, da quelli specifici per la gravidanza a quelli per uomo, efficaci e con ottimo INCI.

Le creme antismagliature sono prodotti cosmetici studiati per ridurre e attenuare le smagliature bianche o rosse, un inestetismo della pelle dovuto alla rottura delle fibre elastiche presenti nei tessuti cutanei le cui cause possono essere molteplici: tra le più frequenti ci sono repentine variazioni di peso, crescita e gravidanze. Tali cambiamenti determinano infiammazioni e micro lacerazioni nello strato più esterno dell'epidermide: i segni che ne derivano, simili a delle cicatrici, si presentano inizialmente come strie rosse, ma con il passare del tempo diventano bianchi e più difficili da trattare.

Clinicamente le smagliature vengono definite alterazioni o strie atrofiche, e possono comparire in diverse zone del corpo come pancia, glutei, seno, braccia e fianchi sia nelle donne che negli uomini. Si tratta dunque di un inestetismo comune e abbastanza diffuso, ma prevenire ed eliminare le smagliature è possibile scegliendo un prodotto specifico, vale a dire una crema per le smagliature la cui formulazione preveda ingredienti e principi attivi utili a prevenirne la comparsa o a ridurne la visibilità, come collagene, acido ialuronico e vitamine, in particolare la vitamina E.

Per individuare la crema più adatta alle proprie esigenze si deve valutare innanzitutto il tipo di smagliature da trattare, rosse o bianche, e considerare poi la tipologia di prodotto, che può essere in crema, olio, siero o fiale, così come ingredienti e prezzo. Tra le numerose opzioni disponibili in commercio, in questa guida vedremo le 10 migliori creme per smagliature, selezionate per efficacia, recensioni e rapporto qualità/prezzo, oltre ad alcune valide alternative e ai prodotti da abbinare per prendersi cura di sé al meglio. Prima, però, scopriamo come funzionano i prodotti antismagliature.

Come funziona la crema per smagliature?

Le creme antismagliature agiscono in tre step:

1. grazie ad ingredienti esfolianti come l'acido glicolico e l'acido salicilico, rimuovono le cellule morte presenti sullo strato superficiale dell'epidermide, così da permettere ai principi attivi della formula di agire in profondità;

2. idratano la pelle sfruttando le proprietà di sostanze quali l'aloe vera, l'acido ialuronico e gli oli vegetali come l'olio di mandorle dolci, che la aiutano a mantenere tono ed elasticità;

3. infine, stimolano il rinnovo cellulare e la produzione di collagene ed elastina, componenti naturalmente presenti nello strato cutaneo.

1. Pancina Crema Smagliature

La migliore crema antismagliature per gravidanza

Consigliata per: prevenire la comparsa di smagliature in gravidanza e dopo il parto.

Pro: la crema idrata la pelle in profondità, migliorandone l'elasticità grazie al complesso di principi attivi della formula. Ha inoltre un profumo neutro e delicato che non provoca nausee. Chi l'ha provata ha riscontrato che dopo il parto la pancia risultava quasi priva di smagliature.

Contro: data la texture piuttosto ricca, alcune utenti hanno giudicato la crema troppo unta. Con un breve massaggio, comunque, viene assorbita completamente.

Durante la gravidanza il corpo delle donne si modifica: con il passare dei mesi la pancia si ingrandisce, il seno si riempie ed in generale i tratti si addolciscono. Se non adeguatamente curata, la pelle risente di questi cambiamenti rivelando le temute strie rosse. Un prodotto come la Crema per Smagliature Pancina è l'ideale in questi casi: a base di ingredienti naturali sicuri per l'utilizzo in dolce attesa come aloe vera, olio d'oliva, olio di germe di grano e vitamine, esercita sulla pelle un'azione elasticizzante ed idratante. Si tratta di un prodotto dermatologicamente e clinicamente testato, ipoallergenico, da utilizzare come trattamento rassodante per diverse le zone del corpo (pancia, seno, gambe e glutei) e ottimo anche per il post parto.

Altre creme antismagliature per gravidanza consigliate:

2. Rilastil Crema Smagliature

La migliore crema per smagliature rosse

Consigliata per: ridurre e attenuare le smagliature rosse o prevenirne la comparsa.

Pro: una crema efficace per trattare le smagliature rosse, che al contempo nutre in profondità la pelle prevenendo la comparsa di nuove cicatrici. Ricca ma delicata sulla pelle, è indicata anche per donne in gravidanza.

Contro: non tutte le utenti hanno apprezzato la profumazione della crema, che risulta comunque delicata e non persistente.

Essendo cicatrici allo stadio iniziale, le smagliature rosse sono in genere più facili da eliminare, ma non vanno per questo sottovalutate. Al contrario, è bene intervenire subito con prodotti mirati per schiarirle e riportare la pelle allo stadio iniziale. Se siete alla ricerca di un cosmetico di questo tipo, vi consigliamo la Crema Smagliature Rilastil, un trattamento specifico per attenuare le smagliature rosse e prevenirne la comparsa. La formula a base di ingredienti di origine naturale, ricca di amminoacidi e vitamine, aiuta a ristrutturare la matrice dermica, mentre la texture ricca nutre in profondità la pelle, rendendola più tonica ed elastica.

Altre creme per smagliature rosse consigliate:

3. Lierac Phytolastil Soluté

La migliore crema per smagliature bianche

Consigliato per: migliorare l'aspetto di smagliature bianche difficili da trattare.

Pro: si tratta di un prodotto correttivo studiato per il trattamento delle smagliature bianche, che dopo alcune applicazioni risultano depigmentate e molto meno visibili. La texture fluida e non unta lo rende inoltre facile da applicare e massaggiare sulla pelle.

Contro: per ottenere risultati tangibili è importante essere costanti nell'applicazione ed eseguire il trattamento per almeno 8 settimane, applicando il siero due volte al giorno.

A differenza di quelle rosse, le smagliature bianche sono più difficili da trattare: il cambiamento di colore indica infatti una riduzione della circolazione sanguigna in quella zona, che di conseguenza risponde meno ai prodotti applicati. È dunque molto difficile far sparire del tutto queste cicatrici di stadio avanzato, ma non impossibile: si può cercare di attenuarle con cosmetici come il siero Phytolastil di Lierac, un prodotto appositamente studiato per favorire la regressione delle smagliature già esistenti. Ha una formula ricca di estratti vegetali dall'azione ristrutturante, tra cui l'alchemilla, l'edera e l'equiseto che stimolano la produzione di collagene migliorando l'elasticità della pelle.

Altre creme per smagliature bianche consigliate:

4. Bionike Defence Body Smagliature

La migliore crema antismagliature per pelli sensibili

Consigliata per: trattare le smagliature su pelli sensibili e soggette a irritazioni.

Pro: è un prodotto dalla formulazione delicata e senza profumo, ideale per chi ha una pelle sensibile e intollerante, che si rivela efficace nel prevenire la comparsa di smagliature e nell'attenuare quelle già presenti. Ha inoltre un ottimo rapporto qualità/prezzo considerato il maxi formato da 300 ml.

Contro: ha una texture molto ricca che va massaggiata a lungo, ma la crema è studiata per raggiungere gli strati più profondi della cute proprio attraverso un lungo massaggio.

Le persone con pelle sensibile e reattiva spesso trovano difficoltà ad utilizzare i cosmetici commerciali, che causano pruriti e irritazioni. Lo stesso può accadere con i prodotti antismagliature, in particolare con quelli cosiddetti "urto", che esercitano un'azione particolarmente intensiva sulla pelle. Per trattare gli inestetismi di questo tipo di pelle meglio dunque puntare su prodotti parafarmaceutici come la crema Defence Body Smagliature di Bionike: la sua formula contiene olio di mandorle dolci, vitamina E e Pantenolo (provitamina B5), dalle proprietà nutrienti e riparative, ma la caratteristica che la rende ideale per le pelli sensibili e intolleranti è la totale assenza di profumo, di frequente causa di rossori e fastidi.

Altre creme antismagliature per pelli sensibili consigliate:

5. Bio-Oil Olio per la cura della pelle

Il miglior olio elasticizzante per smagliature vecchie

Consigliato per: attenuare le smagliature vecchie e particolarmente resistenti.

Pro: si tratta di un olio multiuso capace di trattare diverse problematiche cutanee, comprese le smagliature vecchie dovute a gravidanza, pubertà o aumento di peso. Contiene un ingrediente brevettato che aiuta a ridurne la densità rendendolo di più facile assorbimento, e può essere utilizzato anche sul viso.

Contro: una piccola percentuale di chi ha recensito il prodotto lamenta sensazioni di prurito e, in alcuni casi, reazioni allergiche dovuti tuttavia alla sensibilità cutanea personale.

Le smagliature cosiddette "vecchie", vale a dire le striature formatesi già da molti anni, sono in assoluto le più difficili da trattare: sono perlopiù di colore bianco, quasi traslucide, ad indicare che in quella zona la pelle si è ormai cicatrizzata. Per quanto sia difficile rimuoverle, tuttavia, le smagliature vecchie possono essere migliorate utilizzando dei prodotti dall'alto potere idratante, che nutrono la pelle in profondità restituendole tono ed elasticità. Uno dei migliori in questo senso è l'olio di Bio Oil, formulato per agire sugli inestetismi della pelle come smagliature, cicatrici, macchie e discromie. Grazie a vitamina E ed estratti vegetali rende la cute più morbida ed elastica già dopo poche settimane di utilizzo.

Altri oli elasticizzanti e antismagliature consigliati:

6. Equilibra Olio Puro Mandorle

Il miglior olio antismagliature

Consigliato per: nutrire la pelle e prevenire le smagliature con un prodotto naturale, facile da utilizzare ed economico.

Pro: si tratta di un olio puro che nutre ed idrata la pelle in profondità, rivelandosi un ottimo alleato anche contro le smagliature. Essendo composto da ingredienti naturali al 100%, può essere utilizzato anche in gravidanza o da chi ha la pelle sensibile.

Contro: nonostante l'assenza di profumo sia indicata tra le caratteristiche del prodotto, in alcune recensioni questo aspetto viene sottolineato in chiave negativa. È proprio tale assenza, però, a renderlo adatto anche alle pelli sensibili.

In virtù delle loro proprietà idratanti ed elasticizzanti, gli oli naturali sono un'ottima alternativa alle creme per le smagliature, perfetti per effettuare un lungo e benefico massaggio sulle zone interessate dalle striature ma ottimi da utilizzare anche sul resto del corpo. In particolare, tra i più indicati ci sono gli oli di mandorle dolci, meglio se in formulazione pura come questo di Equilibra: privo di petrolati e parabeni, è completamente senza profumo e ideale da utilizzare durante e dopo la gravidanza o a seguito di una dieta ipocalorica. Oltre ad esercitare un'azione elasticizzante, nutre, idrata e protegge la pelle di seno, pancia, gambe e glutei, che appare immediatamente più morbida e liscia.

Altri oli di mandorle antismagliature consigliati:

7. Weleda Olio smagliature

Il miglior olio antismagliature per gravidanza

Consigliato per: prevenire le smagliature in gravidanza e durante l'allattamento.

Pro: la sua formula, naturale e delicata, è appositamente studiata per essere utilizzata dalle donne in gravidanza. Applicato fin dalla prima settimana aiuta a schiarire le smagliature rosse, fino a farle scomparire nell'arco di qualche mese. È inoltre perfetto da usare anche dopo il parto.

Contro: non essendo studiato per attenuare o combattere le smagliature bianche, l'olio si rivela decisamente più efficace come trattamento preventivo.

In commercio esistono due principali tipologie di prodotti studiati per prevenire le smagliature in gravidanza; oltre alle creme, infatti, si possono trovare oli dalle formule delicate, spesso privi di profumazione così da non provocare nausee e fastidi. Garantiscono in genere un trattamento più intensivo delle creme, nutrendo la pelle in profondità e rendendola più elastica. Uno dei più apprezzati è l'Olio smagliature di Weleda, adatto da utilizzare durante e dopo la gravidanza sia per prevenire che per trattare le smagliature. A base di una miscela di oli tra cui olio di mandorle dolci e olio di jojoba, è stato formulato con ostetrici e farmacisti ed è dermatologicamente testato anche su pelle sensibile.

Altri oli antismagliature per gravidanza consigliati:

8. Elifexir Senobell

La migliore crema smagliature seno

Consigliata per: prevenire o riparare le smagliature sul seno.

Pro: si tratta di una crema multi-effetto che, oltre a trattare le smagliature sul seno, garantisce anche un'azione rassodante, volumizzante e rimodellante. Adatta a tutti i tipi di pelle, può essere utilizzata anche in gravidanza e allattamento.

Contro: l'odore della crema è da alcune utenti ritenuto intenso e poco gradevole, ma non è un aspetto che emerge dalla maggior parte delle recensioni.

Insieme a pancia, gambe, fianchi e glutei, il seno è una delle parti del corpo più soggette alla formazione di smagliature. Le cause sono principalmente gravidanza e allattamento, ma possono contribuire anche l'aumento o la perdita di peso e lo sviluppo in adolescenza. Se è vero che la maggior parte dei prodotti antismagliature in commercio può essere utilizzata anche sul décolleté, è indubbio che un prodotto studiato per questa specifica zona possa risultare più efficace. Tra le alternative che si trovano su Amazon, la crema Senobell di Elifexir è una delle più indicate per trattare questo inestetismo: oltre a ceramidi e lipopetidi che idratano e rassodano la pelle con effetto tensore, contiene infatti uno specifico complesso antismagliature che ripara le strie esistenti e aiuta a prevenirne la comparsa.

Altre creme smagliature seno consigliate:

9. Bioluma Crema Corpo alla bava di lumaca

La migliore crema per smagliature bianche e rosse

Consigliata per: idratare il corpo, rendere la pelle più elastica e trattare smagliature bianche e rosse.

Pro: l'alta concentrazione di bava di lumaca, un ingrediente dalle proprietà idratanti, nutrienti ed elasticizzanti, rende questa crema corpo ideale anche come prodotto antismagliature.

Contro: non si tratta di un prodotto pensato appositamente per contrastare le smagliature. A livello di INCI, tuttavia, è del tutto paragonabile a cosmetici specifici.

Ricca di collagene, vitamine, elastina e peptidi, la bava di lumaca è sempre più studiata in cosmesi: le sue proprietà idratanti, rimpolpanti e cicatrizzanti la rendono infatti perfetta per combattere rughe, infiammazioni e acne. Si è rivelata inoltre un ottimo ingrediente per combattere le smagliature: ecco perché la crema Bioluma, pur non essendo specificamente studiata per trattare questo inestetismo, è particolarmente efficace su smagliature rosse e bianche. L'alta concentrazione di bava di lumaca, pari al 60%, unita ad oli ed estratti vegetali la rende infatti capace di attenuare le strie rosse già dopo poche applicazioni, e quelle bianche dopo alcuni mesi di trattamento.

Altre creme per smagliature bianche e rosse consigliate:

10. Collistar Crema Tonificante Uomo

La migliore crema smagliature uomo

Consigliata per: nutrire intensamente la pelle maschile ed evitare la formazione di smagliature.

Pro: una crema-gel di facile assorbimento che dona un immediato senso di freschezza mentre idrata in profondità la pelle di viso e corpo. Dopo l'applicazione la pelle risulta più morbida ed elastica, dunque si rivela adatta anche per prevenire le smagliature maschili.

Contro: anche in questo caso si tratta di un idratante non appositamente studiato per le smagliature. Visti gli effetti positivi sulla pelle, però, può essere utilizzato anche a questo scopo.

Anche se comunemente vengono ritenute un inestetismo che colpisce le donne, le smagliature possono comparire anche sugli uomini. Anche la loro pelle andrebbe dunque idratata regolarmente per evitare la comparsa di striature, in particolare a seguito di un forte dimagrimento o, al contrario, di un deciso aumento di massa muscolare. Tra i cosmetici pensati per gli uomini vi consigliamo la crema-gel Collistar Body, un prodotto idratante e tonificante che si distingue per la texture impalpabile e la formula ad assorbimento ultra rapido. Proprio l'alto potere idratante della formula la rende ideale per mantenere la pelle elastica ed evitare la comparsa di smagliature.

Altre creme smagliature uomo consigliate:

Quali sono gli ingredienti e i principi attivi di una crema antismagliature?

Prima di acquistare una crema antismagliature, dare un'occhiata all'INCI può aiutare a capire se quel prodotto può essere davvero efficace. Ci sono, infatti, degli ingredienti che non possono mancare, in particolare quelli con proprietà idratanti, esfolianti e cicatrizzanti. Ecco quali sono quelli da ricercare.

Componenti esfolianti : i più utilizzati sono l'acido glicolico, l'acido salicilico e l'acido lattico, utili a rimuovere le cellule morte e a favorire il rinnovo cellulare, così da permettere alla crema di penetrare più in profondità.

: i più utilizzati sono l'acido glicolico, l'acido salicilico e l'acido lattico, utili a rimuovere le cellule morte e a favorire il rinnovo cellulare, così da permettere alla crema di penetrare più in profondità. Ingredienti idratanti : l'aloe vera e gli oli vegetali sono dei potenti idratanti; alcuni, come l'olio di mandorle dolci, sono anche emollienti e nutritivi. Queste sostanze garantiscono la giusta idratazione alla pelle evitando così la perdita di elasticità.

: l'aloe vera e gli oli vegetali sono dei potenti idratanti; alcuni, come l'olio di mandorle dolci, sono anche emollienti e nutritivi. Queste sostanze garantiscono la giusta idratazione alla pelle evitando così la perdita di elasticità. Cicatrizzanti come la centella asiatica, l'olio di lavanda e l'olio di rosa mosqueta favoriscono la riepitelizzazione e la rigenerazione dei tessuti cutanei.

come la centella asiatica, l'olio di lavanda e l'olio di rosa mosqueta favoriscono la riepitelizzazione e la rigenerazione dei tessuti cutanei. Vitamine: contenuti principalmente negli oli vegetali, hanno proprietà antiossidanti e nutritive.

Menzione a parte merita il retinolo che, insieme all'acido glicolico, viene considerato dai dermatologi tra i migliori ingredienti per contrastare le smagliature bianche, quindi quelle più complesse da eliminare. Il retinolo, o acido retinoico, è un derivato della vitamina A, particolarmente indicato per il trattamento di cicatrici della pelle, acne e rughe. È bene specificare, tuttavia, che si tratta di un ingrediente da evitare in gravidanza perché potrebbe interferire con il corretto sviluppo del feto.

Come scegliere la miglior crema per le smagliature

Per scegliere una crema antismagliature vanno valutate innanzitutto le esigenze personali, e dunque il tipo di smagliature presenti sul proprio corpo, ma anche, naturalmente, le caratteristiche del prodotto, dall'azione sulla pelle alla tipologia agli ingredienti, senza dimenticare marca e prezzo.

Azione

Le creme antismagliature possono avere una duplice azione:

prevenire la comparsa delle smagliature mantenendo la pelle idratata ed elastica. Questo è il caso delle creme antismagliature appositamente ideate per le donne in gravidanza, per chi pratica body building o un'attività fisica che implica l'aumento della massa muscolare, per l'adolescenza e per chi sta seguendo diete per perdere peso;

mantenendo la pelle idratata ed elastica. Questo è il caso delle creme antismagliature appositamente ideate per le donne in gravidanza, per chi pratica body building o un'attività fisica che implica l'aumento della massa muscolare, per l'adolescenza e per chi sta seguendo diete per perdere peso; depigmentare le smagliature esistenti per ridurne la visibilità. In questi casi le creme per le smagliature agiscono sull'inestetismo già formato andando a schiarire l'epidermide per riportare la cute al colore naturale.

Tipo di smagliature

Come abbiamo visto, esistono due tipi di smagliature, rosse e bianche. Il colore indica lo stadio dell'inestetismo: le strie rosse sono di recente comparsa e dunque più facili da eliminare, quelle bianche sono invece cicatrici più vecchie e resistenti. Per la prima tipologia sono adatti cosmetici elasticizzanti ed idratanti, per la seconda invece sono necessari prodotti più intensivi che agiscano in profondità.

Tipologia

Possiamo suddividere i prodotti antismagliature in quattro tipologie: ci sono le creme, di gran lunga le più diffuse, spesso a rapido assorbimento, soprattutto se in gel; seguono poi gli oli, perfetti da massaggiare a lungo, che richiedono alcuni minuti per penetrare nella pelle; infine sieri e fiale, che hanno caratteristiche più simili alle creme ma presentano una texture più fluida.

Ingredienti

Abbiamo già discusso dell'importanza degli ingredienti in una crema antismagliature. Gli oli naturali e gli ingredienti come l'acido salicilico, l'aloe vera e l'acido ialuronico, in particolare, risultano molto efficaci nel contrastare le cicatrici di questo tipo, per cui è importante verificarne la presenza nel prodotto che si decide di acquistare.

Marca

Al momento della scelta di un prodotto per le smagliature è importante valutare anche il brand che lo propone sul mercato. Alcuni, come Collistar, Rilastil, Bionike e Lierac sono infatti riconosciuti a livello internazionale come esperti in campo cosmetico, e i loro prodotti sono sicuri ed efficaci. Ci sono poi marche forse meno conosciute ma specializzate nel trattamento di questi inestetismi tra le quali Pancina, che propone la miglior crema in assoluto per prevenire le smagliature in gravidanza.

Prezzo

Come tutti i cosmetici per corpo e viso, anche le creme antismagliature rientrano in diverse fasce di prezzo: le più economiche hanno un costo di circa 10 euro, quelle di fascia alta vanno invece dai 50 euro in su. Ci sono poi, anche in questo caso, prodotti di fascia media con un prezzo compreso tra i 15 e i 40 euro.

Come applicare le creme antismagliature

Perché siano efficaci, le creme per le smagliature devono essere applicate con regolarità e, soprattutto, eseguendo movimenti specifici. È infatti importante massaggiarle sulla pelle con movimenti circolari e trasversali due volte al giorno, mattina e sera. Anche la costanza è un elemento fondamentale: per vedere i primi risultati significativi bisogna attendere alcune settimane nel caso delle smagliature rosse, alcuni mesi per quelle bianche.

Ecco altri prodotti consigliati per strutturare una vera e propria beauty routine quotidiana, che possono coadiuvare e migliorare l'azione della crema per le smagliature.

Crema corpo

L'idratazione è un requisito fondamentale per mantenere la pelle elastica e tonica nel tempo. Una buona crema corpo, dunque, usata in combo con prodotti mirati, costituisce un valido aiuto per prevenire la formazione di smagliature.

Crema anti-cellulite

Accanto alle smagliature, tra gli inestetismi che maggiormente affliggono le donne e, in alcuni casi, anche gli uomini, c'è la cellulite. Per eliminare la cosiddetta "pelle a buccia d'arancia" si trovano in commercio creme anti-cellulite ad azione specifica.

Crema antirughe

Ci sono infine le creme antirughe, utili per combattere i segni del tempo su viso e collo. A differenza delle smagliature, le rughe sono dovute principalmente all'avanzare dell'età, ma sono, al pari di esse, un inestetismo che può essere mitigato.