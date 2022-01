Migliori creme anticellulite del 2022: recensioni e guida all’acquisto delle più efficaci Le migliori creme anticellulite sono quelle che riescono a combattere la pelle a buccia d’arancia su cosce, braccia, fianchi, glutei e pancia. Vediamo quali sono le creme anticellulite più efficaci del 2022 con relative recensioni, tutte disponibili su Amazon, economiche e non.

Le creme anticellulite sono un valido aiuto per combattere la pelle a buccia d'arancia, se utilizzate con costanza e se sono abbinate ad uno stile di vita sano e a una corretta alimentazione. Ma cos'è esattamene la cellulite? La cellulite è la conseguenza di cattive abitudini che causano l'alterazione dell'ipoderma: le cellule adipose aumentano di volume, comprimono i vasi sanguigni, ostacolano la microcircolazione e causano la ritenzione idrica, cioè un accumulo di liquidi negli spazi tra le cellule. Questo inestetismo della pelle colpisce tantissime donne, a prescindere dal loro peso, e interessa in particolar modo la zona di cosce, glutei e fianchi.

Oltre all'uso di creme contro la cellulite, potete aiutarvi eseguendo dei massaggi linfodrenanti e con altri rimedi efficaci: un'adeguata idratazione del corpo (che prevede di bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno), la riduzione della quantità di sodio e grassi presente nei cibi e un'attività sportiva costante. Tutto questo, abbinato ai prodotti giusti, non farà scomparire la cellulite miracolosamente ma vi aiuterà ad eliminare le sostanze tossiche e a ridurre visivamente l'effetto buccia d'arancia.

In commercio si trovano diversi tipi di creme anticellulite, prodotte da brand noti come Somatoline, BioNike e Geomar: differiscono per la loro consistenza e formulazione che può essere in crema o in gel. Per essere efficaci, questi prodotti devono contenere sostanze liporiducenti e drenanti, che agiscono sugli accumuli adiposi e aiutano a smaltire i liquidi in eccesso, oltre che ingredienti leviganti, che rendono la pelle più liscia.

Per aiutarvi a scegliere la crema più adatta alle vostre esigenze, abbiamo raccolto le migliori creme anticellulite del 2022 disponibili su Amazon, scegliendo in base agli ingredienti contenuti nell'INCI e alle opinioni delle consumatrici, selezionando quelle ritenute più efficaci. Prima di procedere all'acquisto, però, è importante sapere a che stadio è la cellulite che vogliamo ridurre. Vediamo, quindi, quali sono le fasi evolutive della cellulite per poi capire anche come funzionano, quali ingredienti devono contenere, quante volte al giorno è meglio metterla e come applicarla.

Gli stadi della cellulite

Esistono diversi tipi di cellulite, possiamo distinguere, infatti, 4 stadi evolutivi di questo inestetismo. Vediamo quali sono i sintomi, in quali zone si presenta e chi colpisce maggiormente:

1° stadio: cellulite edematosa , caratterizzata da ritenzione idrica concentrata prevalentemente su gambe, glutei, cosce e la parte interna del ginocchio. Compare di solito tra i 20 e i 30 anni, a prescindere dal peso della persona. La pelle a questo stadio appare compatta e "dura". I sintomi sono un leggero fastidio al tatto e la presenza di smagliature che indicano una sofferenza delle fibre. Per combatterla bisogna ridurre il consumo di sale e cibi grassi, bere molto, fare regolare attività fisica e usare delle creme anticellulite drenanti ;

, caratterizzata da ritenzione idrica concentrata prevalentemente su gambe, glutei, cosce e la parte interna del ginocchio. Compare di solito tra i 20 e i 30 anni, a prescindere dal peso della persona. La pelle a questo stadio appare compatta e "dura". I sintomi sono un leggero fastidio al tatto e la presenza di smagliature che indicano una sofferenza delle fibre. Per combatterla bisogna ridurre il consumo di sale e cibi grassi, bere molto, fare regolare attività fisica e usare delle ; 2° stadio: cellulite fibrosa , caratterizzata da una pelle dall'aspetto granuloso, dovuto alla formazione di piccoli noduli, con fossette e buchi, ma ancora compatta e soda. È molto frequente tra le donne con variazioni frequenti di peso. È una situazione reversibile se trattata adeguatamente. I sintomi di questa cellulite sono un leggero dolore se effettuiamo una pressione sulla zona, una temperatura delle pelle più fredda e un colorito non uniforme. Le zone più colpite sono le stesse della cellulite allo stadio 1. Per combatterla bisogna intervenire subito, con una sana alimentazione e oli o creme anticellulite da massaggiare quotidianamente;

, caratterizzata da una pelle dall'aspetto granuloso, dovuto alla formazione di piccoli noduli, con fossette e buchi, ma ancora compatta e soda. È molto frequente tra le donne con variazioni frequenti di peso. È una situazione reversibile se trattata adeguatamente. I sintomi di questa cellulite sono un leggero dolore se effettuiamo una pressione sulla zona, una temperatura delle pelle più fredda e un colorito non uniforme. Le zone più colpite sono le stesse della cellulite allo stadio 1. Per combatterla bisogna intervenire subito, con una sana alimentazione e oli o creme anticellulite da massaggiare quotidianamente; 3° stadio: cellulite molle , caratterizzata dal classico aspetto della pelle "a buccia d'arancia", con cuscinetti e accumuli di grasso, presenti soprattutto su gambe, cosce, glutei, addome e braccia. I noduli hanno un aspetto più grande e sono dolenti al tatto. Oltre che sui glutei, sulle cosce e sui fianchi, questo inestetismo può presentarsi anche sui polpacci e sulle caviglie. È molto frequente tra le donne dai 30 anni in su. La pelle appare gelatinosa e la cellulite si muove quando si cammina. È la più difficile da debellare, ma si tratta ancora di una condizione reversibile.

, caratterizzata dal classico aspetto della pelle "a buccia d'arancia", con cuscinetti e accumuli di grasso, presenti soprattutto su gambe, cosce, glutei, addome e braccia. I noduli hanno un aspetto più grande e sono dolenti al tatto. Oltre che sui glutei, sulle cosce e sui fianchi, questo inestetismo può presentarsi anche sui polpacci e sulle caviglie. È molto frequente tra le donne dai 30 anni in su. La pelle appare gelatinosa e la cellulite si muove quando si cammina. È la più difficile da debellare, ma si tratta ancora di una condizione reversibile. 4° stadio: cellulite sclerotica è l'ultima fase ed è riconoscibile perché la pelle assume l'aspetto "a materasso", cioè con avvallamenti. Anche in questo caso, la pelle è fredda al tatto e dolorosa. Per chi è in questa fase, è consigliabile rivolgersi ad uno specialista che saprà indicare la terapia più idonea per evitare di commettere errori.

Le 13 migliori creme anticellulite da provare

Qui di seguito trovate una lista delle migliori creme anticellulite del 2022 con relative recensioni. Ve ne sono di diversi tipi per fare in modo che si possa trovare la formulazione più adatta al proprio tipo di pelle e di cellulite. Sono presenti marchi noti come Somatoline e Collistar ed altri low cost come Geomar, ad esempio. Sono state selezionate in base agli ingredienti contenuti nell'INCI, alle opinioni delle consumatrici e al rapporto qualità/prezzo. Inoltre, nel listato sono presenti prodotti adatti a trattare i diversi stadi della cellulite e quelli specifici per donne in gravidanza.

1. Crema anticellulite Somatoline Snellente 7 Notti

La crema anticellulite Somatoline più efficace

La crema anticellulite Somatoline più efficace disponibile in commercio è la Somatoline Snellente 7 notti, un trattamento ultra-intensivo dalla tripla azione: riesce, infatti, a favorire la riduzione degli accumuli adiposi, il drenaggio dei liquidi e a contrastare la formazione di nuovi accumuli adiposi.

Una delle sue principali caratteristiche è la texture in gel che non solo rende l'applicazione del prodotto molto più semplice e il massaggio più piacevole, ma rende la pelle morbida, liscia e setosa. All'interno del gel, infatti, sono presenti sali marini che donano alla crema un profumo gradevole e che concedono una sensazione di immediata freschezza.

Somatoline Snellente 7 Notti va applicata ogni sera per almeno una settimana (e fino a un massimo di quattro settimane) prima di andare a dormire per ottenere risultati visibili in soli 7 giorni.

2. Crema anticellulire BioNike Defence Body

La migliore crema anticellulire con ingredienti che stimolano la circolazione

BioNike Defence Body è una crema anticellulite contenente ingredienti che stimolano la circolazione, come la spirulina, la curcuma e la caffeina. La stimolazione della circolazione, inoltre, viene garantita dall'azione freddo/caldo della crema, un effetto che, appunto, aiuta a stimolare la circolazione e, di conseguenza, a drenare i liquidi. La sensazione di freddo che si prova una volta applicata dura circa 10 minuti: trascorso questo lasso temporale si inizia ad avvertire il calore, indice del fatto che la crema sta agendo. Chi non tollera i trattamenti a caldo, quindi, dovrebbe evitare questo prodotto.

Questo prodotto BioNike, 100% Made in Italy, non contiene profumi, conservanti e altri ingredienti che possono risultare troppo aggressivi per la pelle. La consistenza della crema è stata pensata per garantire un rapido assorbimento, mentre anche il profumo risulta piacevole e non invadente.

Per ottenere i risultati desiderati basta applicarla due volte al giorno tutti i giorni: se massaggiata con costanza (e se si segue uno stile di vita sano e regolare) gli effetti saranno visibili in poco tempo.

3. Crema anticellulite Body Gel Cold Effect di Geomar

La migliore crema anticellulite economica di origine vegetale per pelli sensibili

La crema anticellulite Body Gel Cold Effect di Geomar è economica ed indicata per chi ha la pelle sensibile perché realizzata per il 95% con ingredienti di origine vegetale. Gli ingredienti presenti sono l'escina, che migliora la circolazione, l'estratto di ippocastano, che rinforza le pareti dei capillari, la caffeina ed estratti di alghe purissime, che stimolano un'azione lipolitica, e oligoelementi del Mar Morto, che rendono la pelle luminosa e elastica.

Si tratta di un gel anticellulite drenante con una texture leggera che rende la crema a rapido assorbimento. Essendo un trattamento con effetto freddo, questo prodotto è particolarmente consigliato a chi soffre di fragilità capillare, a chi ha la pelle molto delicata e a chi, in generale, non tollera i trattamenti a caldo.

Per ottenere i risultati desiderati basta applicare il gel Geomar su glutei, cosce, fianchi e pancia e massaggiare verso l'alto fin quando la crema non viene completamente assorbita. Il procedimento va ripetuto tutti i giorni 1 o 2 volte al giorno, per almeno un mese.

4. Crema anticellulite Crema Termale di Collistar

La migliore crema anticellulite ad azione rassodante

La crema anticellulite Crema Termale di Collistar è un prodotto dalla doppia azione perché non solo combatte gli inestetismi della cellulite, ma rassoda i tessuti.

La principale caratteristica di questo prodotto è la formula, composta da ben sei diversi tipi di alghe marine integrate all'acqua termale e a un concentrato di principi rassodanti e fitoestratti drenanti. Il risultato di questo mix è una crema dall'azione rassodante e drenante capace di agire con estrema efficacia sulla pelle a buccia d'arancia e sugli accumuli adiposi. Ma non solo: la pelle, infatti, risulterà setosa, liscia, levigata, più soda e tonica.

Da segnalare è anche la presenza del Fomblin HC 25, una sostanza capace di trattenere i principi della crema nelle zone trattate, per un'azione più duratura.

La texture della crema è molto morbida e si assorbe rapidamente. Può essere utilizzata anche da chi ha la pelle sensibile e risulta molto efficace su buccia d'arancia e cuscinetti.

Per applicare correttamente Crema Termale di Collistar basta stendere la crema effettuando un massaggio dal basso verso l'alto due volte al giorno (mattina e sera) per circa 20 giorni consecutivi. Successivamente è possibile procedere anche con una sola applicazione quotidiana.

5. Crema anticellulite Night Body Reducer di Ardaraz

La migliore crema anticellulite per uomini e donne ad azione snellente

Perfetta sia per gli uomini che per le donne, la crema anticellulite ad azione snellente di Ardaraz è un prodotto che esprime tutte le sue potenzialità soprattutto quando applicato di notte, prima di andare a dormire.

Si tratta di un prodotto in gel dal profumo gradevole e dalla texture molto leggera che garantisce un rapido assorbimento e a base di ingredienti naturali, come il ficus, l'aloe, la caffeina e il fucus, noti per la loro capacità drenante. Night Body Reducer agisce in modo molto efficace perché i principi attivi penetrano in modo ottimale, riuscendo a ridurre gli inestetismi della cellulite da pancia, glutei, cosce e fianchi.

Per ottenere gli effetti desiderati occorre applicare la crema una o due volte al giorno effettuando un massaggio sulle zone del corpo che si desidera trattare. Il suggerimento per potenziare gli effetti del prodotto è quello di applicarlo non solo prima di andare a dormire, ma anche qualche ora prima dell'attività fisica. Dopo l'applicazione può capitare di avvertire una sensazione di calore e di pizzicore che sta ad indicare l'inizio dell'azione della crema.

6. Olio Snellente Anticellulite Intensivo di B.O.T.

Il miglior olio anticellulite per INCI 100% naturale e vegano

Per chi cerca una crema anticellulite cruelty- free, con INCI 100% naturale e vegano, suggeriamo l'olio snellente anticellulite intensivo di B.O.T. Si tratta di un prodotto a base di olio di mandorle, olio di sesamo, olio di soia, olio di rosmarino, olio essenziale di limone e ginepro, ingredienti che, lavorando insieme, agiscono non solo sugli inestetismi della cellulite, ma rassodano la pelle e la nutrono in profondità. Il mix di oli naturali, infine, stimola la circolazione e scioglie gli accumuli di adipe e le tossine.

Come applicare questo prodotto? Per ottenere i risultati desiderati basta applicare l'olio sulle zone interessate effettuando un massaggio con movimenti circolari due volte al giorno, mattina e sera, sia su pelle asciutta che leggermente umida.

7. Crema Corpo Anticellulite e Snellente di Biopoint

La migliore crema anticellulite tonificante

Una crema anticellulite da provare assolutamente se si vogliono contrastare gli effetti della cellulite e contemporaneamente ad ottenere anche un effetto tonificante è la crema anticellulire e snellente di Biopoint, un prodotto che non solo riesce a sciogliere gli accumuli adiposi, ma anche a rassodare, tonificare a rendere più elastica la pelle.

Il suo effetto è dato dalla presenza di un mix di ingredienti come la caffeina pura, symfit e carnitina che riescono a drenare i liquidi in eccesso, gli accumuli adiposi e la buccia d'arancia, ma non solo. Questa crema Biopoint contiene anche escina, che aiuta a migliorare il microcircolo e contrasta la ritenzione idrica, il lotus marino, che ripristina l'attività lipolitica, e, infine, kigelia africana, estratto di guaranà e proteine della soia, utili per rendere la pelle più soda ed elastica.

Anche questo prodotto si contraddistingue per il profumo molto gradevole e per la texture morbida che si assorbe rapidamente e non unge la pelle.

Per utilizzarla correttamente basta applicarla ogni giorno sulle parti del corpo che si desidera trattare effettuando un massaggio circolare.

8. Crema anticellulite Lipofusion di Rilastil

La migliore crema anticellulite ipoallergenica e dermatologicamente testata

Anche il trattamento corpo anticellulite di Rilastil è un fluido dalla doppia azione: contrasta gli inestetismi della cellulite e, contemporaneamente, rassoda e tonifica la pelle.

Si tratta di un prodotto adatto a tutti i tipi di pelle perché non solo è ipoallergenico ma è anche dermatologicamente testato: trattandosi di un prodotto sicuro, quindi, è possibile utilizzarlo anche in gravidanza e in allattamento, anche se è sempre meglio chiedere il parere del medico prima di utilizzare una crema anticellulite in generale.

Un ulteriore caratteristica di questo trattamento Rilastil è la formula potenziata e arricchita con peptidi biospecifici, oli essenziali, estratti vegetali e DNA Sodico che rendono l'azione rapida ed efficace.

Per utilizzare la crema nel modo giusto basta applicarla su pancia, cosce, glutei e fianchi due volte al giorno effettuando dei massaggi circolari fino ad assorbimento completato.

L'odore è piacevole, la consistenza è fluida e, di conseguenza, non unge e si assorbe rapidamente. Il flacone da 250 ml permette di utilizzarla a lungo.

9. Crema anticellulite Fango d'argilla bianca di Geomar

La migliore crema anticellulite per rapporto qualità/prezzo

Per chi vuole iniziare ad utilizzare una crema anticellulite senza spendere troppo suggeriamo il Fango d'argilla bianca di Geomar, un prodotto dall'ottimo rapporto qualità/prezzo.

Si tratta di un prodotto che, nonostante il prezzo contenuto, riesce ad agire efficacemente sulla cellulite, anche al terzo stadio e, quindi, sulla buccia d'arancia, sui cuscinetti e gli accumuli adiposi localizzati su gambe, cosce, glutei, addome e braccia.

Il Fango d'argilla bianca di Geomar, inoltre, può essere utilizzato su tutti i tipi di pelle, anche quelle più delicate e sensibili, perché contiene ingredienti di origine naturale, come argilla, glaucina, caffeina, vite, mirtillo, oligoelementi del Mar Morto e mentolo, che conferisce al prodotto un piacevole profumo e lo rende fresco sulla cute. La texture è consistente e a rapido assorbimento, senza risultare oleosa.

Oltre a ridurre visibilmente gli inestetismi della cellulite al terzo stadio riesce anche a rendere la pelle più tonica ed elastica, donandole un aspetto sano e compatto, grazie alla sua azione lipolitica e drenante.

Per ottenere gli effetti desiderati basta mescolare il prodotto, applicare la giusta quantità sulla zona interessata e lasciare in posa per circa 15 minuti per poi risciacquare con acqua tiepida. Sia durante che dopo l'applicazione si avverte una sensazione di freddo che sta ad indicare la corretta azione del prodotto. Il consiglio è quello di applicare il Fango d'argilla bianca di Geomar tre volte per la prima settimana per poi procedere con due applicazioni per le quattro settimane successive. Trascorso questo periodo di tempo, è possibile procedere con una sola applicazione una volta ogni 7 giorni.

10. Crema anticellulite Fangocrema di Guam

La miglior crema anticellulite effetto fresco a base di alghe

La Fangocrema di Guan è una crema anticellulite effetto fresco a base di alghe, un prodotto formulato con ingredienti di alta qualità ideale per le pelli mature, anche se può essere utilizzata anche da chi ha la pelle delicata e sensibile grazie all'effetto freddo che produce. L'effetto freddo, inoltre, dona una sensazione di sollievo, molto piacevole sulla pelle, mentre la profumazione risulta gradevole.

Oltre ad agire sugli inestetismi della cellulite rende la pelle liscia, tonica e la leviga. La texture permette un rapido assorbimento, rendendola una crema pratica, ideale da utilizzare nel quotidiano.

Per utilizzare il prodotto occorre applicare la crema su pancia, glutei, fianchi e cosce effettuando un massaggio fino a quando non risulterà completamente assorbita. I risultati possono essere visibili anche solo dopo qualche applicazione, se utilizzata con costanza.

11. Crema anticellulite di Sodermol

La migliore crema anticellulite professionale e versatile

Un prodotto molto versatile è la crema anticellulire professionale di Sodermol, un gel rassodante capace di combattere tutti gli inestetismi della cellulite, di snellire e di tonificare la pelle.

Si tratta di un prodotto professionale pensato sia per gli uomini che per le donne realizzato con ingredienti come rusco, guaranà, caffeina e limone che generano un mix che non solo favorisce il metabolismo dei lipidi, ma snellisce, drena, idrata e riduce il grasso corporeo, garantendo anche un effetto dimagrante e rimodellante su diverse zone del corpo, come addome, braccia, cosce e glutei.

Per ottenere i benefici occorre applicare correttamente il gel sulle zone interessate effettuando dei massaggi circolari due volte al giorno, mattina e sera. Ha un piacevole effetto freddo seguito da una sensazione di calore che si avvertono nel momento in cui il gel rassodante inizia ad agire. I risultati saranno visibili dopo 30 giorni di utilizzo costante.

Considerando il costo, la qualità e la quantità di prodotto (500 ml), questo gel rassodante di Sodermol ha un ottimo rapporto qualità/prezzo.

12. Crema anticellulite Wonder Body

La miglior crema anticellulite al veleno d'ape

La crema anticellulite di Wonder Body è un prodotto innovativo a base di veleno d'ape, un ingrediente dalle spiccate proprietà tonificanti e rassodanti grazie alla presenza della Mellitina contenuto in esso, che stimola la vasodilatazione dell'epidermide e, di conseguenza, la produzione di collagene e di elastina. Questa crema, inoltre, contiene anche caffeina, dalle proprietà energizzanti, e guaranà, dall'azione drenante. La formula, inoltre, è arricchita da acido jaluronico, idratante, e dalla Vitamina E, dalle grandi proprietà antiossidanti.

Questa crema anticellulite, oltre a migliorare il microcircolo cutaneo, nutre e leviga la pelle, rendendola più soda e compatta. La texture è un mix tra crema e gel, vellutata e nutriente, che rende l'applicazione rapida e piacevole, dal momento che si assorbe rapidamente.

Si tratta di un prodotto 100% Made in Italy, dermatologicamente testato e realizzato con ingredienti di alta qualità, caratteristiche che lo rendono assolutamente sicuro e adatto a tutti i tipi di pelle, anche quelle sensibili e mature.

Per utilizzarlo è sufficiente applicare la crema su cosce, braccia, glutei e addome effettuando dei movimenti circolari con una rotazione dal basso verso l'alto. Per potenziarne l'effetto, il suggerimento è quello di applicare il prodotto dopo il bagno o la doccia.

13. Olio anticellulite drenante per il corpo di Clarins

Per chi vuole combattere la ritenzione idrica e tutti i sintomi della cellulite al I e al II grado, consigliamo l'olio drenante di Clarins. Risulta, infatti, molto efficace sulla pelle a buccia d'arancia, sulle smagliature, sui classici buchi che si formano su gambe, braccia, interno coscia, glutei e sulla parte interna del ginocchio.

Il profumo è molto gradevole, fresco e rilassante, e l'olio svolge anche un'azione nutriente ed idratante, rendendo la pelle più morbida.

Nonostante sia un olio ha una texture abbastanza leggera che permette un rapido assorbimento.

Si tratta di un prodotto dal prezzo non economico ma che è indubbiamente efficace, oltre ad essere prodotto da un brand garanzia di qualità e sicurezza.

Risulta un ottimo prodotto drenante, capace di concedere risultati anche in poco tempo, se utilizzato regolarmente e costanza: basta semplicemente applicare l'olio sulla zona del corpo che si vuole trattare una volta al giorno e, preferibilmente, sulla pelle umida, dopo aver fatto un bagno o la doccia. Può essere utilizzato su tutti i tipi di pelle.

Gli ingredienti contenuti nelle creme anticellulite più efficaci

Vediamo quali sono gli ingredienti che una crema anticellulite dovrebbe contenere per essere davvero efficace.

Caffeina: è un liporiducente, cioè aiuta a bruciare gli accumuli di grasso localizzati, accelerando il metabolismo. Oltre al caffè, ci sono altri ingredienti in grado di favorire la lipolisi come la teina, il cacao, il guaranà e le alghe, ricche di iodio;

è un liporiducente, cioè aiuta a bruciare gli accumuli di grasso localizzati, accelerando il metabolismo. Oltre al caffè, ci sono altri ingredienti in grado di favorire la lipolisi come la teina, il cacao, il guaranà e le alghe, ricche di iodio; Retinolo: questo ingrediente, che è un derivato della vitamina A, è in grado di migliorare il flusso sanguigno e inspessire il tessuto fibroso ed elastico. Proprio per le sue proprietà benefiche, è utilizzato anche nelle creme antirughe per il viso;

questo ingrediente, che è un derivato della vitamina A, è in grado di migliorare il flusso sanguigno e inspessire il tessuto fibroso ed elastico. Proprio per le sue proprietà benefiche, è utilizzato anche nelle creme antirughe per il viso; Vitamina C: tra le proprietà benefiche di questa vitamina c'è la funzione anti-infiammatoria e anti-ossidante. Inoltre, è molto importante perché è la principale responsabile della sintesi del collagene;

tra le proprietà benefiche di questa vitamina c'è la funzione anti-infiammatoria e anti-ossidante. Inoltre, è molto importante perché è la principale responsabile della sintesi del collagene; Carnitina: aiuta a bruciare i grassi e a rafforzare le pareti delle cellule. È presente in quasi tutte le creme anticellulite.

aiuta a bruciare i grassi e a rafforzare le pareti delle cellule. È presente in quasi tutte le creme anticellulite. Saponine e flavonoidi: i primi aiutano a rinforzare i capillari e favoriscono l'assorbimento dei liquidi in modo da diminuire i gonfiori. I secondi, stimolano e favoriscono la stimolazione del microcircolo;

i primi aiutano a rinforzare i capillari e favoriscono l'assorbimento dei liquidi in modo da diminuire i gonfiori. I secondi, stimolano e favoriscono la stimolazione del microcircolo; Centella asiatica: è un drenante e vasoprotettore, aiuta a smaltire i liquidi in eccesso e migliora la microcircolazione. È conosciuta anche come erba di tigre e contiene acidi e saponine triterpenici. Ci sono altri ingredienti che hanno le stesse proprietà come l'edera, il rusco, la vite rossa, il mirtillo, l'escina, il tarassaco, la betulla e il sambuco;

è un drenante e vasoprotettore, aiuta a smaltire i liquidi in eccesso e migliora la microcircolazione. È conosciuta anche come erba di tigre e contiene acidi e saponine triterpenici. Ci sono altri ingredienti che hanno le stesse proprietà come l'edera, il rusco, la vite rossa, il mirtillo, l'escina, il tarassaco, la betulla e il sambuco; Estratti di ginkgo: anche in questo caso si tratta di un ingrediente che agisce sulla permeabilità dei capillari favorendo il drenaggio dei liquidi;

anche in questo caso si tratta di un ingrediente che agisce sulla permeabilità dei capillari favorendo il drenaggio dei liquidi; Escina: deriva dall'Ippocastano, più specificamente viene ricavata dai suoi semi, dalla corteccia e dalle foglie. Risulta molto utile per ridurre il senso di gonfiore a gambe e caviglie.

Come agiscono le creme anticellulite?

Prima di vedere come agiscono le creme anticellulite, è opportuno fare una distinzione tra la cellulite e la ritenzione idrica. Infatti, per combattere entrambi i fenomeni è necessario che la crema che andremo ad applicare contenga i giusti principi attivi.

La cellulite è un inestetismo che si manifesta con la classica pelle a buccia d'arancia. Questo aspetto dell'epidermide, però, è un vero campanello d'allarme che indica che il tessuto cutaneo non è completamente sano e versa in uno stato di sofferenza. Ciò accade perché le cellule adipose che si trovano nel tessuto sottocutaneo tendono ad espandersi e a limitare la circolazione sanguigna, creando appunto dei ristagni. La ritenzione idrica è una conseguenza della presenza massiccia di cellule adipose che bloccano il drenaggio dei liquidi e che non favoriscono la circolazione venosa e linfatica.

Per agire correttamente, una buona crema anticelluite deve contenere ingredienti e principi attivi capaci di agire sull'effetto a buccia d'arancia e drenare i liquidi stagnati. Per favorire la circolazione sono da preferire formulazioni con estratti di edera, rusco, centella o ippocastano mentre per ridurre lo spessore dei pannicoli adiposi, è necessario che ci sia caffeina, tè ed alghe. Infine, per ridare tono ed elasticità alla pelle sono indispensabili ingredienti come l'estratto di avocado, mandorle, jojoba e olio di karitè.

Il miglior modo per far agire la crema anticellulite è con il massaggio, che può essere effettuato semplicemente con le mani o tramite appositi massaggiatori anticellulite. Infatti, anche 5 minuti saranno sufficienti affinché il flusso sanguigno venga stimolato provocando un netto miglioramento della circolazione sanguigna. Il massaggio, in effetti, non fa altro che consentire il giusto drenaggio linfatico e, in questo modo, evita che si creino dei ristagni di liquidi. Applicatele, quindi, tutti i giorni per almeno un paio di mesi, facendo un massaggio dal basso verso l'alto (quindi dalle caviglie alle cosce) con movimenti circolari.

Comunque, va ricordato che le creme anticellulite sono cosmetici, quindi non penetrano fino al derma, ma agiscono solo sull'epidermide, lo strato più superficiale della pelle. Per questo nessuna crema anticellulite basta da sola a eliminare definitivamente il problema.

Dove e come applicare la crema anticellulite?

La crema anticellulite va applicata sulle zone del corpo soggette agli inestetismi della cellulite: gambe, interno coscia, pancia, addome, braccia, glutei e sulla parte interna del ginocchio. Ma come applicarla? Basta semplicemente prelevare la giusta quantità di crema, scaldarla un po' tra i palmi della mano e stenderla su una o più zone del corpo (dove si ha necessità di agire) effettuando dei massaggi circolari, dal basso verso l'alto, ed esercitando un po' di pressione. Grazie ai massaggi circolari la crema penetrerà a fondo nella pelle, agendo in modo efficace.

Quante volte mettere la crema anticellulite?

La crema anticellulite va applicata due volte al giorno, mattina e sera. Ovviamente tutto dipende anche dal prodotto e, quindi, è sempre meglio leggere le istruzioni contenute all'interno della confezione o sul retro. In ogni caso è bene tenere presente che il momento migliore per mettere la crema anticellulite è la sera, prima di andare a dormire, perché il prodotto ha più tempo per essere assorbito e, di conseguenza, per agire a fondo e correttamente.

Un ulteriore suggerimento per potenziare l'effetto della crema anticellulite è quello di metterla dopo il bagno o la doccia, quando la pelle è umida, o prima dell'attività fisica ma, anche in questo caso, è preferibile leggere le modalità di applicazione specifiche del prodotto scelto.

Le creme anticellulite funzionano?

Le creme anticellulite da sole non funzionano. Per poter ottenere i risultati desiderati è opportuno seguire uno stile di vita sano e regolare: evitare di fumare, di consumare bevande alcoliche, di assumere cibi grassi o salati. Utilizzare una crema anticellulite ha senso se si inizia una dieta sana ed equilibrata, se si pratica attività sportiva, se si beve molta acqua e se si abbandonano una serie di abitudini scorrette, principali cause di ritenzione idrica.

Le creme anticellulite, quindi, vanno considerate come uno "strumento" che per funzionare davvero deve essere unito ad una serie di sane e salutari abitudini.

Cosa fare per prevenire o combattere la cellulite?

Per prevenire o combattere la cellulite, bisogna abbinare alle creme contro la cellulite una dieta sana e una regolare attività fisica. In particolare, è importante ridurre il consumo di sale, magari sostituendolo con delle spezie, e non esagerare con grassi e zuccheri. Non dimenticate, poi, di bere un litro e mezzo o due di acqua al giorno. Per eliminare i liquidi in eccesso, vi consigliamo di bere anche delle tisane drenati o del tè verde. Infine, è consigliato limitare il consumo di bevande alcoliche e non fumare.

Solo la combinazione di uno stile di vita sano con prodotti dalle formulazioni efficaci riuscirà a garantire un miglioramento dell'aspetto estetico della pelle.

Dove comprare le migliori creme anticellulite

Le creme anticellulite sono facilmente reperibili online, su Amazon, dove è presente un'ampia sezione dedicata, contenente prodotti specifici per ogni tipo di esigenza con relative schede prodotto e recensioni degli utenti che possono aiutare e agevolare l'acquisto. Sul noto marketplace americano è possibile trovare creme anticellulite economiche e più costose, di brand noti ed affidabili, come Somatoline, Guam, Rilastil e BioNike. In alternativa, è possibile trovare le creme anticellulite in farmacia.

