Maschere veneziane: le più belle da comprare su Amazon Colombina, Rosaura, il Medico della Peste: queste sono solo alcune delle maschere veneziane che da secoli vengono indossate nei giorni più colorati e divertenti dell'anno. Ne siete sprovvisti e vorreste indossarle per questo Carnevale 2024? Potete acquistarle su Amazon.

Il Carnevale 2024 è ufficialmente cominciato, è tempo di feste e balli in maschera a base di musica e divertimento. E quando si parla di Carnevale, non si può non fare riferimento a Venezia e alle sue maschere più tradizionali, da secoli apprezzate e riprodotte in tutto il mondo.

Vi piacerebbe indossarne una tra Colombina, Rosaura, il Medico della Peste, la Bauta e altre, ma non sapetr dove trovarle? Niente paura, è presto detto: le potete acquistare su Amazon. Di seguito, ve ne proponiamo qualcuna tra le più belle in vendita.

Rosaura

Secondo la tradizione, Rosaura è la figlia di Pantalone; la ragazza è innamorata del giovane Florindo ed è una grande amica della servetta Colombina. Il suo vestito è elegante e raffinato, proprio come la sua acconciatura. Il costume di Rosaura venduto su Amazon lo si trova disponibile nelle taglie S, M e L.

Colombina

Seducente e astuta, ma al tempo stesso servizievole e simpatica, Colombina è la classica servetta presente nelle commedie dell'arte. La narrazione la vede da sempre al fianco di Arlecchino, di cui viene definita la fidanzata o la moglie. Il suo travestimento completo comprende: vestito rosso e celestee, collarino, sottogonna con due cerchi e fermaglio. Il costume di Colombina che vi proponiamo è realizzato in raso, pizzo raschel e passamaneria.

Bauta

A proposito di maschere tradizionali veneziane, non possiamo non includere nell'elenco la Bauta. Meno conosciuta delle altre, è forse la più secolare. Presente in tantissime opere d'arte antiche, è la personificazione dell'aristocrazia del tempo. Proprio per questo, viene rappresentata con una maschera dotata e un mantello lungo nero. La maschera, impreziosita da dettagli particolari, è in vendita su Amazon.

Medico della Peste

Non tutte le maschere di Carnevale sono allegre e colorate, ce ne sono alcune che sono storicamente inquietanti e paurose; per esempio, è il caso della maschera del Medico della Peste, che riprende le fattezze delle maschere che effettivamente i medici utilizzavano in quel periodo, realizzate con un becco molto lungo.

Gnaga

Nella tradizione veneziana, la gnaga era la maschera utilizzata durante il carnevale dagli uomini per travestirsi da donne. Tipicamente, si tratta di una maschera con le fattezze di un gatto e può essere più o meno colorata. Per esempio, la versione in vendita su Amazon è bianca e nera con dettagli eleganti in oro.

