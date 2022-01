Lo spazzolino smart Oral-B Genius X in offerta al 50% su Amazon Per una pulizia completa del cavo orale e una corretta igiene della bocca, ecco le migliori offerte Amazon su spazzolini smart e idropulsori: il Genius X, in sconto al 50%, l’Oxyjet, il Genius 8000N e tanti altri prodotti, Oral-B e non solo.

Spazzolino elettrico e idropulsore sono le armi per una corretta igiene orale, utile ad avere una dentatura sana e forte.

Se, dunque, siete in cerca di un'offerta vantaggiosa per le tasche e per i denti, vi proponiamo lo spazzolino smart Oral-B Genius X, in sconto al 50%. Provvisto d'intelligenza artificiale, è in grado di tenere traccia dei movimenti e delle zone del cavo orale tralasciate, per un'esperienza guidata e completa di spazzolamento. Inoltre, è dotato di 6 modalità di pulizia – quotidiana, Pro-Clean (profonda), denti sensibili, sbiancante, protezione gengive e nettalingua – e di un sistema di regolazione della pressione per la difesa della zona gengivale.

Su Amazon, però, le offerte su spazzolini smart e idropulsori non finiscono qui. Vediamo insieme quali sono le promozioni migliori, per acquistarli con un risparmio fino al 55%.

Offerte Amazon su spazzolini elettrici e idropulsori

Ma quali sono le offerte migliori di Amazon sugli spazzolini elettrici e gli idropulsori?

Di seguito vi proponiamo le promozioni più vantaggiose sui prodotti Oral-B e non solo, per avere denti sempre sani e splendenti.

-55% sul set di due spazzolini elettrici Oral-B Pro 3-3900: regolabili in tre modalità di spazzolamento, questi spazzolini elettrici eliminano i batteri e combattono la placca. Sono dotati di tecnologia di controllo della pressione, che diminuisce a contatto con le gengive, più sensibili. La testina tonda e il timer integrato, inoltre, garantiscono una pulizia profonda e completa.

-52% sullo spazzolino elettrico con idropulsore Oral-B Oxyjet: dotato di 4 testine, per una pulizia accurata del cavo orale, questo spazzolino elettrico diventa un comodo idropulsore, in grado di rimuovere i residui di cibo tra i denti e proteggere le gengive. Caratterizzato dall'innovativa tecnologia con microbollicine d'aria, assicura una pulizia profonda e un sorriso smagliante.

-52% sullo spazzolino elettrico Oral-B Genius 8000N: in grado di rimuovere il 100% di placca in più rispetto a quello manuale, questo spazzolino smart è caratterizzato da una testina rotonda, che circonda e avvolge ogni dente, e un sistema di regolazione automatica della pressione, per gengive protette e denti sani. Prevede, infine, 5 modalità di spazzolamento: da quella semplice, alla sbiancante e più profonda.

-50% sullo spazzolino elettrico Oral-B Pro 2: provvisto di un timer integrato, che consente di spazzolare i denti per il tempo minimo consigliato da dentisti e igienisti, questo spazzolino elettrico è l'alleato perfetto per un'igiene orale completa. La batteria in litio, inoltre, garantisce un'usabilità del prodotto fino a due settimane.

-46% sull'idropulsore senza fili Panasonic EW-1311: questo idropulsore è ideale per una pulizia profonda non solo dei denti, ma anche degli spazi interdentali e delle gengive. Prevede due tipologie di getti d'acqua: uno più diretto e l'altro più delicato, mescolato ad aria. Semplice e veloce da pulire, è corredato da una stazione di ricarica con supporto per beccucci.

-38% sullo spazzolino elettrico Smart 4 4000N di Oral-B: questo spazzolino elettrico è caratterizzato dall'intelligenza artificiale, in grado di fornire suggerimenti per lo spazzolamento. Prevede 3 modalità di regolazione, da "pulizia quotidiana" a "sbiancante", e un sistema di modulazione della pressione. Assicura una pulizia profonda e la rimozione dei batteri.

-37% sullo spazzolino elettrico Oral-B Pro 3-3500: caratterizzato da 3 modalità di spazzolamento – per la pulizia quotidiana, sbiancante e per denti sensibili -, questo spazzolino smart elimina i batteri, riduce e previene la formazione della placca e protegge le gengive, grazie al sistema di regolazione automatica della pressione. Inoltre, è dotato di un timer integrato di 2 minuti.

-37% sull'idropulsore EW1211W845 di Panasonic: provvisto di un beccuccio rotante in grado di variare la direzione del getto, questo idropulsore dispone di 3 livelli di regolazione: "getto" per la rimozione dei residui di cibo, "normale con aria" per risciacquare e massaggiare le gengive e "delicato con aria". Possiede, inoltre, una funzione antisettica, garantita dall'innovativo sistema di microbolle.