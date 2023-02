Le 6 migliori frese per unghie: la classifica 2023 con consigli e guida all’acquisto Per una manicure impeccabile, ecco le 6 migliori frese per unghie del 2023: la classifica dei modelli più efficienti per avere mani e unghie curate, con guida all’acquisto, consigli di utilizzo e acquisti correlati.

La nostra top 6

La fresa per unghie è uno strumento utile per chi vuole realizzare una manicure in casa, un accessorio per la cura di mani e piedi, formato da una base, detta controller, un manipolo e diverse punte intercambiabili. Si tratta di una lima elettrica, che può aiutarci anche a risparmiare sui costi di un salone di bellezza: uno strumento indispensabile nell'onicotecnica, che può essere utilizzato sia in maniera professionale da estetiste esperte che dalle principianti, ovviamente con le dovute attenzioni.

Quante volte, infatti, abbiamo sentito pronunciare la frase "le mani sono il nostro biglietto da visita"? Avere unghie curate e mani ben idratate è senza dubbio importante, e la fresa è l'accessorio che proprio non può mancare in un kit completo per la nail routine. Questo dispositivo, infatti, svolge diverse funzioni: lima le unghie, naturali e non, per ottenere la forma desiderata, prepara il letto ungueale fungendo da buffer, rimuove le cuticole, leviga i duroni e i calli, oltre a facilitare il trattamento di ricostruzione o la rimozione di gel e semipermanente.

In commercio, sono diversi i modelli di frese per unghie disponibili, ed è importante scegliere quello più adatto a rispondere alle proprie esigenze e al proprio livello di esperienza. Nella nostra guida all'acquisto, scoprirai tutti i fattori da considerare per acquistare una buona fresa per unghie, primi fra tutti il prezzo – che va dai 15 € fino ai 200 € -, il brand, la tipologia e soprattutto la quantità di punte. Queste ultime, infatti, realizzate in diversi materiali come carbonio, tungsteno, ceramica o inserti di diamanti e zaffiro, svolgono funzioni differenti a seconda delle tipologie: mandrino, a cono, per cuticole, a barrel e shark.

Di seguito, troverai la nostra classifica delle 6 migliori frese per unghie del 2023, tutte disponibili nella sezione di Amazon dedicata, e selezionate tra quelle migliori brand: Benail, con il modello Marathon, Delanie, Nanssigy, Touchbeauty, Beurer e Kredioo. Infine, ti forniamo informazioni e consigli sull'utilizzo di questo strumento, oltre a suggerirti altri prodotti, utili ad avere unghie curate e sempre in ordine.

1. Marathon III di Benail

La migliore fresa per unghie professionale

Consigliato per: onicotecniche, estetiste e professioniste del settore beauty.

Pro: si tratta della migliore fresa professionale sul mercato, dotata di manipolo in alluminio, ergonomico e ultra leggero. È semplice da utilizzare e consente di modulare la velocità di rotazione della punta grazie alla manopola presente sul controller. È provvista di tutti gli accessori per levigare, rimuovere gel e semipermanente e spostare le cuticole.

Contro: il prezzo dell'articolo è superiore alla media, ma è giustificato dalle prestazioni elevate offerte.

Velocità: 35.000 giri/min

Se lavori nel settore dell'estetica o desideri raggiungere un'elevata expertise nel campo della cura e del trattamento delle unghie, la migliore fresa per le unghie professionale è senza dubbio la Marathon III di Benail. Perfetta per onicotecniche o aspiranti tali, la fresa professionale è composta da un'ampia base detta controller, da un manipolo, che dovrà essere leggero ed ergonomico, e da una serie di punte, ciascuna delle quali svolge una determinata funzione. Questa tipologia di articolo, in più, permette di moderare la velocità di rotazione delle punte, in modo da garantire il massimo dei risultati senza rovinare il letto ungueale.

2. Delanie

La migliore fresa per unghie da 3.500 giri

Consigliato per: il trattamento o la levigatura di unghie naturali e ricostruite a livello professionale. È adatta anche a rimuovere gel e smalto semipermanente.

Pro: questo dispositivo è dotato di funzione di memoria per salvare le impostazioni più frequenti. Monta un display a LED intelligente, che segnala velocità, direzione e stato della batteria. A differenza di molte altre frese, è silenzioso (raggiunge una rumorosità massima di 60 dB) e prevede un sistema di ventilazione per rimuovere i residui di polvere prodotti e non surriscaldare lo strumento.

Contro: è consigliabile utilizzarla solo quando carica e non mentre è collegata alla corrente.

Velocità: 35.000 giri/min

Se sei una nail artist in erba o una professionista del mestiere, sarai sicuramente alla ricerca di una fresa per unghie che sia non solo efficiente, ma anche silenziosa e in grado di aspirare la polvere prodotta dalla limatura delle unghie. Tra gli strumenti professionali migliori in commercio, ti proponiamo la fresa di Delanie, la migliore con velocità regolabile fino a 35.000 giri/min. I dispositivi con una velocità molto elevata, infatti, consentono di lavorare non soltanto con unghie naturali, ma anche con unghie ricostruite o rinforzate con il gel. In più, sono adatte anche per calli e duroni, sia di mani che di piedi.

3. Nanssigy

La miglior fresa per unghie adatta ai principianti

Consigliato per: chi è alle prime armi ma desidera comunque un articolo che duri nel tempo e sia utilizzabile anche a un livello superiore rispetto a quello di base.

Pro: si tratta di un vero e proprio kit completo per la manicure e pedicure, caratterizzato dall'estrema facilità di utilizzo e dall'elevato rapporto qualità-prezzo. Infatti, include anche 11 punte, perfette non solo per limare, ma anche per la lucidatura e la rimozione di cuticole. Consente di regolare la direzione di rotazione e limita le vibrazioni, per agire sull'unghia in maniera efficiente, senza rovinarla. Include anche degli accessori in carta abrasiva per la limatura delle punte e un pennello per eliminare residui di polvere.

Contro: il dispositivo potrebbe creare un po' di polvere a seguito della limatura delle unghie, ma questo inconveniente è facilmente risolvibile fresando le unghie in un contenitore, utile per raccogliere i residui prodotti.

Velocità: 20.000 giri/min

Se ti stai avvicinando al mondo della nail care e desideri acquisire competenze avanzate, ti consigliamo di partire con l'acquisto di un kit per principianti, proprio come il set di Nanssigy , il migliore per chi è alle prime armi con manicure e pedicure. Per prenderti cura delle tue unghie, ti suggeriamo di utilizzare comunque uno strumento accessoriato, ma che sia al tempo stesso semplice e intuitivo da utilizzare. Scegli un dispositivo dotato di diverse punte, per comprenderne il funzionamento e servirtene all'occorrenza, e non tralasciare l'ergonomia: il modello perfetto per un principiante, infatti, è caratterizzato da un manipolo semplice da impugnare e leggero.

4. Touchbeauty

La fresa per unghie professionale più economica

Consigliato per: chi è alla ricerca di una fresa funzionale ma economica, che consenta di eseguire tutte le azioni di base come limare, rimuovere cuticole e uniformare il letto ungueale.

Pro: si tratta di un modello economico, ma allo stesso tempo efficiente e semplice da utilizzare. Include 5 accessori – smerigliatrice, tampone, shaper, lucidatore, lucidante in feltro -, non solo per la manicure e la pedicure, ma anche per levigare e rimuovere calli. In più, dispone di una piccola lampada UV in basso, che ti consentirà di asciugare il gel e il semipermanente.

Contro: naturalmente, potrebbe produrre un po' di polvere e di rumore durante l'utilizzo, ma questi inconvenienti non risultano rilevanti per la maggioranza degli utenti, che si dichiara soddisfatta dell'acquisto.

Velocità: 9.000 giri/min

Se ti senti ancora sicuro nell'utilizzo di una fresa per unghie e sei in cerca di un prodotto economico ma funzionale e semplice nell'utilizzo, troverai tante offerte valide sul mercato. Tra le più convenienti, ti suggeriamo il kit di Touchbeauty, economico ma al tempo stesso semiprofessionale. I modelli con un prezzo inferiore ai 20 €, infatti, sono provvisti di tutte le punte di base e, spesso, sono adatti non solo alla manicure, ma anche alla pedicure e alla rimozione di duroni.

Utilizzo della fresa per unghie di Touchbeauty

5. Beurer MP 84

La migliore fresa per unghie da viaggio

Consigliato per: chi desidera acquistare una fresa professionale ma dal design compatto e funzionale, perfetta da portare in borsa.

Pro: si tratta di un dispositivo con manipolo ergonomico e antiscivolamento, facile da impugnare e utilizzare in base alle proprie esigenze. Dispone di un display a LED, utile a monitorare la velocità e la direzione di rotazione delle punte. Include 10 punte professionali, realizzate in zaffiro e feltro, e una custodia da viaggio. È adatto sia alla manicure che alla pedicure ed è dotato anche di un tappo per non disperdere la polvere.

Contro: ha un prezzo superiore ai modelli più economici ma garantisce il massimo delle prestazioni in un device compatto e funzionale.

Velocità: 3.800-4.600 giri/min

Se sei un professionista o ami particolarmente prenderti cura delle tue unghie, ti consigliamo di investire in una fresa per unghie professionale. Se sei spesso in viaggio, però, è importante sceglierne una dal design compatto, facilmente trasportabile in borsa o in valigia In particolare, il miglior modello per onicotecniche è sicuramente la Beurer MP 84, dotata di ben 10 punte in zaffiro e feltro e inserita in un comodo cofanetto da viaggio. Questa tipologia di modello, in più, è utilizzabile anche in modalità wireless, grazie alla batteria di lunga durata.

6. Kredioo

La migliore fresa per unghie utile a rimuovere il gel

Consigliato per: chi si occupa di nail art e di copertura unghie con gel e semipermanente.

Pro: si tratta di un vero e proprio trapano elettrico per unghie, adatto sia alla manicure che alla pedicure. Può essere utilizzato sia da estetiste professioniste che da principianti ed è dotato di un display touchscreen a LED, utile a monitorare lo stato della velocità, il livello della batteria e il senso di rotazione delle punte. Include diversi accessori, tra punte per le diverse funzioni e rotoli abrasivi per la manutenzione e la limatura.

Contro: si colloca all'interno di una fascia di prezzo media, ma offre diverse funzionalità aggiuntive rispetto ai modelli basici.

Velocità: 35.000 giri/min

Se ami applicare il gel o il semipermanente sulle tue unghie avrai bisogno di una fresa potente, adatta non solo alle unghie naturali, ma anche a quelle ricostruite o rinforzate. Le unghie con copertura in gel, infatti, risultano più difficili da trattare, proprio per la presenza dello strato di smalto. I modelli come la fresa di Kredioo sono i migliori per la rimozione del gel e, non a caso, sono progettate anche per levigare e rimuovere duroni e calli, su mani e piedi.

Che cos'è e come si usa una fresa per unghie

La fresa per unghie è uno strumento per la cura di mani e piedi composta da una base, detta controller, e un manipolo, il corpo dell'oggetto, collegato a un cavo elettrico o USB, e dotato di una punta. Grazie al motore, che consente la rotazione della punta, leviga, rimuove cuticole o residui di gel e semipermanente.

Per utilizzare in modo adeguato la fresa per unghie, occorre seguire alcuni passaggi. Dopo aver studiato il funzionamento dell'attrezzo, tra velocità e intensità, si potrà passare la punta selezionata su tutta l'unghia, spostandosi e non concentrandosi su un unico punto. Il manipolo va impugnato adeguatamente, e angolato in base alla zona interessata e al risultato che si vuole ottenere: il potere abrasivo varia, infatti, a seconda dell'angolazione scelta. Per rimuovere il gel o il semipermanente è consigliabile bagnare con dell'acqua l'unghia, per evitare che si surriscaldi. Il movimento è doppio: dall'alto al basso e attorno alle cuticole. Per la manicure normale sarà sufficiente passare la fresa nel contorno cuticole. A chi è alle prime armi consigliamo di farne un uso moderato, imparando a controllare la pressione esercitata: per evitare di danneggiare l'unghia bisogna procedere con delicatezza e precisione.

In ogni caso, ti suggeriamo di modulare la velocità in base alle tue esigenze: bassa per rimuovere le cuticole e limare le unghie naturali; media per limare unghie naturali o ricostruite, con forme concave e riempimenti; alta, per modellare unghie particolarmente dure o attenuare calli.

Manutenzione: come pulire una fresa per unghie

Mantenere la fresa per unghie pulita e igienizzata è fondamentale, a prescindere dal tipo di uso, casalingo e sulle proprie mani o professionale e con mani diverse. Prima di tutto, ti consigliamo di staccare il cavo elettrico o USB e di tenere sempre pulito il manipolo, che basterà strofinare con un panno inumidito.

Dopo ogni utilizzo, però, è obbligatorio sterilizzare le punte con un batuffolo imbevuto di alcool o di acetone: in questo modo, sarai certo di andare a eliminare tutti i residui anche dalle varie scanalature.

Per gli accessori, invece, lasciali in ammollo in una specifica soluzione disinfettante e poi asciugali con cura, per evitare che si formi ruggine e che le parti della fresa si deteriorino.

Infine, potrai procedere con una pulizia del motore e del cavo elettrico e rimuovere la polvere in eccesso con un panno asciutto.

La fresa per unghie funziona davvero? Pro e contro

La fresa per unghie è un prodotto utile a chi ama prendersi cura delle proprie mani. Non richiede tantissima expertise, ma può rivelarsi un ottimo alleato per avere unghie impeccabili ogni giorno. Tra i vantaggi di questo strumento, infatti, abbiamo sicuramente la facilità d'uso e la convenienza: con una spesa iniziale minima potrai prenderti cura delle tue unghie almeno una volta a settimana. I contro di una fresa per unghie, invece, non sono così rilevanti: a eccezione del leggero rumore e della polvere che produce, questo prodotto risulta adatto proprio a tutti. In più, se lo utilizzi a livello professionale, puoi anche una fresa con sistema di aerazione, utile a raccogliere la polvere.

Come scegliere una buona fresa per unghie: guida all'acquisto

Per scegliere la fresa per unghie più adatta alla tua manualità e alle tue esigenze, è importante prendere in considerazione alcuni fattori, quali la tipologia, la velocità, le punte, le funzioni e gli accessori vari, oltre ovviamente al budget a disposizione. Di seguito, ti suggeriamo gli aspetti principali da valutare per l'acquisto di una buona fresa per unghie.

Tipologie

Le tipologie di fresa sono differenti e hanno a che fare con le singole esigenze di ciascuno: vediamo le principali.

Frese portatili : sono dotate del solo manipolo, a batteria o con filo. Sono più economiche e meno professionali e, pertanto, si prestano a un uso casalingo e non quotidiano.

: sono dotate del solo manipolo, a batteria o con filo. Sono più economiche e meno professionali e, pertanto, si prestano a un uso casalingo e non quotidiano. Frese con motore esterno : possono raggiungere velocità elevate di giri e una precisione maggiore. Ne esistono vari modelli, dalle quelle a uso domestico fino a quelle professionali. Il prezzo varia a seconda del modello e delle caratteristiche.

: possono raggiungere velocità elevate di giri e una precisione maggiore. Ne esistono vari modelli, dalle quelle a uso domestico fino a quelle professionali. Il prezzo varia a seconda del modello e delle caratteristiche. Kit completo : si tratta di un vero e proprio set, presenta accessori aggiuntivi, oltre alla fresa, come punte o lime. Consente di risparmiare sulla spesa finale, poiché la maggior parte degli accessori che occorrono è inclusa nella confezione.

: si tratta di un vero e proprio set, presenta accessori aggiuntivi, oltre alla fresa, come punte o lime. Consente di risparmiare sulla spesa finale, poiché la maggior parte degli accessori che occorrono è inclusa nella confezione. Frese per unghie aspiranti: sono ad uso esclusivo delle professioniste. Infatti, hanno costi superiori alla media e permettono di aspirare polveri e residui vari, in fase di lavorazione.

Velocità in RPM e direzione

La velocità è uno degli elementi più importanti da valutare quando si acquista una fresa per unghie. Si esprime in RPM (rivoluzione per minuto) e va a definire la qualità di prodotto.

Una velocità bassa è utile per realizzare la manicure normale, mentre nel caso di gel e acrilico, consigliamo di scegliere un modello che preveda una velocità più alta. Per questo motivo, è preferibile acquistare frese per unghie con velocità modulabile, che possano far fronte a entrambi i trattamenti. Di norma si parla di una velocità che si aggira tra i 4.000 e i 30.000 giri.

Inoltre, ti suggeriamo di optare per frese che consentano una variazione di direzione: in questo modo sarà più semplice lavorare con entrambe le mani.

Punte: tipologie e materiali

Le punte sono la principale componente della fresa e vanno valutate in base al tipo di unghia su cui si utilizzerà la fresa, quindi punte per unghie naturali e punte con unghie in gel o semipermanente. In alcuni casi vanno bene per entrambi i letti ungueali, ma scopriamo quali sono le diverse tipologie nel dettaglio.

Il mandrino è un cilindro piatto su cui possono essere montate varie testine abrasive.

è un cilindro piatto su cui possono essere montate varie testine abrasive. La punta a cono serve per rimuovere i residui di prodotto in eccesso rimasti sulle unghie.

serve per rimuovere i residui di prodotto in eccesso rimasti sulle unghie. La punta per cuticole va a rimuovere gli ispessimenti della pelle.

va a rimuovere gli ispessimenti della pelle. La punta a barrel serve in caso di rimozione di gel o acrilico.

serve in caso di rimozione di gel o acrilico. La punta shark agisce sempre su gel o acrilico ma è dotata di una dentatura accentuata.

Per quanto riguarda i materiali, invece, ciascuna punta può essere realizzata in maniera differente. In generale si utilizza il carbonio o il tungsteno per le punte a uso domestico, mentre le punte a uso professionale sono realizzate con particelle di diamante o zaffiro e hanno proprietà abrasive. Infine, esistono anche le punte in ceramica, di ultima generazione, antibatteriche e resistenti a lungo.

Funzioni

Le frese per unghie devono essere adatte a svolgere le seguenti funzioni, utili per una nail routine completa:

limatura consente di arrotondare le unghie e dare loro la forma che preferiamo;

consente di arrotondare le unghie e dare loro la forma che preferiamo; fresatura prepara l'unghia ai trattamenti successici, andando a rimuovere i residui di smalto e tutte le imperfezioni varie presenti sul letto;

prepara l'unghia ai trattamenti successici, andando a rimuovere i residui di smalto e tutte le imperfezioni varie presenti sul letto; livellamento permette di spianare l'unghia nel caso ci siano dislivelli;

permette di spianare l'unghia nel caso ci siano dislivelli; lucidatura regala al letto ungueale maggiore brillantezza;

regala al letto ungueale maggiore brillantezza; manicure elimina cuticole e pellicine con facilità e precisione.

Accessori

Oltre alla singola fresa e alle relative punte, è possibile trovare in commercio dei veri e propri kit completi, dotati di diversi accessori, come lime, spingicuticole e pennelli. In questo modo, non dovrai preoccuparti di acquistare in un secondo momento tutto l'occorrente, ma avrai a disposizione diversi articoli per una manicure e una pedicure complete.

Spesso si consiglia l'acquisto di kit professionali e semiprofessionali non solo per la quantità di prodotti inclusi, ma anche perché consentono di risparmiare rispetto all'acquisto dell'articolo singolo. Anche in questo, però, ti suggeriamo di valutare gli accessori in base all'uso che ne farai e alla dimestichezza con questa tipologia di strumenti.

Quali sono le migliori marche di frese per unghie?

Quando si acquista una fresa per unghie, è importante tener presente anche l'azienda produttrice. Naturalmente, questo fattore non risulta indispensabile nella scelta di un articolo funzionale, ma può essere sinonimo di qualità elevata. Nella nostra classifica troverai soltanto le frese delle migliori marche: dalle più note, come Beurer e Delanie, a quelle economiche ma altrettanto sicure, come Nanssigy, Kredioo e Touchbeauty, fino ad arrivare a BeNail, leader sul mercato con il modello professionale Marathon.

Quanto costa una fresa per unghie?

Le fasce di prezzo delle frese per unghie sono piuttosto eterogenee e relative alla tipologia e all'uso della singola fresa. Quelle che hanno un costo inferiore alla media, al di sotto dei 20 €, sono pensate per un uso personale e saltuario. Non sono dotate di molti accessori, ma permettono la realizzazione di una manicure base. Le frese di fascia media, tra i 20 e i 50 €, sono semiprofessionali e consentono un buon lavoro fai da te. Nel caso delle frese professionali, il costo supera i 50 € e arriva fino ai 200 €. Si tratta di modelli tecnologici e all'avanguardia, in grado di rispondere alle più diverse esigenze e pensati appositamente per i professionisti del mestiere.

Dove acquistare una buona fresa per unghie

Se desideri acquistare una buona fresa per unghie, potrai trovarla facilmente non solo nei negozi fisici specializzati, ma anche online. Su Amazon, in particolare, avrai a disposizione un'intera sezione dedicata alle frese per unghie, all'interno della quale poter scegliere il prodotto che più si adatta alle tue esigenze e al tuo budget.

Acquisti correlati – Altri prodotti utili per la cura delle unghie

Se ami avere mani curate e unghie sempre in ordine, avrai sicuramente intenzione di acquistare una serie di accessori per la manicure. Accanto a una buona fresa, indispensabile per la nail care routine, ti consigliamo degli strumenti correlati, utili non solo a prendersi cura delle proprie unghie, ma anche ad abbellirle: lime, buffer, spingicuticole, ma anche smalti, remover per il gel e fornetti per unghie.

