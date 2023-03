In offerta su eBay il barbecue da esterno che non fa fumo Continuano le Offerte di Primavera di eBay 2023: disponibili tutta la settimana una serie di sconti su numerose categorie di prodotto come gli attrezzi per il giardino, l’arredo outdoor e i barbecue per cene con amici e famiglia. Ecco quali sono alcune delle migliori occasioni di cui approfittare.

Con l'arrivo della primavera ritorna il momento dei momenti trascorsi in giardino o in terrazza con amici e parenti. E cosa non può mai mancare quando si organizza una festa all'aperto? Di sicuro l'arredo per far accomodare i vostri ospiti e magari un barbecue per preparare un pranzo o una cena velocemente. Questa settimana su eBay troverete tante offerte vantaggiose dedicate all'arredo outdoor come set divani e poltrone da giardino, tavoli e sedie da esterni barbecue e tanto altro ancora. Di seguito una selezione delle migliori offerte di primavera di eBay.

La migliore offerta della settimana su arredo da esterni

Con 150 euro di sconto potete acquistare il barbecue a gas che non fa fumo di Outsunny. Il prodotto consente stabilità e lunga durata grazie alla sua struttura in metallo rivestito a polvere. Il coperchio, in aggiunta, ha un design funzionale in grado di unire un'ampia area grill a gas con un fornello e una mensola. Lo stesso coperchio ha un termometro con il quale tenere d'occhio la temperatura, così da cuocere alla perfezione il cibo.

Altre caratteristiche di questo barbecue sono: maniglie in acciaio che non si surriscaldano; accensione piezoelettrica; vassoio estraibile per una pulizia facilitata; due ruote laterali; mensole su entrambi i lati e armadietto inferiore. Insomma, con questo barbecue potete grigliare tutti i cibi che volete e diventare i cuochi ufficiali di qualsiasi festa, Pasquetta compresa.

Altri 10 prodotti in offerta per la casa e il giardino

Se il barbecue a gas che non fa fumo non vi interessa, vi segnaliamo altri 10 prodotti in offerta per la casa e il giardino, con cui cucinare o arredare i vostri spazi all'aperto in vista delle feste e della bella stagione.

-189 euro di risparmio su Set da Giardino 5pz 4 Sedie con Cuscini e Tavolo Rettangolare di Outsunny: realizzato in metallo verniciato a polvere di rattan intrecciato per avere più resistenza e solidità. Questo set da giardino si compone di: tavolo in plastica con piano molto facile da pulire; sedie moderne che si possono impilare sotto il tavolo quando non sono usate, così da non occupare spazio; cuscini imbottiti, rimovibili e lavabili.

-166 euro di risparmio sul Tavolo da Giardino Allungabile Rettangolare e Piano in Vetro Temperato di Outsunny: un prodotto ottimo per delle feste eleganti. Infatti, questo tavolo rettangolare combina un telaio in alluminio con un piano in vetro temperato, ciò garantisce un uso duraturo del prodotto. Inoltre, il piano è allungabile per metterci più cibi, così da sistemare tutti indipendentemente dal numero di persone invitate.

-160 euro di risparmio su Griglia Kamado Barbecue Giardino Carne Bistecchiera Ceramica Professionale BBQ: questo barbecue è realizzato con Hybrid Ceramics, ovvero una ceramica di alta qualità per accumulare calore e distribuirlo in modo omogeneo. La griglia in acciaio inox ha un diametro di 34,5 cm, così da poter cuocere tutti i cibi che volete senza problemi di spazio. Inoltre, può essere utilizzata non solo per grigliare, ma anche per la cottura lenta, per affumicare o cuocere carne, pesce e verdura. In aggiunta, il barbecue è dotato di un coperchio a chiusura ermetica, che consente di usare poco combustibile per arrivare fino a 450 gradi di temperatura.

-148 euro di risparmio su Gazebo da Giardino 3x3m con Zanzariera Tetto Doppio, Mensole e Ganci di Outsunny: la struttura è realizzata in metallo, ciò unito alla copertura in poliestere garantisce maggiore solidità, oltre a maggiore protezione dal sole. In aggiunta, le pareti sono dotate di zanzariera, così non bisogna preoccuparsi degli insetti. A completamento del gazebo ci sono: ganci superiori ideali per appendere lanterne e ventilatori; mensole triangolari su ogni angolo; picchetti integrati per una maggiore stabilità.

-131 euro di risparmio su Set salotto mobili giardino in rattan divano poltrone tavolino giardino nero di Pahoa: la struttura del set è in acciaio tubolare per avere maggiore robustezza e durata. Inoltre, il design del salotto è minimal così da adattarsi alla perfezione a qualsiasi ambiente. Il set si compone di: due poltrone; divano a due posti; tavolino basso con ripiano in vetro; cuscini sfoderabili.

-111 euro di risparmio sul Set da Giardino 4pz con 2 Sedie Poltrona 2 Posti e Tavolino Basso di Outsunny: il set è realizzato con un robusto telaio in acciaio e rivestito in vimini PE rattan per una resistenza superiore adatta all'uso esterno. Si compone di: due sedie; una poltrona con due posti; cuscini morbidi per il massimo comfort, rimovibili e dotati di cerniere; tavolino basso con piano in vetro durevole e facile da pulire; piedini antiscivolo per dare stabilità.

-101 euro di risparmio su Barbecue a gas Ompagrill Indianapolis 4 da esterno con 2 griglie e fornello: il barbecue ha una struttura in acciaio smaltato per avere maggiore resistenza e solidità. Questa struttura si appoggia su un carrello con 4 ruote pivottanti di cui 2 con blocco per assicurare stabilità sul terreno. Inoltre si compone di: piano cottura diviso in piastra di cottura in ghisa e griglia per alimenti in ghisa smaltata; fornello laterale con coperchio richiudibile completo di un bruciatore in acciaio inox; mensola laterale; pannello di controllo in acciaio inox; sistema per la raccolta del grasso; ciotola raccogli-sugo; base costituita da un armadietto a due ante dove alloggiare una bombola.

-82 euro di risparmio su Dondolo da Giardino 3 Posti con Tetto Inclinabile e Cuscini Imbottiti: realizzato in solido metallo rivestito a polvere, questo dondolo resiste a un carico massimo di 360 Kg. Può ospitare fino a tre persone, le quali sono riparate dal sole grazie al tetto con rivestimento in tessuto. Inoltre, sono presenti dei vassoi laterali per posarci i bicchieri e tenerli sempre a portata di mano.

-50 euro di risparmio sul Barbecue Giardino Griglia Affumicatore Bistecchiera Esterno Carbonella BBQ: ideale per grigliare ma non solo. Infatti si può lessare, cuocere o affumicare lentamente per ore. Questo grazie alle due camere per il grill separate, una più piccola dove è possibile accendere il legno, così il fumo passa tramite tubo in quella più grande e cuoce al meglio il vostro cibo. Per cucinare senza affumicare gli alimenti, si possono usare delle graticole in acciaio inox, facili da pulire dopo l'uso. Inoltre, il barbecue ha un'altezza tale da poter essere usato facilmente e pure delle ruote per essere spostato senza sforzi.

-42 euro di risparmio su LETTINO DA ESTERNO "LYSA" COMPLETO DI RUOTE CON CUSCINI COLOR ECRU, 201X60X36 CM: dal design semplice ed elegante, questo lettino può essere abbinato agli altri arredi del giardino o della terrazza. Realizzato in legno di acacia oliata, è dotato di schienale reclinabile e cuscini colore ecru. Inoltre, ci sono delle ruote per poterlo spostare facilmente.